 Високопосадовця розвідки Канади Ортіза заарештовано за підозрою в зливі секретних даних іноземним спецслужбам

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення волонтера, української емігрантки Антоніни Кумки.
"Камерон Ортіз - один із директорів канадської розвідки та провідний радник попереднього глави Канадської королівської поліції (структура, яка розслідує міжнародні втручання, корупцію на найвищому рівні тощо) - був заарештований в Оттаві минулого четверга", - написала вона.
Кумка стверджує, що його звинувачують у співпраці з іноземними спецслужбами та в передачі терабайтів інформації (плани канадської розвідки, імена канадських розвідників), починаючи з 2015 року.
"За інформацією одного з джерел, Камерон Ортіз був людиною, яка відповідала за розслідування справи імовірного відмивання в Канаду мільйонів доларів російських податків, яке свого часу викрив Сергій Магнітський", - додала вона.
За інформацією видання The New York Times, Ортіса заарештували в п'ятницю. Йому пред'явлено три обвинувачення згідно з рідко використовуваним законом про національну таємницю. Зокрема, його обвинувачують у передачі секретних даних у 2015 році, а також у зборі інформації у 2018 році і в намірі цього року зробити те ж саме.
Душитель национально-освободительного восстания 1863-64 г.г. в Беларуси, начальник «Северо-Западного края» М.Муравьёв, обращаясь к беларусской шляхте: «Забудьте наивные мечтания, занимавшие вас доселе, господа, и помните, что если вы не станете здесь по своим мыслям и чувствам русскими, то вы будете здесь иностранцами и должны тогда покинуть этот край».
Но там может и груша еще была....
Как тов. Трамп - намекают шо в Москве он не только под-писывал бизнес-проекты, но и резвился как Путин в Дрездене....
Наш тоже хорош - столько визитов и пьянок на "корпоративах", но правда ни разу не попался под компромат, это радует
Я уже бы и не удивился.
Может не столько как на вашего, но подсыпать что-то на "корпоративе", а потом в нужный момент намекнуть..... о, я-я, дас ис - Путинастишь. Моль знает как вербовать то.
Даже немного уважаю гебню.... подлость и хитрость тоже достойны уважения, изучения и уничтожения.
И более того - удивлюсь если гебня Зелю не подцепила. )
А на "нашего" у ***** может быть только компромат про стрельбу под Лиозно, разгон депутатов оппозиции в зале Верховного совета и про его деньги, как уверяла оппозиция лет 15 назад - у Лукашенко тогда было 4 миллиарда Долларов США...
Среди цивилизованных людей уже стало хорошим тоном походя, острым носком своей обуви, пнуть в копчик любую кацапскую сабббаку, попавшуюся на пути. Это уже становится неким видом спорта, включение в олимпийские виды спорта которого уже не за горами.