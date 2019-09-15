 Високопосадовця розвідки Канади Ортіза заарештовано за підозрою в зливі секретних даних іноземним спецслужбам

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення волонтера, української емігрантки Антоніни Кумки.

"Камерон Ортіз - один із директорів канадської розвідки та провідний радник попереднього глави Канадської королівської поліції (структура, яка розслідує міжнародні втручання, корупцію на найвищому рівні тощо) - був заарештований в Оттаві минулого четверга", - написала вона.

Кумка стверджує, що його звинувачують у співпраці з іноземними спецслужбами та в передачі терабайтів інформації (плани канадської розвідки, імена канадських розвідників), починаючи з 2015 року.

"За інформацією одного з джерел, Камерон Ортіз був людиною, яка відповідала за розслідування справи імовірного відмивання в Канаду мільйонів доларів російських податків, яке свого часу викрив Сергій Магнітський", - додала вона.

За інформацією видання The New York Times, Ортіса заарештували в п'ятницю. Йому пред'явлено три обвинувачення згідно з рідко використовуваним законом про національну таємницю. Зокрема, його обвинувачують у передачі секретних даних у 2015 році, а також у зборі інформації у 2018 році і в намірі цього року зробити те ж саме.

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