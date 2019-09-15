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 Події, За кордоном
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Все про:Канада (704) розвідка (1459) Кумка (6)

 Високопосадовця розвідки Канади Ортіза заарештовано за підозрою в зливі секретних даних іноземним спецслужбам

У Канаді за підозрою в причетності до зливу великої кількості секретної інформації заарештовано одного з директорів канадської розвідки Камерона Ортіза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення волонтера, української емігрантки Антоніни Кумки.

"Камерон Ортіз - один із директорів канадської розвідки та провідний радник попереднього глави Канадської королівської поліції (структура, яка розслідує міжнародні втручання, корупцію на найвищому рівні тощо) - був заарештований в Оттаві минулого четверга", - написала вона.

Кумка стверджує, що його звинувачують у співпраці з іноземними спецслужбами та в передачі терабайтів інформації (плани канадської розвідки, імена канадських розвідників), починаючи з 2015 року.

"За інформацією одного з джерел, Камерон Ортіз був людиною, яка відповідала за розслідування справи імовірного відмивання в Канаду мільйонів доларів російських податків, яке свого часу викрив Сергій Магнітський", - додала вона.

За інформацією видання The New York Times, Ортіса заарештували в п'ятницю. Йому пред'явлено три обвинувачення згідно з рідко використовуваним законом про національну таємницю. Зокрема, його обвинувачують у передачі секретних даних у 2015 році, а також у зборі інформації у 2018 році і в намірі цього року зробити те ж саме.

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Високопосадовця розвідки Канади Ортіза заарештовано за підозрою в зливі секретних даних іноземним спецслужбам 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148497
 
   
 Топ коментарі
 
на плешивого кремлевского петуха работал,100%
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а сколь хуйло в Украину внедрил агентуры та то вообше и думать страшно ))
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При СССР, как продолжателе политики Московского улуса, уже были натыканы...
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на плешивого кремлевского петуха работал,100%
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KGB - от этой аббревиатуры весьмир писяется и какается, даже в кино. неплохой задел нам предки-победители оставили
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известный потрошенко - исторический момент конца эры коррупции.
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Точно, при Порошенко в Украине кротов в СБУ не было и всё можно было делать доверяя друг другу.
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Не кизди, как раз при пеце он и сливал. А при Зеле его повязали.
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)) классика жанра. понатыкала рашка в годы своих жирных нефтяных коров своих тараканов по всему миру. шо уже про европу говорить, партнациков которой, и не только, она скупила на корню.
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При СССР, как продолжателе политики Московского улуса, уже были натыканы...
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старьё уже в основной массе своей в вирій, как и было обещано, поотлетало. это, похоже, активируется племя младое, незнакомое. закладки жирных нулевых. и по тому, шо они их так быстро активируют, а другие их ловят, означает, шо в рашки времена не айс. скоро и тощих коров подоедают, не говоря уже о сушоных несолёных кутаках. если спецслужбы стран не будут щас спать, улов могут получить ещё тот.
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При СССР можно было вербовать ещё и идейных, а сейчас на более сомнительных великодуховности и сракальности, кроме того - вряд ли каждый раз начинают с нуля...
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кинуть и с нуля начинающих тож не проблема. в нулевые, под видом чеченских беженцев могли кучу дешёвых амбициозных молодых расходников накидать для опытных чекистов. тех кто был против кадыркина то отстреливали, но основная масса "беглецов" живёт и в ус не дуют. значит кто то же их любит, прикармливает мёдом и беладонной.
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Эти годятся только как ударная сила, а на высокие посты забраться необходимо время или вербовка...
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да, это расходники, в основном. камикадзе. ждут своего часа и начнут дестабилизацию европы. они не дорастут до постов. а постовые политики европы - почти все тупо куплены большим баблом. имхо.
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Но мы же говорим о доступе к гостайне высокопоставленного чиновника, а вовсе не о лоббировании интересов, к чему придраться сложно при соответствующем информационном сопровождении про заботу о немцах, французах и пр. и пр....
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ну если об этом то да. там оптимально, вербовка перспективных и годы их восхождения в консервации. но судя по тому, шо щас их начали частенько ловить, не учтено, что мир сегодня виртуальный и прошлую цифровую историю жизни любого поднадзорного восстановить и просмотреть куда легче чем при социализме, который учёт и контроль. но там был медленный.
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а сколь ***** в Украину внедрил агентуры та то вообше и думать страшно ))
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Всё тянется с царских времён, а именно, с запрета назначать чиновников из местных, а если чиновник в голове кацап, то и он сойдёт...

Душитель национально-освободительного восстания 1863-64 г.г. в Беларуси, начальник «Северо-Западного края» М.Муравьёв, обращаясь к беларусской шляхте: «Забудьте наивные мечтания, занимавшие вас доселе, господа, и помните, что если вы не станете здесь по своим мыслям и чувствам русскими, то вы будете здесь иностранцами и должны тогда покинуть этот край».
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Сливу сливал и был настигнут.
Но там может и груша еще была.... Высокопоставленный чиновник разведки Канады Ортиз арестован по подозрению в сливе секретных данных иностранным спецслужбам - Цензор.НЕТ 8818
Как тов. Трамп - намекают шо в Москве он не только под-писывал бизнес-проекты, но и резвился как Путин в Дрездене....
Наш тоже хорош - столько визитов и пьянок на "корпоративах", но правда ни разу не попался под компромат, это радует
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А кто расскажет прежде времени, что на Зелемойского есть компромат? Только ему лично по телефону намекнут и скажут - Он глубоко спрятан, ты только сделай то-то...
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Вот и с юрком енакиевским та же история. Новый генетальный прокурор одержал первую блестящую победу: дело на юру закрыто...
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18 апреля 2019 закрыто. Новый генпрокурор Рябошапка уже работал. Логично.
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Суд постановил прекратить возобновленное 3 месяца тому назад расследование против Юры Енакиевского
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Решение было принято 22 августа. Об этом со ссылкой на Единый государственные реестр судебных решений пишет "Судебный репортер", информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3148150
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22 августа 2019 новый генпрокурор Рябошапка также работал. Логично.
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Зе не допускает утечки преждевременной,а если допускает ,то намеренно.
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Думае.те?
Я уже бы и не удивился.
Может не столько как на вашего, но подсыпать что-то на "корпоративе", а потом в нужный момент намекнуть..... о, я-я, дас ис - Путинастишь. Моль знает как вербовать то.
Даже немного уважаю гебню.... подлость и хитрость тоже достойны уважения, изучения и уничтожения.
И более того - удивлюсь если гебня Зелю не подцепила. )
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У ***** специализация - вербовка и он мастер в этом и он мастерски подаёт всё под нужным соусом, используя нужные компоненты под каждого "гурмана" у власти...
А на "нашего" у ***** может быть только компромат про стрельбу под Лиозно, разгон депутатов оппозиции в зале Верховного совета и про его деньги, как уверяла оппозиция лет 15 назад - у Лукашенко тогда было 4 миллиарда Долларов США...
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Можно не сомневаться, что у Коломойского есть где то пухлая папочка на Зе, которая после многих лет совместного бизнеса стала серьезным компраматом.
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Инна, лешить еврейского мальчика пухлого кошелька уже достаточно... что такое пухлая папочка для украинской судебной системы...
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Папочка помогает дергать за ниточки втихую, хотя и лишение кошелька тоже неплохой инструмент. Но папочка все таки классика жанра.
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Интересно, Владимир Александрович уже звонил сегодня своему росийскому коллеге?
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Звонить надо.Нетаньяху тоже общается с подонком кремлёвским.Да и Трамп.
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Предложил равноценный обмен GT V 9a26ff85 на три кораблика - такой же в коррозии и номерной.
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Казламордых и их прислугу по всему Миру не пинает и не апускает только ленивый. Высокопоставленный чиновник разведки Канады Ортиз арестован по подозрению в сливе секретных данных иностранным спецслужбам - Цензор.НЕТ 8808
Среди цивилизованных людей уже стало хорошим тоном походя, острым носком своей обуви, пнуть в копчик любую кацапскую сабббаку, попавшуюся на пути. Это уже становится неким видом спорта, включение в олимпийские виды спорта которого уже не за горами.
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Но это - как пнуть мешок с отходами, он и треснуть может - не отмоешь округу(как в Солсберри)
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Видно предложили чиновнику "долю малую" от тех денег кацапских, расследованием которых он занимался!
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