 "Я - людина бізнесу!" - "смотрящий" за Мін'юстом Довбенко заявив, що не планує йти у владу

Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Абсолютно", - сказав Довбенко в кулуарах форуму Ялтинської європейської стратегії (YES), відповідаючи на запитання журналістів, чи не цікавить його робота в Міністерстві юстиції.
Він додав, що не планує йти у владу. "Це не моє. Я - людина бізнесу", - зазначив він.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.
Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан неправий у тому, що замість святкування Дня Незалежності вирушив на весілля до друзів у Сен-Тропе.
Павло́ Дми́трович Петре́нко (нар. 17 липня 1979, Чернівці, Українська РСР, СРСР) - український політик та юрист. Народний депутат України 7-го скликання.
Член Політради партії «Народний фронт». Міністр юстиції України з 27 лютого 2014.
Но мой вопрос ниже остается в силе.
Призначений Петренко був ще в лютому 2014 в уряд Яценюка, працював і при ньому, і після нього.
На свадьбе "смотрящего" за Минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/3147468/na_svadbe_smotryaschego_za_minyustom_dovbenko_vmeste_s_bogdanom_byli_sudi_i_deputaty_ot_sn_bihusinfo
ВІД СЛОВА «ЗОВСІМ»
Другое дело шо если бы он таки убегал, то израильский паспорт и профессия "иудей" ему были бы обеспечены.
Не понимаю просто - че транслировать фейки то? В "душе" он можид тыщу раз быть кошерным, но по генам - нет. Как-то так.
https://www.ar25.org/article/hto-vygadav-feyk-pro-valcmana-abo-**********-korinnya-poroshenka.html
https://m.youtube.com/watch?v=VcbwRNkOk28
Ukrainczi uzhe davnim davno pod zhidovskim igom...
На відповідній сторінці видання відсутні їхні прізвища. З українських бізнесменів до найбагатших євреїв віднесли тільки Віктора Пінчука.
Раніше повідомлялося, що українські мільярдери Рінат Ахметов і Петро Порошенко відреагували на своє включення в рейтинг найбагатших євреїв світу, опублікований ізраїльським виданням Forbes. Прес-служби обох бізнесменів попросили видання "внести зміни в рейтинг".
Прес-секретарі пред'явили редакції біографії бізнесменів. Як повідомили ZN.UA прес-секретар Ахметова Олена Довженко і прес-секретар Порошенка Ірина Фріз, вони звернулися до ізраїльського видання з проханням внести зміни в оприлюднений рейтинг і надалі при підготовці матеріалів користуватися виключно перевіреною інформацією
Зазначимо, що рейтинг найбагатших євреїв світу був оприлюднений ізраїльським Forbes на початку квітня. Так, Рінат Ахметов, капітал якого оцінили в 15,4 млрд дол., потрапив на 12 місце, Віктор Пінчук (3,8 млрд дол.) - на п'ятдесят шосте, а Петро Порошенко (1,6 млрд дол.) - на 130-те.
ZN.UA звернувся за коментарями в ізраїльський Forbes. У виданні повідомили, що складали рейтинг, ґрунтуючись на кількох дослідженнях, а також інформації власних джерел. Однак автор рейтингу ізраїльський журналіст Давид Ліпкин, не зміг однозначно відповісти, в якому саме дослідженні зазначено, що Ахметов і Порошенко є євреями.
Спецтема: Вибори 2019
Категорія: Україна
Обращение к статье википедии Сафьяны говорит что село Село основано в 1790 году.
"под командованием А. В. Суворова, в 1790 году. Тогда в Сафьянах (Софиянах) располагался штаб русских войск.
По Бухарестскому мирному договору, подписанному 16/28 мая 1812 г. между Российской и Османской империями, после Русско-турецкой войны в 1806-1812 гг., к России отошли земли восточной Молдавии между Прутом и Днестром. "
Так что появление там русских евреев было возможно еще с тех времен и собственно аргументы изложенные в приведенной тобою статье ничтожны.
Да и Среди крестьянства фамилии впервые стали употребляться с XVI-XVIII вв., но окончательно закрепились лишь после отмены крепостного права
В 1861 году в России была проведена реформа, отменившая крепостное право
Еврей ли он иль марсианин не суть важно, но то что разоблачение фейка есть фейковым однозначно.
И вот классика: кричать нужно, но непонятно - "зрада", аль "перемога"?
Предлагаю кричать - Зрадомога(а там видно будет - злой ли герой новости, или православный)
А уж приставка - при президенте Порошенко , вброшена таким образом специально , чтобы не возникло ни каких сомнений ,что это лично Порошенко назначил Довбенка таковым ,, своим указом .
Но вот Ройтман сколько за Гелетея говорил - такого бандоса поискать надо, а ПАП его на Минобороны впихнул. Еще и Геля "подписывал" бамажку в Раде ручкой с закрытым колпачком.... плюс высеры про ядерный удар и парад в Смердостополе....
Все "хороши" и это повергает в уныние. Так как решительно непонятно кто очень злой, а кто - чуть более православный
Дядя Вася с мясного рынка тоже туды не сабираетца...
🤣🤣
Коли ж ми нарешті позбавимось від спадку цього жахливого монстра Петра ? Доки він заважатиме творцю Вовіку ?
Це ж могло бути щось реальне, а не флуд від Портнова, що можна було "пришити" Порошенку.
Але ж не таскають Петренка. Мабудь знають, що він виведе на зовсім інших людей.
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НЕТРУДНО ДОГАДАТЬСЯ: ПОЧЕМУ ПРИ ПОРОШЕНКО ОН РАБОТАЛ ВО ВЛАСТИ, А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ НЕ НАМЕРЕН.
Порошенко заявил, что ему "приятно быть среди добрых и старых друзей". А Суркиса назвал "человеком, который умеет дружить".
Задницей чувствуют что их держат за лошмандеев, но пока кричат "слава Зе!"
Особенно жирным направлением была и есть регистрация. За рейдерские схемы крупных объектов размер взяток мог достигать нескольких миллионов долларов. Все это - в сюжете Наших грошей:
https://www.youtube.com/watch?v=-fXAK6AI04M
Супруга Андрея Довбенко Анна Огренчук вместе со своим подельником Артемом Стояновым (совладельцы юридической фирмы LCF) - также известные в узких кругах схемщики и решалы (преимущественно судебные), хорошо знающие толк в решалове по-украински и имеющие выходы на ключевые фигуры украинской судебной мафии.
Здесь ответ на вопрос - откуда простые украинские юристы с легкой руки могли выбросить 2 миллиона евро на свадьбу в Сен-Тропе.
С легкой руки Зеленского и Богдана Анна Огренчук и Артем Стоянов теперь будут отвечать за судебную реформу, а коррупционный квартер Богдан-Довбенко-Огренчук-Стоянов будут стричь бабосы с голосовавших за них лохов.
Веселые времена для лохтората (в частности, для Зе-лохов) только начинаются. Пока это очевидно только для узкого круга людей. Но постепенно на своей шкуре происходящее почувствует каждый Зе-лох. Бгггггггг )))
Смотрящий за Президентом Богдан приехал на свадьбу смотрящего за Министерством юстиции Довбенко. На свадьбе смотрящий за Киевом Вавриш порешал вопросы со смотрящим за ДАБи Горовым. Законность происходящего подтвердили присутствующие на свадьбе судьи. Происходящее благословили известные мафиози, которые также присутствовали на свадьбе.
Также по результатам свадебного решалова невеста из Сен-Тропе Анна Огренчук теперь будет вершить для лохов судебную реформу.