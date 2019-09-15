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 Політика України
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Все про:Мін'юст (611) Довбенко (5)

 "Я - людина бізнесу!" - "смотрящий" за Мін'юстом Довбенко заявив, що не планує йти у владу

Юрист Андрій Довбенко, відомий як "смотрящий" за Мін'юстом за часів президентства Порошенка, на весіллі якого у французькому Сен-Тропе в День Незалежності України був присутній глава Офісу президента Андрій Богдан, заявив, що не має наміру працювати в Міністерстві юстиції України.

Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно", - сказав Довбенко в кулуарах форуму Ялтинської європейської стратегії (YES), відповідаючи на запитання журналістів, чи не цікавить його робота в Міністерстві юстиції.

Він додав, що не планує йти у владу. "Це не моє. Я - людина бізнесу", - зазначив він.

Дивіться також: На весіллі "смотрящего" за мін'юстом Довбенка разом із Богданом були судді та депутати від СН, - Bihus.Info. ВIДЕО

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.

Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан неправий у тому, що замість святкування Дня Незалежності вирушив на весілля до друзів у Сен-Тропе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148495
 
 
 Топ коментарі
 
але на весілля він не Пепо запросив, а Богдана..
от і думай тепер, в кого які стосунки
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решала, такий же як і Богдан.
заробив грошики на проблемах українців.
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А министра от Народного фронта Петренко, за котрым присматривал Довбенко, заменят или он тоже очень эффективный как и Арсен Борисович?


Павло́ Дми́трович Петре́нко (нар. 17 липня 1979, Чернівці, Українська РСР, СРСР) - український політик та юрист. Народний депутат України 7-го скликання.
Член Політради партії «Народний фронт». Міністр юстиції України з 27 лютого 2014.
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Денис Леонтьевич Малюська (укр. Денис Леонтійович Малюська; род. 19 ноября 1981 года, Дунаевцы, Хмельницкая область) - украинский юрист и бизнесмен. Председатель правления BRDO/World Bank Group[1]. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа»[2]. С 29 августа 2019 года министр юстиции Украины.
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Понятно, пропустила эту новость.
Но мой вопрос ниже остается в силе.
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И кому шли бабосы, которые "зарабатывались" под присмотром Довбенко, неужели Порошенко, а не членам родной партии Петренко?
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там, мабуть, був розділ сфер впливу - кожному хліборобу - своя нива.
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От і потрібно розібратись, хто косив саме не цій ниві чи Порошенко, чи Народний фронт.
Призначений Петренко був ще в лютому 2014 в уряд Яценюка, працював і при ньому, і після нього.
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бо Петренко був кваліфікований спеціаліст та вписувався в будь-яку команду - професіонали скрізь дуже потрібні.
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В даній темі головне не професіоналізм, а "потокі" та "смотрящій", які не прикрашають жодного професіонала.
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Угу. Візьме потокі під себе.

На свадьбе "смотрящего" за Минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info. ВИДЕО



https://censor.net.ua/video_news/3147468/na_svadbe_smotryaschego_za_minyustom_dovbenko_vmeste_s_bogdanom_byli_sudi_i_deputaty_ot_sn_bihusinfo



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У жидов обворовывать гоев,это бизнес,благо шо они тут дЗебильные в основном.
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Чего не умничал,когда молдавский жидок воюющую Украину обваровывал?
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"Фальцман"? Так это фейк Илларионова, или кто там высрал. Порошенко же православный, так что таки не надо ля-ля. Правда православие придумали на основе Торы и прочей кошерной писанины
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Кудряшки петины,это конечно признаки православия "Я - людина бізнесу!" - "смотрящий" за Мін'юстом Довбенко заявив, що не планує йти у владу - Цензор.НЕТ 9456.Вера вообще не причем к гнилой сущности некоторых особей,которые присутствуют во всех верах ,религиях и национальностях.
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Можно ненавидеть Петка, но есть же родословка - он такой же кошерный как и я. Можно его еще нигером назвать, но толку?
Другое дело шо если бы он таки убегал, то израильский паспорт и профессия "иудей" ему были бы обеспечены.
Не понимаю просто - че транслировать фейки то? В "душе" он можид тыщу раз быть кошерным, но по генам - нет. Как-то так.
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Ты костя,если не знаешь,то лучше не писди,молдавский жидок и криворожский к одному рєбє ходють,и вас поджидков вместе дурят,разделяя на порохосрань и дЗебилов.
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Научитесь нормально общаться с незнакомыми вам людьми,может потом кто и прислушается к вашим опусам.
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Навзаєм,не тыкайте, и буду нормально общаться.
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"костя", так с "нормальными" он и общается "по-нормальному"... Тебя к ним отнести нельзя... По определению...
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Ваше мнение,только ваши проблемы,не более того.Елыта,она такая.
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Это хорошо, что ты меня "Елитой" считаешь, в отличие от себя, "быдла"...
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Выходите уже на путч,очень хотим увидеть свидейтелей братства шоколадки в деле "Я - людина бізнесу!" - "смотрящий" за Мін'юстом Довбенко заявив, що не планує йти у владу - Цензор.НЕТ 4096.Пока вы как и ваш шеф,просто балоболы "Я - людина бізнесу!" - "смотрящий" за Мін'юстом Довбенко заявив, що не планує йти у владу - Цензор.НЕТ 4096
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Кого ,диванное войско петино.Выходите,хватит диваны и клавы стирать.
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ИИх на кофепитие на Майдане во здравие Свиньи с трудом выгнали, а тут на матч... Киевляне могут же и по свинячим пятками настучать больно.
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vot zapis ot 2007, gde ravin govirit, cho porohenko evrey
https://m.youtube.com/watch?v=VcbwRNkOk28
Ukrainczi uzhe davnim davno pod zhidovskim igom...
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Ізраїльське видання Forbes виключило з рейтингу найбагатших євреїв світу українських бізнесменів Ріната Ахметова та Петра Порошенка.
На відповідній сторінці видання відсутні їхні прізвища. З українських бізнесменів до найбагатших євреїв віднесли тільки Віктора Пінчука.
Раніше повідомлялося, що українські мільярдери Рінат Ахметов і Петро Порошенко відреагували на своє включення в рейтинг найбагатших євреїв світу, опублікований ізраїльським виданням Forbes. Прес-служби обох бізнесменів попросили видання "внести зміни в рейтинг".
Прес-секретарі пред'явили редакції біографії бізнесменів. Як повідомили ZN.UA прес-секретар Ахметова Олена Довженко і прес-секретар Порошенка Ірина Фріз, вони звернулися до ізраїльського видання з проханням внести зміни в оприлюднений рейтинг і надалі при підготовці матеріалів користуватися виключно перевіреною інформацією
Зазначимо, що рейтинг найбагатших євреїв світу був оприлюднений ізраїльським Forbes на початку квітня. Так, Рінат Ахметов, капітал якого оцінили в 15,4 млрд дол., потрапив на 12 місце, Віктор Пінчук (3,8 млрд дол.) - на п'ятдесят шосте, а Петро Порошенко (1,6 млрд дол.) - на 130-те.
ZN.UA звернувся за коментарями в ізраїльський Forbes. У виданні повідомили, що складали рейтинг, ґрунтуючись на кількох дослідженнях, а також інформації власних джерел. Однак автор рейтингу ізраїльський журналіст Давид Ліпкин, не зміг однозначно відповісти, в якому саме дослідженні зазначено, що Ахметов і Порошенко є євреями.
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Ti komu bolshe verish: kakomuto zhidovskomu forbsu ili ravvinatu...
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Я так думаю, що Forbes є виданням світового рівня...найвища ліга так би мовити...і якщо вже ТАМ не змогли знайти докази того, що Порошенко єврей, то цих доказів очевидно, що просто нема. А доказів того, що жоден з батьків Порошенка не є євреєм повно. Я лише не зрозумів...ти кажеш, що форбс жидовскій, а що равінат жидовскій не кажеш...а Ющенко - Адельгейм, чи не Адельгейм?...бо я так так розумію, що неєвреїв нагороджують високим званням єврея самі євреї...судячи хоча б з того відео, що ти мені люб'язно запропонував...
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Саме цікаве, що, по єврейському порядку, син єврея та жінки іншої національності, "євреєм" не вважається... У них національність визначається по матері...
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А ти "не в курсі"?... Ти ж пишешся "Федорович", а не "Федоринич"?... Не "Федорин син", а "син Федора"...
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Тут вопрос не в "вербовке", а в "национальности"... Сталин тоже "нерусским" был... Но больших "сталинистов", чем "русские", нет...
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eto da esli oczenit naczionalniy sostav revoljuczionerov, komitetchikov-nkvdistov, smotrjashih za gulagom i golodomorom...
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Столипін... Та й того, з відома "царя русского", вбили, бо красти заважав...
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Статья иде по грифом

Спецтема: Вибори 2019
Категорія: Україна
Обращение к статье википедии Сафьяны говорит что село Село основано в 1790 году.
"под командованием А. В. Суворова, в 1790 году. Тогда в Сафьянах (Софиянах) располагался штаб русских войск.
По Бухарестскому мирному договору, подписанному 16/28 мая 1812 г. между Российской и Османской империями, после Русско-турецкой войны в 1806-1812 гг., к России отошли земли восточной Молдавии между Прутом и Днестром. "
Так что появление там русских евреев было возможно еще с тех времен и собственно аргументы изложенные в приведенной тобою статье ничтожны.
Да и Среди крестьянства фамилии впервые стали употребляться с XVI-XVIII вв., но окончательно закрепились лишь после отмены крепостного права
В 1861 году в России была проведена реформа, отменившая крепостное право

Еврей ли он иль марсианин не суть важно, но то что разоблачение фейка есть фейковым однозначно.

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Чернуха на чернухе сидит и чернухой погоняет.Склоки.
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Юрист Андрей Довбенко, известный как "смотрящий" за Минюстом при президенте Порошенко Источник: https://censor.net.ua/n3148495\\\\\\\\\\\

И вот классика: кричать нужно, но непонятно - "зрада", аль "перемога"?
Предлагаю кричать - Зрадомога(а там видно будет - злой ли герой новости, или православный) "Я - человек бизнеса!" - "смотрящий" за Минюстом Довбенко заявил, что не планирует идти во власть - Цензор.НЕТ 6983
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"Смотрящий за минюстом " это журналистская выдумка , для понту ... Это всё равно что я сейчас скажу тут что ты -смотрящий на Цензоре , и что бы в этому верили "Я - людина бізнесу!" - "смотрящий" за Мін'юстом Довбенко заявив, що не планує йти у владу - Цензор.НЕТ 5745 .

А уж приставка - при президенте Порошенко , вброшена таким образом специально , чтобы не возникло ни каких сомнений ,что это лично Порошенко назначил Довбенка таковым ,, своим указом .
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Ну да.... Антиколорадос недурно настолько ненавидит наших журников....

Но вот Ройтман сколько за Гелетея говорил - такого бандоса поискать надо, а ПАП его на Минобороны впихнул. Еще и Геля "подписывал" бамажку в Раде ручкой с закрытым колпачком.... плюс высеры про ядерный удар и парад в Смердостополе....
Все "хороши" и это повергает в уныние. Так как решительно непонятно кто очень злой, а кто - чуть более православный "Я - людина бізнесу!" - "смотрящий" за Мін'юстом Довбенко заявив, що не планує йти у владу - Цензор.НЕТ 6406
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Таки ну и што??
Дядя Вася с мясного рынка тоже туды не сабираетца...
🤣🤣
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Бо принциповий і чесний, але вміє різати свиней.
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Никакой власти, только Минюст. Не работать, конечно. Просто смотреть.
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Круто вуайєристи в Україні заробляють)))
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Всякая грязная шваль себя бизнесом называет.
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Про Зе пока ничего плохого сказать не могу (хотя вопросы уже появились), но людьми он себя окружает весьма мутными.
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Як завжди,цікава подача матеріалу."Смотрящій часів Порошенка".(А зараз вже не смотрящій ?)
Коли ж ми нарешті позбавимось від спадку цього жахливого монстра Петра ? Доки він заважатиме творцю Вовіку ?
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І чому ДБР, НАБУ не таскає міністра Петренка на допити з приводу схем Довбенка у його міністерстві?
Це ж могло бути щось реальне, а не флуд від Портнова, що можна було "пришити" Порошенку.
Але ж не таскають Петренка. Мабудь знають, що він виведе на зовсім інших людей.
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Юрист Андрей Довбенко, известный как "смотрящий" за Минюстом при президенте Порошенко, заявил что не намерен работать в Министерстве юстиции Украины.

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НЕТРУДНО ДОГАДАТЬСЯ: ПОЧЕМУ ПРИ ПОРОШЕНКО ОН РАБОТАЛ ВО ВЛАСТИ, А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ НЕ НАМЕРЕН.
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НЕТРУДНО ДОГАДАТЬСЯ: ПОЧЕМУ ПРИ ПОРОШЕНКО ОН РАБОТАЛ ВО ВЛАСТИ, А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ НЕ НАМЕРЕН./ Не бином Ньютона.Не правильная пятая графа.
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А он работал - во власти "Я - людина бізнесу!" - "смотрящий" за Мін'юстом Довбенко заявив, що не планує йти у владу - Цензор.НЕТ 4798 ...?? " Смотрящий за минюстом " - это государственная должность . ??? .
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по этой же ссылке --журналист Соня Кошкина сообщала, что развлекал Суркиса на праздновании шоумен Владимир Зеленский.... "Я - людина бізнесу!" - "смотрящий" за Мін'юстом Довбенко заявив, що не планує йти у владу - Цензор.НЕТ 9991 .
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Позиція, достойна поваги. Не знаєш, що робити для держави - не лізь в неї.
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Когда Вы поймете, что говорить и делать это совсем разные вещи? Для таких людей, как этот тип, вранье - это жизнь. Ему не надо быть министром или гос. служащим. Ему просто надо наблюдать и регулировать процессы в министерстве. И даже лучше для него, что он не во власти, поскольку на нем нет никакой ответственности, а значит больше свободы в принятии решений. Отвечать-то другим в конце. Коломойский, формально - обыкновенный гражданин. По факту он управляет Зеленским. Разница же есть...
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)))))))))))) У Зебилов когнитивный диссонанс.

Задницей чувствуют что их держат за лошмандеев, но пока кричат "слава Зе!"
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Вчера Зеленский пресек попытку побега двух своих подельников. Кучма просил отставить его с поста представителя в "минской группе", а Дубилет (министр без портфеля в кабинете премьера без мозгов) просил отпустить его по причине пошатнувшегося здоровья. Обоим отказано. Кучма тут же решил, что "не так так так" и разразился статьей в которой рассказывал как Франция и Германия будут делать из Зеленского дурака на следующих нормандских посиделках. Что будет делать Дубилет, не знаем, но если его госпитализируют с тяжелой формой насморка - волноваться не стоит.(с)
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ДОвбенко не идет во власть - это власть идет на поклон к всесильному королю "черных регистаторов". На одной березе рядом с ЗЕ и его командой из Израиля, они будут смотеться как родные братья. Скорей бы! Скользкой веревочки от всей души желаю Довбенко и его подельникам.
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Было бы неплохо, чтобы вся эта мразь подо)(ла от рака. Если Высшие силы существуют, это должно случится непременно.
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Андрей Довбенко - известный в узких кругах рейдер и мафиози, которому удалось подмять под себя целое Министерство юстиции. Эксперты связывают его назначение "смотрящим" за Министерством юстиции Грановскому, "смотрящему" за судами времен Порошенка. Сразу после назначения "смотрящим" Довбенко расставил на ключевые направления близких себе людей, которые были обязаны в обмен на теневую мзду проявлять безоговорочную исполнительность и лояльность.

Особенно жирным направлением была и есть регистрация. За рейдерские схемы крупных объектов размер взяток мог достигать нескольких миллионов долларов. Все это - в сюжете Наших грошей:

https://www.youtube.com/watch?v=-fXAK6AI04M

Супруга Андрея Довбенко Анна Огренчук вместе со своим подельником Артемом Стояновым (совладельцы юридической фирмы LCF) - также известные в узких кругах схемщики и решалы (преимущественно судебные), хорошо знающие толк в решалове по-украински и имеющие выходы на ключевые фигуры украинской судебной мафии.

Здесь ответ на вопрос - откуда простые украинские юристы с легкой руки могли выбросить 2 миллиона евро на свадьбу в Сен-Тропе.

С легкой руки Зеленского и Богдана Анна Огренчук и Артем Стоянов теперь будут отвечать за судебную реформу, а коррупционный квартер Богдан-Довбенко-Огренчук-Стоянов будут стричь бабосы с голосовавших за них лохов.

Веселые времена для лохтората (в частности, для Зе-лохов) только начинаются. Пока это очевидно только для узкого круга людей. Но постепенно на своей шкуре происходящее почувствует каждый Зе-лох. Бгггггггг )))
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Свадьба в Сен-Тропе:

Смотрящий за Президентом Богдан приехал на свадьбу смотрящего за Министерством юстиции Довбенко. На свадьбе смотрящий за Киевом Вавриш порешал вопросы со смотрящим за ДАБи Горовым. Законность происходящего подтвердили присутствующие на свадьбе судьи. Происходящее благословили известные мафиози, которые также присутствовали на свадьбе.

Также по результатам свадебного решалова невеста из Сен-Тропе Анна Огренчук теперь будет вершить для лохов судебную реформу.
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Нужно узаконить смотрящих, в чем проблема, скорее вносите законопроект в Раду!!!!
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