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 Політика України
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Все про:Балтія (104) Чорне море (339) ріка (64) Гончарук_Олексій (79)

 Хочемо з'єднати водним шляхом Балтійське та Чорне моря, - Гончарук

В Україні розглядають можливість реалізації декількох інфраструктурних проектів, серед яких побудова водного шляху між Чорним і Балтійським морями.

Про це під час форуму YES у Києві заявив глава уряду Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"У нас також є кілька дуже амбітних інфраструктурних проектів, про які ми вже починаємо говорити. Нам потрібно спробувати з'єднати водним шляхом, наприклад, Балтійське і Чорне моря. Це абсолютно реально. Сорок водних шляхів (Е-40), про які потрібно домовитися з Білоруссю та Польщею. Для цього нам потрібно вибудовувати конструктивні відносини. І ми вже почали це робити", - сказав прем'єр-міністр.

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У 2014 році за фінансової підтримки Європейського Союзу було створено транскордонну комісію з представників Польщі, Республіки Білорусь і України, яка займається питаннями створення водного шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро (проект Е-40).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148493
 
   
 Топ коментарі
 
А по берегам - самокатные дорожки...
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Хорошая идея,только лукарусь тут будет очень слабым звеном.
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Толком не умеют соединить унитаз с канализацией,а тут два моря
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один уже возил арбузы по Днепру. результат? супер транспортная артерия Одеса-Киев появилась?
невезет Припяти (Полесью), только прошло время от одной экологической трагедии, уже готовят другую.
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а как там "новый шелковый путь"? Работает еще? минстець когда-то возлагал на него очень большие надежды
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Можно прекрасно обойтись без Бацьки с его Ху*лом:
Хочемо з'єднати водним шляхом Балтійське та Чорне моря, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2003
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лучше 2 варианта строїть - батько етот уже 3 года предлагал только не добитки партії регіонов ставівілі палки так ето будет новий шелковий путь -і россія потеряет деньги
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ничего нового...обычная паранойя в виде обострения проекта Одесса-Броды - вариант углубления полесских болот
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батько ето уже 3 года предлагал только не добитки партії регіонов ставівілі палки так ето будет новий шелковий путь -і россія потеряет деньги
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Давно пора. Хоть кто-то этим вопросом занялся.
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В принципе можно через Альпы и сразу в Средиземное, минуя Босфор. Я уже в комиссии
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Порохоботам дальше заглавия читать не разрешают, да и мозгов нет .
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Зебилам сделали очередной вьрос, у них аж прыщи на заднице от радости полопались.
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Маячня, краще би розбудовували залізниці.
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Это сколько же лопат понадобится. Заробитчане согласны копать.
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вот как, будет теперь руководить Украиной, это молодое дарование - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на форуме YES, который проходит сегодня в Киеве, заявил, что предложил инвесторам из Катара покупать украинские футбольные клубы. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", - сказал украинский премьер-министр.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/goncharuk-predlozhil-biznesmenam-iz-katara-kupit-ukrainskie-futbolnye-kluby-1270937.html
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Пусть свои амбиции засунет себе в одно место. Лучше бы обратили внимание на ужасное состояние рек в Украине, загадили Украину своими амбициями так, что дальше уже некуда.
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