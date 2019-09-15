 Хочемо з'єднати водним шляхом Балтійське та Чорне моря, - Гончарук

Про це під час форуму YES у Києві заявив глава уряду Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"У нас також є кілька дуже амбітних інфраструктурних проектів, про які ми вже починаємо говорити. Нам потрібно спробувати з'єднати водним шляхом, наприклад, Балтійське і Чорне моря. Це абсолютно реально. Сорок водних шляхів (Е-40), про які потрібно домовитися з Білоруссю та Польщею. Для цього нам потрібно вибудовувати конструктивні відносини. І ми вже почали це робити", - сказав прем'єр-міністр.

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У 2014 році за фінансової підтримки Європейського Союзу було створено транскордонну комісію з представників Польщі, Республіки Білорусь і України, яка займається питаннями створення водного шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро (проект Е-40).