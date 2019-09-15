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 Противник за минулу добу 14 разів порушив перемир'я, втрат немає

За добу суботи, 14 вересня, окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі із застосуванням заборонених Мінськими угодами видів озброєння, а від початку доби неділі - ще чотири рази.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж суботи бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, зокрема з мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Крім того, вогонь вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у суботу бойовики здійснили дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік від Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік від Кам'янки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Богданівки - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- близько Лебединського та Опитного - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи п'ять разів атакували позиції ЗСУ:

- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 120 мм;
- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета;
- двічі в районі Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Гладосового - з міномета калібру 82 мм.

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було", - повідомляє пресцентр ООС.

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"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у звіті.

У районі відповідальності угруповання "Схід" бойовики здійснили 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета.

Також 2 обстріли українських позицій незаконні збройні формування здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": у районі Зайцевого і поблизу  Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм.

Противник за минулу добу 14 разів порушив перемиря, втрат немає 01
Противник за минулу добу 14 разів порушив перемиря, втрат немає 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148491
 
 
 Топ коментарі
 
Вже мона проводити вибори у бібізян?
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Потеплели отношения с Парашей, да, ЗЕлЁная плесень? Аж в 14 раз теплее стало. Ну, как вчера ваш пристайко сказал, что таки отношения потеплели.
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Отношения с Хуйлостаном так потеплели, что можно зимой и не топить
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Смотрю интерактивную карту . за вчера по Украине .Широкино за вчера - 23 раза открыт огонь один солдат погиб . Лебединское . Водяное - 14 раз вчера . Талаковка . Гнутое - 22 раза 8 раненых. Красногоровка 22 раза 2 раненых 1 убит . это просто выборочно прошёл. чё то пресс центр оос не полностью даёт сводку по перемирию
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А Гебельса ты в оригинале не слушаешь, ну так, для полноты понимания сущности?
А точка зрения Куклуксклана не должна быть выслушана?!?!
понимаю...
)))))
Но все равно стреляю на звук!!!
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Потеплели отношения с Парашей, да, ЗЕлЁная плесень? Аж в 14 раз теплее стало. Ну, как вчера ваш пристайко сказал, что таки отношения потеплели.
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Отношения с *********** так потеплели, что можно зимой и не топить
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Аби мені ще пояснив хтось із зебілів, чим цей стан "стійкого перемир'я" за Данилюком-Зеленмьким відрізняється від стану "гарячої війни" при Порошенку? Я бачу лише одну відмінність - наші майже не відповідають адекватним вогнем у відповідь. Зебіли, воно?
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Очень жаль что нет потерь среди бурятско-удмуртской орды
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Исходя из сложившейся ситуации, начавшейся повторно волне дезинформации и недомолвок со стороны Министерства обороны о реальной ситуации в зоне боевых действий.

Сводка ситуации за 14 сентября 2019 года. состоянием на 23-00

Обстрелы со стороны противника 29
в том числе со стрелкового оружия 6
снайперский огонь 2
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм - 11
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм 10

Ответный огонь ВСУ 9
в том числе со стрелкового оружия 1
снайперский огонь
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм 7
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм 1

Потери ВСУ
Ранено 9
Убито 1
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И все за нашего Народного Президента и мир с россией!
Не, есть немного порохоботов, но ими скоро займется Баканов.
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Противник за минулу добу 14 разів порушив перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 8291

доброго ранку, Україно!
світлого недільного дня, українцям!!!
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