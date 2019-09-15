 Україна погодиться на миротворців на Донбасі, якщо інші інструменти врегулювання ситуації не спрацюють, - Пристайко

Як передає УНІАН, про це Пристайко сказав під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, пише Цензор.НЕТ.
Глава МЗС сказав, що українська сторона порушує питання запровадження миротворчої місії, яка не передбачена Мінськими угодами.
Водночас міністр заявив, що всі компоненти для врегулювання ситуації на Донбасі вже передбачено в Мінських угодах.
"Тому ми робили спроби з Мінськом, ми робили спроби з різними можливостями, ми майже зазнали невдачі і тепер ми говоримо про те, чи можемо ми додати ще один компонент, який полягає в миротворчій місії, чи можемо ми запропонувати Росії ще щось", - заявив Пристайко.
Міністр також сказав, що реакція Росії полягає в тому, що вона не погоджується на пропозиції України і заявляє, що "ми погодилися на дуже обмежену місію на кордоні". "Миротворча операція для України, для чинного уряду є тим, що ми будемо відстоювати, але наприкінці. Ми намагаємося здійснити щиру спробу виконати те, що ми пообіцяли - наші попередні українські уряди. І якщо все зазнає невдачі, тоді ми будемо змушені звернутися до міжнародної спільноти з проханням допомогти з миротворчою операцією", - заявив Пристайко.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що миротворці на Донбасі можуть бути розгорнуті лише на українсько-російському державному кордоні, водночас обережний у цьому питанні, оскільки не бажає реалізації сценарію Абхазії чи Придністров'я.
бесплатные квартиры пусть тебя интересуют. мне есть где жить и чем заниматься. а восстанавливать за свой кошт будешь именно ты.
"У нас есть принцип, как читать Минск - это формула Штайнмайера, и я считаю, что это хорошая почва (для выполнения Минских договоренностей)" - заявил политик. Лайчак отметил, что до сих пор сторонам не хватало политической воли для выполнения минских договоренностей, после чего добавил, что с приходом президента Зеленского ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Напомним, что "формула Штайнмайера" подразумевает под собой разведение войск, проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса в составе Украины, ведь боевики легитимизируются. Так как ОБСЕ является важной частью европейского содружества, то по сути эту позицию можно считать позицией Европейского Союза по вопросам Донбасса.
Устраивает ли такое предложение Украину? По мнению ряда экспертов, для Зеленского недопустимо соглашаться на подобный план, так как без полного выведения войск из Донбасса нет никакой логики в проведении местных выборов на той территории. Сам президент отмечал, что также ожидает полного выведения войск противника с территории, однако вряд ли Кремль будет с этим согласен."
Объясню почему. Сторонники миротворцев на границе с РФ просто не представляют уровень проблем, с которыми мы столкнемся, получив контроль над Донбассом.
1. Амнистия. Учитывая, что власть заявила, что никакой амнистии не будет - получится, что ВСЕХ, кто имел отношения к армии и правоохранительным структурам ЛДНР, нам придется судить по статьям, которые не предусматривают условного срока. А это - несколько сотен тысяч человек. До суда они должны быть в СИЗО, правильно? Даже если пойти на нарушение и разместить их до суда в зонах - все-равно, это нереально! Во-первых, не хватит мест, во-вторых - вспомните, ЧТО устроили в Лукьяновском СИЗО всего 9 (!) человек из "Торнадо"! Когда пришлось чуть ли не войсковую операцию в центре Киева проводить.
А теперь представьте, что таких "торнадовцев" в СИЗО будет тысяча (даже больше)! Да они разнесут там все нахрен, завладеют оружием и вырвутся в города! Кто их остановит?
Тюремщики, которых катастрофически не хватает, чтоб охранят даже тех, кто сидит на данный момент? Менты, которых не посылает в известном направлении только ленивый?
А ведь не надо забывать, что сегодня - век цифровых технологий и наладить коммуникацию между тюрьмами, зонами и т. п. - как два пальца. Представьте, что одновременно сепары устраивают бунт в нескольких зонах и СИЗО! Вопрос времени - когда они вырвутся на свободу (достаточно проанализировать те бунты, что устраивались зэками в Украине, чтоб сделать такой вывод). Что дальше? Пока полиция и нацгвардия будет лихорадочно собираться по тревоге и не знать, в какой город ехать - они захватят ментовки и воинские части.
Для тех, кому такой сценарий кажется фантастичным - погуглите, как ОУНовцы поднимали восстания в ГУЛАГе, которые подот подавлялись лишь с помощью танков и боевой авиации. Так это ГУЛАГ - мощнейшая махина огромной страны с неограниченными возможностями при подавлении восстаний. И сравните с пенитенциарной службой Украины, где катастрофически не хватает персонала.
Еще один аспект - по КАЖДОМУ из сепарских "силовиков" надо будет проводить следствие, суд. Кто этим займется? Погуглите, как у нас годами рассматриваются в судах уголовные производства. Где найти столько следователей, прокуроров и судей?
Амнистия - это не "зрада", а здравый смысл. Максимум - судить лишь тех, кто совершил какие-то совсем жесткие преступления, типа изнасилований и убийств пленных.
Кремлеботы в три смены шпарят про "здравый смысл".
Здравый смысл, это когда некие правителители неких стран, примут, наконец, твёрдое решение по окончательной ликвидации вашей помойки с одеревеневшей от тупости, цинизма и хамства власти, которая стоит во главе вашего вонючего и гнилого болота, распространяющего свои омерзительные миазмы во всех направлениях.
Это будет, действительно, день величайшего события и очищения планеты Земля от гнойника, который уже давно пора было уничтожить.
Миллионы людей на планете надеятся, что так и будет.
Сразу видно пригожинского копипастера. Чуть что - "порохобот".
У кацапов, весьма далёких от украинских реалий, даже слово свидомый означает унизительное оскорбление
Только ему удалось переиграть кремлёвских подоков, причём не имея заранее, уже выбитых овощем ключевых фигур, таких как армия, военная разведка, СБУ.
Теперь у власти гопари из 95 кв. В мордоре, буквально, засветились от счастья и надежды, что удастся, наконец, принудить Украину к капитуляции.
Но думаю, надежды гб-истов преждевременны
Да для раши идеальней говнокомандующего и не придумать!
Реально сам и подтвердил мои слова...
Поэтому ваша проблема номер 1 вообще не существует.
Они там нужны? Вот скажи, ЧТО они умеют делать? Государство не обеспечит их жильем, работой. То есть, это - готовое пополнение с опытом ведения боевых действий для криминала.
Многие ли захотят бросать жилье и имущество?
Раша это полицейское государство.
Для раши пару десятков тысяч это не цифра.
Каждый третий "силовик"?
Прекращай фантазировать.
Просто если такая информация есть она фейковая.
Существует здравый смысл.
Ты хотя бы детей и пенсионеров посчитай.
Они то же " силовиками" могут быть?
Второй аспект - дело КАЖДОГО из них за 5 лет придется пересматривать по новой, поскольку действия и решения юстиции ЛДНР для нас ничтожны. ГДЕ взять следователей, прокуроров, судей, учитывая, что на подконтрольной территории они загружены по полной программе?
Третий аспект - деятельность полиции. На той территории, если она придет под наш контроль, будет сотни тысяч единиц оружия. Кого мы отправим туда для полицейской работы? Пластмассовых полицейских, которых, во-первых, и так не хватает, во-вторых - не посылает их только ленивый, в-третьих - случай, когда один "торнадовец" убил патруль, показателен.
К тому же, читая Князева, делаем вывод, что полицейских сегодня не хватает и на подконтрольных территориях.
Украинский уровень зарплат достаточно высокий для этого региона и можно даже конкурс устроить.
Ничего, что я на "ты"?
Могут быть единичные случай.
Это дополнительный стимул лучше работать.
Мы не можем набрать тюремщиков и полицию даже на контролируемых территориях!
Силовики республик это идея заработать денег.
Случаи мести могут быть от психически неуравновешенных особо поддающихся зомбированию.
По поводу не можем набрать я уже ответил.
Украинский уровень зарплат высокий для отсутствующей экономики того региона.
Поэтому будут желающие.
Главное тщательно отбирать.
Как вы представляете срочную службу парней с Донбасса, учитывая, что для них трезубец и желто-синий цвет - это как красное для быка?
Да никак мы себе это не представляем.
Не нравится Украина, вали в рассию!
Да мне и не нужно ничему возражать. Всем понятно, что началось время усиленных информационных вбросов кремлёвских макак, чтобы склонить украинцев к капитуляции.
Но они как всегда ошибаются и не просчитывают ситуацию до конца.
Дело в том, что нам, украинцам, плевать, что про нас думают на оккуп. территориях. Те, кто взял в руки оружие и начал воевать за идеалы "рускага мира" для нас навсегда останется предателем и убийцей. И никакие амнистии этого не изменят.
В любом случае, если нынешняя власть пойдёт на сдачу суверенитета Украины, тогда включаться в процесс те кто проливал кровь и терял боевых товарищей на этой войне. А это огромное количество людей. И тут, я думаю, Ростовом не ограничится...
Опять же, ты даже не удосужился дочитать до конца мои аргументы. Где там хоть слово о капитуляции?
Ты хоть бы для приличия возражал, а не тупо копипастил текст методички.
Согласен, что если я не использую методички, то девять бед на твою голову?
Вы там на мониторы, говорят, иконки с образами вешаете?
Не поможет это вам.
Конец у вас будет печальней печального...
Поэтому, ИМХО, как раз наилучшим вариантом были б миротворцы на линии разграничения. Чтоб хотя бы прекратились боевые действия и Украина смогла вернуться к мирной жизни, направив те деньги, которые сегодня идут на войну, в экономическое развитие. Если Украина победит коррупцию, станет экономически сильным государством, где будет править закон, а не быдло в балаклавах на улице - то жители ЛДНР сами захотят к нам.
И тогда наши дети, или внуки уже решат как находить общий язык. Как нашли в свое время с немцами и поляками наши отцы.
Но пока - самый лучший вариант это, как раз, заморозка конфликта по примеру Приднестровья.
Т.е. если это свидетельство о смерти о браке о рождении ребенка мы их переоформляем на украинские.
Св- во о школьном образовании признаем после сдачи ЗНО.
Т.е. подтверждении уровня знаний.
Остальное образование не поизнаем.
Ну и т.д.
Творческий подход.
Ты со своими проблемами просто лишенец которыф не может самостоятельно сходить посрать и хочет что бы за него все делал кто то другой.
К примеру дети и внуки.
Тем чиновникам которые рвботали при раше люстрация.
Новых набрать.
Я по всем пунктам ответил кроме того что будут акты мести.
Будут.
.НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…