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Все про:МЗС (1882) миротворці (495) Донбас (13002) Пристайко (135)

 Україна погодиться на миротворців на Донбасі, якщо інші інструменти врегулювання ситуації не спрацюють, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що Україна проситиме міжнародну спільноту ввести миротворчу місію в разі невдачі в застосуванні інших інструментів у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Як передає УНІАН, про це Пристайко сказав під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, пише Цензор.НЕТ.

Глава МЗС сказав, що українська сторона порушує питання запровадження миротворчої місії, яка не передбачена Мінськими угодами.

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Водночас міністр заявив, що всі компоненти для врегулювання ситуації на Донбасі вже передбачено в Мінських угодах.

"Тому ми робили спроби з Мінськом, ми робили спроби з різними можливостями, ми майже зазнали невдачі і тепер ми говоримо про те, чи можемо ми додати ще один компонент, який полягає в миротворчій місії, чи можемо ми запропонувати Росії ще щось", - заявив Пристайко.

Міністр також сказав, що реакція Росії полягає в тому, що вона не погоджується на пропозиції України і заявляє, що "ми погодилися на дуже обмежену місію на кордоні". "Миротворча операція для України, для чинного уряду є тим, що ми будемо відстоювати, але наприкінці. Ми намагаємося здійснити щиру спробу виконати те, що ми пообіцяли - наші попередні українські уряди. І якщо все зазнає невдачі, тоді ми будемо змушені звернутися до міжнародної спільноти з проханням допомогти з миротворчою операцією", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що миротворці на Донбасі можуть бути розгорнуті лише на українсько-російському державному кордоні, водночас обережний у цьому питанні, оскільки не бажає реалізації сценарію Абхазії чи Придністров'я.

Читайте також: Тема миротворчої місії на Донбасі не порушувалася на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148488
 
 
 Топ коментарі
 
"...можем ли мы предложить России еще что-то", - заявил Пристайко. (с)

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7111
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для вазелиновых - перевод

ми змусили керівництво України прийняти червоні лінії на Донбасі, які ми захищали. Три "ні": "ні" місцевим виборам під кулеметами Росії, "ні" федералізації України, "ні" формулі Штейнмаєра в інтерпретації Росії. "Так" миротворцям ООН на окупованому Донбасі.
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сказал и ничего не сказал
при порохе было все четко

мы - за миротворцев по границе с кацапией
кацапы - за миротворцев по линии разграничение на сегодня

эти клоуны льют воду ниочем
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ты удивительно осведомлен о стоимости недвижимости в луганде. местный?

бесплатные квартиры пусть тебя интересуют. мне есть где жить и чем заниматься. а восстанавливать за свой кошт будешь именно ты.
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Все зрозуміло,ти звичайне воно,ні воювати,не будувати,навіть жінку не можеш утримувати.Тебе викреслюєм.
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облезешь художник-копипастер. будете платить и ныть. потому что лохи всегда платят и ноют
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..Поки що чути тільки виття ПЕСиків ... у яких забрали *миску *
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Дебилов жизнь ни чему не учит. А может они не дебилы, а враги Украины?🤔😡 Один гордится, что он составил и написал текст минской капитуляции. Другой спешит как можно быстрее выполнить эту капитуляцию. Это просто ******, панове...
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Вопрос, кто будет в этой миссии. Если запоребрик (сам или через Белоруссию, Армению, Казахстан и пр.), то это ничего не изменит.
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Хм.. еще позавчера Зеленский кричал- никаких миротворцев! Сегодня они на них уже согласны Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1253 я не вижу другого выхода из ситуации кроме как пока заморозить этот конфликт поставив миротворцев между ВСУ и боевиками ЛДНР.
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Скажите ему ,кто нибудь что в Абхазии и Приднестровье под видом миротворцев стоят российские войска. Такие "миротворцы" Украине точно не нужны.
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Бо там немає міссії ООН,там так звані миротворці країн СНГ.
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"Одним из важнейших событий форума "Ялтинской европейской стратегии" стало заявление главы ОБСЕ Мирослава Лайчака. Министр иностранных дел Словакии поддержал уже ставшую скандальной "формулу Штайнмайера".
"У нас есть принцип, как читать Минск - это формула Штайнмайера, и я считаю, что это хорошая почва (для выполнения Минских договоренностей)" - заявил политик. Лайчак отметил, что до сих пор сторонам не хватало политической воли для выполнения минских договоренностей, после чего добавил, что с приходом Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6693 президента Зеленского ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Напомним, что "формула Штайнмайера" подразумевает под собой разведение войск, проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса в составе Украины, ведь боевики легитимизируются. Так как ОБСЕ является важной частью европейского содружества, то по сути эту позицию можно считать позицией Европейского Союза по вопросам Донбасса.
Устраивает ли такое предложение Украину? По мнению ряда экспертов, для Зеленского недопустимо соглашаться на подобный план, так как без полного выведения войск из Донбасса нет никакой логики в проведении местных выборов на той территории. Сам президент отмечал, что также ожидает полного выведения войск противника с территории, однако вряд ли Кремль будет с этим согласен."
Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8016

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Это - тупик.
Объясню почему. Сторонники миротворцев на границе с РФ просто не представляют уровень проблем, с которыми мы столкнемся, получив контроль над Донбассом.
1. Амнистия. Учитывая, что власть заявила, что никакой амнистии не будет - получится, что ВСЕХ, кто имел отношения к армии и правоохранительным структурам ЛДНР, нам придется судить по статьям, которые не предусматривают условного срока. А это - несколько сотен тысяч человек. До суда они должны быть в СИЗО, правильно? Даже если пойти на нарушение и разместить их до суда в зонах - все-равно, это нереально! Во-первых, не хватит мест, во-вторых - вспомните, ЧТО устроили в Лукьяновском СИЗО всего 9 (!) человек из "Торнадо"! Когда пришлось чуть ли не войсковую операцию в центре Киева проводить.
А теперь представьте, что таких "торнадовцев" в СИЗО будет тысяча (даже больше)! Да они разнесут там все нахрен, завладеют оружием и вырвутся в города! Кто их остановит?
Тюремщики, которых катастрофически не хватает, чтоб охранят даже тех, кто сидит на данный момент? Менты, которых не посылает в известном направлении только ленивый?
А ведь не надо забывать, что сегодня - век цифровых технологий и наладить коммуникацию между тюрьмами, зонами и т. п. - как два пальца. Представьте, что одновременно сепары устраивают бунт в нескольких зонах и СИЗО! Вопрос времени - когда они вырвутся на свободу (достаточно проанализировать те бунты, что устраивались зэками в Украине, чтоб сделать такой вывод). Что дальше? Пока полиция и нацгвардия будет лихорадочно собираться по тревоге и не знать, в какой город ехать - они захватят ментовки и воинские части.
Для тех, кому такой сценарий кажется фантастичным - погуглите, как ОУНовцы поднимали восстания в ГУЛАГе, которые подот подавлялись лишь с помощью танков и боевой авиации. Так это ГУЛАГ - мощнейшая махина огромной страны с неограниченными возможностями при подавлении восстаний. И сравните с пенитенциарной службой Украины, где катастрофически не хватает персонала.
Еще один аспект - по КАЖДОМУ из сепарских "силовиков" надо будет проводить следствие, суд. Кто этим займется? Погуглите, как у нас годами рассматриваются в судах уголовные производства. Где найти столько следователей, прокуроров и судей?
Амнистия - это не "зрада", а здравый смысл. Максимум - судить лишь тех, кто совершил какие-то совсем жесткие преступления, типа изнасилований и убийств пленных.
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А-ха-ха-хааа!!!
Кремлеботы в три смены шпарят про "здравый смысл".
Здравый смысл, это когда некие правителители неких стран, примут, наконец, твёрдое решение по окончательной ликвидации вашей помойки с одеревеневшей от тупости, цинизма и хамства власти, которая стоит во главе вашего вонючего и гнилого болота, распространяющего свои омерзительные миазмы во всех направлениях.
Это будет, действительно, день величайшего события и очищения планеты Земля от гнойника, который уже давно пора было уничтожить.
Миллионы людей на планете надеятся, что так и будет.
Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5789
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По существу, как понимаю, ты возразить не можешь? Только тупые порохоботские обвинения. Причем настолько тупые, что, шпаря по методичке, ты даже не удосужился узнать о том, что как раз кремль всеми силами пытается вернуть ЛДНР в состав Украины.
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"Только тупые порохоботские обвинения."
Сразу видно пригожинского копипастера. Чуть что - "порохобот".
У кацапов, весьма далёких от украинских реалий, даже слово свидомый означает унизительное оскорбление
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Нет, просто твой уровень ведения дискуссии выдает порохобота. Потому что, вместо того, чтоб конкретно возразить по пунктам - ты сразу пишешь про кремль и россию. А именно так предписывает поступать порохоботская методичка, когда мозг не в состоянии понять, о чем пишет оппонент.
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Ваша ненависть к Порошенко понятна.
Только ему удалось переиграть кремлёвских подоков, причём не имея заранее, уже выбитых овощем ключевых фигур, таких как армия, военная разведка, СБУ.
Теперь у власти гопари из 95 кв. В мордоре, буквально, засветились от счастья и надежды, что удастся, наконец, принудить Украину к капитуляции.
Но думаю, надежды гб-истов преждевременны
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Да, да... опять методичка. Про Илловайск, Дебальцево, Укроборонпром, Рошен в Липецке , оффшоры, Мальдивы вспомнить не желаешь?
Да для раши идеальней говнокомандующего и не придумать!
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Вот, вот.
Реально сам и подтвердил мои слова...
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Ти не знав що форум Цензора - це форум майданівців та "порохоботів" (якщо ви, лахта, так ********** цей кацапський мем). Україна хоче повернути ЗЕМЛІ дамбаціу і криму, а тамтешня вата нам не потрібна за визначенням.
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Путин просто так им выдал свои паспорта?
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Нет, конечно. Он пытается им показать, что не кинул их, как последних болванов и что РФ о них заботится. Чтоб, если реализуется его план и получится их впихнуть - потом они помнили, что "Украина бомбила а матушка-Россия поддерживала".
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Это что бы они ехали жить в рашку.
Поэтому ваша проблема номер 1 вообще не существует.
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Если честно, я тоже думал, что дать им возможность сбежать в РФ - было бы самым лучшим вариантом, но есть аспекты.
Они там нужны? Вот скажи, ЧТО они умеют делать? Государство не обеспечит их жильем, работой. То есть, это - готовое пополнение с опытом ведения боевых действий для криминала.
Многие ли захотят бросать жилье и имущество?
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Нужны.
Раша это полицейское государство.
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Государство раша обеспечивает их жильем как раз.
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Государство раша еле находит деньги на Крым. А обеспечить жильем несколько сот тысяч - это фантастика.
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Я знаю что раша обеспечивает своих полицейских.
Для раши пару десятков тысяч это не цифра.
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Там жителей миллиона полтора.
Каждый третий "силовик"?
Прекращай фантазировать.
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В гугле есть информация о численности силовых структур ЛДНР.
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Я не смотрел.
Просто если такая информация есть она фейковая.
Существует здравый смысл.
Ты хотя бы детей и пенсионеров посчитай.
Они то же " силовиками" могут быть?
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Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2397Настоящая хунта. Как Аугусто Пиночет, развязав кровавый переворот, спас Чили от разорения
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2. Территории. Что с ними делать? Если всех силовиков ДНР объявлять преступниками, то, как минимум, они не должны будут заниматься правоохранительной деятельностью, правда? Что дальше? Кого мы посадим в их полицейские участки? Кто будет охранять СИЗО, зоны, тюрьмы, размещенные на территории Донбасса? Напомню: в украинской пенитенциарной службе катастрофически не хватает персонала, так что, о том, чтоб их командировать туда, не может быть и речи. А у сепаров в тюрьмах, в основном, сидят уголовники, причем, много совсем отмороженных. Как быть?
Второй аспект - дело КАЖДОГО из них за 5 лет придется пересматривать по новой, поскольку действия и решения юстиции ЛДНР для нас ничтожны. ГДЕ взять следователей, прокуроров, судей, учитывая, что на подконтрольной территории они загружены по полной программе?
Третий аспект - деятельность полиции. На той территории, если она придет под наш контроль, будет сотни тысяч единиц оружия. Кого мы отправим туда для полицейской работы? Пластмассовых полицейских, которых, во-первых, и так не хватает, во-вторых - не посылает их только ленивый, в-третьих - случай, когда один "торнадовец" убил патруль, показателен.
К тому же, читая Князева, делаем вывод, что полицейских сегодня не хватает и на подконтрольных территориях.
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Из местных жителей.
Украинский уровень зарплат достаточно высокий для этого региона и можно даже конкурс устроить.
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А ты понимаешь, что этим людям после службы надо будет домой идти? Что их дети будут ходить в садики и школы с детьми местных жителей? Что при первом бунте их семьи - первые кандидаты на разрыв толпой?
Ничего, что я на "ты"?
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Никаких бунтов не будет.
Могут быть единичные случай.
Это дополнительный стимул лучше работать.
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Историю ОУН-УПА читал? ЧТО происходило с семьями сотрудников НКВД, военных и партактива? А там точно так же будет.
Мы не можем набрать тюремщиков и полицию даже на контролируемых территориях!
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ОУН УПА это идея.
Силовики республик это идея заработать денег.
Случаи мести могут быть от психически неуравновешенных особо поддающихся зомбированию.
По поводу не можем набрать я уже ответил.
Украинский уровень зарплат высокий для отсутствующей экономики того региона.
Поэтому будут желающие.
Главное тщательно отбирать.
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3. Люди. Они нас ненавидят. Они нас боятся. Что делать с людьми? КТО из них пойдет, к примеру, служить в полицию, зная, что ему с удовольствием воткнут нож в спину в темной подворотне, потому что он для своих соседей - "каратель"?
Как вы представляете срочную службу парней с Донбасса, учитывая, что для них трезубец и желто-синий цвет - это как красное для быка?
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"Как вы представляете срочную службу парней с Донбасса, учитывая, что для них трезубец и желто-синий цвет - это как красное для быка?"
Да никак мы себе это не представляем.
Не нравится Украина, вали в рассию!
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Опять же, шпаря по методичке - ты по существу ничего не возразил.
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"ты по существу ничего не возразил."
Да мне и не нужно ничему возражать. Всем понятно, что началось время усиленных информационных вбросов кремлёвских макак, чтобы склонить украинцев к капитуляции.
Но они как всегда ошибаются и не просчитывают ситуацию до конца.
Дело в том, что нам, украинцам, плевать, что про нас думают на оккуп. территориях. Те, кто взял в руки оружие и начал воевать за идеалы "рускага мира" для нас навсегда останется предателем и убийцей. И никакие амнистии этого не изменят.
В любом случае, если нынешняя власть пойдёт на сдачу суверенитета Украины, тогда включаться в процесс те кто проливал кровь и терял боевых товарищей на этой войне. А это огромное количество людей. И тут, я думаю, Ростовом не ограничится...
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Понятно, методичка про новый майдан, которую сейчас активно юзают порохоботы.
Опять же, ты даже не удосужился дочитать до конца мои аргументы. Где там хоть слово о капитуляции?
Ты хоть бы для приличия возражал, а не тупо копипастил текст методички.
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"Ты хоть бы для приличия возражал, а не тупо копипастил текст методички."
Согласен, что если я не использую методички, то девять бед на твою голову?
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Согласен, что если я не имею никакого отношения ни к кремлю, ни кремлеботам, то 10 бед на твою голову и голову твоих родных?
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Страшно стало, кремлеботик?
Вы там на мониторы, говорят, иконки с образами вешаете?
Не поможет это вам.
Конец у вас будет печальней печального...
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Да смешно, все эти технические вопросы решатся, как нефиг, никто и не вспомнит через пару лет. А вот бытовая взаимная ненависть пострадавших с обоих сторон сохранится на долго, но это вполне объяснимо, но тоже может быть постепенно смазано адекватными действиями власти.
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А ким раніше для них був тризуб? Навряд чимось рідним,бо тоді б вони не пішли проти нього.Але може бути що "парні с донбаса" по закону не служитимуть в українскій армії,як чеченци в росії.Загалом,я за колючий дріт.
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4. Есть еще куча других аспектов - за 5 лет их госсистема наплодила кучу документов, которые мы не признаем - начиная от регистраций рождения, брака и заканчивая чисто бюрократической рутиной. Из всего этого я делаю вывод, что мы реально неготовы брать эту территорию под контроль на тех условиях, которые мы хотим. И не забывайте, что "там" тоже не хотят под наш контроль возвращаться.
Поэтому, ИМХО, как раз наилучшим вариантом были б миротворцы на линии разграничения. Чтоб хотя бы прекратились боевые действия и Украина смогла вернуться к мирной жизни, направив те деньги, которые сегодня идут на войну, в экономическое развитие. Если Украина победит коррупцию, станет экономически сильным государством, где будет править закон, а не быдло в балаклавах на улице - то жители ЛДНР сами захотят к нам.
И тогда наши дети, или внуки уже решат как находить общий язык. Как нашли в свое время с немцами и поляками наши отцы.
Но пока - самый лучший вариант это, как раз, заморозка конфликта по примеру Приднестровья.
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Миротворцев ООН нужно одновременно и на границу с РФ и на линию разграничения Украины и боевиков
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Документы нужно будет переоформить.
Т.е. если это свидетельство о смерти о браке о рождении ребенка мы их переоформляем на украинские.
Св- во о школьном образовании признаем после сдачи ЗНО.
Т.е. подтверждении уровня знаний.
Остальное образование не поизнаем.
Ну и т.д.
Творческий подход.
Ты со своими проблемами просто лишенец которыф не может самостоятельно сходить посрать и хочет что бы за него все делал кто то другой.
К примеру дети и внуки.
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Окей, предположим, что мы найдем СТОЛЬКО госслужащих, которые согласятся поехать на Донбасс и заняться переоформлением тонн документов (кстати, бланки печатать - это тоже проблема времени и средств). Что по остальным пунктам?
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Из местных наберать нужно.
Тем чиновникам которые рвботали при раше люстрация.
Новых набрать.
Я по всем пунктам ответил кроме того что будут акты мести.
Будут.
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Ти готовий полатити свої гроші з своєї кишені на відбудову кацабами донбасу? Я ні... Всі злочинці мають бути покарані. Вбивці і гвалтівники в тюрми. Злоцчнці з мілкими проступками мають бути примусово виселені на росію і хай там живуть....
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Вариант с миротворцами ( как переходной период) казался бы самым подходящим и рациональным. Но во первых пребывание миротворцев должно было бы быть ограниченным по времени, скажем 2-3 года ( и численность не менее 25 -30 тысяч человек), во вторых граница ОРДЛО с РФ должна быть на этот период вообще закрыта, для любого , в том числе гражданского пересечения. Ну и главное конечно в составе миротворцев не должно быть представителей РФ, и члена единого союзного с ней "государства " Белоруссии, а также представителей фактических союзников РФ ( агрессора) члена ОДКБ и Таможенного союза ( в принципе это одни и те же страны), а также страны не признавшие захват Крыма и Донбасса агрессией со стороны РФ , в частности Сербия. Иначе при наличии подобных "миротворцев" у них к трусам будут пришиты российские погоны. ( а "хрен редьки не слаще" как известно) Вот пожалуй и все. РФерия на это не пойдет, иной вариант нам ничего не дает , кроме узаконенной оккупации, поэтому вариант миротворцев мало вероятен. Если конечно Украина не капитулирует и по этому вопросу, в смысле состава "миротворцев". Но тогда это будет один из вариантов "красивой обертки" под видом которой народу Украины впарят "покращення вже сегодня"
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Ось так Розумков і зе-команда підготовлюють лохів-малоросів, котрі за них голосували до повної здачі українських інтересів (капітуляції). Спочатку вони кидають такі заяви, потім якийсь представник зеленої шмарклі говорить, що ми шукаємо різні "варіанти вирішення конфлікту", а потім зелена пліснява просто тупо капітулює. Але капітуляція відбувається не зразу, а поступово... Головне щоб приспати українських патріотів...
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Зеленського просять радянськи люди ввести в обіг монети номіналом 20 и 15 копійок....Сьогоднi монетb ,а завтра радянськi прапори Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5521 Народ(советские граждане) Украины,что вам ещё нужно,может вам поставить автоматы газ воды,с вишнёвым сиропом? Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8549
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Что значит согласится Украина или нет? Никто никаких миротворцев не предлагает, так как РФ против.
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если добавит ентот приставайко ,что на границе с рашистом должны стоять миротворцы ООН,окромя рашистских "оккупационных миротворцев" типа тех,что в Крыму и в ордло,а по линии разграничения,которую нарезали подельники рашиста,по его плану в Минске , будут стоять "украинские миротворцы "тогда еще можно думать...о таком деле ....
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.НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
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Украина минские договоренности не подписывала! Их подписывали Кучма и Пасичник и Захарченко, а кто такой Кучма, а Захарченко вообще уже в живых нету! Получается Минские договоренности фейк! И договоренностей официальных Украины и РФ нету! Так и надо заявить мировому сообществу! Ибо Минские договоренности - это мина на которой Россия хочет подорвать Украину! Порошенко был предатель и двойной агент и по его прошлому с Медведчуком и Ахметовым и партией регионов - это очевидно! Порошенко заложил эту мину на которой Украина должна подорваться! И что самое интересное, так это то, что Порошенко не подписывал Минские договоренности и там подпись Кучмы и Пасичника и Захарченка стоит! И если Зе выполнит Минск, то он подорвет эту мину и совершит гос измену - это такая подстава жесткая от Порошенко, который является таким же, как Медведчук агентом России, но с уровнем мимикрии 80 лвл! Надеюсь, что Зе вырулит Украину и не наедет на эту мину. Украине нужно подавать на РФ в международные суды и т.п. И они должны обязать РФ на основе международного права по которому РФ должна будет вывести свои войска с территории Украины и вернуть Украине суверенные границы! И если нет, то должны быть мировым сообществом ввестись такие условия, что все международные активы РФ будут арестованы и будут отдаваться Украине за нанесенный ущерб в связи с невыполнением международного права и за просрочку больше и больше активов должно быть передано Украине и вплоть до всех!
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Все очень просто! Украина просит ООН ввести голубые каски к себе на территорию Украины, подчеркиваю - Украины, а именно - в Донецк, Луганск и Крым. Тл, что там окажутся заблудшие российские войска - это проблкма самих россиян. То есть, если Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, законных территорий Украины, то получится, что Россия объявляет войну всему миру. Представьте мир vs Россия. Голубые каски vs россия - кто кого?
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Ответьте мне почему Украина, как полноправный субъект ООН не может просить ввести Голубые каски к себе на территорию, скажем, в Киев или во Львов? Донецк, Луганск, Крым = Киев, Львов, Днепр и т.д. Почему это не равно, кто сможет пояснить? Ведь мировое сооьщество признает всю территорию Укратны территорией Украины, а не России. А Россия считает Украину своей окраной, но это проблемы России, так ведь? Так почему нельзя ввести миротворцев Украине на свои территории?
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Коротко по процедуре ввода миротворцев ООН. Вначале цель, какие задачи должна решать эта миссия.Затем для ввода миротворцев есть 2 пути 1. должно быть решение Совбеза ООН ( не забыли, что право вето у россии, т.е. все,что не будет отвечать ее интересам будет заблокировано) или 2. прямое голосование всеми членами ООН( сколько открытых подпевал у россии, а сколько еще купят, так что с голосованием может быть и пролет), но для этого должна быть политическая воля Генсека ООН поставить этот вопрос на голосование.Далее идет процедура изучения в потребности ресурсов ( люди, техника, финансирование)Следующий этап кидается клич ко всем (!) странам участницам ООО кто может участвовать принцип- добровольный как и количество от стран тоже.Поэтому все это занимает время ни один месяц .Это в общих чертах.
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Раз уж Россия считает, что их войск в Украине нет, значит уничтожение солдат России - это задача войск всего мирового сообщества. Пускай весь мир уничтожает россиян, звблудших в Украине. Тем более мировое сообщество выражает озабоченность. Посмотрим как будет озабочены Меркель, Макрон и другие, когда их солдат начнут крошить в Донбассе российская армия. Тем более в Крыму. Не захочет ООН вводить миротворцев в Крым, тогда пускай объявляют время средневековья, когда можно захватывать территории других держав без ошраничений.
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Для ЗЄ ***** не агресор.Які інші інстпументи можна спробувати ,окрім капітуляції?Для Формули штайнера також потрібні миротворці ООН.Тому що в першу чергу-безпека.
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Який довго...б,та Україна повинна не погоджуватись, а требувати миротворців
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Донбас лунолікому Зе не по зубам. У принципі. Для цього потрібен такий як Порошенко: розумний, холодний і авторитетний у світі. Нічого цього у грьобаноі команди немає. Тому для них найкраще, щоб Банкову не рознесли по камінчику, заморозити ситуацію. До того часу, поки прийдуть розумні і відповідальні.
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