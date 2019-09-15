 Україна домовляється про новий кредит МВФ у $5 млрд, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела, які обізнані щодо перебігу переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела захотіли залишитися анонімними, оскільки перемовини щодо нової програми співпраці тривають.

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За інформацією співрозмовників видання, нова програма буде розрахована на три роки і замінить короткострокову.

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 12 вересня. Вона зосередиться, зокрема, на обговоренні фінансової політики України, намірах нового уряду, а також створенні ефективної антикорупційної системи.