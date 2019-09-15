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 Політика України, Економіка
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Все про:кредит (215) МВФ (564)

 Україна домовляється про новий кредит МВФ у $5 млрд, - Bloomberg

Україна збирається домовитися з Міжнародним валютним фондом про нову програму в розмірі близько $5 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела, які обізнані щодо перебігу переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела захотіли залишитися анонімними, оскільки перемовини щодо нової програми співпраці тривають.

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За інформацією співрозмовників видання, нова програма буде розрахована на три роки і замінить короткострокову.

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 12 вересня. Вона зосередиться, зокрема, на обговоренні фінансової політики України, намірах нового уряду, а також створенні ефективної антикорупційної системи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148486
 
 
 Топ коментарі
 
Так зачем кредиты МВФ, у нас же конец эпохи олигархата и корупции, Богданчик там визжал что главное не воровать, бюджет должен трещать от бабла..
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Денюшки для Бенюшки


Бабломойский поставил на счетчик Украину
1. за Приват -2,5 млрд. $
2. компенсация МАУ - 1 млрд.$
3. бесплатная электрика для Ферросплавов....
4. ......
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Вот она, лицемерная суть Зе команды
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І головне не один , ні два , а зразу П"Ять мільрдиків бере ця така НОВА та РОЗУМНА команда зеБлених !
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Зеленский принимает с любой стороны. Как шлюха из немецкого порно.
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