 Україна домовляється про новий кредит МВФ у $5 млрд, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела, які обізнані щодо перебігу переговорів, інформує Цензор.НЕТ.
Джерела захотіли залишитися анонімними, оскільки перемовини щодо нової програми співпраці тривають.
За інформацією співрозмовників видання, нова програма буде розрахована на три роки і замінить короткострокову.
Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 12 вересня. Вона зосередиться, зокрема, на обговоренні фінансової політики України, намірах нового уряду, а також створенні ефективної антикорупційної системи.