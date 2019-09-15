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Все про:Вінницька область (374) отруєння (659) Нацполіція (8189) школа (703)

 15 дітей і 5 дорослих госпіталізували з харчовим отруєнням у Вінницькій області, - поліція

Через харчове отруєння до лікарні у Вінницькій області потрапили 20 осіб.

Про це повідомили в управлінні поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що госпіталізовані 15 дітей і п'ятеро вчителів Козятинської школи, загрози життю постраждалих немає.

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"Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлися продуктами харчування в шкільній їдальні. Роботу закладу, який готував і доставляв їжу в школу, призупинили", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила за фактом отруєння провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148483
 
 
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