 Росія має конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей, - представники США і Франції в ОБСЄ

Про це йдеться в спільній заяві постійного представника США при ОБСЄ Джеймса Гілморта і керівниці місії Франції при ОБСЄ Крістін Фаже, опублікованій на сайті американської місії, передає Цензор.НЕТ.
"Росія має продовжувати конструктивно брати участь в переговорах щодо виконання Мінських домовленостей заради припинення конфлікту, який вона почала і розпалювала", - йдеться в публікації.
Під час зустрічі дипломатів у Відні російська агресія в Україні, окупація частини її території і окупація Криму були названі одними з найважливіших викликів у Європі і Євразії.
Джеймс Гілморт і Крістін Фаже підкреслюють, що США і Франція "спільно виступають проти російської агресії проти України і на підтримку фундаментальних прав людини".
Ви уявляєте собі вереск у ЗМІ, соц.мережах і т.і., якби в часи Порошенка Кабінет Міністрів виділив "Roshen" 5 млрд. як компенсацію за арештовану Липецьку фабрику? Зайдіть нині в стрічки тих, хто найбільше верещав при Пороху. Насолодіться абсолютною тишею!
12 сентября в 12:45 ·
Отже, поки напередодні другого туру президентських виборів Меркель викручувала руки Порошенку, мовляв, не погодишся з результатами попри всі фальсифікації і порушення закону, знімемо санкції з РФ, її колега з Єлісейського палацу підбодрював Зеленського: "Ми всі тобі допоможемо - ані пари з вуст про будь-який дерибан чи встановлення диктатури. Тільки запам'ятай, що з Путіним треба миритися".
Пам'ятаєте той синхронний візит - один туди, інший сюди?
Володимир Саркісян
Не було єдності у бажанні втратити гідність. Олланд не хотів втрачати обличчя. Меркель не хотіла протистояння із США напередодні виборів. Мей, а особливо Кемерон, дотримувалися духу партії.
Сьогодні Меркель не має особистих амбіцій щодо влади (на Німеччину їй начхати, як і усім тамтешнім політикам, що мають зиск з Газпрому). У Великій Британії панують популісти, що консерваторами називаються лише формально (Джонсон - це такий Лєщєнко англійський). Ну а Макрон (тут йдуть матюки) та зелений ідіот, що хоче бути лідером Європи - недоїдків Європи, що їх залишить Росія.
І уся ця шобла об'єдналася під старим гаслом 1980-х: "Не дозволимо американський диктат у Старому Світі!"
А з діями що будемо робити ?
не коментуйте під моїми репліками.
Что касается стран Балтии, то это сами понимаете, какие союзники. Разве что подбодрить, и раненых у себя принять. Если помните - в 2016 м или 2017 м году раненого бойца ВСУ чуть не избили в госпитале Риги, после чего к ним охрану приставляют (в Риге около 50% русскоязычные, и большинство к Украине относится также, как все кто смотрит Соловьева и Киселёва со Скабеевой).
Да, Хорватию забыл, там тоже за Украину в основном (население). Руководство же - приветствует рост турпотока из рф, а их руководитель радостно жамкалась с пу во время ЧМ по футболу.
Говорил тут, с некоторыми... -- шо б мне в Крым съездить -- могилки Родичей посетить... -- шо б нихто не знал...
...варианов проломиться в парашу, есть! -- токо надо будет затихариться после того -- как! ... ...на месяцок, примерно ...?
Меня не устраивает -- ни сроки, ни срока.
...а, мои ж Родаки -- соль в Ойропу возили!
...и у Гетьмана Мазепы лекарь был! -- ...весь в меня... -- 6 раз Прадедушка...
-- лан, проехано... *)
и судя по стилю и репликам - не особо хорошо закусили, ага? ))
Ясно ))
...махнём неглядя? *)
Я хочу видеть твою жинку и тех, кого ты трахаешь ... ...меня тут уже за это затрахали, раз с сотку! ... -- я с подробностями подавал...
-- себя покажи -- молодого, стройного, кучерявого, мускулистого, умного и работящего! -- я пооплодирую...*)
у меня так как то раз тоже было (правда уже давненько). Сидел на форуме спортивном, и чего - то с кем то спорил. Как мне казалось - писал по делу и в клавиши попадал.
С утра просыпаюсь, вспоминаю, что вроде сидел на сайте и делился там соображениями.
Зашел в историю, а там такая ахинея, думаю - да лучше б я спал, чем такую хрень писать.
Обошлось ))) нас таких в тот вечер несколько было, и примерно на одной волне.
Бандера Роса заснёт, я думаю, уж больно стиль похож на чувака, которого вот-вот срубит
А что не так? ...есть много, друг Горацио, на свете -- где я был -- а тебя нникогда не будет...*)
это несколько странно, потому что забыли сказать о "нападении на свободу и демократию".
Обычно вся эта каша мала у этих болтунов перечисляется одна за другой и меняется местами.
Тут люди гибнут, а они набор из 5-6 штампов в разных вариациях зачитывают, улыбаясь.
Смотрите какие радостные физиономии у них.
"мы-шарли", бл..Источник: https://censor.net.ua/n3148481"