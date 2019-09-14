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 Політика України
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Все про:Блер (3) Росія (19840) Донбас (13002)

 Якщо хтось залізе до вас у будинок, зв'яже і запропонує відпустити в обмін на пограбування, погоджуватися - поганий варіант, - Блер про ситуацію між Україною і Росією. ВIДЕО

Російська Федерація повинна бути готова піти назустріч і припинити конфлікт на сході України.

Таку думку колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер висловив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеотрансляцію.

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За його словами, є два види конфліктів, які вимагають мирного вирішення, але по-різному.

"Перша ситуація, коли є конфлікт, де обидві сторони відчувають себе правими. І цей конфлікт вже досить довго триває. І тут питання, чи можна якимось чином об'єднати всі сторони", - зазначив Блер.

Він навів приклади Палестини та Ізраїлю, а також Ірландії. Однак, підкреслює експрем'єр Великої Британії, в Україні ситуація інша.

"Інший мирний процес - коли країна, наприклад, стала жертвою неспровокованої агресії. Тобто, наприклад, я залізу до вас у будинок, зв'яжу вас і скажу: "Слухайте, я вас відпущу, але візьму телевізор і меблі". Якщо хтось скаже, що це хороший компроміс, то якщо ви зараз розв'язані і можете нормально пересуватися, то це погане рішення", - пояснив Блер.

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На його переконання, необхідно з'ясувати у сторін, чи є варіант, при якому однозначно зберігається територіальна цілісність України, однак важливо, щоб "інша сторона" була готова піти на це.

"Це різні процеси, але я відчуваю, що тут дійсно залежить від того, чи є бажання з іншого боку", - підкреслив експрем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148478
 
   
 Топ коментарі
 
Містер Блер, ці слова - в порожнечу.
Бо зе-влада, може, і послухає, але не почує.
У неї план уже готовий. І відступати від нього вона не буде: і своє бажання реалізовує, і кремлівського фюрера.
А заклики інших діячів (тим більше, колишніх, сорі) - викликають у них лише квартальний регіт.
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їм потрібна вся Україна.
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ВЛАДА в Україні належить НАРОДУ а не шмарклям(23%виборців) а монобільшість..Є... хоча пітримка за 120 днів вже не та...
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Але на сьогодні народ делегував всю владу земним шмарклям і надає широку підтримку їх діям.
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сегодня в Украине другая власть, а отвчть нужно за глупости попредников.
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Игорь, обратитесь к психологу, у вас явно идея фикс - синдром Петра. Расслабьтесь, купите шоколад АВК, ультра-чёрный, 80% какао, получите удовольствие, и заодно отомстите Петру.
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с шоколадом это не ко мне, а к порохоботам вроде тебя.
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Правильно! Жри дерьмо. Зачем тебе шоколад?
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Украина минские договоренности не подписывала! Их подписывали Кучма и Пасичник и Захарченко, а кто такой Кучма, а тех вообще уже в живых нету! Получается Минские договоренности фейк! И договоренностей официальных Украины и РФ нету! Так и надо заявить мировому сообществу!
Ибо Минские договоренности - это мина на которой Россия хочет подорвать Украину! Порошенко был предатель и двойной агент и по его прошлому с Медведчуком и Ахметовым и партией регионов - это очевидно! Порошенко заложил эту мину на которой Украина должна подорваться! И что самое интересное, так это то, что Порошенко не подписывал Минские договоренности и там подпись Кучмы и Пасичника и Захарченка стоит! И если Зе выполнит Минск, то он подорвет эту мину и совершит гос измену - это такая подстава жесткая от Порошенко, который является таким же, как Медведчук агентом России, но с уровнем мимикрии 80 лвл! Надеюсь, что Зе вырулит Украину и не наедет на эту мину. Украине нужно подавать на РФ в международные суды и т.п. И они должны обязать РФ на основе международного права по которому РФ должна будет вывести свои войска с территории Украины и вернуть Украине суверенные границы! И если нет, то должны быть мировым сообществом ввестись такие условия, что все международные активы РФ будут арестованы и будут отдаваться Украине за нанесенный ущерб в связи с невыполнением международного права и за просрочку больше и больше активов должно быть передано Украине и вплоть до всех!
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зебланы вас уже в мире чмом называют
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Дебіл, ти із-за глоду сплутало свою мавпу Абаму... То вона була чмом.
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если вам блеадям суверенитет не нужен то помогать вам его отстаивать никто не станет.
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А почему Медведчука не позвали? Из-за Стуса?
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Пинчуковский Давос ! Себя показать, ****** привезти , наряды выгулять .Перевернутая страна !
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Блер не до конца обрисовал ситуацию, тут дело не в предложении освобождения от пут на условиях ограбления. Это еще бы куда не шло. А это предложение , что грабить будут на постоянной основе, и при этом требуют согласия на секс в извращенной форме, насилия, избиения, ежедневно. А кроме того за вас будут решать вопрос языка, религии, мировоззрения, исторической памяти, ценностей и самой жизни. А еще за вас будут решать с кем вам дружить, куда ездить, в какие организации вступать. В общем вас предлагают не просто "ограбить", а превратить в крепостных, бесправных рабов, холопов. Так что Блер очень мягко изобразил "картинку".
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Так росія терорист, а терористи так завжди діють. Раніше росія була Ордою(московія, тартарія) і брала в заручники жінок і дітей гетьманів, полковників, щоб ті не перейшли на свою сторону, на сторону України-Русі. А в кінці битви всеодно їх убивали, чи відправлли в Сибір. Так робили монголо-тарари, їх батьки. Вони ще травили зрадників, бо самі їх не любили.
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Пример так себе. В реальной жизни если к кому-то в дом залезли, связали и угрожают, большинство согласится на ограбление, лишь бы в живых оставили. Лучше другие аллегории приводить по ситуации с Крымом и Донбассом.
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Блеер не жил в стране как у нас, не знает, если подвяжут за яйца, отдашь то что никогда небыло.
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То что ты ссцыкун и терпила никто и не сомневался.
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Кровавые нелюди бандиты сепаратисты на оккупированных российскими фашистами территориях Донбасса в бандитской резервации "лугандония", украинским гражданам и пленным массово выкалывали глаза, рубили руки, в спаривали животы , отрезали головы и играли ими в футбол.... Также оккупанты и сепаратисты обливали бензином и заживо сжигали украинских солдат есть ВИДЕО на оккупированных территориях совершаются зверства.
А теперь что этих кровавых нелюдей опричников убийц )(уйла нельзя будет трогать только потому пришла новая антиукраинская власть продажных капитулянтов, этих Иуд- ЗЕбилов украинофобов, которая оккупантов и бандитов - сепаратистов, террористов больше любит чем украинский народ, жаждет мира- капитуляцию и хочет им кровавым выродкам убийцам по строгому повелению кремлёвских фашистов )(уйла любезно предоставить амнистию. Да такого никогда не будет, просто украинский народ не позволит им убийцам не смотря на то что у нас пока временно продажная прокремлёвская антиукраинская власть ЗЕбилов этих Слуг но не украинского народа а кремля. Всё равно за все свои кровавые преступления они все до единого строго ответят по Закону вместе со своими поддельниками кремлёвскими фашистами и продажными ЗЕбилами -капитулянтами.
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Карл Маркс об истории России - книга, которую под страхом смерти запретили издавать в кровавой тюрьме народов ссср.
Дословно: "Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в XVIII веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.
В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской и славянской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика ордынца Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский шовинизм - всего лишь одна из форм захватничества.
Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века", Глава IV , оригинал «Free Press», London, 1856-1857).
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О вылез брито-сшито кнур. а втои гарантии вашей Вяликой балабольной британии? А ?
британцы мудаки, их слово, как слово руцкой свиньи значние =.
Еще и умничает черт балабольный.
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К сожалению это не понимает президент большинства, да и большинство тоже
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