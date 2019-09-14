 Якщо хтось залізе до вас у будинок, зв'яже і запропонує відпустити в обмін на пограбування, погоджуватися - поганий варіант, - Блер про ситуацію між Україною і Росією. ВIДЕО

Таку думку колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер висловив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеотрансляцію.
За його словами, є два види конфліктів, які вимагають мирного вирішення, але по-різному.
"Перша ситуація, коли є конфлікт, де обидві сторони відчувають себе правими. І цей конфлікт вже досить довго триває. І тут питання, чи можна якимось чином об'єднати всі сторони", - зазначив Блер.
Він навів приклади Палестини та Ізраїлю, а також Ірландії. Однак, підкреслює експрем'єр Великої Британії, в Україні ситуація інша.
"Інший мирний процес - коли країна, наприклад, стала жертвою неспровокованої агресії. Тобто, наприклад, я залізу до вас у будинок, зв'яжу вас і скажу: "Слухайте, я вас відпущу, але візьму телевізор і меблі". Якщо хтось скаже, що це хороший компроміс, то якщо ви зараз розв'язані і можете нормально пересуватися, то це погане рішення", - пояснив Блер.
На його переконання, необхідно з'ясувати у сторін, чи є варіант, при якому однозначно зберігається територіальна цілісність України, однак важливо, щоб "інша сторона" була готова піти на це.
"Це різні процеси, але я відчуваю, що тут дійсно залежить від того, чи є бажання з іншого боку", - підкреслив експрем'єр.
Ибо Минские договоренности - это мина на которой Россия хочет подорвать Украину! Порошенко был предатель и двойной агент и по его прошлому с Медведчуком и Ахметовым и партией регионов - это очевидно! Порошенко заложил эту мину на которой Украина должна подорваться! И что самое интересное, так это то, что Порошенко не подписывал Минские договоренности и там подпись Кучмы и Пасичника и Захарченка стоит! И если Зе выполнит Минск, то он подорвет эту мину и совершит гос измену - это такая подстава жесткая от Порошенко, который является таким же, как Медведчук агентом России, но с уровнем мимикрии 80 лвл! Надеюсь, что Зе вырулит Украину и не наедет на эту мину. Украине нужно подавать на РФ в международные суды и т.п. И они должны обязать РФ на основе международного права по которому РФ должна будет вывести свои войска с территории Украины и вернуть Украине суверенные границы! И если нет, то должны быть мировым сообществом ввестись такие условия, что все международные активы РФ будут арестованы и будут отдаваться Украине за нанесенный ущерб в связи с невыполнением международного права и за просрочку больше и больше активов должно быть передано Украине и вплоть до всех!
А теперь что этих кровавых нелюдей опричников убийц )(уйла нельзя будет трогать только потому пришла новая антиукраинская власть продажных капитулянтов, этих Иуд- ЗЕбилов украинофобов, которая оккупантов и бандитов - сепаратистов, террористов больше любит чем украинский народ, жаждет мира- капитуляцию и хочет им кровавым выродкам убийцам по строгому повелению кремлёвских фашистов )(уйла любезно предоставить амнистию. Да такого никогда не будет, просто украинский народ не позволит им убийцам не смотря на то что у нас пока временно продажная прокремлёвская антиукраинская власть ЗЕбилов этих Слуг но не украинского народа а кремля. Всё равно за все свои кровавые преступления они все до единого строго ответят по Закону вместе со своими поддельниками кремлёвскими фашистами и продажными ЗЕбилами -капитулянтами.
Дословно: "Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в XVIII веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.
В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской и славянской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика ордынца Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский шовинизм - всего лишь одна из форм захватничества.
Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века", Глава IV , оригинал «Free Press», London, 1856-1857).
британцы мудаки, их слово, как слово руцкой свиньи значние =.
Еще и умничает черт балабольный.