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 Політика України
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Все про:вибори (4494) США (5395) Тейлор (46) Донбас (13002)

 Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор

Для того, щоб проводити вибори, потрібна безпека для всіх учасників процесу - виборців, членів виборчих комісій, кандидатів, ЗМІ.

Про це в коментарі РБК-Україна в кулуарах форуму "Ялтинська європейська стратегія" заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що для проведення виборів необхідна безпека.

"Для того, щоб проводити вибори, потрібна безпека. Для того, щоб провести вибори, потрібна реєстрація громадян, створення виборчих комісій, кандидати повинні мати можливість зареєструватися і вести кампанію, ЗМІ повинні мати можливість приїхати. Для цього всього потрібна безпека", - зазначив Тейлор.

Повірений у справах США зазначив, що забезпечення безпеки на виборах є пріоритетом.

"Під час так званого "референдуму" в Криму ми бачили, як виглядає "безпека" під російською окупацією. Це небезпечність. Тому, на нашу думку, має бути забезпечено безпеку, щоб проводити вибори. Це пріоритет, таким повинен бути порядок", - сказав Тейлор.

"Російських військ там (в ОРДЛО, - ред.) бути не повинно", - підкреслив американський дипломат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська влада опрацьовує можливість проведення місцевих виборів у всій країні, включно з  окремими районами Донецької і Луганської областей. Пристайко зазначив, що п'ять років тому Україна погодилася на Мінські угоди, які передбачають вибори на непідконтрольному Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148477
 
   
 Топ коментарі
 
так же Запад не признавал окупацию стран Балтии ,но дела с СеРаСером вел по троху . вот такая она большая политика .
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А как она их выведет если с их слов ихтамнет и международная миссия ОБСЕ их там не видит? Для того чтобы кого то вывести его нужно сначала найти а потом уже показывать пальцем иначе это просто полное пустословие..
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ну, может быть это значит, что пока в лугандоне не будет украинской власти или нормальных миротворцев, то и не надо проводить никакие выборы
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Бомбят бомбами с самолетов. Ещё, бывает, у троллей бомбит, пока их не забанят.
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Тейлор не посол. Посла США почему-то не присылают.
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Так не выведет. РФ может продолжать поддерживать текущее положение годами. А вот на Украину с годами будут давить всё сильнее и сильнее. Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8155
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Русский бунт бессмысленный и беспощадный. Рашу ничто не удерживает в своих границах кроме дешевой нефти.
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Но Путин не собирается выводить оттуда войска. Зачем это ему?
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Олег Леусенко‏ @Leusenko_Oleg 3 часа назад

На экономику агрессора надвигается обвал цен на нефть и новый сырьевой шок. Стоимость барреля упадет заметно ниже $40. РФ не готова к таким рискам. Банк РФ в свой прогноз заложил обвал цен на нефть до $20-25 в 2020 г. Для РФ это означает тотальный песец
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А вы сами читали то что мне показали? Статья написана почти два с половиной года назад. Если вы посмотрите на график - вы можете увидеть что прогноз на конец 2019 - около 20 долларов. В пятницу цена нефти WTI была 54.82.

Как по вашему - прогноз достоверный???
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статья это пример, суть в том, что цена на нефть менятся по своим законам. Впереди падение...
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А по моему - наглядный пример того что нифига этот прогноз не работает Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8125
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Да даже если верить прогнозу - выходит что сейчас конец очередного спада, и в течении полу года должен начаться новый виток роста...
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Греф предсказал России обвал цен на нефть и «сырьевой шок»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327966-gref_predskazal_rossii_obval_tsen_na_neftj_i_syrjevoj_shok
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Нефть уже была некоторое время около 20$. При том тогда положение в экономике РФ было значительно тяжелее чем сейчас.
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"Россия пока не готова к таким рискам..." Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 525
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У нас огромные вызовы впереди», - сказал Греф, добавив, что Россия пока не готова к таким рискам. Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1824
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Чтож, время рассудит за нас.

Я предпосылок пока не вижу.
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а зря. Он один из немногих в паРаше, кто еще соображает.
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Я никому не верю, если то что они говорят протоворечит логике.
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это не логика, а законы экономики. Если ты их не понимаешь, это не значит что они плохие.
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если и правда произойдёт такой обвал цены на нехть, то даже трудно представить, как же должна будет вырасти в раше цена на автомобильное топливо.
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О, наконец развалится. но на этот раз хоть точно?
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В понедельник,из-за пожаров на нефтеперерабатывающих заводах Саудовской аравии нефть процентов на 20 поднимется
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пожары давно потушили и нефть дешевеет.
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На 20% конечно не поднимется, но тенденция на повышение будет.
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Шоколядного Барона за яя.. і буде грошей купа в країні
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