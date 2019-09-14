 Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: "Давайте створювати шедеври разом!"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі фейсбук у суботу ввечері.
"Звертаюся до представників світової кіноспільноти. Двері України відкриті для вас. Ми маємо все задля того, щоб знімати якісне кіно – і чудові локації, і "прокачаних" фахівців, і належну технічну базу. Давайте створювати шедеври разом!" - написав він.
У цьому контексті президент зазначив, що протягом двох днів, під час яких в Києві відбувалася 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES), у нього було кілька цікавих і важливих зустрічей із зірками світового кіно.
"Вчора говорили зі сценаристом і продюсером уже культового серіалу "Чорнобиль" Крейгом Мезіном, ввечері, під час форуму YES мав приємність поспілкуватися з неперевершеною Робін Райт. Сьогодні зустрівся з уродженкою України Мілою Куніс та актором і продюсером Ештоном Кутчером. З усіма мали плідну бесіду про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій у неї, особливо з огляду на те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates", - написав Зеленський.
где-то через полгода ЗЕ глядя на пылающий покрышками город Киев:
" Какой артист умирает !"
Qualis artifex pereo (с лат. - «Какой артист погибает») - латинское крылатое выражение.
Применяется для описания чего-либо ценного, пропадающего зря, не использующегося по назначению, или человека, который не реализовал себя, не нашёл себе достойного места в жизни[1]. Иносказательно применяется для описания чьего-либо лицемерного поведения.
Согласно Светонию эти слова перед смертью повторял император Нерон, считавший себя великим трагическим певцом и любивший выступать в театрах Рима и Греции: "Все со всех сторон умоляли его скорее уйти от грозящего позора. Он велел снять с себя мерку и по ней вырыть у него на глазах могилу, собрать куски мрамора, какие найдутся, принести воды и дров, чтобы управиться с трупом. При каждом приказании он всхлипывал и всё время повторял: «Какой великий артист погибает!"
Историк Басовская Наталья Ивановна (р. 1941) в книге «Все герои мировой истории» (2018 г.), в главе "Нерон. Артист у власти" пишет:
"Он проснулся ночью, а дворец пуст, никого нет, гробовая тишина. Стража ушла. Он метался по пустому дворцу, наткнулся на своего бывшего слугу Феона, который сказал ему: «Пойдем ко мне, я тебя спрячу». Слуга замотал Нерону лицо, привел к себе в дом и сразу стал уговаривать: «Давай, покончи с собой, как прилично римлянину, потому что за тобой уже послали, тебя ждет позор». К тому времени сенат уже объявил Нерона врагом отечества и вынес решение применить к нему традиционную римскую казнь. Нерон, узнав об этом, спросил у Феона: «А это как?» Тот объяснил: «На голову надевается колодка, туго зажимается, и человека бьют, избивают, лупят плетьми до смерти». Нерон запричитал, заплакал и все таки до конца остался артистом. Он воскликнул: «Какой великий актер умирает!» И покончил с собой."
Про фронт думай ! Там поранені та загиблі. І це не кіно.
то нехай на фронт з'їздить, там отримає все, що має отримати.
конченный мудак с чужого народа...
а по областях хоронять наших захисників..
отаке кіно.
Виступ осіб, які займають Оскари на захист України проти агресії може дати серйозний поштовх світовому руху на підтрим України.
То ж наш батько Зеленський тут правильно все робить.
При этом о фронте думал
А він їй хвалився, що тепер ці хохли у них в руках, =ані-іх-сдєлалі=, то Міла може бути і хепі і вертатися.
клоуном был - клоуном остался....
нехай вони цим займаються.
а зеленка захотів покрасуватись на фоні голівудських зірок. це і весь профіт.
Пригласил президент
Как он мог? 😁
Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, за месяц уровень доверия к нему вырос в 1,5 раза, - опрос "Рейтинга"
Не допустим! Доколе!
Например еротический кино-хит:
"Пятьдесят оттенков зеленого".
Биография президента нашей страни им в помощь.
Как...?
Это же ЧМО..., реальное трусливое, жалкое и тупое ЧМО....
Да даже сепар Бойко похож на человека...., даже Навинский.....
Они враги.., но блин у них есть хоть что то от мужиков..., но это...
Он же вас рашистов позорит в первую очередь...
Вы выбрали..., и какие нахрен вы зе-подстилки украинцы?
Ты хоть на мове усрись здесь и подтерись потом вышиванкой..., но ты даже не малоросс..., ты блин перхоть из под обрезанного члена...
Пшел вон..
тому що піпл досі 'сидить в телевізорі'
і лише впізнавність Зе дозволяла побороти Баригу..
чекайте на шедеври.
А теперь порохоботы быстренько мой комм админу отправить
заклик до вбивства..
Новий уряд працює два тижні.
Крім того, Портнов зазначив, що "ще одна така заява і замість поліграфа буду клопотати про примусовий лікарський огляд".
https://znaj.ua/politics/262004-poroshenko-prikidayetsya-nediyezdatnim-shchob-uniknuti-pravosuddya-shche-odna-taka-zayava-i