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Все про:Зеленський (2752) кіно (415)

 Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: "Давайте створювати шедеври разом!"

Президент України Володимир Зеленський запросив діячів кіномистецтва з усього світу працювати в Україні, звернувши увагу на переваги такого вибору як наявність чудових локацій, висококласних фахівців і належної технічної бази для зйомок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі фейсбук у суботу ввечері.

"Звертаюся до представників світової кіноспільноти. Двері України відкриті для вас. Ми маємо все задля того, щоб знімати якісне кіно – і чудові локації, і "прокачаних" фахівців, і належну технічну базу. Давайте створювати шедеври разом!" - написав він.

У цьому контексті президент зазначив, що протягом двох днів, під час яких в Києві відбувалася 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES), у нього було кілька цікавих і важливих зустрічей із зірками світового кіно.

"Вчора говорили зі сценаристом і продюсером уже культового серіалу "Чорнобиль" Крейгом Мезіном, ввечері, під час форуму YES мав приємність поспілкуватися з неперевершеною Робін Райт. Сьогодні зустрівся з уродженкою України Мілою Куніс та актором і продюсером Ештоном Кутчером. З усіма мали плідну бесіду про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій у неї, особливо з огляду на те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates", - написав Зеленський.

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Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: Давайте створювати шедеври разом! 01
Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: Давайте створювати шедеври разом! 02
Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: Давайте створювати шедеври разом! 03
Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: Давайте створювати шедеври разом! 04
Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: Давайте створювати шедеври разом! 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148476
 
   
 Топ коментарі
 
Бляха муха... Кіно це таке нагальне питання ???
Про фронт думай ! Там поранені та загиблі. І це не кіно.
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кино вино и домино - все что его волнует. ну и пивас.
клоуном был - клоуном остался....
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Та зря вы так. То намёк на сьёмки *Слуги народа 2* с привлечением звёзд Голливуда. Там мало ли потом--и *Оскара* вдруг дадут! Или ветку пальмовую---на венике сэкономят!
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где-то через полгода ЗЕ глядя на пылающий покрышками город Киев:

" Какой артист умирает !"

Qualis artifex pereoлат. - «Какой артист погибает») - латинское крылатое выражение.
Применяется для описания чего-либо ценного, пропадающего зря, не использующегося по назначению, или человека, который не реализовал себя, не нашёл себе достойного места в жизни[1]. Иносказательно применяется для описания чьего-либо лицемерного поведения.

Согласно Светонию эти слова перед смертью повторял император Нерон, считавший себя великим трагическим певцом и любивший выступать в театрах Рима и Греции: "Все со всех сторон умоляли его скорее уйти от грозящего позора. Он велел снять с себя мерку и по ней вырыть у него на глазах могилу, собрать куски мрамора, какие найдутся, принести воды и дров, чтобы управиться с трупом. При каждом приказании он всхлипывал и всё время повторял: «Какой великий артист погибает!"



Историк Басовская Наталья Ивановна (р. 1941) в книге «Все герои мировой истории» (2018 г.), в главе "Нерон. Артист у власти" пишет:
"Он проснулся ночью, а дворец пуст, никого нет, гробовая тишина. Стража ушла. Он метался по пустому дворцу, наткнулся на своего бывшего слугу Феона, который сказал ему: «Пойдем ко мне, я тебя спрячу». Слуга замотал Нерону лицо, привел к себе в дом и сразу стал уговаривать: «Давай, покончи с собой, как прилично римлянину, потому что за тобой уже послали, тебя ждет позор». К тому времени сенат уже объявил Нерона врагом отечества и вынес решение применить к нему традиционную римскую казнь. Нерон, узнав об этом, спросил у Феона: «А это как?» Тот объяснил: «На голову надевается колодка, туго зажимается, и человека бьют, избивают, лупят плетьми до смерти». Нерон запричитал, заплакал и все таки до конца остался артистом. Он воскликнул: «Какой великий актер умирает!» И покончил с собой."
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Бляха муха... Кіно це таке нагальне питання ???
Про фронт думай ! Там поранені та загиблі. І це не кіно.
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Він звик щоб його всі хвалили. Піар понад усе.
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овацій не вистачає ?
то нехай на фронт з'їздить, там отримає все, що має отримати.
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слов нет....
конченный мудак с чужого народа...
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през рзважається, сміється, готує плани на майбутнє..
а по областях хоронять наших захисників..
отаке кіно.
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і все ж...ви недооцінюєте....запрошення велетнів світового кіно - це важливо.
Виступ осіб, які займають Оскари на захист України проти агресії може дати серйозний поштовх світовому руху на підтрим України.
То ж наш батько Зеленський тут правильно все робить.
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Ксюша, так Зе фронт, войну и т.п. и воспринимает, как кино! Ну проще ему так, понятнее. Этого его мир, его жизнь, мир кино, эстрады, цирка. Вопрос не в нем, в нас, что мы такое выбрали себе в вожди. Вот и живем в шапито. Правда, не смешно что-то.
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Он патриотично подписал
При этом о фронте думал
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Українському кіно підтримку похерив. Відро з гайками. (ВАЗ)
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Кунис с Кутчером разбираются в украинской киноиндустрии? Это нереально.Остается вопрос, что же они таки обсуждали?
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Міла-ж**ка плакалася одновірцю, як її гнобили у Чернівцях ...
А він їй хвалився, що тепер ці хохли у них в руках, =ані-іх-сдєлалі=, то Міла може бути і хепі і вертатися.
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кино вино и домино - все что его волнует. ну и пивас.
клоуном был - клоуном остался....
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25 соєвих швондерів на Цензорі.. Невже це все, що залишилось від вєлікага Петра? Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: "Давайте создавать шедевры вместе!" - Цензор.НЕТ 5626
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Українське йому взагалі не цікаве, і кіно теж.
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***** все знают , что он мудак , но нахер его выберали ?!!!
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МРТ зеленскому сроооооочно не адыкватный Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: "Давайте создавать шедевры вместе!" - Цензор.НЕТ 7766
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Какой негодник, это же новые рабочие места в Украине для украинцев
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для цього є уряд.
нехай вони цим займаються.
а зеленка захотів покрасуватись на фоні голівудських зірок. це і весь профіт.
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Ой какая зрада
Пригласил президент
Как он мог? 😁
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йому би до зустрічі із західними політиками готуватись, питання війни обговорювати, свою некомпетентність шліфувати, а не з акторами триндіти.
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Как он мог?/ каждой украинской бочке германская затычка растолкует украинцам почему пианист сравнил Украину с германскими порноактисами а не , к примеру, с итальянскими -в Италии у него вилла за три миллиона евро.
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це його уряд, як не крути.. тож має вплив.. головне завдання всю попередню соєву шваль видавити з посад
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це для голівудських зірок зустріч із Президентом держави є досить значною подією - вони повернуться в Голівуд і будуть розказувати своїм колегам та показувати фотки про Україну. Що в цьому поганого?
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А что потом? Ещё и заводы автомобилестроительные в Украину позовёт?
Не допустим! Доколе!
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провал 2 го ОНО вызван тем что у нас тоже кловун и тоже такой же урод Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: "Давайте створювати шедеври разом!" - Цензор.НЕТ 5345
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Шедевр!
Например еротический кино-хит:
"Пятьдесят оттенков зеленого".
Биография президента нашей страни им в помощь.
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раз рейтинги растут, значит пока еще есть надежда.. бєдниє соєвиє пріхвостні, 5 років просрали, тепер вчать інших як просрати ще 5
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зря беленькая так неосторожно свой смартфон и сумочку лежать оставила. чёрненькая получше знает реалии тамошних кнайп. припрятала подальше, с глаз долой. реалистка.
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интересно Мила Кунис ( Милена Марковна Кунис из Черновцов) родной язык не забыла?
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Про Україну та Чернівці зокрема Міла відгукувалася вкрай негативно«Коли я вчилася в школі, можна було побачити антисемітські знаки… Одна з моїх подруг, що виросла в Росії, була в другому класі. Одного дня вона прийшла додому з плачем. Її мати запитала, чому, а вона розказала, що на спинці її стільця була свастика… Це країна, яка відкрито тебе не бажає
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по лицам партнёров видно же, шо беленький панимат ап чём речь, а от чёрненький похоже таки ни гу-гу. по направлению его бокового зрения, - он больше йазигом под зеленью, шо подали его партнёрше антирисуется )
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Блин.., вот как это ничтожество могли выбрать...?
Как...?

Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: "Давайте создавать шедевры вместе!" - Цензор.НЕТ 2525
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просрати клоуну .. а оце як? це ж яким дегенератом треба бути? з чим я, звичайно, вас, соєвих баранів, і вітаю Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: "Давайте создавать шедевры вместе!" - Цензор.НЕТ 5196
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слушай дегенерат... - мне плевать на порошенко (он должен был уйти).., но почему среди 39-ти кандидатов вы выбрали вот это?...
Это же ЧМО..., реальное трусливое, жалкое и тупое ЧМО....
Да даже сепар Бойко похож на человека...., даже Навинский.....
Они враги.., но блин у них есть хоть что то от мужиков..., но это...
Он же вас рашистов позорит в первую очередь...
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шо значить ВИ ВИБРАЛИ? ти, удмурдський баране, українців за кого маєш? Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: "Давайте створювати шедеври разом!" - Цензор.НЕТ 2394
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Никанор Босой - слушай, ущербный.....

Вы выбрали..., и какие нахрен вы зе-подстилки украинцы?
Ты хоть на мове усрись здесь и подтерись потом вышиванкой..., но ты даже не малоросс..., ты блин перхоть из под обрезанного члена...
Пшел вон..
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не зневажай мову моїх предків, удмурде, можеш ненавідіти українців, але моя мова тут ні до чого..
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почему среди 39-ти кандидатов вы выбрали вот это?...

тому що піпл досі 'сидить в телевізорі'
і лише впізнавність Зе дозволяла побороти Баригу..
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Вот совсем не удивляет, что сторонникам Порошенко по душе Бойко и Новинский
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У вас затянулась стадия отрицания
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Помітив стадність у зазєлєнскага? Їх по одному не зустрінеш. Завжди стадами водяться. Як стадо може обирати? В них навіть деяких слів не має в першій особі. Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: "Давайте створювати шедеври разом!" - Цензор.НЕТ 7716 Лише по стадному.
Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: "Давайте створювати шедеври разом!" - Цензор.НЕТ 3068
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голлівудські компанії вже обривають телефон в офісі президента ...
чекайте на шедеври.
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Порохоботам щас не позавидуешь, убогие серут где только можно... Петюня включил режим "полное погружение" и сейчас с тройным усердием серит в т.ч. петина портянка Портников, элитная шлюшка Нина Соколова...когда подобное наблюдаеш непременно задаеш вопрос што случилось...а случилось то что ***** каждую ночь снится тюремное меню.
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Так всё таки, когда Ю. Бутусов сделает человеческий функционал на цензоре, чтоб можно было видеть какой ***** гнойный спамит твои комменты? ****** в рот порохобот чувствует себя на цензоре как на бутылке, привычно и комфортно!

А теперь порохоботы быстренько мой комм админу отправить
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Да запросто! Какие там гонорары у мировых знаменитостей? И это еще не факт, что выйдет кое-что путное. А так пожалуйста! Утром деньги, вечером стулья.
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новый боевик индийские отдыхают- Богдан с лысым рпк
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а це вже стаття,Сидір...
заклик до вбивства.. Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: "Давайте створювати шедеври разом!" - Цензор.НЕТ 577
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баран зеленый работу дай людям чтобы они по заграницам не ездили...
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особливо тупим.

Новий уряд працює два тижні.
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гонящие лысого на 0 с вовкой и богданом в главных ролях место действия Пески снимать будут в кривбассе типа на бимбасе
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Тот неловкий момент , когда актер Эштон Катчер выглядит на порядок адекватней президента Украины.
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Вот свежая новость. Порошенко обвинил власти страны в намерении уничтожить украинское кино. Зазеркалье. Президент обращается к мировой кинообщественности и приглашает их в Украину. Двери Украины открыты для вас! А этот негодяй тут же заявляет такое. Это просто какой-то писец! Он идиот. Мир без границ. Особенно мир искусства. Украинское кино это как глобус Украины.
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"Враховуючи, що я ніколи не звертався до ДБР ні з питання Приватбанку, ні про контрнаступ українських військ на Донбасі, про що Порошенко і його телеканал періодично повідомляють, у мене з'явилася стурбованість, чи не хилить фігуранта до фіксації свого складного психічного стану або обмеженої дієздатність, щоб замість в'язниці обмежитися перебуванням в установах медичного типу", - пише юрист.

Крім того, Портнов зазначив, що "ще одна така заява і замість поліграфа буду клопотати про примусовий лікарський огляд".
https://znaj.ua/politics/262004-poroshenko-prikidayetsya-nediyezdatnim-shchob-uniknuti-pravosuddya-shche-odna-taka-zayava-i
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обратите внимание на то, как изменилась речь Зеленского, когда он заговорил о локациях, продюссерах и пр. куда делось его косноязычие? где дебильные улыбки? все пропало!!! а знаете почему? да потому, что он в своей среде. это реально то, что его интересует. а вот эти все налоги/реформы/война, это все такое неприятное, пока его в широкоэкранном формате не выпустишь...
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то ти абращай свайо вніманіє, удмурдъ.. але якщо Мародьор Пєтя не сяде на пожиттєве моє ставлення до нової влади зміниться
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і в кіноіндустрії команда нового Президента зможе добитися значних успіхів - на відміну від соєвих крадунів-папередніков !
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Ага, щас весь Голливуд прямо бросится наперегонки сюда фильмы снимать.
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