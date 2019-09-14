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 Президент Словаччини Чапутова в понеділок відвідає Україну

У понеділок, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з колегою зі Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в рамках її офіційного візиту в Україну.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Президента.

Зазначається, що о 11:30 в Маріїнському палаці має початися офіційна церемонія зустрічі, а на 13:30 запланована зустріч президентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк і Єрмак відсторонили посольство від підготовки візиту Зеленського в США, - Чалий

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148475
 
 
 Топ коментарі
 
Прохання до президента: після офіційної частини не треба влаштовувати музичний вечір.
Такі перформанси - не для дами.
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Тебе известно что Чехия и Cловакия это разные страны? Президент Словакии Чапутова в понедельник посетит Украину - Цензор.НЕТ 4234
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Словаччина - За формою правління: парламентська республіка з широкими правами глави держави - президента.
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"Верховный главнокомандующий словацкой республики". Зрада буде чи нє?
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буде файна жінка з чарівним ім'ям Зузана
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был бы ты чуть умнее микроволновки ты бы знал что в Чехии парламентская республика и уровень "верховного главнокомандующего" это премьер. а президент для картинки и рукопожатия с теми кого к реальному главе государство не допускают по причине низкого iq
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Тебе известно что Чехия и Cловакия это разные страны?
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На кацапских помойках,где оно обитает,такого не пишут
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В толковом словаре надо ,что-бы исправили
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Ну вот ещё из-за одного стрелочника словарь портить. Ну ошибся в написании ника, бывает.
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конечно известно. перепутал на автоматизме. Как раз читаю статью про Чехию.
но сути это не меняет. Словакия тоже парламентская республика
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Словаччина - За формою правління: парламентська республіка з широкими правами глави держави - президента.
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Большая часть исполнительной власти возложена на главу правительства, премьер-министра, который обычно является лидером партии или коалиции, получившей большинство на выборах в парламент и назначается президентом. Исполнительный орган - Правительство Словацкой Республики. Оставшаяся часть кабинета назначается президентом по рекомендации премьер-министра.
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Та да, буде. Бо наше гундяве зеГімнокомандуюче може якусь кєрню утнути, як завжди. А соромно буде нам.
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як думаєш.. Пєтька стріляти будемо чи просто на простині випадково повіситься? Президент Словаччини Чапутова в понеділок відвідає Україну - Цензор.НЕТ 306
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Ти спочатку якесь взуття собі придбай, Ніканоре. Чому ти босий? Грошей нема, томушо працювати не любиш?!) Скріш ти повісисся від свого ніщєбродства,ольгінець прожидівський.)
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Не, да разве может он Богдану изменить, он же не извращенец какой то
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А Чапутович не приедет случайно?
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Приїде, звичайно. Але богдан візьме його на себе. Нє всьо ж тільки на грудь брать.)
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Красивая девка у словаков---на главной должности! У нас тоже и даже больше таких. Пару раз печатал---почти уверен был по всей той конфигурации что месяц назад была что на МИД Зеркаль назначат---ну очень было бы логично, великолепно и профессионал она. И вот в эти дни её заявления и действия очень логичны. Но нет. Приставили пристайку---ну как вроде при стае мол. Очередное..... ну вы поняли.
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Просто пристайка хоче грошей більш, ніж Зеркаль. Може вона нє нуждаєцця, а може просто Україну любить.)
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Да пару раз нарвался на тв на её короткие интервью, или какие то коменты---да профессинал она и сильный. Да и тенденция в мире женская замечена по части прихода женщин на должности. Было бы очень своевременно---но опять лебедь, рак, щука и прочий передвижной зоопарк!
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да да, будем выбирать людей на должности по внешности, полу и качеству зубов.
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Ну словаки так и сделали. Это лучше чем то конокрад, то конюх или ишак подзаборный. Или из цирка---но люди---но из цирка!
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так Словакия граничит с Украиной....
Спешит, пока Зе у власти ....
Что то хочет наверное.... - или автономию, или изык, или пенсии (как Израиль..)
Зе удобный президент - приятно договариваться...
Мягкий, как коврик для ног...

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Прохання до президента: після офіційної частини не треба влаштовувати музичний вечір.
Такі перформанси - не для дами.
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В 2014 году жители деревни Смоленице использовали помощь Зузаны Чапутовой, чтобы остановить установку по газификации отходов, которая преобразует мусор в топливо и электричество с помощью новой, непроверенной технологии.

Зеленая профура.

23.11.18 23:46
Словакия предоставит Украине 125 тыс. евро гуманитарной помощи, - президент Киска
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це звісно фейк.. але .. якби така ситуація була це одоробало ще б й навколішки стало
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Президент Словакии Чапутова в понедельник посетит Украину/ Забугорцы часто будут приезжать в Украину. Им интересно посмотреть на первого в мире президента, умеющего играть на пианино без рук.
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