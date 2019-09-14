 Президент Словаччини Чапутова в понеділок відвідає Україну

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Президента.
Зазначається, що о 11:30 в Маріїнському палаці має початися офіційна церемонія зустрічі, а на 13:30 запланована зустріч президентів.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Президента.
Зазначається, що о 11:30 в Маріїнському палаці має початися офіційна церемонія зустрічі, а на 13:30 запланована зустріч президентів.
но сути это не меняет. Словакия тоже парламентская республика
Спешит, пока Зе у власти ....
Что то хочет наверное.... - или автономию, или изык, или пенсии (как Израиль..)
Зе удобный президент - приятно договариваться...
Мягкий, как коврик для ног...
Такі перформанси - не для дами.
Зеленая профура.
23.11.18 23:46
Словакия предоставит Украине 125 тыс. евро гуманитарной помощи, - президент Киска