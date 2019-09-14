 Президент Словаччини Чапутова в понеділок відвідає Україну

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Президента.

Зазначається, що о 11:30 в Маріїнському палаці має початися офіційна церемонія зустрічі, а на 13:30 запланована зустріч президентів.

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