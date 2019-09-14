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 Політика України, За кордоном
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Все про:Сурков (135) Волкер Курт (461)

 Волкер і Сурков працюють над майбутньою зустріччю

Йде підготовка зустрічі з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив на брифінгу в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу в Києві.

"Ми останні пару тижнів намагаємося призначити зустріч. Сподіваюся, незабаром це вдасться", - сказав він.

Волкер уточнив, що в разі потреби США могли б також стати частиною переговорного процесу, розширивши "нормандський формат".

"Питання насправді не в форматі. Ми підтримуємо "нормандський формат". Ми напряму і часто спілкуємося з Францією, Німеччиною, Україною і у нас також є канал двостороннього зв'язку з Росією. Проблема в позиції Росії, яку вони висловлюють на таких зустрічах" , - пояснив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погроза Росії перекрити газ значить все менше, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148474
 
 
 Топ коментарі
 
Попытка путина впихнуть Донбасс в политическое тело Украины вот вот удастся! Внеблоковый статус, признание Украиной русского Крыма, признание автономии ордло и уставшие от войны будут счастливы. A мы ещё на 100 лет просрем свой шанс стать нацией.
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А Україна участі не приймає..
Чудово. Волкер и Сурков работают над будущей встречей - Цензор.НЕТ 1176
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Волкер и Сурков работают над будущей встречей - Цензор.НЕТ 9818

А справді, де ці всі "герої" андрєйки-бЄлЄцкІЄ, семенченки, єгорки, сєрЬОжІ, мустафи ...
Де барило кавказьке ?
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Попытка путина впихнуть Донбасс в политическое тело Украины вот вот удастся! Внеблоковый статус, признание Украиной русского Крыма, признание автономии ордло и уставшие от войны будут счастливы. A мы ещё на 100 лет просрем свой шанс стать нацией.
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Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.

ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ... ВСЮ И ОТВАЛИТЕ.. ДА ВОЛКЕР!? ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПУТИНА???
Волкер и Сурков работают над будущей встречей - Цензор.НЕТ 6229
Источник: https://censor.net.ua/n3148474
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А нахрена России Украина, нищий народ кормить?
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Ватан . Без Украины твоя рассея НИКОГДА НЕ станет инперией .А государь инператор на рассее уже имеется .Ему срочно нужны рабы и территории .
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рашка сама кого хочеш об'їсть...
кормільці, блін..
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это вас потом кормить кацапов - ну уж нет...
с вас достаточно бычьих бразильских пенисов...\и поблагодарите что они консервированные...)\
а то бразильцы могут привезти и не консервированные...!)
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Если нет возможности решить проблему военным путём то её нужно было ИЗОЛИРОВАТЬ .Почему это за 5 лет так и не сделал барыга ?
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А Україна участі не приймає..
Чудово. Волкер и Сурков работают над будущей встречей - Цензор.НЕТ 1176
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Приблизно як свого часу (в періоди, близькі до світових війн) серйозні сери, мсьє та герри обговорювали "балканські питання" - причому позицією "цих, як їх там, сер... диких слов'ян, так..." ніхто й не думав поцікавитися.
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по формулах шнайдера кроят новую карту мира
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На этих встречах они просто обсуждают раздел страны .....Сюда этих , туда тех . Судьба объектов геополитики такая .Чтобы не быть объектом нужно или иметь атомную бонбу или иметь Бога за бороду а это привелегия богоизбранных и нам это НЕ светит
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На Мацковии довольны Дристайко. Хороший руководитель МИД. Оттепель, говоритВолкер и Сурков работают над будущей встречей - Цензор.НЕТ 9374
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Волкер и Сурков работают над будущей встречей - Цензор.НЕТ 9818

А справді, де ці всі "герої" андрєйки-бЄлЄцкІЄ, семенченки, єгорки, сєрЬОжІ, мустафи ...
Де барило кавказьке ?
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я как то не уловил. встречу кого готовит волкер с сурковым?
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Так обхаживали Гитлера перед Мюнхеном.
Европейци неучатся даже на ошибках своих предшествеников. Путин копирует
Алозовича.
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#Саакашвили сдал России часть Грузии по плану Саркози.
Волкер и Сурков работают над будущей встречей - Цензор.НЕТ 6884 #Зеленский сдаёт России часть Украины по плану Штайнмайера.
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Хрен поймёшь кто на ком там стоял... Хотя сговор с кремлядями маловероятен -- амеры думают как свой сланцевый газ в Европе продавать, и им на хотелки Раши плевать -- Раша не в том состоянии чтоб условия ставить, она даже собственную экономику измеряет в долларах...
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"Раша не в том состоянии чтоб условия ставить, она даже собственную экономику измеряет в долларах..." (с)

может и не в том, но постоянно ставит условия, и год за годом штаты либо не в состоянии с ней ничего сделать, либо их всё устраивает, и поддерживают Украину они только на словах, да вооружений подбрасывают для сохранения лица..
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Внизу, был актер людей веселить. Вверху, есть актер людей разводить. Не поперхнись.
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Ну подобається мені порохоср..... Волкер и Сурков работают над будущей встречей - Цензор.НЕТ 1894
Замість хаяти ***** та Мордор ..поліва на Зеленського !
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а нехай не тусується з фуйлом.
людей непокоїть його стратегія та майбутні дії, все вказує на зраду національних інтересів.
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Променяла Мальдивского патриёта на 95 квартал ? Променяла барыгу -олигарха на артиста-комика .Да короче хватит скулить порохоботики. Променяла шило на мыло и НИЧЕГО страшного в итоге не произошло
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поки що.
обговоримо ваше " нє проізошло" за півроку.
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Щось ми від клоуна ні 1 кривого слова в бік Мордору та куйла не чуємо
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да вы дымытрыку и срётесь при каждом упоминании Пороха - может до конца Зешмаркли сраться будете...
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Украина никогда ничего самостоятельно не решала. И сейчас порешают...без вас.
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Фашисты один раз пытались за всех решать. Тебе напомнить где они?
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Напомни. Вроде у вас на шее, не?!
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Привет бутусову-черту. Скоро тебя натянут, будет поздно извиняться)
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Ого как быстро шохи реагируют
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"Привет бутусову-черту. Скоро тебя натянут, будет поздно извиняться)" - чего тебе "абаснавать"
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Запад, Еропа и США, открестятся от Украины, это очевидно. И дело здесь не столько в Зеленском, сколько во всех взятых вместе предыдущих президентах и внешней политике Украины в целом за годы независимости. Цель США был развал РФ путём отрыва от неё Украины. Но план не сработал. Программа свёрнута. В этом противостоянии РФ устояла. А Украина лишь разменная монета в этой геополитической игре. Мир больше не поддерживает Украину, а сама она, без союзников, не сможет противостоять экспансии РФ. И это нужно принять.
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США не открестятся. Им нужен форт-пост здесь как в Польше. Западная Европа стала пасивной и ленивой.
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