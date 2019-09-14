 Волкер і Сурков працюють над майбутньою зустріччю

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив на брифінгу в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу в Києві.
"Ми останні пару тижнів намагаємося призначити зустріч. Сподіваюся, незабаром це вдасться", - сказав він.
Волкер уточнив, що в разі потреби США могли б також стати частиною переговорного процесу, розширивши "нормандський формат".
"Питання насправді не в форматі. Ми підтримуємо "нормандський формат". Ми напряму і часто спілкуємося з Францією, Німеччиною, Україною і у нас також є канал двостороннього зв'язку з Росією. Проблема в позиції Росії, яку вони висловлюють на таких зустрічах" , - пояснив дипломат.
ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ... ВСЮ И ОТВАЛИТЕ.. ДА ВОЛКЕР!? ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПУТИНА???
Источник: https://censor.net.ua/n3148474
кормільці, блін..
с вас достаточно бычьих бразильских пенисов...\и поблагодарите что они консервированные...)\
а то бразильцы могут привезти и не консервированные...!)
Чудово.
А справді, де ці всі "герої" андрєйки-бЄлЄцкІЄ, семенченки, єгорки, сєрЬОжІ, мустафи ...
Де барило кавказьке ?
Европейци неучатся даже на ошибках своих предшествеников. Путин копирует
Алозовича.
#Зеленский сдаёт России часть Украины по плану Штайнмайера.
может и не в том, но постоянно ставит условия, и год за годом штаты либо не в состоянии с ней ничего сделать, либо их всё устраивает, и поддерживают Украину они только на словах, да вооружений подбрасывают для сохранения лица..
Замість хаяти ***** та Мордор ..поліва на Зеленського !
людей непокоїть його стратегія та майбутні дії, все вказує на зраду національних інтересів.
обговоримо ваше " нє проізошло" за півроку.