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 Політика України, За кордоном
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Все про:Блер (1) Київ (6490) політика (450) соціальні мережі (250)

 Багато хто думає, що висловлення думки в соцмережах може негайно перетворитися в рішення, але на дослідження питання потрібен час, - Блер

Посилення соціальних медіа призвело до зміни очікувань суспільства про діяльність політиків.

Про це заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер на 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Щастя зараз. Нові підходи до світу в кризі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт заходу.

"Ми недооцінюємо революційний вплив соціальних медіа. Тут є гарні складові – люди можуть більш вільно висловлюватися. Водночас, вони також знецінюють експертизу (…) Я знаю багато про футбол, але будь-який менеджер Newcastle United знає про нього значно більше. І так – у будь-якій сфері життя. Але зараз багато хто думає, що мусить бути негайний перехід від висловлення думки у соціальних мережах до ухвалення рішення. Тому люди у Великій Британії кажуть: оці члени парламенту – вони не відповідають волі народу. Але ж, насправді, ці парламентарі досліджують питання – саме для цього їх і обрали", - сказав він.

Екс-прем’єр-міністр Великобританії додав, що популярна у соціальних мережах думка – не завжди зважена та обгрунтована. "Ті люди, які найголосніше кричать, далеко не завжди заслуговують, щоб їх найуважніше слухали", - зазначив він.

Тоні Блер також висловив думку, що наразі потрібно шукати новий формат у взаємостосунках між виборцями та політиками.

"Вимір соціальних медіа не допускає відтермінування рішень. І через це багато людей вважають, що політики постійно порушують свої обов’язки. Насправді, не можна просто говорити: "Це ваша відповідальність – ухвалювати рішення, а ми будемо вам їх накидати!". Якщо ми хочемо відродити демократію – маємо знайти способи, щоб люди брали на себе частину відповідальності разом з тими, хто стоїть при владі. Це має бути двосторонній рух, інакше демократія зазнає краху", - підсумував Тоні Блер.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148473
 
   
 Топ коментарі
 
Прямо про епопею з ЗЕ-візгом розповів..
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1. Если мы хотим возродить демократию - должны найти способы, чтобы люди брали на себя часть ответственности вместе с теми, кто стоит у власти.

Я б іще додала: оскількі ці самі люди саме і обрали ту владу.
Але для недалекого українського населення (народу - критична меншість, на жаль) - це не дійде. Воно її перекладає на когось, повністю знімаючи з себе. А так не буває.

2. Если кто-то ворвался к тебе в дом, связал тебя и предлагает решить и пойти забрав телевизор и плиту. В такой ситуации всегда найдется кто-то, чтобы сказать "Соглашайся! Это хорошие условия для мира!

Який прозорий натяк зе-зграї і зе-лохторату !
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Вот и наши зебилы:- Хотим окончания войны, СРОНЧО
а как это будет, какой ценой, им все равно, ведь их мозжечки такое не осилят
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Бла-бла-бла. Кароче, сделаем, как посчитаем нужным.
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Дійсно, шо той ватнік британський може ?
Ні розсмішить, ні мурку злабать...
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Ботофема буде категорично проти думки Блера. І, скоріше за все, він буде зедебілом і агентом кремля.
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Прямо про епопею з ЗЕ-візгом розповів..
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Насправді, ситуація дуже проста - якщо коняка немічна - то бар'єр вона не перескоче. І це зовсім не значить, що вона вивчає бар'єр. Вона просто не може. Їй би бар'єр нижчий, а краще й зовсім без бар'єру, щоб не перечепитись. Отак і з парламентом. Міняти треба, як немічний і задачі вирішувати не може.
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1. Если мы хотим возродить демократию - должны найти способы, чтобы люди брали на себя часть ответственности вместе с теми, кто стоит у власти.

Я б іще додала: оскількі ці самі люди саме і обрали ту владу.
Але для недалекого українського населення (народу - критична меншість, на жаль) - це не дійде. Воно її перекладає на когось, повністю знімаючи з себе. А так не буває.

2. Если кто-то ворвался к тебе в дом, связал тебя и предлагает решить и пойти забрав телевизор и плиту. В такой ситуации всегда найдется кто-то, чтобы сказать "Соглашайся! Это хорошие условия для мира!

Який прозорий натяк зе-зграї і зе-лохторату !
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Для петикантропа расшифрую.
1. Люди брали часть ответственности.... - это референдум.
2. Эти слова - укор Европе за то, что нагибает Украину на формулу штайнмайера.
Блэр и Волкер на стороне Украины.
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Вот и наши зебилы:- Хотим окончания войны, СРОНЧО
а как это будет, какой ценой, им все равно, ведь их мозжечки такое не осилят
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Твої висери далі копіпасту методички не заходять прахогнида))
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Весь мир пытается помочь Украине.Много ездит Зеленский .Очень многие едут к нам.А Вот Земан и Орбан -не спешат.И Европе они -изгои.
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