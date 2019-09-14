 Багато хто думає, що висловлення думки в соцмережах може негайно перетворитися в рішення, але на дослідження питання потрібен час, - Блер

Про це заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер на 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Щастя зараз. Нові підходи до світу в кризі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт заходу.

"Ми недооцінюємо революційний вплив соціальних медіа. Тут є гарні складові – люди можуть більш вільно висловлюватися. Водночас, вони також знецінюють експертизу (…) Я знаю багато про футбол, але будь-який менеджер Newcastle United знає про нього значно більше. І так – у будь-якій сфері життя. Але зараз багато хто думає, що мусить бути негайний перехід від висловлення думки у соціальних мережах до ухвалення рішення. Тому люди у Великій Британії кажуть: оці члени парламенту – вони не відповідають волі народу. Але ж, насправді, ці парламентарі досліджують питання – саме для цього їх і обрали", - сказав він.

Екс-прем’єр-міністр Великобританії додав, що популярна у соціальних мережах думка – не завжди зважена та обгрунтована. "Ті люди, які найголосніше кричать, далеко не завжди заслуговують, щоб їх найуважніше слухали", - зазначив він.

Тоні Блер також висловив думку, що наразі потрібно шукати новий формат у взаємостосунках між виборцями та політиками.

"Вимір соціальних медіа не допускає відтермінування рішень. І через це багато людей вважають, що політики постійно порушують свої обов’язки. Насправді, не можна просто говорити: "Це ваша відповідальність – ухвалювати рішення, а ми будемо вам їх накидати!". Якщо ми хочемо відродити демократію – маємо знайти способи, щоб люди брали на себе частину відповідальності разом з тими, хто стоїть при владі. Це має бути двосторонній рух, інакше демократія зазнає краху", - підсумував Тоні Блер.

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