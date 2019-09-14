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 Суспільство
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Все про:Міністерство культури (163) суддя (976) УПЦ КП (208) ПЦУ (439) Окружний адмінсуд Києва (19)

 Суддя Окружного адмінсуду Києва Арсірій, який розглядав позов УПЦ КП до Мінкульту, взяв самовідвід і заявив про тиск із боку юриста Філарета

Суддя Арсірій, який розглядає справу за позовом з боку колишнього глави УПЦ КП проти Міністерства культури України, подав заяви до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури України з повідомленням про втручання юристів УПЦ КП у процес здійснення правосуддя.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Мною... направлено заяви до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури України з повідомленням про втручання (Ткаченко Н.А.) у процес здійснення правосуддя в рамках справи №640/11678/19.... Оскільки (Ткаченко Н. А.) перебуває у трудових відносинах з позивачем та одночасно є особою, що втручається у процес здійснення правосуддя у цій справі, вважаю, що не можу брати участь у розгляді цієї справи, оскільки вказані обставини в подальшому можуть призвести до ускладнення розгляду справи та вирішення спору по суті, оскільки повне, всебічне та ґрунтовне з`ясування обставин справи можливе лише за умови взаємної довіри та поваги при комунікації між судом та учасниками справи", - заявив суддя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна. ДОКУМЕНТ

У виданні зазначають, що таким чином фактично Арсірій показав, що виносив рішення від 11 вересня 2019 року під тиском "юриста Київської патріархії", а значить - що рішення цієї постанови суперечать закону України.

У травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

У Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська православна церква Київського патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна. ДОКУМЕНТ

Патріарх Філарет звернувся до Міністерства юстиції і президента України Володимира Зеленського з проханням продовжити реєстрацію і захистити права віруючих УПЦ КП.

27 серпня Окружний адміністративний суд Києва розпочав засідання за позовом Української православної церкви Київського патріархату до Міністерства культури про скасування наказу про їх ліквідацію, проте був змушений перенести слухання на 11 вересня через порушення правопорядку.

11 вересня ОАСК визнав протиправним наказ Міністерства культури, яким скасовано дію статутів Української православної церкви Київського патріархату та Київської патріархії.

Юридична служба Київської митрополії Православної церкви України на сайті ПЦУ опублікувала роз'яснення щодо постанови. Зокрема, в роз'ясненні йшлося про те, що "ні суб'єкти, ні дії цих суб'єктів, які зазначеною постановою їм заборонено здійснювати, не є ні предметом судового розгляду, ні навіть наслідком цього предмета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148470
 
 
 Топ коментарі
 
Ай да дедушка Филя. Настоящий хищник. Это тебе не травоядная паства, подставляющая вторую щеку в ответ на удар. Этот первым голову откусит.
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Такі дії Філарета вже призвели до втрати його авторитету і тепер починають впливати на авторитет українського православ'я.
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"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
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Обещал анафеме предать, боязливый ты наш?
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Ай да дедушка Филя. Настоящий хищник. Это тебе не травоядная паства, подставляющая вторую щеку в ответ на удар. Этот первым голову откусит.
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Ну що ж ти хочеш,він же сепар даунецький....Бидло і бандюк.
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я вже подумав, що Арсірій заявив самовідвід, бо ходить до Володимирського собору на Великдень.
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😁 а я сразу не поняла, что Арсирий это фамилия
Думала, имя в постриге Порфирий, Арсирий
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Арсірій - це суддя. До речі, досить грамотний.
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мову вчи, неправославний.. живеш, гадиш країні, то хоч шось поважай
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Кто у нас обычно оказывает давление на суд? Представителям МП-ФСБ в этом нет равных.
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Филарет наложил на юриста спэлл "красноречие", "убеждение" и заклинание "Убить Тутмаса". Вот и судья обосрался, "гореть вечно" то не хо-хо)
Даже если судья православный и честный( Судья ОАСК Арсирий, рассматривающий иск УПЦ КП к Минкульту, взял самоотвод и заявил о давлении со стороны юриста Филарета - Цензор.НЕТ 502 ), то все равно не стоит идти против супермощного божка Яхве, который может левым мизинцем пятой руки смести Вселенную в ..... ну например, в лоно Пустоты.... Судья ОАСК Арсирий, рассматривающий иск УПЦ КП к Минкульту, взял самоотвод и заявил о давлении со стороны юриста Филарета - Цензор.НЕТ 8633 и раба евойногО, генерала Филарета)
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Пример для наших...Президент Филиппин разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки.
В молодости, будучи оперативником прокуратуры, он прославился тем, что убивал при задержании наркобаронов, мотивируя это тем, что "доказательтва железные, но суды продажные", сам пережил с десяток покушений, и остался жив, зато уложил на месте полтора десятка киллеров, после чего профи перестали брать на него заказы.
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Т.е. можно убивать чиновников не потому, чтобы они препятствовали чему-то незаконному, а потому, что они требовали взятку?
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"нада позвонить чёрту, по поводу этого арсирия"- (филарет)
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Такі дії Філарета вже призвели до втрати його авторитету і тепер починають впливати на авторитет українського православ'я.
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Яким кінцем рпц до православ'я і до Бога взагалі? Це звичайнісінька фабрика адикцій та неврозів для козломордійської біомаси.
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Блин, как же хорошо, что я атеист. Эти терки с тем кто правильно, а кто неправильно верует просто звиздец
П.С, не в обиду верующим. Уважаю Ваш выбор, но у меня свой.
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"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
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каким образом ему мешали "отправлять правосудие?
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- проклєну і заживо отпою!
судья і сдулся
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Заспокойте вже дєдушку Філю. Нквс вже здохло. Всі компромати недійсні. А путєн - *уйло!))) Мы сделаем деменцию вместе!)
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дурний той, хто лізе в справи церковні.. особливо всілякі аліхасани, які не мають до того нічого.. хай церкви самі між собою вирішують
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