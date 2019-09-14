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Все про:газ (1028) Росія (19840) Волкер Курт (461)

 Погроза Росії перекрити газ значить все менше, - Волкер

Значимість тиску Росії на Україну в переговорах щодо продовження транзиту газу через українську територію шляхом погроз перекрити його знижується.

Про це спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив на брифінгу в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Говорячи про газовий транзит, що важливо, це те, що Україна не купує більше газ безпосередньо в Росії. Тому вона може означати більш сильну позицію. Але Росія, як мені здається, хоче використовувати свою погрозу перекрити транзит як тиск на Україну в переговорах, але я думаю, що ця погроза все менше щось означає", - сказав він на брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148469
 
   
 Топ коментарі
 
Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 6 часов назад

Зараз багато невідомих аккаунтів приходить в реплаї із закликами валити владу.
росія качає нас з усіх сторін. Навіщо їм гіпотетичне ОРДЛО за планом Штайнмаєра? Їм не потрібен спокій в Україні. Їм потрібна Україна. А це найкраще зробити в умовах громадянської війни.
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При Порохе кацапы спокойно построили 80% СП и благодаря тому что Порох ничего не делал против СП Украина скоро больше не будет получать по 3 млрд $ каждый год Угроза России перекрыть газ значит все меньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 7728
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New Here. А шо, надо было минные заграждения установить ?
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При Порохе кацапы спокойно построили 80% СП и благодаря тому что Порох ничего не делал против СП Украина скоро больше не будет получать по 3 млрд $ каждый год Угроза России перекрыть газ значит все меньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 7728
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New Here. А шо, надо было минные заграждения установить ?
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Ну и где международная антикацапская коалиция о которой говорил Порох ? Угроза России перекрыть газ значит все меньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 4485
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понятно, ты new here и, вероятно, во времени и ай-пи потерялся... но при чем здесь порох к этот статье??? Да и давай-ка вовчика послушаем...это ж не членом по роялю...или интермедии на форуме yes... кстати, этого недоделка так и подмывало прилюдно назвать страну, где его выставили голобородькой, порноактрисой... как удержался???
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Була, поки Україна боролась. А навіщо вона тепер, коли у керівництва країни потепліли відносини з кацапами? А?
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Була до 17года,а когда узнали,шо великий балобол пэтро алексОевич парашенко оказался самым натуральным барыгой,то відносини охололи.
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Ватан, якщо немаєш аргументів, то краще мовчи, за розумного зійдеш. І викинь стару методику. Вона вже не працює
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always,17-19 года европа выделила Украине 0 целых,х.. десятых млрд.$
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Почему Порох не лег на дно Балтийского моря и не перекрыл трубу ?
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загадка...ведь мог, но не сделал... загадка для зебуинов... *******, ответ для вас: потому что у нас нет границ с балтийскими странами...
Ну и, раз уж отвлеклись, лукаш с сексуальным взглядом попадает в новоиспеченную ЦИК...
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Сразу после Медведчука....или Медведчук уже хороший?...
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ухтышка!!!!! Инфу сама нарыла или "стрелок" подогнал
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Иметь независимость и получать 3 млрд. долларов более не возможно.
Газ в обмен на независимость???
Да пошли они(кацапы) к чёрту.
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"нас сланцевый из Америки подвезут"??? А смайлик при чем? Где смеяться??? После "нас"???
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Піщли чутки, що ЗЕ погодився пустити воду в Крим в обмін на газ.
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"пошли слухи" - стопудово достоверный источник.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 6 часов назад

Зараз багато невідомих аккаунтів приходить в реплаї із закликами валити владу.
росія качає нас з усіх сторін. Навіщо їм гіпотетичне ОРДЛО за планом Штайнмаєра? Їм не потрібен спокій в Україні. Їм потрібна Україна. А це найкраще зробити в умовах громадянської війни.
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Порохоботы всегда подыгрывали кремлю : купленные порохом боты, как и сам Порох , работают на столкновение украинцев по религиозному , языковому и территориальному принципу , как они собираются сшивать Украину если они говорят что на Донбассе живут одни ватники ? Хотя о чем говорить , они и на людей которые голосовали за ЗЕ говорят в лучшем случае - зебилы
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А вы не первые начали называть тех людей которые голосовали за Порошенко порохоботами?
Это вопрос о том кто куплен кремлем и работает на разделение украинцев.
Самим украинцам такое бы и в голову не пришло делить украинцев по признаку кто за кого голосовал.
Это чисто кремлевский план.
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А про "зеленых человечков" в Раде, за которых проголосовало 73% избирателей и о которых говорила Иришка, ты ничего не хочешь сказать? Угроза России перекрыть газ значит все меньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 3493
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Они нужны для того что бы единогласно накнопкодавить законы признающие республики.
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Порохоботы появисись на 2-3 год правления Порошенко - как ответ на падение его рейтингов. Зебилов тогда не было. Теперь порохоботы называют всех остальных зебилами. Так кто на ком стоял? Курица или яйцо первыми появились?
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Зебилы это те кто перепощивали фейки и картинки с российских сайтов.
Просто после появления Зе их стали так называть.
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Зачетный текст.
Сразу вспоминается как зеботные по заданию из кремля качали Украину.
Минские соглашения у них были предательством Украины.
А теперь оказывается просто потому что без плана Штанмайера.
А с планом такие сразу хорошие соглашения получаются.
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А зачем ольгинским топить против преЗЕдента, если он их Пукину жопу спас, приветствует «формулу Штанмайера», которую Пукин столько лет нам впарить пытался и теперь они мило по телефону воркуют?... Погроза Росії перекрити газ значить все менше, - Волкер - Цензор.НЕТ 3110
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Не буде спокою в РФ, там буде громадянська війна. СКОРО.
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///
В Саудовской Аравии произошли пожары на двух крупнейших нефтяных объектах
из-за атаки беспилотников.

https://youtu.be/sz58GyPoY3o
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Перекриття рабсєєю газопроводу Уренгой-Ужгород рівнозначне вставлянню анальної затички при метеоризмі.
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тема про политику и газ, на кацап всегда умудрится свести к сексуальным девиациям. держи блинчик с лопаты.
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Чел, перечитай еще раз пост, если конечно не кацап.
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Касаб-газ-затичка + ординбське потворство, чим не гармонія? Що Вам не сподобалось? Уявили себе (чи касаба) із затичкою під час метеоризму? Чи у Вас повна відсутність образного мислення?
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Найди его ниже. Он просто на радости, а после этого туго шевелятся
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кацап, сравнивать перекрытие газопровода с анальной пробкой, это типичное мышление удмурта, привыкшего сидеть задницей на чеченской бутылке.
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Когда перекроют,тогда видно будет, и газовая независимость в том числе.
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чего трут комменты справжніх українців? знову ксєня стучить? як єйо прєдкі завєщалі?
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Пля, у меня сегодня дочери 17 лет исполнилось. А я тут с вами сижу, русню обсыкаю
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Спасибки! Я уже в хлам напился. А дочурка в ЮК празднует. Там типа концерт какой-то группы к-поп (не помню названия), ща модно у них.
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Это Здрада Порох допустил строительство СП в Европу
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А как он мог сильно настаивать против сп2, если сам с россией торговал и липецк подтвердит. Да и в Крыму рошенки водятся.
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Президент Филиппин разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки.
В молодости, будучи оперативником прокуратуры, он прославился тем, что убивал при задержании наркобаронов, мотивируя это тем, что "доказательтва железные, но суды продажные", сам пережил с десяток покушений, и остался жив, зато уложил на месте полтора десятка киллеров, после чего профи перестали брать на него заказы.
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Дутерте красавчик.
Когда Гонконг вернулся в лоно НРК, негласно две трети триад спецслужбы перемочили. И правильно сделали.
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Сейчас смотрю фильм Берегись автомобиля. Были-же лица тогда у людей, а сейчас одни морды
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Да, тогда снимали легендарные фильмы, а сейчас однодневки.
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Красиво формулируют... А в реалиях - не значит всё меньше, а скоро Рашу нах пошлют... Амеры взялись за этот вкусный кусок, - а они парни хваткие... Им построить кучу газовозов - что два пальца об асфальт...
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