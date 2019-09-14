 Погроза Росії перекрити газ значить все менше, - Волкер

Про це спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив на брифінгу в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Говорячи про газовий транзит, що важливо, це те, що Україна не купує більше газ безпосередньо в Росії. Тому вона може означати більш сильну позицію. Але Росія, як мені здається, хоче використовувати свою погрозу перекрити транзит як тиск на Україну в переговорах, але я думаю, що ця погроза все менше щось означає", - сказав він на брифінгу.
Ну и, раз уж отвлеклись, лукаш с сексуальным взглядом попадает в новоиспеченную ЦИК...
Газ в обмен на независимость???
Да пошли они(кацапы) к чёрту.
Зараз багато невідомих аккаунтів приходить в реплаї із закликами валити владу.
росія качає нас з усіх сторін. Навіщо їм гіпотетичне ОРДЛО за планом Штайнмаєра? Їм не потрібен спокій в Україні. Їм потрібна Україна. А це найкраще зробити в умовах громадянської війни.
Это вопрос о том кто куплен кремлем и работает на разделение украинцев.
Самим украинцам такое бы и в голову не пришло делить украинцев по признаку кто за кого голосовал.
Это чисто кремлевский план.
Просто после появления Зе их стали так называть.
Сразу вспоминается как зеботные по заданию из кремля качали Украину.
Минские соглашения у них были предательством Украины.
А теперь оказывается просто потому что без плана Штанмайера.
А с планом такие сразу хорошие соглашения получаются.
В Саудовской Аравии произошли пожары на двух крупнейших нефтяных объектах
из-за атаки беспилотников.
https://youtu.be/sz58GyPoY3o
подправил, не благодарите.
Слава Украине!
так біжи за стіл... от татко...))))
В молодости, будучи оперативником прокуратуры, он прославился тем, что убивал при задержании наркобаронов, мотивируя это тем, что "доказательтва железные, но суды продажные", сам пережил с десяток покушений, и остался жив, зато уложил на месте полтора десятка киллеров, после чего профи перестали брать на него заказы.
Когда Гонконг вернулся в лоно НРК, негласно две трети триад спецслужбы перемочили. И правильно сделали.