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 Суспільство
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Все про:День міста (10) Житомир (178) парад (169) ЗСУ (332)

 Військові духові оркестри ЗСУ пройшлися парадом у Житомирі. ФОТО

У Житомирі в рамках святкування Дня міста відбувся парад військових духових оркестрів Збройних сил України.

Участь в параді взяли близько тисячі осіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Парад почався святковою ходою  центральною вулицею міста. Духові оркестри один за одним йшли  вулицею Київською від стадіону "Спартак Арена" до Соборного майдану. Вже тут в рамках святкування Дня міста відбувся П'ятий всеукраїнський фестиваль військових оркестрів "Ми єдині!".

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Військові духові оркестри ЗСУ пройшлися парадом у Житомирі 01
Військові духові оркестри ЗСУ пройшлися парадом у Житомирі 02
Військові духові оркестри ЗСУ пройшлися парадом у Житомирі 03
Військові духові оркестри ЗСУ пройшлися парадом у Житомирі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148468
 
 
 Топ коментарі
 
???
Не тупіть.
Це - День Міста.
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уважаю духовые оркестры! живая музыка... это дрожь по телу!!! это так классно!!!
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Фотограф лох. На двох фото вибрав такий ракурс, що у кадр попав неоковирний люк.
на дорозі. А там була гарнюня дічина, попереду колони.
А може й не лох.
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-- парад, в честь победы Зели на Янтарём? ...сошлись посередине...*)
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...я ж не туплю... -- я, просто людей на тротуарах не вижу -- одни шагалки с дудками...
Может фотограф виноват? -- одну показуху показывает? *)
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Я там нижче новину поставила з Житомира.
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В т.ч и военные духовые оркестры поднимают престиж армии.После стольких лет пренебрежения ,после того как политики наложили полные штаны престижу армии стали уделять должное внимание.Политика без армии это пустой звук
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...а где члены и обыватели Житомира?
Давно там был -- по гранитным делам -- Афганскую мафию помню... -- парадов -- нет. *)
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уважаю духовые оркестры! живая музыка... это дрожь по телу!!! это так классно!!!
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Давай до нас, недельки через 2! -- будет тебе и дрожь, и мурашки по телу, и сиськи с пивными кружками... -- погуляем! ...правда, без меня... ...извини.
Буду в другом краю Света пробы с ихнего "пива" снимать ...
...потом впечатлениями поделемся...*)
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***

октоберфест закончился досрочно - жена наведалась в гараж! )))))
...спасибо!!!
(моя мне... отой кружкой...и по мурашкам и по телу))))) я - раб дачи! )))))
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Можна було б новину і по-людськи подати, але комусь бракує і знань, і бажання.
https://www.zhitomir.info/news_186869.html

​Тисячі житомирян оплесками вітали учасників параду оркестрів до 1135-ї річниці міста

16 військових оркестрів пройшли маршем центром Житомира у День міста, 14 вересня. Музичні колективи виконували українські та зарубіжні твори. Тисячі житомирян вишикувались на шляху колони та вітали військових оплесками.
Малеча та дорослі знімали фото та відео, в той час як музиканти грали по дорозі на майдан Соборний.
На Соборному майдані з Днем міста житомирян привітали керівники міста й області, після чого розпочався сольний виступ кожного оркестру.
Нагадаємо, колона оркестрантів рушила від стадіону «Спартак Арена» в напрямку Соборного майдану. Житомиряни вітали учасників параду, знімали їх на телефон і, дочекавшись останнього колективу, рушили за музикантами на центральну площу міста.
Після фестивалю оркестрів о 20.00 на учасників свята чекає концерт українських гуртів «КАZКА» та «Цвіт кульбаби» .
Як повідомляв Житомир.info, для проведення заходів з відзначення Дня міста в Житомирі з 13 до ранку 15 вересня перекрили Соборний майдан, автотранспорт об'їжджає по прилеглих вулицях. Увечері 13 вересня на Соборному проходила репетиція колективів, а на Театральній, Великій та Малій Бердичівській вулицях утворилися затори.
Пряму трансляцію параду військових оркестрів дивіться тут.У новині є і відео.
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Фотограф лох. На двох фото вибрав такий ракурс, що у кадр попав неоковирний люк.
на дорозі. А там була гарнюня дічина, попереду колони.
А може й не лох.
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Лохи знімають парад на телефон в вертикальному положенні.
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музика дитинства..заводський клуб, першотравень - грає біля клюбу духовий оркестр.
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