 Військові духові оркестри ЗСУ пройшлися парадом у Житомирі. ФОТО

Участь в параді взяли близько тисячі осіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Парад почався святковою ходою центральною вулицею міста. Духові оркестри один за одним йшли вулицею Київською від стадіону "Спартак Арена" до Соборного майдану. Вже тут в рамках святкування Дня міста відбувся П'ятий всеукраїнський фестиваль військових оркестрів "Ми єдині!".
Не тупіть.
Це - День Міста.
Может фотограф виноват? -- одну показуху показывает? *)
Давно там был -- по гранитным делам -- Афганскую мафию помню... -- парадов -- нет. *)
Буду в другом краю Света пробы с ихнего "пива" снимать ...
...потом впечатлениями поделемся...*)
октоберфест закончился досрочно - жена наведалась в гараж! )))))
...спасибо!!!
(моя мне... отой кружкой...и по мурашкам и по телу))))) я - раб дачи! )))))
https://www.zhitomir.info/news_186869.html
Тисячі житомирян оплесками вітали учасників параду оркестрів до 1135-ї річниці міста
16 військових оркестрів пройшли маршем центром Житомира у День міста, 14 вересня. Музичні колективи виконували українські та зарубіжні твори. Тисячі житомирян вишикувались на шляху колони та вітали військових оплесками.
Малеча та дорослі знімали фото та відео, в той час як музиканти грали по дорозі на майдан Соборний.
На Соборному майдані з Днем міста житомирян привітали керівники міста й області, після чого розпочався сольний виступ кожного оркестру.
Нагадаємо, колона оркестрантів рушила від стадіону «Спартак Арена» в напрямку Соборного майдану. Житомиряни вітали учасників параду, знімали їх на телефон і, дочекавшись останнього колективу, рушили за музикантами на центральну площу міста.
Після фестивалю оркестрів о 20.00 на учасників свята чекає концерт українських гуртів «КАZКА» та «Цвіт кульбаби» .
Як повідомляв Житомир.info, для проведення заходів з відзначення Дня міста в Житомирі з 13 до ранку 15 вересня перекрили Соборний майдан, автотранспорт об'їжджає по прилеглих вулицях. Увечері 13 вересня на Соборному проходила репетиція колективів, а на Театральній, Великій та Малій Бердичівській вулицях утворилися затори.
Пряму трансляцію параду військових оркестрів дивіться тут.У новині є і відео.
на дорозі. А там була гарнюня дічина, попереду колони.
А може й не лох.