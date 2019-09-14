 Військові духові оркестри ЗСУ пройшлися парадом у Житомирі. ФОТО

Участь в параді взяли близько тисячі осіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Парад почався святковою ходою центральною вулицею міста. Духові оркестри один за одним йшли вулицею Київською від стадіону "Спартак Арена" до Соборного майдану. Вже тут в рамках святкування Дня міста відбувся П'ятий всеукраїнський фестиваль військових оркестрів "Ми єдині!".

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