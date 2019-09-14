 Провадження проти Кузьміна закрили через брак доказів, - ГПУ

Про це йдеться в офіційній відповіді Генеральної прокуратури на запит журналістів "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Рішення про закриття кримінального провадження було ухвалено 22 серпня 2019 року "в зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані", - сказано у відповіді.
Раніше в МВС заявили, що зняли Рената Кузьміна з розшуку після того, як Генпрокуратура закрила справу проти нього.
Ренат Кузьмін був оголошений в розшук прокуратурою і поліцією в червні 2014 року. Йому інкримінували перевищення повноважень - зокрема, під час затримання в 2010-му Юрія Луценка.
У вересні 2015 року Генеральна прокуратура порушила ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує Кузьмін. Його підозрюють у незаконному заволодінні держмайном - будинком на 1000 квадратних метрів і гектаром землі на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.
2 липня ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом у народні депутати.
Тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Держприкордонслужби, ГПУ і СБУ з проханням надати дані про проживання Кузьміна на території України в останні 5 років.
Після отримання інформації від СБУ ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна народним депутатом. Але Шостий апеляційний суд Києва скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна. А Верховний Суд відновив його як кандидата в народні депутати
ЦИК сняла экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина с выборов в Раду.
Звичайна мстя зеригів.
История эта произошла со мной, когда мне было лет девять. Я, мой младший брат и бабушка с дедом жили летом в деревне Московской области. Брату моему было два года на тот момент.
К сожалению, многие сталкивались, или просто видели и знают, что такое алкоголизм и какая жизнь с алкоголиками. Особенно, если не вся семья алкаши, а один человек, который пьет кровь из всей семьи. Таким и стал мой дед, к сожалению. Раньше я его помнил еще более-менее нормальным, когда мне было лет пять. Он выпивал редко, но последние два года превратились в настоящий кошмар. И "белочку ловил", и много чего другого было. А меня это очень пугало тогда, но это отступление...
Как-то раз, в один из жарких дней в деревне, дед снова начал пить уже с обеда, и под вечер я, брат и бабушка закрылись от него в комнате. Очень он буйный стал снова. В комнате было три кровати, одна напротив двери, а вторая с противоположной стороны, прямо рядом с дверью (как раз моя), и одна еще стояла рядом с окном. Легли мы спать, а он продолжал колобродить и орать, в дверь ломился. Ба переживала, но держалась ради нашего спокойствия и истерике не поддавалась.
И вот я ночью проснулся, не помню, от чего. Сел я на кровати, и меня сковал страх и ужас. На кровати рядом с окном, которая должна была быть пустая, я увидел сидячий силуэт в свете луны. Просто черный силуэт, как будто человек накрыт полностью черной простыней. Мне сейчас почти двадцать восемь, но вот сейчас пишу, вспоминаю, и меня прямо сковывает снова этот ужас.
Значит, сижу я и смотрю, а в другой комнате храп раздается. И я вдруг почувствовал в себе какую-то всю ненависть, накопившуюся за это время, и выпалил, глядя на силуэт:
- Забери его, пожалуйста!
И потом оцепенение спало, и я просто нырнул с головой под одеяло, боясь высунуться. Так и уснул, видимо...
А утром мы с бабушкой нашли умершего деда, просто прямо на кровати. На бутылке.
Потом началась суматоха, все эти процедуры в деревне очень ужасно проходят, да и дело не в них. В заключении о смерти говорилось об остановке сердца.
С тех пор со мной еще происходили странные вещи и происходят до сих пор, но я постоянно виню себя за те слова, ведь это не я должен был решать. Это на самом деле страшно. Осознавать это.
она на нас всегда кричала - чтоб вас дождь намочил ! (чтоб не нажелать случайно в сердцах чего-то плохого или страшного...)
Але тут в першу чергу звернув увагу на те, що вже навіть привиди саджають кацапів на пляшку )))))
Моск ледве не вибухнув від спроби знайти у цій шизофазії зміст та логіку
Скажіть мені, добрі люди, куди вони так поспішають?
Ой а 22 августа не Луценко ли ещё был Генеральным прокурором? 😁
Дело закрыли-пеца виуноват
Раніш вони хоч по закордонам ховались, а при зеригах в нардепах ходють
А Зеля вже зробив його нардепом ще й відповідальним за свободу слова.