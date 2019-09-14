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 Політика України
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Все про:ГПУ (3221) Кузьмін (49)

 Провадження проти Кузьміна закрили через брак доказів, - ГПУ

Розслідування проти колишнього заступника генпрокурора часів Януковича, а нині - народного депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна закрито через брак доказів і неможливості їх отримати.

Про це йдеться в офіційній відповіді Генеральної прокуратури на запит журналістів "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про закриття кримінального провадження було ухвалено 22 серпня 2019 року "в зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані", - сказано у відповіді.

Раніше в МВС заявили, що зняли Рената Кузьміна з розшуку після того, як Генпрокуратура закрила справу проти нього.

Ренат Кузьмін був оголошений в розшук прокуратурою і поліцією в червні 2014 року. Йому інкримінували перевищення повноважень - зокрема, під час затримання в 2010-му Юрія Луценка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошим початком кар'єри Рябошапки може стати подання до ВР на зняття недоторканності з Кузьміна, - Ігор Луценко

У вересні 2015 року Генеральна прокуратура порушила ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує Кузьмін. Його підозрюють у незаконному заволодінні держмайном - будинком на 1000 квадратних метрів і гектаром землі на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.

2 липня ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом у народні депутати.

Тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Держприкордонслужби, ГПУ і СБУ з проханням надати дані про проживання Кузьміна на території України в останні 5 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку. ВIДЕО

Після отримання інформації від СБУ ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна народним депутатом. Але Шостий апеляційний суд Києва скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна. А Верховний Суд відновив його як кандидата в народні депутати

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148467
 
 
 Топ коментарі
 
Та зрозуміло вже. Досить цієї адаптації - запускайте Кілю та Овоча.
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новая программа - их заждались дома... Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8137
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А Ряба шапка теж нічого не знайде? Він теж без диплому, чи тільки з трускавецьким?
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А до списку кандидатів у ВР його теж законно внесли?
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Так внесла та цик,которую разогнали.Тоже палитические преследования)))
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Какой портновский суд,после наиуспешнейшой судовой рехформы аля петр ляксеич.Что то не сходится у вас дебет с кредитом.
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тот самый который цемаха по звонку вазелина выпустил. тот самый
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И заметь, - суд зеля не разогнал, - разогнал ЦИК)
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Читайте конституцию Украины,там все ответы на ваши вопросы.
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знаеш что интересно, - зачем зебилы валяют дурочку. Все ж очевидно и понятно и ни перед кем прятаться уже не надо. Уже можна завозить федорыча, азирова, даже ***** - че вы ж сами себе врете, а главное, - зачем?, просто интересно)
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Интерестно на самом деле абсолютно другое.Петя проиграл полностью.Подписал минск на максимально невыгодных для Украины условиях,надзюривши в штаники.Выходите на путч,Украинцы хотят увидеть тех,кто за пороха.Не стесняйтесь.
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ссишся путча) одень ведро на голову как богуцкая
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А шо пытались доказать??!!И зачем возбуждали при отсутствии присутствия доказательств.А сечас:либо идиоты либо ворон ворону-а что еще думать?
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дорогой Владимир, сейчас уголовные дела не возбуждаются, Достаточно одного заявления от любого гражданина о преступлении , чтобы начался процеес расследования. независимо от от того было преступление или только гражданину это показалось. .
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Рябошапка за месяц найдет доказательств на пожизненное для Кузьмина....или нафига оно ему надо, ведь Кузьмин на его стороне... Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9131
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Та зрозуміло вже. Досить цієї адаптації - запускайте Кілю та Овоча.
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Оффтоп (але про кацапню): коротенька історія на тему потойбічних парфумів ( Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7696 ), достовірність - хз, але... одним коротеньким реченням автор усе змінив: слабенька містична історія раптом стає іржачною ))))

История эта произошла со мной, когда мне было лет девять. Я, мой младший брат и бабушка с дедом жили летом в деревне Московской области. Брату моему было два года на тот момент.
К сожалению, многие сталкивались, или просто видели и знают, что такое алкоголизм и какая жизнь с алкоголиками. Особенно, если не вся семья алкаши, а один человек, который пьет кровь из всей семьи. Таким и стал мой дед, к сожалению. Раньше я его помнил еще более-менее нормальным, когда мне было лет пять. Он выпивал редко, но последние два года превратились в настоящий кошмар. И "белочку ловил", и много чего другого было. А меня это очень пугало тогда, но это отступление...
Как-то раз, в один из жарких дней в деревне, дед снова начал пить уже с обеда, и под вечер я, брат и бабушка закрылись от него в комнате. Очень он буйный стал снова. В комнате было три кровати, одна напротив двери, а вторая с противоположной стороны, прямо рядом с дверью (как раз моя), и одна еще стояла рядом с окном. Легли мы спать, а он продолжал колобродить и орать, в дверь ломился. Ба переживала, но держалась ради нашего спокойствия и истерике не поддавалась.
И вот я ночью проснулся, не помню, от чего. Сел я на кровати, и меня сковал страх и ужас. На кровати рядом с окном, которая должна была быть пустая, я увидел сидячий силуэт в свете луны. Просто черный силуэт, как будто человек накрыт полностью черной простыней. Мне сейчас почти двадцать восемь, но вот сейчас пишу, вспоминаю, и меня прямо сковывает снова этот ужас.

Значит, сижу я и смотрю, а в другой комнате храп раздается. И я вдруг почувствовал в себе какую-то всю ненависть, накопившуюся за это время, и выпалил, глядя на силуэт:
- Забери его, пожалуйста!
И потом оцепенение спало, и я просто нырнул с головой под одеяло, боясь высунуться. Так и уснул, видимо...
А утром мы с бабушкой нашли умершего деда, просто прямо на кровати. На бутылке.
Потом началась суматоха, все эти процедуры в деревне очень ужасно проходят, да и дело не в них. В заключении о смерти говорилось об остановке сердца.
С тех пор со мной еще происходили странные вещи и происходят до сих пор, но я постоянно виню себя за те слова, ведь это не я должен был решать. Это на самом деле страшно. Осознавать это.
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мне моя бабуничка всегда говорила - в сутках есть одна секунда, когда сказанное тобой услышит Бог и сделает... поэтому нельзя страшные слова бросать на ветер...
она на нас всегда кричала - чтоб вас дождь намочил ! (чтоб не нажелать случайно в сердцах чего-то плохого или страшного...)
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Теж вірно... В принципі, якщо історія справжня, то щодо "слабенької" я марно сказав - доволі цеглогенеруюче, якщо уявити.
Але тут в першу чергу звернув увагу на те, що вже навіть привиди саджають кацапів на пляшку )))))
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я тоже это прочитал...но истолковал...по-проще (типа в обнимку) ))))) от наивняк))))
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Янина всегда звонит дваждьі: з другої спроби вдалося додзвонитися до Ківи. З приводу його "боротьби проти України та українського народу".
Моск ледве не вибухнув від спроби знайти у цій шизофазії зміст та логіку
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Последние из могикан. Пенсию не платили, а теперь с бешенной компенсацией . Сейчас всем компенсацию дают, денег хватает , ЗВР, то-се
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А Ряба шапка теж нічого не знайде? Він теж без диплому, чи тільки з трускавецьким?
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Рябошапка обіцяв 1 гівнюка за тиждень саджати.. коли починається шоу?
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странный жизненный опыт порохоскота меня пугает.. а шо можно попкорн пропить?.. вот убогие Провадження проти Кузьміна закрили через брак доказів, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3790
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вы босяки и не такое умеете - всё плачешься...?)))\вытри морду тряпкой...!\
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Тетяна Чорновол казала, що власне так буде. Але вона думала, що справу закриють до кінця року. Виявилось, що вже.
Скажіть мені, добрі люди, куди вони так поспішають?
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у Юги Луценко спрашивал? А Т. Чорновол спрашивала у него?
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И че ж "кристально честная" рябошапка не исправит луценков волюнтаризм?)
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Решение о закрытии уголовного производства было принято 22 августа 2019 года "в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", - сказано в ответе. Источник: https://censor.net.ua/n3148467

Ой а 22 августа не Луценко ли ещё был Генеральным прокурором? 😁
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Как и петя до последнего накладывал дерьма.
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Дело открыли-пеца виуноват
Дело закрыли-пеца виуноват Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 876
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Отличная формула - "из-за нехватки доказательств". Теперь бы саму ГПУ закрыть и буквально всех ее сотрудников выгнать с волчьим билетом по этой же формуле - ведь их работа собирать, чтоб хватало, доказательства...
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Для елыты .В августе был херпрокурором луценко ю.в.Все вопросы туда. Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5280
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Не хвилюйся, нова влада все виправе, їм нічого не вартує відкрити впровадження знову. Як думаєш, до Нового року , чи після ?
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Это уже будут вопросы к новой власти,а пока только к комсомольцу.Как такой борец с злочинной владой овоща такое подписал?
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Комсомолець хоть знає, що до нього є питання ? Чи куди спішить ?
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Ну это вы задайте камсамольцу юге.Как так он все дела поразваливал и попрекращал .
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Раз на мене перефутболюють питання, значить ніхто нічого нікого не запитував. І нічого нікому не буде, порозвалював, не порозвалював. Піди тепер губи обітри, щоб герпес не пристав. І будь здоровий!
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Це підтверджує що свинарник п"ять років нічого не робив а тільки кради грабували і продавали справи,і за це всі колишні прокурори повинні бути покарані. Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2233
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ну тепер то всьо змінилось)
Раніш вони хоч по закордонам ховались, а при зеригах в нардепах ходють
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Якраз шобло мертвечука привів у раду потрох,поміг йому придбати телеканали,створив спільний бізнес і підсаджував у літак до *****.Бо навіть при шлепері ця погань так розкуто себе не почувала як при потроху. А зеленський отримав по факту в спадщину цього покидька в раді і вже обклав податком його торгівлю нафтою урізавши апетити спільникив.
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Та ні, при пеці вони сиділи тихо-тихо, як миша під вінником, та ховалися по за гряницях, а зараз компенсації отримуют, а пеці не хотіли компенсацій ?
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Брехня. При Пороху медведчук було звичайне антиукраїнське лайно вроді вас.
А Зеля вже зробив його нардепом ще й відповідальним за свободу слова.
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Пепа за 5 лет мог бы накопать , но . Зе и копать не будет .Все в выиграше .а народ лох .
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По криминальному кодексу портнова которого пригрел Зе, посадить казнокрада и коррупционера невозможно. Так, шо портнов возле Зе это знак того, что разграбление Украины продолжиться.
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а шо когось за 5 років посадили? які ви ПЕСики кумедні Провадження проти Кузьміна закрили через брак доказів, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9418
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Таки да! Кондитер с его командой в этой теме полное дерьмо. Одни обосрались - Югик прокурор, другие в зеленые перекрасились - мент Рюкзаков
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Луцик - лузер. Рябошапка - дерьмо. Рыги рулят Провадження проти Кузьміна закрили через брак доказів, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4764
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