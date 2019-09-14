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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Конституція (304) Донбас (13002) Пристайко (135)

 Конституція мінятися не буде, - Пристайко з приводу особливого статусу Донбасу

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що внесення до Конституції України змін щодо особливого статусу Донбасу не буде.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не вносимо у Конституцію ніяких особливих статусів", - заявив глава МЗС.

Міністр підкреслив, що, згідно з мінськими домовленостями, будь-які питання, пов'язані з особливим порядком самоврядування в ОРДЛО, проходять у нерозривному зв'язку із загальноукраїнською реформою - децентралізацією.

"Це наша реформа і ми її робимо для себе", - сказав Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148466
 
   
 Топ коментарі
 
Не нужно вообще ничего обьяснять 8 процентным,а тем более оправдываться.У них и их кумира было 5 лет,чтоб все разрулить.Их выкинули Украинцы и теперь пусть обтекают в бессильной злобе.
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Зрада отменяется.
Всем спасибо.
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Порохоскот, можно расходиться! касса - за углом.
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Нафига только Донбассу особый статус когда Лолитой, по приказу Х.йла, начата полная федерализация Украины и Зе её закончит.

а дебилы радуются...
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Зачем человек обещает то, что от него абсолютно не зависит ?
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Порохоскот, можно расходиться! касса - за углом.
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Естественно. Дебилам можно все преукрасить и они поведутся. Хороший пример - закон про импичмент, который ты 100% не читал.
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Не нужно вообще ничего обьяснять 8 процентным,а тем более оправдываться.У них и их кумира было 5 лет,чтоб все разрулить.Их выкинули Украинцы и теперь пусть обтекают в бессильной злобе.
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Щодо цього є великі сумніви... Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 7644

Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 7103
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Тільки не Донбас,а Лугандон.Там і так особливий статус--Зрадники України.
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Так это Владимир Александрович собрался пенсии "Зрадникам Украины" платить?... Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 7255 Он же патриот... Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 6828
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Прокинся,ти всрався.Пенсії Лагандонцям Пєтья платив всі п"ять років.
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Путаешь,пообережніше зі словами, не зрадникам, а пенсіонерам Ізраїля
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Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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Как там 2014 год поживает.Я жизнь отдам,но программа Савика Шустера будет работать?
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Якщо Пристайко сказав, то все буде норм - я ось йому вірю
(ніт)
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сємєйний подряд у гебістов, трудовая дінастія...

...З 1968 по 1971 рр. його батько Володимир Пристайко працював слідчим прокуратури Кілійського району Одеської області. З 1971 року в органах державної безпеки на посадах слідчого слідчого відділення управління КДБ при РМ України по Одеській області; слідчий, ст. слідчий слідчого відділу КДБ УРСР (1973-1981); начальник слідчого відділення управління КДБ УРСР по Запорізькій області (1981-1985); начальник слідчого відділення управління КДБ УРСР по Києву та Київській області (1985-1987); заступник начальника слідчого відділу КДБ УРСР (1987-1989); начальник слідчого відділу КДБ УРСР (1989-1991); начальник слідчого управління СБУ (1991-1993); радник голови СБУ з правових питань (1993-1996). З 1996 - заступник голови СБУ (1996-2004).
Що таке для мене слідчий КГБ? Це той, хто садив у тюрму мого батька, фабрикував політичні справи. Це якраз ті страшні 1970-ті, коли йшли масові арешти та переслідування інакодумців і "остаточне вирішенння проблеми українського буржуазного націоналізму". А саме в 1973-81 роках він працював слідчим і старшим слідчим при центральному апараті КГБ УРСР. У цей час пройшла страшна хвиля федорчуківських репресій, зокрема, в той час дисидентам фабрикували найвульгарніші кримінальні статті. Повірте, про той період я знаю дуже багато і то не з чужих уст. Тому можу з певністю стверджувати, що жоден старший слідчий КГБ в той період на шпигунських справах не відсидівся б та чистим не залишився б. - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886156908415506&id=100010636159003&hc_location=ufi
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У нього навіть права голоса немає в парламенті, от нащо обіцяти те, що чого не маєш відношення ?
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О а це ще не насмокталося, Соса-СоІа далі, з проглотом зЄбенятко.
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децентрализация это федерализация. те же яйца только в профиль
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ваши немецкие яйца в профиль получаются когда по ним проедет каток...!
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Децентрализация - больше денег.
Федерализация - больше законного политического влияния на центр.
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Так это в петиных минских соглашениях написано про децентрализацию.
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Это сейчас так, а при Порошенко зрада трактовала наоборот.
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Ти - примітивна шістка, твої слова жодної цінності не мають.
Завтра хазяїн України скаже міняти і уточнить, що і як, твій зе-бос прогундосить, що =сітуація ізмєнілась і нада дєйствавать па абстаятєльствам= і ти вибалушиш зіньки у квакатимеш нові мантри.
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это сегодня они обоссались - пиво выйдет, попробуют ещё раз, и будут пробовать ещё...
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Соя ,вы хоть когда то научитесь проигрывать?Обтекайте и уси на путч выходите уже.Вся Украина наконец то хочет увидеть тех,кто выйдет за пороха.Просто даже увидеть.
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шас порошворки чота придумают))))
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С каких пор министр иностранных дел отвечает за решения Верховной Рады.хуйло даст команду и поменяют шо хочешь,не токо Конституцию
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Как можно изменить Конституцию без СН, преставителем которых является этот министр? Проспись.
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Он что, право голоса имеет в Парламенте или как ? Он обещает то, на что не имеет влияния, что происходит, или не происходит без него. Лишь бьі побалакать ?
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Зю, звичайно ж, зрадник і капітулянт, але питання прихильникам порошнека: а ви, часом, не пам'ятаєте, як 31 серпня 2015 "патріот" порошрек вже намагався змінити Конституцію під дамбас? Ну, в той день, коли гранату кинули. Я тоді, разом з іншими свободівцями, як і личить "агентам кремля", стусався з нацгвардійцями, а колишні беркути стояли по боках ВР, тому граната в них, на жаль, не влучила. До речі, про чувака, який її кинув, щось нічого не чути.
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Скоморох реши сделать Украину "великой киношной страной". Для это есть два пути: делать хорошие фильмы, которые не всем по уму. Или делать тупые фильмы, шоу, но вызывающие радость и доступные для понимания зрителям с развитием гиббона. В результате внешне все будет выглядеть одинаково. А вот по факту - нет. Здесь те же два пути. Можно внести в Конституцию изменения с особым статусом для Донбасса(и тогда Пристайко банально врет). А можно в порядке реформы децентрализации сделать так, что особый статус будет не только у Донбасса, но и у остальных регионов. И внести изменения в Конституцию по части децентрализации(и тогда Пристайко банально не говорит правду). И тут вопрос в том, что они подразумевают под децентрализацией ,что они туда впихнут. А впихнут они туда то, что скажет Путин. Все надежды на то ,что такие изменения пройдут мимо Путина - напрасны. В этом и суть его победы: он пишет нам Конституцию. И его армия может спокойно уходить с Донбасса. В его руках по сути вся Украина.
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На жаль, так. Просто багато хто цього іще не зрозумів. Тільки його армія нікуди не піде. Вона перетвориться на "українську" і буде виконувати роль наших прикордонників та митників. А кацапська агентура буде розвалювати ЗСУ і потроху вбивати колишніх комбатантів. Дійсно, Україну врятує лише переворот. Поки зелюки не закрипілися у владі. На європу та сша - насрати. Інакше фізда.
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Порошенко пусть и меняет Конституцию, со своей сворой, как он и обещал, тварь продажная. За что погибли 4 нацгвардейца 31 августа 2015 года и пострадали почти 150 человек? Прдставляю, чтобы поднялось, если бы это сделал Зеленский. Рожи бесстыжие, заткните свои вонючие пасти про зраду Зеленского. Кстати, про Крым и не вспомнили ни разу в этих минских договорняках, как и в других тоже. Через три года после аннексии вспомнили о Крыме.
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Цензор, ты так похоронишь сою. То новость о сдаче, теперь, шо такого не будет. Они и так уже на грани.😀😀😀
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Цензор сам не прочь зраду запустить, да другие новостные сайты не дают.
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Порошенко грубо нарушил Конституцию, не введя ВП в 2014 году. Вместо этого какие-то договорняки. Не об Украине оно думала, а своей жопе и бабле, да о сыночке, который должен был быть на фронте с первых дней войны. А оно свои дела устаивал, бабло прятал. Последствия этого преступления ещё аукнутся нашим защитникам.Римский статут, почему не подписан, расскажи нам, главнокомандующий фейковый?
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Ну теперь то хоть ВП введено и ты пишешь нам из поезда мчащего тебя на передовую.
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Сегодня нет острой фазы войны. Эту комедия, на шестом году войны, своему пахану предлагай, пусть пробивает.
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Нет по причине подписания петиных минских соглашений.
Ты совсем даунито?
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Врёти вы всё, он о будущем презе заботился, ни кино на рассеюшке поснимать тогда, ни.. А, от армии тот сам откосил. Не откосил, уклонился. Да, так правильно будет, их таких уклонистами называють . Такшта, Зе в ножки должен Пете поклоницца, и денюжку заработал и шкурку не попортили Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 4033
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Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 7265

Поки там ля-ля фа-фа... наші (53 ЗСУ) примудрилися збирати дикий бойовий мед...

Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 4534
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В таком улье , вы ожидали увидеть мирных пчёл? Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 1333
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не-не... то слова цього воїна! (я винен... не взяв в лапки, як цитату)
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Это жжжжж не спроста. Втюхивают штанмаерщину. До Нового Года эта зелёная плесень попробует сдать страну ху..лу.
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Та как же... у него ж 73%-я поддержка... он же ж такой миляга всеми любимый... вот только б адениоды кто б удалил этому коротышке, бо гундосит, аж кумарит...
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73% это пыль....
Куда сильный подует - в ту сторону и полетит...
Попалась инфа....- не все ждут смиренно...
Готовятся и взрослые и дети.... Вот женщина пишет (ник я затер)...

ХХХХХХХ ХХХХХХ - Про 12-14 річних -- це точно.
Знаю таких.
Готуються, причому, повністю самоорганізація.
Сама дуже здивувалась.
І це обнадіює
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Порох уже не президент, а троллей всё ещё колбасит. Уймитесь, болезные.
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да ты не переживай - эта порохосрань при упоминании Пороха срётся как и кацапы...
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