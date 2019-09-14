 Конституція мінятися не буде, - Пристайко з приводу особливого статусу Донбасу

Про це він сказав під час спільної пресконференції з спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не вносимо у Конституцію ніяких особливих статусів", - заявив глава МЗС.

Міністр підкреслив, що, згідно з мінськими домовленостями, будь-які питання, пов'язані з особливим порядком самоврядування в ОРДЛО, проходять у нерозривному зв'язку із загальноукраїнською реформою - децентралізацією.

"Це наша реформа і ми її робимо для себе", - сказав Пристайко.

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