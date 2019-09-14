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 Суспільство
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Все про:Гонгадзе (87) Кучма (365) Пінчук (85) YES (20)

 За помпезністю форуму YES ми забуваємо запитати: "Хто замовив Гонгадзе?" - журналіст Руденко

Роздуми про стратегії для України і про те, що таке щастя, організовані зятем Кучми Пінчуком, безглузді без спогадів про дітей Гонгадзе.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбук журналіст Сергій Руденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щороку, коли відбувається пінчуківський YES, я завжди згадую про Гонгадзе. Точніше - про це мені нагадує Кучма і його зять. За усією помпезністю, влаштованою зятем Кучми, ми всі забуваємо запитати і його, і владу: "Хто замовив Гонгадзе?"

Можна безкінечно стратегувати щодо майбутнього України, а цьогоріч - і про те, що таке щастя, і забувати про тих, кого Кучма і його бригада лишила назавжди нещасними - дітей Георгія.

За кілька днів ми знову згадаємо про Гонгадзе - у чергові роковини його викрадення і вбивства. Але ось вже четвертий президент після Кучми і, певно, десятий прокурор після Потебенька, не можуть дати відповідь на запитання: "Хто замовив Гонгадзе?"- підсумував журналіст.

За помпезністю форуму YES ми забуваємо запитати: Хто замовив Гонгадзе? - журналіст Руденко 01

Журналіста Георгія Гонгадзе було вбито восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова.

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У січні 2013 року суд визнав Пукача винним і засудив до довічного ув'язнення. На запитання судді, чи згоден він із вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною сидітимуть Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте у Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе".

Організатор форуму YES - бізнесмен Віктор Пінчук, зять другого президента України Леоніда Кучми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148465
 
   
 Топ коментарі
 
ваще неактуально с апреля.

и про "дорогеньких" уже никто не спрашивает, хотя их под камеры "тупыми овцами" называют
и по радой нацжены не митингуют по поводу законов
и евробляхеры как то притихли и не бузят

тихо и спокойно.. зеленое болото
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А меня также интересует - "Когда посадят Свинарчуков?"
Прошу прощения, что не забыл, как зебы, этот трепещущий у нацжен вопрос...
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Или который всех переиграл-упырь кремлевский
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ваще неактуально с апреля.

и про "дорогеньких" уже никто не спрашивает, хотя их под камеры "тупыми овцами" называют
и по радой нацжены не митингуют по поводу законов
и евробляхеры как то притихли и не бузят

тихо и спокойно.. зеленое болото
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По-моєму, напевно, що ні. Вважаю, що вбивства він не замовляв. Щонайбільше - "пресанути"; але у Пукача (скоріше не в нього, а в Гончарова, покійного вже) спрацював "дефект виконавця", коли Гія вчинив спротив тим, хто його повязав.
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А пленки Мельниченко - не доказательство уголовной сущности кучмы? По теме Гонгадзе в том числе, и этой темой преступления старого бандита, ранее коммуняки, не исчерпываются.
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""Собственно он действительно приезжал в Администрацию Президента 31 мая. Он приезжал с вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была ему сегодня предложена", - сообщила Мендель.
Ранее журналисты-расследователи программы "Схемы" сообщили, что украинский олигарх Виктор Пинчук вечером 31 мая негласно посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Около 19 часов вечера пятницы автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения, говорится в материале."
https://www.5.ua/ru/polytyka/pryezzhal-s-kuchmoi-v-ap-podtverdyly-chto-pynchuk-navedivalsia-k-zelenskomu-193479.html

Какие взаимные интересы у троих? Может Пинчук боялся приехать один к грозному Зелемойскому или Кучма, без поддержки?
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Поддержка в виде конвоя допустима к таким фамилиям. А интересы этих двух - замарать и зеленского своей уголовкой. Так работает система, построенная кучмой под руководством расиянских бандитов.
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Замарать? Т.е. Мендель соврала и сам Зелемойский соврал о визите?
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Та забудьте вже.
Ніколи ми не дізнаємось.
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дізнаємось. Обов'язково все стане відомо. Кучма дуже впливовий , може навіть №1, то ж поки він є таким впливовим - дійсно ніхто не скаже, що і до чого.
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Вообще то все уже много лет в курсе, кто именно заказал Гонгадзе!
Это просто вопрос политической воли - допустить судебный процесс над Кучмой, или нет.
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а навіщо ? я ніяк не можу зрозуміти..
Чорновала 100% чучма прибрав.
а Гонгадзе за що ?
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Нана и Соломия Гонгадзе родились в 1997 году. Мать с дочерьми уже долгое время живет в Вашингтоне.
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А меня также интересует - "Когда посадят Свинарчуков?"
Прошу прощения, что не забыл, как зебы, этот трепещущий у нацжен вопрос...
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И эту мразь - кучму - что парашенка, что зеля привлекают к переговорам от имени Украины.
Я лично после того, как узнал, стал считать зелю врагом Украины, также, как и ранее парашенку.
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Шо этому человеку не ясно, если есть плёнки Мельниченко? Очевидно, что косвенно его заказал Кучма. Гонгадзе его критиковал, Кучма хотел его унять и раздражённо сказал при Литвине и Кравчуке - вывезите его в лес! А те и рады стараться. Ну, как бы он не сказал - убейте его. Этот случай называется - заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьёт. Исполнители, насколько помню, пойманы и осуждены. А на Кучму прямых доказательств нет.
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"За помпезностью форума YES мы забываем спросить: "Кто заказал Гонгадзе?", - журналист Руденко" - все знают, что заказал Кучма, а почему его до сегодняшнего дня ещё не судили и не посадили, это надо спросить.
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Дело Гонгадзе - это показатель зрелости общества на демократичность и неотвратимость наказания , за совершённое преступление независимо от социального положения преступников !!!
Как показывает время и немалое , Украина - это государство очень далёкое от демократии и справедливости , Украина в своей общественно политической формации отброшена на несколько столетий назад в эпоху развитого феодализма и просвета этому не видать !!!
То же самое мы видим , как более ста человек , отдавшие свои жизни на Майдане , остались не отомщены обществом , ради которого они пошли на смерть и убийцы которых продолжают гулять на свободе по прошествии уже более пяти лет !!!
ЭТО УКРАИНЦЫ НЕ ПРОСТО ПОЗОР ! ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ ******** !!!
( Знаю , что забанят , но другого слова не подберёшь , аминь ).
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В следующий раз будут думать, стоит ли ради "общества", идти на смерть.
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Чем масоно-либераст Гонгадзе лучше Кучмы? Кучма это местный ворюга, а гонгадзеобразная либераст-соросятина втащила в страну транснациональную мафию, которая грабит по-крупному: тарифы, медицина, земля. Вся история вокруг Гонгадзе это вопрос кому грабить Украину.
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Хватит ворошить Гонгадзе, пусть покоится с миром, зачем отвлекать народ.
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Почему то никто здесь не вспоминает такую фамилию как Литвина, голови Верховної ради.
Для Кучмы Гонгадзе не представлял никакой угрозы, да он даже его не знал, а вот Литвин очень даже знаком был.
Темная история с массой подстав
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До вбивства журналіста причетна Москва але генерал Кравченко про це вже не розповість.Для чого кремлю це було потрібно? Для того щоб мати компромат на Кучму та смикати його в разі потреби.Також всім відомий Мельніченко працював на ФСБ,записані розмови президента він відвозив до Москви де вони монтувалися та були використані для дискредитації Кучми на Заході.До так званого "касетного" скандалу Україна була близька до вступу в НАТО,Кучма підписав прийняте на РНБО рішення щодо інтеграції до військового блоку.Згадайте як Кучму злякала дамба яку будувала Росія в напрямку українського острова Тузла,що поблизу Криму,ще тоді готувалася анексія.Співставте всі факти і перед вами з'являться "вуха" Москви яка прагне в інших країнах мати лояльних до себе президентів країн.
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PS:Я не є,та ніколи не був прихильником Кучми,навпаки було великою помилкою залучення олігархів до управління країною,саме тоді за його президентства було закладено це порочне коло злиття влади та бізнес інтересів, що привело до деградації функцій держави та розгул корупції.
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Гонгадзе заказал Зеленский. Он и удушил, и труп прятал. И на Кучму и подельников всё свернул. Ура, да здравствует соя 8%!
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Едина мета цього збіговиська- відмити кучму від крові, а відвідувачі бридкі стерв'ятники.
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Сколько людей знали о Гонгадзе до его смерти?
У какого процента людей тогда был интернет, чтобы читать его статьи?
Зачем Кучме было его убивать?
Если его и убили по приказу Кучмы, почему так неаккуратно? Ведь ресурсы позволяли сделать так чтобы человек исчез
Это тупо была подстава)
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