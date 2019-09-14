 За помпезністю форуму YES ми забуваємо запитати: "Хто замовив Гонгадзе?" - журналіст Руденко

Про це написав на своїй сторінці в фейсбук журналіст Сергій Руденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щороку, коли відбувається пінчуківський YES, я завжди згадую про Гонгадзе. Точніше - про це мені нагадує Кучма і його зять. За усією помпезністю, влаштованою зятем Кучми, ми всі забуваємо запитати і його, і владу: "Хто замовив Гонгадзе?"
Можна безкінечно стратегувати щодо майбутнього України, а цьогоріч - і про те, що таке щастя, і забувати про тих, кого Кучма і його бригада лишила назавжди нещасними - дітей Георгія.
За кілька днів ми знову згадаємо про Гонгадзе - у чергові роковини його викрадення і вбивства. Але ось вже четвертий президент після Кучми і, певно, десятий прокурор після Потебенька, не можуть дати відповідь на запитання: "Хто замовив Гонгадзе?"- підсумував журналіст.
Журналіста Георгія Гонгадзе було вбито восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.
21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.
За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова.
У січні 2013 року суд визнав Пукача винним і засудив до довічного ув'язнення. На запитання судді, чи згоден він із вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною сидітимуть Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте у Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе".
Організатор форуму YES - бізнесмен Віктор Пінчук, зять другого президента України Леоніда Кучми.
и про "дорогеньких" уже никто не спрашивает, хотя их под камеры "тупыми овцами" называют
и по радой нацжены не митингуют по поводу законов
и евробляхеры как то притихли и не бузят
тихо и спокойно.. зеленое болото
Ранее журналисты-расследователи программы "Схемы" сообщили, что украинский олигарх Виктор Пинчук вечером 31 мая негласно посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Около 19 часов вечера пятницы автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения, говорится в материале."
https://www.5.ua/ru/polytyka/pryezzhal-s-kuchmoi-v-ap-podtverdyly-chto-pynchuk-navedivalsia-k-zelenskomu-193479.html
Какие взаимные интересы у троих? Может Пинчук боялся приехать один к грозному Зелемойскому или Кучма, без поддержки?
Ніколи ми не дізнаємось.
Это просто вопрос политической воли - допустить судебный процесс над Кучмой, или нет.
Чорновала 100% чучма прибрав.
а Гонгадзе за що ?
Прошу прощения, что не забыл, как зебы, этот трепещущий у нацжен вопрос...
Я лично после того, как узнал, стал считать зелю врагом Украины, также, как и ранее парашенку.
Как показывает время и немалое , Украина - это государство очень далёкое от демократии и справедливости , Украина в своей общественно политической формации отброшена на несколько столетий назад в эпоху развитого феодализма и просвета этому не видать !!!
То же самое мы видим , как более ста человек , отдавшие свои жизни на Майдане , остались не отомщены обществом , ради которого они пошли на смерть и убийцы которых продолжают гулять на свободе по прошествии уже более пяти лет !!!
ЭТО УКРАИНЦЫ НЕ ПРОСТО ПОЗОР ! ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ ******** !!!
( Знаю , что забанят , но другого слова не подберёшь , аминь ).
https://www.youtube.com/watch?v=RLh1rnekbkY&t=169s
Для Кучмы Гонгадзе не представлял никакой угрозы, да он даже его не знал, а вот Литвин очень даже знаком был.
Темная история с массой подстав
У какого процента людей тогда был интернет, чтобы читать его статьи?
Зачем Кучме было его убивать?
Если его и убили по приказу Кучмы, почему так неаккуратно? Ведь ресурсы позволяли сделать так чтобы человек исчез
Это тупо была подстава)