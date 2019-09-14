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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Росія (19840) Донбас (13002) мінські угоди (1610) Волкер Курт (461)

 Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер

Мінські угоди мають усі необхідні складові для досягнення успіху в їх реалізації, але Російська Федерація не визнає своєї відповідальності і не виконує зобов'язань.

Про це заявив Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), яка відбувається у Києві 12-14 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мінські угоди містять усі необхідні складові для того, щоб Мінський процес був успішний. Питання не в тому, який формат переговорів, проблема в тому, що Росія не визнає своєї відповідальності відповідно до Мінських домовленостей. Росія підписала (Мінські угоди. - Ред.), у неї є зобов'язання, але вона не хоче виконувати, не визнає їх", - зазначив він.

Волкер підкреслив, що Росія натомість "удає", що її немає на Донбасі, що вона не несе жодної відповідальності, що в України є внутрішня проблема і що Україна має вести перемовини з двома так званими "народними республіками".

"Потрібно вести роботу з Росією, щоб вона визнала свої зобов'язання відповідно до цього процесу", - сказав спецпредставник США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" може стати хорошою основою для реалізації Мінських угод, - глава ОБСЄ Лайчак

Водночас він наголосив, що намагаючись використати конфлікт на Донбасі для тиску на Україну, Росія зробила Україну сильнішою й успішнішою.

"Це не та ситуація, коли є внутрішній конфлікт чи громадянська війна, чи етнічний конфлікт. Росія використовувала цей конфлікт, намагаючись натиснути на Україну, на уряд України. Воно не працює. Україна стала ще успішнішою, сильнішою як демократія, як державні інституції", - переконаний Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148464
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапка, тебе даже зебилы уже не верят.
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Не лише вона. Глянь, як вони всі "на вахту" заступили.
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вони цілодобово на вахті.
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Слушай сюда ярлыкнавешиватель. Тут многие про какой то будапештский меморандум ноют а тебе решение ООН не указ!? И вообще даже если это только план то он составлен по пунктам!!! Начиная с первого и так далее! Больше не пиши свои хотелки а четко по делу!
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а хоть какую-то бумажку с договором найдите который рашка бы выполнила...
вот просто взяла и выполнила то, что клялась-божилась?
и самое главное - зная это не 10 и не 20 лет, что отводить глаза и верить в чудо?
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За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским



Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер - Цензор.НЕТ 1053

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное с РФ освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути", сообщается на официальном сайте президента Украины.
"Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - сказала Кальюлайд на совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.
Президент Эстонии подчеркнула, что война на востоке Украины и оккупация Крыма - это те вещи, которые принять невозможно. "И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне", - сказала Кальюлайд.
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Прощай немытая раССея
За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским
Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 1706

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замість лікаря треба обличчя коломойського зробити ))
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Ksenia VB
замість лікаря треба обличчя коломойського зробити ))

Може автор теж тут буває на форумі й прислухається до поради Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 5093

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Слова Кальюлайд щодо неможливості платити суверенітетом України потребують перекладу з дипломатичної мови. Чому? Бо при нормальних обставинах такі слова взагалі не говорять, а вона побачила потуги зевлади у цьому напрямку.
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Так расскажи это своему рыжему хозяину, а то он собрался целоваться с ******.
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рф не выполняет соглашения, но во всем всегда и везде виноват Зе. Вернись, восьмипроцентный!
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паРаша прежде всего не выполняет Будапештский меморандум...
хотя на меморандум все х.й забили...
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