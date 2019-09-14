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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Росія (19840) Донбас (13002) мінські угоди (1610) Волкер Курт (461)

 Проблема не у форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер

Мінські угоди мають усі необхідні складові для досягнення успіху в їх реалізації, але Російська Федерація не визнає своєї відповідальності і не виконує зобов'язань.

Про це заявив Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), яка відбувається у Києві 12-14 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мінські угоди містять усі необхідні складові для того, щоб Мінський процес був успішний. Питання не в тому, який формат переговорів, проблема в тому, що Росія не визнає своєї відповідальності відповідно до Мінських домовленостей. Росія підписала (Мінські угоди. - Ред.), у неї є зобов'язання, але вона не хоче виконувати, не визнає їх", - зазначив він.

Волкер підкреслив, що Росія натомість "удає", що її немає на Донбасі, що вона не несе жодної відповідальності, що в України є внутрішня проблема і що Україна має вести перемовини з двома так званими "народними республіками".

"Потрібно вести роботу з Росією, щоб вона визнала свої зобов'язання відповідно до цього процесу", - сказав спецпредставник США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" може стати хорошою основою для реалізації Мінських угод, - глава ОБСЄ Лайчак

Водночас він наголосив, що намагаючись використати конфлікт на Донбасі для тиску на Україну, Росія зробила Україну сильнішою й успішнішою.

"Це не та ситуація, коли є внутрішній конфлікт чи громадянська війна, чи етнічний конфлікт. Росія використовувала цей конфлікт, намагаючись натиснути на Україну, на уряд України. Воно не працює. Україна стала ще успішнішою, сильнішою як демократія, як державні інституції", - переконаний Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148464
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапка, тебе даже зебилы уже не верят.
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Ого. Вона вже відверто обвинувачує Україну.
Всі ж побачили ?
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Россия подписала (Минские соглашения. - Ред.), у нее есть обязательства, но она не хочет выполнять, не признает их", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3148464

Так тут каждый первый порохобот орет, что при Порошенко именно Украина не выполняла Минские договорённости
Они, получается, рашку от санкций отмазывают
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Она ещё любить к администрации бегать, когда собеседник её бесит. Провоцирует на мат, а потом бежит и жалуется.
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Ого как порохоботы слетились на ваш пост Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 2054
19:00
У них, чего, пересменка, что их так много?
Прям рой целый налетел Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 2054
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Я не знаю 🤷‍♀️ Я ж не доктор, в патологиях не разбираюсь 😁
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"Нужно вести работу с Россией, чтобы она признала свои обязательства этого процесса", - сказал спецпредставитель США. Источник: https://censor.net.ua/n3148464
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Горбату росію лише могила виправить.
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Интересны здесь два заявления:

""Это не та ситуация, когда есть внутренний конфликт или гражданская война, или этнический конфликт. Россия использовала этот конфликт, пытаясь надавить на Украину, на правительство Украины. Оно не работает. Украина стала еще более успешной, сильной как демократия, как государственные институты", - убежден Волкер.
Источник: https://censor.net.ua/n3148464"

1. паРаша использует внутреннюю нестабильность в других странах.
2. Украина стала сильнее и успешней (Может за 100 дней?).
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Навряд чи тут щось є про сто днів, бо ці слова не прив'язані точно до часу.
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Петин охлос весь форум разрывает,что петя подписал,но потом не выполнял ,так как хитрый такой был.Так ,что волкер ,ты не прав.Слушай лучше,что 8процентная элыта рассказывает.
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А отсебятину не на одни уши не натянешь
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Не знаю, как там, но при Порошенку пуйло не боялся напасть, ПЭТРЭ только и трубил, Путин нападэ, а при ЗЕ хочет договорится. Видать за сцал. Вот вам и ЗЕ. Во всяком случае не вводит военное положение, НЕ БОИТСЯ.
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Тільки почуєшь "у нас общая історія... ми же братья..." - стріляй за звук, клопоту буде меньше.
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Авжеж! Саме до цього і закликає наш народнообраний!
https://youtube.com/watch?v=RLh1rnekbkY
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Россиянцы сочиняют, что они не сторона, а посредники. Подписали соглашения Украина, ОБСЕ и Россия. Если Россия посредник, то мы с ОБСЕ воюем что-ли?!
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Возможно и с роССией в ОБСЕ 35 россиян а украинцев 0.
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Кто подписал со стороны России и Украины? Зурабов и Кучма. Где в тексте соглашений упоминается Россия? Все вопросы к Порошенко - он сам признался что это его сочинение. Хотя скорее всего это сочинение ху&ла. Там все требования к Украине. А у Пети пять лет не было альтернативы этим договорнякам...
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Если ********* не выполняет свои обещания то какой смысл опять с ней встречаться и опять что то подписывать? Она так же не будет выполнять и новые обещания. Пускай работают санкции, а лет через 10 опять вернемся к етому вопросу. К чему ета диарея что нужно срочно организовывать новую встречу? Боитесь что дед ***** сдохнет, которму уже за 70 и не будет с кем капитуляцию Украины подписать?
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Санкции потому и работают, что заключили соглашение, которое паРаша не выполняет, после того, как над его трактовкой поработал и Порошенко, в том числе.
***** рассчитывал, что что Порошенко побежит по пунктам выполнять хотелки *****, но не тут то было.
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Рашка не хоче і не буде виконувати "мінськ", бо так вона втратить важелі впливу на Україну.
А що рашка мала виконати - вивести свої війська.
Україна - провести вибори і оголосити амністію особам, які не чинили тяжких злочинів.
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От дійсно, що є порядок і послідовність виконання мінських угод. І ті критикани порохоботів не бачать та не розуміють послідовності та порядку виконання.
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вони би погодились на вибори за присутності кацапів.
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Вот же удод. Накуя вы тогда это одобрили в ООН?
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лахта, так голосував всенький Раббез, включно з вашими. Тільки ці мінські домовленості - не є юридично-правовим чи міжнародним документом, а лише планом "ліквідації конфлікту". Да, затверджений Радбезом. Але - це не договір, а лише план. І який повинні виконувати всі, в т. ч і твоє *****.
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Слушай сюда ярлыкнавешиватель. Тут многие про какой то будапештский меморандум ноют а тебе решение ООН не указ!? И вообще даже если это только план то он составлен по пунктам!!! Начиная с первого и так далее! Больше не пиши свои хотелки а четко по делу!
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а хоть какую-то бумажку с договором найдите который рашка бы выполнила...
вот просто взяла и выполнила то, что клялась-божилась?
и самое главное - зная это не 10 и не 20 лет, что отводить глаза и верить в чудо?
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За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским



Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер - Цензор.НЕТ 1053

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное с РФ освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути", сообщается на официальном сайте президента Украины.
"Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - сказала Кальюлайд на совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.
Президент Эстонии подчеркнула, что война на востоке Украины и оккупация Крыма - это те вещи, которые принять невозможно. "И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне", - сказала Кальюлайд.
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Прощай немытая раССея
За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским
Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 1706

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замість лікаря треба обличчя коломойського зробити ))
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Ksenia VB
замість лікаря треба обличчя коломойського зробити ))

Може автор теж тут буває на форумі й прислухається до поради Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 5093

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Слова Кальюлайд щодо неможливості платити суверенітетом України потребують перекладу з дипломатичної мови. Чому? Бо при нормальних обставинах такі слова взагалі не говорять, а вона побачила потуги зевлади у цьому напрямку.
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Так расскажи это своему рыжему хозяину, а то он собрался целоваться с ******.
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рф не выполняет соглашения, но во всем всегда и везде виноват Зе. Вернись, восьмипроцентный!
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паРаша прежде всего не выполняет Будапештский меморандум...
хотя на меморандум все х.й забили...
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«Обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ». Из расписок Порошенко, данных ФСБ России.
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Она и не будет выполнять. Поэтому от...битесь от Украины. Нельзя одновременно лизать жопу раше и требовать от Украины одну уступку за другой, ссылаясь на порошенковские договорняки.
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