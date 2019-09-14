 Проблема не у форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер

Про це заявив Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), яка відбувається у Києві 12-14 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мінські угоди містять усі необхідні складові для того, щоб Мінський процес був успішний. Питання не в тому, який формат переговорів, проблема в тому, що Росія не визнає своєї відповідальності відповідно до Мінських домовленостей. Росія підписала (Мінські угоди. - Ред.), у неї є зобов'язання, але вона не хоче виконувати, не визнає їх", - зазначив він.
Волкер підкреслив, що Росія натомість "удає", що її немає на Донбасі, що вона не несе жодної відповідальності, що в України є внутрішня проблема і що Україна має вести перемовини з двома так званими "народними республіками".
"Потрібно вести роботу з Росією, щоб вона визнала свої зобов'язання відповідно до цього процесу", - сказав спецпредставник США.
Водночас він наголосив, що намагаючись використати конфлікт на Донбасі для тиску на Україну, Росія зробила Україну сильнішою й успішнішою.
"Це не та ситуація, коли є внутрішній конфлікт чи громадянська війна, чи етнічний конфлікт. Росія використовувала цей конфлікт, намагаючись натиснути на Україну, на уряд України. Воно не працює. Україна стала ще успішнішою, сильнішою як демократія, як державні інституції", - переконаний Волкер.
а банити її не банять.
19:00
У них, чего, пересменка, что их так много?
Прям рой целый налетел
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Горбату росію лише могила виправить.
""Это не та ситуация, когда есть внутренний конфликт или гражданская война, или этнический конфликт. Россия использовала этот конфликт, пытаясь надавить на Украину, на правительство Украины. Оно не работает. Украина стала еще более успешной, сильной как демократия, как государственные институты", - убежден Волкер.
Источник: https://censor.net.ua/n3148464"
1. паРаша использует внутреннюю нестабильность в других странах.
2. Украина стала сильнее и успешней (Может за 100 дней?).
https://youtube.com/watch?v=RLh1rnekbkY
***** рассчитывал, что что Порошенко побежит по пунктам выполнять хотелки *****, но не тут то было.
А що рашка мала виконати - вивести свої війська.
Україна - провести вибори і оголосити амністію особам, які не чинили тяжких злочинів.
вот просто взяла и выполнила то, что клялась-божилась?
и самое главное - зная это не 10 и не 20 лет, что отводить глаза и верить в чудо?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное с РФ освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути", сообщается на официальном сайте президента Украины.
"Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - сказала Кальюлайд на совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.
Президент Эстонии подчеркнула, что война на востоке Украины и оккупация Крыма - это те вещи, которые принять невозможно. "И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне", - сказала Кальюлайд.
За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским
замість лікаря треба обличчя коломойського зробити ))
Може автор теж тут буває на форумі й прислухається до поради
хотя на меморандум все х.й забили...