 Проблема не у форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер

Про це заявив Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), яка відбувається у Києві 12-14 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мінські угоди містять усі необхідні складові для того, щоб Мінський процес був успішний. Питання не в тому, який формат переговорів, проблема в тому, що Росія не визнає своєї відповідальності відповідно до Мінських домовленостей. Росія підписала (Мінські угоди. - Ред.), у неї є зобов'язання, але вона не хоче виконувати, не визнає їх", - зазначив він.

Волкер підкреслив, що Росія натомість "удає", що її немає на Донбасі, що вона не несе жодної відповідальності, що в України є внутрішня проблема і що Україна має вести перемовини з двома так званими "народними республіками".

"Потрібно вести роботу з Росією, щоб вона визнала свої зобов'язання відповідно до цього процесу", - сказав спецпредставник США.

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Водночас він наголосив, що намагаючись використати конфлікт на Донбасі для тиску на Україну, Росія зробила Україну сильнішою й успішнішою.

"Це не та ситуація, коли є внутрішній конфлікт чи громадянська війна, чи етнічний конфлікт. Росія використовувала цей конфлікт, намагаючись натиснути на Україну, на уряд України. Воно не працює. Україна стала ще успішнішою, сильнішою як демократія, як державні інституції", - переконаний Волкер.