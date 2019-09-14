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Все про:Білорусь (823) Росія (19840) вишкіл (1267)

 Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання

Росія спільно з Білоруссю почала військові навчання "Щит Союзу-2019", де задіяні 230 танків, 240 артилерійських систем, 190 систем залпового вогню і до 70 військових літаків і бойових вертольотів.

Навчання "Щит Союзу-2019" стартували на полігоні Муліно Нижньогородської області 13 вересня 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm. На них нібито відпрацьовують "антитерористичну операцію".

"У Нижньогородську область уже стягнули 12 000 військовослужбовців і близько 1000 одиниць озброєння та техніки. Серед них 230 танків, 240 артилерійських систем, 360 броньованих машин, 190 систем залпового вогню, до 70 військових літаків та бойових гелікоптерів.

Переважна частина особового складу, озброєння та техніки від Російської Федерації. Від союзника — Республіки Білорусь — до Росії прибули 4000 військовослужбовців, понад 100 танків та бронемашин, 50 реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння. Міністерство оборони РБ повідомляло, що в навчаннях братимуть участь військовослужбовці 120-ї і 19-ї гвардійських окремих механізованих бригад Північно-західного оперативного командування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 95-ї ОДШБр візьмуть участь у міжнародних навчаннях Saber Junction - 2019 в Німеччині

За інформацією волонтерів InformNapalm, навчання триватимуть із 13 по 19 вересня 2019 року. Планується провести два етапи "антитерористичної операції": планування, пошук, блокування та знищення незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп противника; відпрацювання питань управління військами в ході оборонних дій зі стабілізації ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148463
 
 
 Топ коментарі
 
Не надо беспокоится, Зелемойский с Филатовым пива попили...
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Окупация беларашки уже произошла. Все военные и спецслужбы беларашки уже работают на кремль. Просто Ждут когда Лука сдохнет чтобы флаг сменить
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А што тама у немчур? Штайнмайер всё ещё беспокоится за Украину?
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...а Минск гуляет! -- день Города...
...и над Испанией безоблачное небо.
У меня Любовь там -- переживаю.
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таки да.. здрыснуть и переживать.. романтика Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения - Цензор.НЕТ 2919
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кацапы с бульбашми подло напали на Вейшнорию! Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 335
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Рискует Беларусь, учения могут закончиться полной оккупацией войсками РФ.
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Они не против. Был репортаж "Радио сбобода" из Гомеля. Если у кого то есть скиньте ссылку.
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Окупация беларашки уже произошла. Все военные и спецслужбы беларашки уже работают на кремль. Просто Ждут когда Лука сдохнет чтобы флаг сменить
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..ещё в ходе учений в 2017 году РФ ввела в Беларусь 30 тыс. "зелёніх человечков" так они там и остались..Лука "подсуетился" и выделил им военные базы..
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Заслужила, тем, что не вывела у себя совок из голов населения. Всвязи с этим, не согласен в вашем посте только с одним: эта местность не может называться Беларусью, это простая бсср.
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Зато сохранила экономику и не бегает по всему миру за подачками.
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Не надо беспокоится, Зелемойский с Филатовым пива попили...
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Да заметно что такого «патриота Беларуси» как ты больше волнует что президент Украины в субботу в Днепре пива выпил

«А шо там у хохлов?»
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А што тама у немчур? Штайнмайер всё ещё беспокоится за Украину?
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Білоруси тренуються вбивати "хахлов",а ти тут на Цензорі,ти дезертир?
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Поясни,яка мета цих навчань?Я тебе оскорбляти не стану,ти того не вартий,тобі і так непощастило,ти народився у Білорусі.
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Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 3422 Ти ворог України,і *********** прихвосьень.За порєбрік у тайгу.
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Зачем ему что то делать, если ты уже нас сдал?
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Бкульбо, ХОХЛЫ, это выходцы из Украины, которые живут НА роССии. ХОХОЛ, это уже не украинец, уже не человек, НО еще не кацап.
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хохол - это малорос, который боится в этом признаться.
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Ти гля як Сралала Сралалалала 6478e8b9 вправно стріли, з підарашок переводить
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ждем когда покажут, как они пойдут в обосранный простым наридом нужник...
Зе-бараны будут в восторге...
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на вашей Расее вряд ли они будут.. обосранные нужники это ваша прерогатива Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения - Цензор.НЕТ 6797
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Малороссы обосрут нужник, у них нет никаких принципов и моральных ограничений, только они могут в воюющей стране избрать главнокомандующим уклониста.
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смелый бульбаш.. ты еще не сверг режим Лукашенки? не? шо морда в клиторе, когда имя Бацьки слышишь небось Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения - Цензор.НЕТ 3224
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Как его свергнешь, если он не уклонист и не выводил деньги в Кипрские офшоры!?
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Типа кипрские офшоры в десятки тысяч раз больше, чем у Порошенко, кумовства в десятки раз больше, чем у Порошенко и бизнес-партнёрства в десятки раз больше.
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дурня... Мародьора переплюнет только такой же Мародьор.. а его пока нет.. Лукашенко, шоб не орали, как Алоизович.. своих граждан хотя бы любит, в отличие от всех комуняк и псевдопатриотов а-ля Поршенко
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А чому, ти обзиваєш сябра бєларуса бульбашом?
Він же не обізвав тебе руссіше швайне?


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я не обзиваю, а провожу географічні паралелі Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 8893
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Лаптепдстилка, жду возражений:

вЯликий «руССкий» Эльдар Рязанов про свою и твою родину роССию:
"Жить бы мне
В такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне
В большом говне
Довелось родиться.
Не помог
России Бог,
Царь или республика,
Наш народ
Ворует, пьет,
Гадит из-за рублика.
Обмануть,
Предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь
Во мрак и жуть,
Родина державная.
Сколько лет
Все нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года...
Всегда беда
Над тобой, Отечество"
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У кожного свІй смак.Наш президент п"є пиво з мером міста, а твій лиже дупу *****.
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тіхо сєрєбряцца пассатіжи, укрсборщіком забитиє внутрі...

Как сообщил N2YO.com, космический аппарат рф «Космос-2521» распался на куски и в настоящий момент не находится на орбите Земли.
Последний раз аппарат наблюдали в ночь на 12 сентября: тогда апогей его орбиты был равен 126 километрам.
Запуск ракеты «Союз-2.1в» с космическим аппаратом «Космос-2519» провели в 2017 году. В августе того же года стало известно, что от него отделился аппарат «Космос-2521». Затем он совершил ряд маневров, на которые обратили внимание западные специалисты.
В октябре 2017 года стало известно о завершении миссии «Космос-2521»: спутник возвратился к аппарату «Космос-2519». В 2018 году СМИ писали о том, что «Космос-2521» удаляется от спутника «Космос-2519».
Эксперты называют «Космос-2521» спутником-убийцей, способным не только наблюдать за другими космическими аппаратами, но и перехватывать их.
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Были демоны...Мы не отрицаем...но они это, самоликвидировались...(с).
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еге, і пішли бомбіть по другому колу

Российские военные вывели из строя военный спутник №717 системы ГЛОНАСС-М, связь с которым они потеряли.

Это уже третья авария за месяц, говорится в отчете информационно-аналитического центра координаторно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

Спутники №717 и №742 были выведены для технического обслуживания до 1 сентября.

Навигационные спутники второго поколения ГЛОНАСС-М в разных модификациях используются Россией с 2001 года. В июле 2019 года от них хотели отказаться в пользу спутникам третьего поколения. Но новое оборудование забраковали, потому что узнали, что в их производстве используются импортные комплектующие.
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Згадалося ОЦЕ з фільму "Небесний капітан та світ майбутнього". В цьому випуску газети ЛЮДИ ГОЛОС прекрасно усе, особливо "Чудовища механические атакуют россию" Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 4878


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"Щит Союза-2019"

...
Зкріпно.
Розлога журавлина as is.


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Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения по формуле ШвайнМайера и ОБСЕ
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прошлый раз вейшнория их нехило потрепала
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Если долго смотришь на бульбу, то бульба тоже смотрит на тебя.
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Нове вторгненя в Україну,буде саме з Білорусі.А Ху"ло знову буде казати шо іхтамнєт.
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нехай кляті спробують, тоді масква-бад спалимо нахрін!!!!
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Дык у белоруси уже нема своей мовы, не будя и дяржавы.
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Та щоб їх клятих на мокшанськіх болотах комахами поглинули, ну щоб передохли там Усі!!!!
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Россия и Беларусь состоят в союзе. А союзные государства иногда проводят военные учения. Это норма.
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Для нападу на спільного ворога,питання на кого?На країни НАТО,чи на Україну?
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На НАТО никто нападать не будет. РФ со странами участниками НАТО имеет совместные многомиллиардные коммерческие проекты и экономическое сотрудничество. А Украина нет. Не имеет. Так, подачки небольшие и мизерные квоты на экспорт. Гарна ассоцияЁ! И, кстати, бацька и МАЗ производит, и БелАЗ и трактора... А что там наш КрАЗ? А ХТЗ? ЗАЗ? ЛуАЗ? Одни Богданы впереди планеты всей!
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Ну, население Беларуси в 4 раза меньше, чем в Украине. А ВВП составляет 2/3 от ВВП Украины. Чого ви такі зухвалі? Всі навколо підараси, одні українці д'Артаньяни!
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для бацьки маск теслу подарил, а зеленский ролики на богдановой тесле записывает
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МАЗ для внутрішнього вжитку на просторах бувшого відсталого ссср, бо в Європі я їх не бачив, там, в основному, МАН, МЕРС, ВОЛЬВО. Ну, а КРАЗ, це атомобіль, який працює в самих важких умовах, там де мазові робити нічого.
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наверняка все танки и ракеты ржавые...кацапской армии до украинской как Ладе до Мерседеса - все новенькое и по натовским стандартам...все будет хорошо... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 8989
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ржавые не ржавые.. но если раздразните американского осла, окорочка Буша уже не получите
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окорочков сейчас и без пиндосов хоть жопой жуй... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 6664 все будет хорошо, товарищ Босой, не переживайте...Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 6664
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Ну еще бы, чтоб в Германии и не было окорочков... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 3596
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у меня тройное гражданство, товарищ - Германия, Украина, Рпоссия...в данном вопросе я выступаю как гражданин России...
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То есть жуете немецкий окорочок и рассказываете украинцам какая замечательная страна Россия?
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окорочка я вообще не ем, никакие.... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 2871 а Россия не замечательная, но вполне на уровне, местами очень даже, что никак не оправдывает имперские замашки ее текущего руководства...думаю зиму провести на северном Урале - романтика и приятное отсутствие суеты...думаю что в итоге все помирятся... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 9967 А продукты мне украинские даже больше всех нравятся - в Германии такого нет, все равно какую-то гадость консервированную добавляют...
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Зря кацапов в гейропу пускают, им сибирь в самый раз
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вот вроде старпёр а тупой.. советские бараны тоже орали , шо у них дохрена окорочков.. а потом на коленях ползали от голодухи.. судьба недочеловеков - это ваша судьба.. вас дурачков ничему история не учит.. а история - вещь солидная.. можете выжится, тужится, а она вас поставит на место.. полистай учебники, может что-то и дойдет до тебя.. хотя.. вряд ли Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 4342
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товарищ, не смотрите на историю как на таблицу умножения - каждый случай уникален... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 8460 И победи 6-я армия под Сталинградом в 43-м еще неизвестно что было бы в итоге...а по поводу России - Западу она нужна как союзник в сдерживании Китая, реального врага Запада...и тренд на улучшение отношений с Россией заметен уже сейчас...
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нет уникальніх случаев, удмурдъ, все в истории повторяется.. и если бы удмурды её иногда учили, может и в мире было бы поспокойнее Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 8653
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Это как, как в 41 ом, пустят китайцев до мацквы, а потом, с помощью "пендосов" погонят обратно? Не получится, Китай - это муравейник, придут, не прогонишь, расползутся по всем щелям.
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Это стёб? Сарказм? Или вы серьёзно? Ну, по рейтингу сильнейших армий мира армия РФ занимает второе место после армии США. Вы с Ладой и Мерседесом перепутали трохи.
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В окупованому Криму у залізничному тунелі на під'їздах до Керченського мосту з боку півострова загинула людина. В тунелі стався обвал. Під завалами опинилися дві людини, одній з них вдалося вибратися самостійно.

Інформацію про аварію підтвердили і в компанії забудовника залізничного підходу до Кримського мосту з боку Керчі.
"За фактом загибелі робітника 13 вересня на майданчику будівництва керченського ж/д підходу уповноваженими структурами проводиться перевірка. З родичами загиблого співробітника зв'язалися, їм буде надана вся необхідна допомога", - розповіли представники компанії.
Кримський міст постійно просідає і може спричинити серйозні екологічні проблеми у районі Керченської протоки.
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на під'їздах... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 3801 Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 3801 Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 3801 жжошЪ, партянка...
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уже танк белорусов протаранил камаз русни- танк не пострадал
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А у нас на учениях боец Альфы погиб. На учениях очень часто есть жертвы.
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Парашины будут отрабатывать командование - а белоруссы подчинение. Как обычно.
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а Зе-плесень в это время пивко попивает, на камеру, на радость зебобикам!... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 4492
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пивко не любят попивать только педики.. вот ты любишь пивко попивать или нет? Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 2010
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Голосуй за Порошенко!!!!
А то путин нападэ!!
голосуй за Пэтра!
Не то )(уйло нападэ!!!!
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Недаром наши лохопеды и прочие Медведчуки все переговоры проводят в Минске. Или привлекают Германию и Францию, злейших противников евроинтеграции Украины.
Просто здорово.
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Вейшнория наносит ответный удар!
В итоге будет утоплено несколько танков, упадёт несколько вертолётов, задавят энное количество местного населения и колхозной живности....
А в остальном прекрасная маркиза - всё хорошо, всё хорошо....
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на сколько понимаю, на этот раз Веишнорию не спровоцирует, а то прошлый раз потери были только у вяликой рассеики и лукашенской белорусие (не путаем с Белорусь)
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Це репитиція нападу не Україну, країни Балтії і Польщу,але це в слух ніхто не скаже,це просто навчання
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Бульбаші і кацапи - головні вороги України.
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