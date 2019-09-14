 Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання

Навчання "Щит Союзу-2019" стартували на полігоні Муліно Нижньогородської області 13 вересня 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm. На них нібито відпрацьовують "антитерористичну операцію".
"У Нижньогородську область уже стягнули 12 000 військовослужбовців і близько 1000 одиниць озброєння та техніки. Серед них 230 танків, 240 артилерійських систем, 360 броньованих машин, 190 систем залпового вогню, до 70 військових літаків та бойових гелікоптерів.
Переважна частина особового складу, озброєння та техніки від Російської Федерації. Від союзника — Республіки Білорусь — до Росії прибули 4000 військовослужбовців, понад 100 танків та бронемашин, 50 реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння. Міністерство оборони РБ повідомляло, що в навчаннях братимуть участь військовослужбовці 120-ї і 19-ї гвардійських окремих механізованих бригад Північно-західного оперативного командування.
За інформацією волонтерів InformNapalm, навчання триватимуть із 13 по 19 вересня 2019 року. Планується провести два етапи "антитерористичної операції": планування, пошук, блокування та знищення незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп противника; відпрацювання питань управління військами в ході оборонних дій зі стабілізації ситуації.
...и над Испанией безоблачное небо.
У меня Любовь там -- переживаю.
«А шо там у хохлов?»
Зе-бараны будут в восторге...
Він же не обізвав тебе руссіше швайне?
вЯликий «руССкий» Эльдар Рязанов про свою и твою родину роССию:
"Жить бы мне
В такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне
В большом говне
Довелось родиться.
Не помог
России Бог,
Царь или республика,
Наш народ
Ворует, пьет,
Гадит из-за рублика.
Обмануть,
Предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь
Во мрак и жуть,
Родина державная.
Сколько лет
Все нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года...
Всегда беда
Над тобой, Отечество"
Как сообщил N2YO.com, космический аппарат рф «Космос-2521» распался на куски и в настоящий момент не находится на орбите Земли.
Последний раз аппарат наблюдали в ночь на 12 сентября: тогда апогей его орбиты был равен 126 километрам.
Запуск ракеты «Союз-2.1в» с космическим аппаратом «Космос-2519» провели в 2017 году. В августе того же года стало известно, что от него отделился аппарат «Космос-2521». Затем он совершил ряд маневров, на которые обратили внимание западные специалисты.
В октябре 2017 года стало известно о завершении миссии «Космос-2521»: спутник возвратился к аппарату «Космос-2519». В 2018 году СМИ писали о том, что «Космос-2521» удаляется от спутника «Космос-2519».
Эксперты называют «Космос-2521» спутником-убийцей, способным не только наблюдать за другими космическими аппаратами, но и перехватывать их.
Российские военные вывели из строя военный спутник №717 системы ГЛОНАСС-М, связь с которым они потеряли.
Это уже третья авария за месяц, говорится в отчете информационно-аналитического центра координаторно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.
Спутники №717 и №742 были выведены для технического обслуживания до 1 сентября.
Навигационные спутники второго поколения ГЛОНАСС-М в разных модификациях используются Россией с 2001 года. В июле 2019 года от них хотели отказаться в пользу спутникам третьего поколения. Но новое оборудование забраковали, потому что узнали, что в их производстве используются импортные комплектующие.
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Зкріпно.
Розлога журавлина as is.
дзе нарадзіўся там і спатрэбіўся...
Інформацію про аварію підтвердили і в компанії забудовника залізничного підходу до Кримського мосту з боку Керчі.
"За фактом загибелі робітника 13 вересня на майданчику будівництва керченського ж/д підходу уповноваженими структурами проводиться перевірка. З родичами загиблого співробітника зв'язалися, їм буде надана вся необхідна допомога", - розповіли представники компанії.
Кримський міст постійно просідає і може спричинити серйозні екологічні проблеми у районі Керченської протоки.
А то путин нападэ!!
голосуй за Пэтра!
Не то )(уйло нападэ!!!!
Просто здорово.
В итоге будет утоплено несколько танков, упадёт несколько вертолётов, задавят энное количество местного населения и колхозной живности....
А в остальном прекрасная маркиза - всё хорошо, всё хорошо....