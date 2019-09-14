 "Формула Штайнмаєра" - це не план реалізації Мінських угод, вона стосується тільки "особливого статусу" ОРДЛО, - Клімкін

Про це Клімкін пише в колонці для "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.
"Треба чітко розуміти, що формула не є дорожньою картою виконання Мінська або планом деескалації. Вона стосується тільки одного пункту Мінських домовленостей: так званого "особливого статусу" ОРДЛО. Йдеться про особливості місцевого самоврядування. Це – принципово", - написав Клімкін.
Ексглава МЗС нагадав, що формула з'явилася в кінці 2014 року. Тоді Верховна Рада ухвалила закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Україна готувалася до проведення там місцевих виборів у грудні 2014 року, але РФ зірвала процес, вирішивши провести свої "фейкові" вибори на місяць раніше, в листопаді.
А тепер повернемося до "формули Штайнмайєра". . . Її можна сформулювати так: "особливий статус через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ". Не через організований Росією фарс, а через реальні вибори", - пояснив Клімкін.
Ключовим є те, що вибори мають відбутися за стандартами ОБСЄ. Але для цього потрібно спочатку вирішити питання безпеки і ролі українських ЦВК, партій, медіа, участь у виборах переселенців.
"У жодному разі не можна допустити, щоб "формулу Штайнмаєра" нам продали як повноцінний план врегулювання. РФ також зробить все, щоб розмити поняття стандартів ОБСЄ щодо виборів – доводитиме, що серед них є і принципово важливі, "не такі вже важливі" тощо", - пише Клімкін.
Забезпечити безпеку на Донбасі під час проведення виборів могла б місія ООН з військової, поліцейської та громадянської складовими, нагадав ексглава МЗС.
"Наразі ми почули вимоги РФ до розгляду на саміті "Нормандського формату", але ж ніщо не заважає нам висунути свої. Якщо дійсно так необхідно буде погоджувати "формулу Штайнмаєра", яка безпосередньо пов’язана з виборами, можна щонайменше було б чітко і зрозуміло для всіх визначити ключові параметри та безпекові передумови їхнього проведення. Нам потрібні червоні лінії, наперед визначені українською стороною. І також нам потрібні власні вимоги, які ми просуватимемо (адже не забуваймо, йдеться про вибори на нашій території!).За їх наявності Росії буде набагато складніше розігрувати у майбутньому "карту різночитань", як вона полюбляє робити", - підсумував Клімкін.
https://patrioty.org.ua/blogs/ukraintsi-opyniatsia-v-odnii-kraini-iaka-bude-skladatysia-z-dvokh--portnykov-pro-formulu-shtainmaiera-295298.html
А когда зе продаст свой российский бизнес?
Компонент безопасности называется одним словом " контроль" .
Тот кто контролирует территорию тот и отвечает за безопасность.
Теоретически россия может взять на себя обязательства по безопасности но практически это будет иностранный контроль и выборы не могут быть признаны демократическими по стандартам ОБСЕ.
Контроль должен быть или украинский или международный.
Миссия ОБСЕ не подходит потому что она наблюдательная.
"Обеспечить безопасность на Донбассе во время проведения выборов могла бы миссия ООН с военной, полицейской и гражданской составляющими, напомнил экс-глава МИД.
Источник: https://censor.net.ua/n3148461"
и именно этого добивался Порошенко и посылал ***** и его подпевал с другими планами.
И того, и того...
То, что и во времена По'
Теперь, ... ещё раз!!!
Где примеры? Где факты?
Ну, тумблер, не тормози, переключайся быстрее
Результат - НИ ЕДИНОЙ СТРАНЫ НИ САНКЦИЙ.
Нет никакой «формулы Штайнмайера». Именно в таком виде Порошенко подписал Минск. Кстати, он существует только на русском языке и называется «Мирный план президента Украины Порошенко и мирные инициативы президента РФ Путина».
https://patrioty.org.ua/blogs/sudiachy-iz-zaiav-ministra-zakordonnykh-sprav-ukrainy-a-takozh-rosiiskoi-storony-ukrainu-diisno-pidvodiat-do-zghody-na-formulu-shtainmaiera--polittekhnoloh-295225.html?utm_source=push&utm_medium=22h&utm_campaign=22h&fbclid=IwAR0RYNvNFprX_bYtENyl0s7hgzChjJFqxMsriYyyhnDPUoNbhmVp53Q9HNE
1. "Особливий статус Донбасу" - на 5 років Донбас отримує офіційну і законну "політичну та економічну автономію". Тобто, по факту це визнання і легалізація "ЛДНР".
2. Місцеві вибори на Донбасі: бо ж інтереси терористів мусять бути гідно представлені у Верховній Раді. Окремий момент, який жорстко відкидала попередня влада: оці "вибори" проводяться як є, під дулами російських регулярів і іррегулярів, а заодно місцевих бойовиків (попередній варіант від України: спочатку повне роззброєння і повне виведення російських військ за український кордон, а тоді вже будь-які вибори - не факт, що без попереднього кількарічного карантину).
3. Амністія від України всім бойовикам, незалежно від ступеню нелюдськості і масовості вчинених вбивств і катувань. Вони всі стануть "точно такими ж повноправними громадянами України, як і ви".
4. Повністю знімається тема репарацій і контрибуцій від Росії як агресора й окупанта: Україна зобов'язується своїм коштом відновити все, зруйноване й викрадене Росією (виробництва, соціальну, транспортну й комунальну інфраструктуру - взагалі все), а також бере на утримання бойовиків як "амністованих повноправних громадян України" (субсидії, пенсії, дитячі, інші виплати).
5. ПІСЛЯ отаких виборів під дулами російської зброї РФ починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
6. З Росії знімаються всі санкції.
Это главное и единственное отличие республики от области.
Именно так.
Не будем иметь доступа.
Видать, не хочуть...
Ну, то таке... Швидше до дурки відправляться...
То С.Хмара хворий порохобот ?
Військові з передової хворі порохоботи ?
Слідкуйте за своїм язиком.
Бо опинитесь під російським лаптем.
Зеленский про возврат Крыма: «У нас есть несколько решений, которые мы сейчас прорабатываем. Я о них не могу сейчас говорить, но это будет как с освобождением пленных»
Интрига...
Вы хотите что бы их использовали и дальше против Украины?
73 %.
Штайнмайєра", але завдяки українським дипломатам, президенту Порошенко і
українській групі в Мінську це не вдавалося зробити.
"Формула Штайнмайєра" з'явилася у 2016 році, і до 2019 року Україна дотримувалася однієї й тої самої позиції, яка суперечить цій "формулі". А саме того, що спочатку виконання безпекових умов - себто, виведення військ - і вже потім, не під дулами автоматів, проведення виборів на (окупованих територіях - ред.). Це вказує на те, що ніхто не погоджувався на "формулу Штайнмайєра". Так, вона звучала, Москва через Францію намагалася її нам занести. Але, завдяки роботі українських дипломатів, президента і групи в Мінську, до 2019 року це не вдавалося зробити", - сказав політтехнолог.https://prm.ua/do-2019-roku-moskvi-ne-vdavalosya-nav-yazati-********-formulu-shtaynmayyera-ukolov/
Они не нужны раше.
Вопрос стоит о том хотим ли мы иметь вечную войну которая раше не так уж и дорого обходится и может длиться сотни лет.
Такой аналог Сектора Газа.
С этого всего будет толк!
И вот тогда По' и его прихвостни везде начнут петь оды самим себе...
Мол, это мы в 14-ом эту формулу внедрили...
В общем, ничего нового...