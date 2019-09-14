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 Політика України
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Все про:вибори (4494) Штайнмаєр (177) Донбас (13002) Клімкін (1495)

 "Формула Штайнмаєра" - це не план реалізації Мінських угод, вона стосується тільки "особливого статусу" ОРДЛО, - Клімкін

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, що таке "формула Штайнмаєра" і чим може загрожувати її неправильне застосування.

Про це Клімкін пише в колонці для "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

"Треба чітко розуміти, що формула не є дорожньою картою виконання Мінська або планом деескалації. Вона стосується тільки одного пункту Мінських домовленостей: так званого "особливого статусу" ОРДЛО. Йдеться про особливості місцевого самоврядування. Це – принципово", - написав Клімкін.

Ексглава МЗС нагадав, що формула з'явилася в кінці 2014 року. Тоді Верховна Рада ухвалила закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Україна готувалася до проведення там місцевих виборів у грудні 2014 року, але РФ зірвала процес, вирішивши провести свої "фейкові" вибори на місяць раніше, в листопаді.

А тепер повернемося до "формули Штайнмайєра". . . Її можна сформулювати так: "особливий статус через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ". Не через організований Росією фарс, а через реальні вибори", - пояснив Клімкін.

Ключовим є те, що вибори мають відбутися за стандартами ОБСЄ. Але для цього потрібно спочатку вирішити питання безпеки і ролі українських ЦВК, партій, медіа, участь у виборах переселенців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" може стати хорошою основою для реалізації Мінських угод, - глава ОБСЄ Лайчак

"У жодному разі не можна допустити, щоб "формулу Штайнмаєра" нам продали як повноцінний план врегулювання. РФ також зробить все, щоб розмити поняття стандартів ОБСЄ щодо виборів – доводитиме, що серед них є і принципово важливі, "не такі вже важливі" тощо", - пише Клімкін.

Забезпечити безпеку на Донбасі під час проведення виборів могла б місія ООН з військової, поліцейської та громадянської складовими, нагадав ексглава МЗС.

"Наразі ми почули вимоги РФ до розгляду на саміті "Нормандського формату", але ж ніщо не заважає нам висунути свої. Якщо дійсно так необхідно буде погоджувати "формулу Штайнмаєра", яка безпосередньо пов’язана з виборами, можна щонайменше було б чітко і зрозуміло для всіх визначити ключові параметри та безпекові передумови їхнього проведення. Нам потрібні червоні лінії, наперед визначені українською стороною. І також нам потрібні власні вимоги, які ми просуватимемо (адже не забуваймо, йдеться про вибори на нашій території!).За їх наявності Росії буде набагато складніше розігрувати у майбутньому "карту різночитань", як вона полюбляє робити", - підсумував Клімкін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148461
 
   
 Топ коментарі
 
Поставлили Украину в заведомо невыгодное положение мынском,теперь начинают умничать и оправдываться.Это вы наподписывали надзюривши в штаники,а не зеля.
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Это предательство, Климкин - порохоботы на формуле Штайнмайера могли неделю кормиться.
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Молдова предоставила Приднестровью особый статус.
Результат - НИ ЕДИНОЙ СТРАНЫ НИ САНКЦИЙ.
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"Українці опиняться в одній країні, яка буде складатися з двох", - Портников про "формулу Штайнмаєра"

https://patrioty.org.ua/blogs/ukraintsi-opyniatsia-v-odnii-kraini-iaka-bude-skladatysia-z-dvokh--portnykov-pro-formulu-shtainmaiera-295298.html
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Головне добряче плати сєпарам. А тоді вони послужать неньці Україні. А чи не можна шмеркелів, мікронів, разом з швайнмаєром просто кудись послати? Ах да , зеля у нас культурний миролюбець.
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Всі німецькі ініціативи та формули це плани путіна, тому вони ніколи не будуть виконані та реалізовані, ні формули Штайнмаєра на формули Меркель ніякі інші формули! Німці повністю під впливом путіна, пов'язані з путіним спільним бізнесом Північним потоком!!!!! і поки вони не вийдуть з під цього впливу ніяких німецьких ініціатив та формул не буде реалізовано! Досить вже срати нам в мізки черговими ідіотськими ідеями путіна, оформленими під ідеї німецької дипломатії!
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Вначале необходимо Петю привлечь по ст. 111 УК Украины за подписанные соглашения, потом можно и договоренности пересматривать
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Поставлили Украину в заведомо невыгодное положение мынском,теперь начинают умничать и оправдываться.Это вы наподписывали надзюривши в штаники,а не зеля.
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Петрусь видел что подписывал или Липецкая фабрика разум затмила.
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У зеботов, сепарков и рашистов одна мантра на троих про липецкую фабрику.
А когда зе продаст свой российский бизнес?
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Сразу после того, как это сделает мальдивская свинья
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А может лучше после того, как писюанист отчитается - Почему у него бизнес в Украине был убыточным, а имущество за границей покупал и состояние росло.
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Это предательство, Климкин - порохоботы на формуле Штайнмайера могли неделю кормиться.
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Все путинисты включая Климкина защищают формулу Штеймайера.
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Касается того на каких условиях будут проводится выборы.
Компонент безопасности называется одним словом " контроль" .
Тот кто контролирует территорию тот и отвечает за безопасность.
Теоретически россия может взять на себя обязательства по безопасности но практически это будет иностранный контроль и выборы не могут быть признаны демократическими по стандартам ОБСЕ.
Контроль должен быть или украинский или международный.
Миссия ОБСЕ не подходит потому что она наблюдательная.
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Климкин однозначно заявил

"Обеспечить безопасность на Донбассе во время проведения выборов могла бы миссия ООН с военной, полицейской и гражданской составляющими, напомнил экс-глава МИД.
Источник: https://censor.net.ua/n3148461"

и именно этого добивался Порошенко и посылал ***** и его подпевал с другими планами.
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Зеленский, похоже, может выдвигать свои требования только внутри Украины к патриотам Украины, и то, ещё неизвестно, насколько те требования его. Во веншеней же политики, как видим, он только писается и какается.
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Зеб посмотри сводки с фронта и заявления Портнова.
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Посмотрел!
То, что и во времена По'
Теперь, ... ещё раз!!!
Где примеры? Где факты?

Ну, тумблер, не тормози, переключайся быстрее "Формула Штайнмаєра" - це не план реалізації Мінських угод, вона стосується тільки "особливого статусу" ОРДЛО, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3498
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Срумблер, ты их не смотри, а читай и сравнивай - что делал и добивался Порошенко и что сдаёт Зелемойский.
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Это та педаль, которая сорвала передачу моряков Украине?
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Это тот, кто сорвал договорённости ***** с Зелемойским, ответив паРаше - выполняйте решение трибунала, после чего Зелемойский поднял истерику...
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Молдова предоставила Приднестровью особый статус.
Результат - НИ ЕДИНОЙ СТРАНЫ НИ САНКЦИЙ.
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«Формула Штайнмайерa» - фиговый листок, которым в Германии в 2016 году хотели помочь Порошенко выполнить Минск, а (для Народа) свалить все на «это Запад захотел, я здесь ни при чем».

Нет никакой «формулы Штайнмайера». Именно в таком виде Порошенко подписал Минск. Кстати, он существует только на русском языке и называется «Мирный план президента Украины Порошенко и мирные инициативы президента РФ Путина».
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що таке "формула Штайнмаєра" і яким боком вона полізе Україні:

https://patrioty.org.ua/blogs/sudiachy-iz-zaiav-ministra-zakordonnykh-sprav-ukrainy-a-takozh-rosiiskoi-storony-ukrainu-diisno-pidvodiat-do-zghody-na-formulu-shtainmaiera--polittekhnoloh-295225.html?utm_source=push&utm_medium=22h&utm_campaign=22h&fbclid=IwAR0RYNvNFprX_bYtENyl0s7hgzChjJFqxMsriYyyhnDPUoNbhmVp53Q9HNE

1. "Особливий статус Донбасу" - на 5 років Донбас отримує офіційну і законну "політичну та економічну автономію". Тобто, по факту це визнання і легалізація "ЛДНР".
2. Місцеві вибори на Донбасі: бо ж інтереси терористів мусять бути гідно представлені у Верховній Раді. Окремий момент, який жорстко відкидала попередня влада: оці "вибори" проводяться як є, під дулами російських регулярів і іррегулярів, а заодно місцевих бойовиків (попередній варіант від України: спочатку повне роззброєння і повне виведення російських військ за український кордон, а тоді вже будь-які вибори - не факт, що без попереднього кількарічного карантину).
3. Амністія від України всім бойовикам, незалежно від ступеню нелюдськості і масовості вчинених вбивств і катувань. Вони всі стануть "точно такими ж повноправними громадянами України, як і ви".
4. Повністю знімається тема репарацій і контрибуцій від Росії як агресора й окупанта: Україна зобов'язується своїм коштом відновити все, зруйноване й викрадене Росією (виробництва, соціальну, транспортну й комунальну інфраструктуру - взагалі все), а також бере на утримання бойовиків як "амністованих повноправних громадян України" (субсидії, пенсії, дитячі, інші виплати).
5. ПІСЛЯ отаких виборів під дулами російської зброї РФ починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
6. З Росії знімаються всі санкції.
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Питання, за скільки десятиліть мокші виведуть свої війська? Як в Придністровьї?
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Никогда не выведут рашисты свои войска с Украины. Они после развала совка не сделают больше такой ошибки как отпустить Украины и дать ей независимость
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Политическая автономия может реализовываться через парламент - законотворческий орган.
Это главное и единственное отличие республики от области.
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Ни в одной стране не было амнистии всем подряд, даже на Нюрнбергском процессе не все подразделения СС были объявлены преступными...
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После выборов Рашка не выведет свои войска и не надейтесь. Фактически проголосовав за автономию дамбаса ДНР становится независимой республикой со своим парламентом как когда то севастопольи со своим контингентом войск и мусоров, разумеется из Рашки. Ето даже хуже чем приднестровье. Приднестровье никем не признанное и не финансируется Молдовой по крайней мере официально. Мы же фактически будем содержать вражеский контингент за свой счет на нашей же территории на которую мы не будем иметь доступа. Убийства и похищения украинских патриотов из Украины которые будут оказываться на Рашке в СИЗО будет обыденным делом.
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на нашей же территории на которую мы не будем иметь доступа.

Именно так.
Не будем иметь доступа.
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Климкин уже должен быть в Курске,чего засиделся и запи...делся
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Они там совсем тронулись?? Они хотя бы открывали это дерьмо? Такое ощущение что наши читали это не глазами в жопой
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А между тем РПЦ только что пообещала, что автокефальная Православная Церковь Украины будет ликвидировать. Ради мира.
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кста, а чого Кучма+Пінчук не запросили та хоча би Клімкіна на оце YES?? Чого там тільки одні зебіли? Олігархи не хочуть почути заперечення?

Видать, не хочуть...
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Без введения миротворцев, т.е. по плану *****, и будет капитуляция и снятие санкций, т.к. паРаша, решив главный вопрос, пойдёт на какие-то мелкие уступки...
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Цей план є тільки у хворих порохоботів в голові...
Ну, то таке... Швидше до дурки відправляться...
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Да, багата Україна ідіотами...

То С.Хмара хворий порохобот ?
Військові з передової хворі порохоботи ?
Слідкуйте за своїм язиком.
Бо опинитесь під російським лаптем.
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Сергей Наумович‏ @sergonaumovich

"Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин - Цензор.НЕТ 9394

Зеленский про возврат Крыма: «У нас есть несколько решений, которые мы сейчас прорабатываем. Я о них не могу сейчас говорить, но это будет как с освобождением пленных»
Интрига...
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Кто вообще такой ето Штанмаер проститутка путинская вместе с ****** в сауне парилась за деньги, чтобы Украине что то указывал
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По опитуванням серед переселенців,лише 18 % збираються повернутись в Лугандон після його деокупації.Для кого потрібен той Лугандон,хто там буде жити,хто туди поїде,якщо навіть переселенці не бажають туди повертатись?
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Навіщо Україні Лугандони,для чого,шо з ними робити?
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Социализировать.
Вы хотите что бы их использовали и дальше против Украины?
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Я бажаю щоб вони там вимерли своєю тихою сметю,а років через 100,якщо там всі хто лишився живий будуть співати Гімн України,розглянути питання по їх приєдненню.
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Это сакральное место. Очень большая концентрация дебилов на квадратный метр. Своеобразный заповедник.
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Такая же концентрация как и везде.
73 %.
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А ПЭТЯ хотел Климкину Героя дать, не успел.
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Як розповів в ефірі "Прямого" політтехнолог Віктор Уколов, з 2016 року по 2019 рік Москва намагалася нав'язати Україні "формулу
Штайнмайєра", але завдяки українським дипломатам, президенту Порошенко і
українській групі в Мінську це не вдавалося зробити.
"Формула Штайнмайєра" з'явилася у 2016 році, і до 2019 року Україна дотримувалася однієї й тої самої позиції, яка суперечить цій "формулі". А саме того, що спочатку виконання безпекових умов - себто, виведення військ - і вже потім, не під дулами автоматів, проведення виборів на (окупованих територіях - ред.). Це вказує на те, що ніхто не погоджувався на "формулу Штайнмайєра". Так, вона звучала, Москва через Францію намагалася її нам занести. Але, завдяки роботі українських дипломатів, президента і групи в Мінську, до 2019 року це не вдавалося зробити", - сказав політтехнолог.https://prm.ua/do-2019-roku-moskvi-ne-vdavalosya-nav-yazati-********-formulu-shtaynmayyera-ukolov/
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Якщо б сьогодні спитали українців на референдумі: чи треба їм Лугандон в складі України, то відповідь переважної кількості українців була б - ні, ні, і ще раз ні. І вже не було б навіть мови про якийсь "особливий статут українофобів".
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все к тому идет, нужно отрезать эту болячку, что бы весь организм не заразился.
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Вопрос так не стоит.
Они не нужны раше.
Вопрос стоит о том хотим ли мы иметь вечную войну которая раше не так уж и дорого обходится и может длиться сотни лет.
Такой аналог Сектора Газа.
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Як ти вважаєш,чи здатен Ізраіль приєднати до себе Сектор Газа?І чому він уього не робе?Краще мати зовнішнього ворога,ніж внутрішнього.
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сотни лет ты загнул, паРаша столько не проятнет, а ***** тем более.
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Саме так,Лугандон зараз нікому не потрібен,тому треба заморозити як придністров"я,чи Північний Кіпр,і повернутись до цього питання років через 100.
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Что и следовало доказзать. Формула Штайнмайера это результат Петиной договоернности в Миснке и не нужно лепить горбатого на Зелю. Как по мне, неплохой вариант для начала переговоров.
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Запоминаем!
С этого всего будет толк!
И вот тогда По' и его прихвостни везде начнут петь оды самим себе...
Мол, это мы в 14-ом эту формулу внедрили...
В общем, ничего нового...
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