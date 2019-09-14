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Все про:Аль-Каїда (12) Бен Ладен (5) США (5395) тероризм (2126) Трамп (1973)

 США ліквідували сина Усами бен Ладена, - Трамп

Хамза бен Ладен, син лідера терористичного угрупування "Аль-Каїда" Усами бен Ладена, знищений під час операції, проведеної американським спецназом на кордоні Афганістану і Пакистану.

Про це йдеться в заяві, поширеній 14 вересня від імені Дональда Трампа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Впливовий представник "Аль-Каїди" Хамза бен Ладен, син Усами бен Ладена, знищений під час контртерористичної операції США в регіоні Афганістану/Пакистану", - сказано в заяві.

"Втрата Хамзи бен Ладена не тільки позбавить "Аль-Каїду" важливого елемента в керівництві і символічного зв'язку з його батьком, а й підірве активність угруповання", - наголошується в документі.

"На Хамзі бен Ладені покладено відповідальність за плани і діяльність кількох терористичних угруповань", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна екстрадувала до Туреччини учасника "Аль-Каїди", - прокуратура

Про деталі операції не повідомляється, проте американські журналісти зазначають, що непідтверджені повідомлення про загибель Хамзи бен Ладена стали з'являтися кілька тижнів тому.

За корисну інформацію про Хамзи бен Ладена адміністрація США призначила грошову винагороду в розмірі $1 млн, нагадує західна преса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148458
 
   
 Топ коментарі
 
А чего с ним не поговорили и не начали переговоры в минске? Он просто хотел чтобы его выслушали. Вот что значит не иметь ядерного оружия.
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а чего переговоры не вели?!и перемирия не делали!?+ выборы с референдумами!??
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То є добра справа. Усі метастази тероризму - винищувати з екстремальною жорсткокістю.

США ликвидировали сына Усамы бен Ладена, - Трамп - Цензор.НЕТ 4981
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Бен Ладен сыновей по несколько штук на день штамповал,не говоря уже о дочках.
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вот именно...

У него там деток и внуков наверное с небольшой город + непрямые родственники...
Вот теперь они все и вынужденны будут объявить настоящий Джихад... - и за этим будет наблюдать весь Пакистан с Афганистаном...
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"Отряд не заметил потери бойца...
и "яблочко" песню допел до конца..."
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А чего с ним не поговорили и не начали переговоры в минске? Он просто хотел чтобы его выслушали. Вот что значит не иметь ядерного оружия.
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И плана Штайнмайера по поводу сына бен Ладена как то на слуху не было .
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Ликвидировать чеПушилина было бы делом чести для нашей беспилотной авиации.
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То є добра справа. Усі метастази тероризму - винищувати з екстремальною жорсткокістю.

США ликвидировали сына Усамы бен Ладена, - Трамп - Цензор.НЕТ 4981
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а чего переговоры не вели?!и перемирия не делали!?+ выборы с референдумами!??
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нафиг это сюда писать? такая проблема найти на стартовой странице ссылку на фейсбук страницу сайта - и прямо написать?
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да. бен ладен был интересным персонажем. террорист - революционер. из семьи миллиардера, который не в чем не нуждался. обманутый америкосами, на которых работал, и в результате объявивший им войну...
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Чет аж вспомнился Dick Чэйни, потрясающий .... пробирочкой со стиральным с белым порошком и угрожающий шо если не напасть на Саддамку, то будет очень плохо)
А ведь той Саддамке "кое-кто" сами отгрузили химоружия и сделали потом вот так: США ліквідували сина Усами бен Ладена, - Трамп - Цензор.НЕТ 9309
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А Украину разные трусоватые премьеры и президенты, вынуждают с ТЕРРОРИСТОМ ПУТЛЕРОМ договариваться
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Теперь понятно, чего его давно на цензори не видно
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цемах згадався ... один загинув , другий - каліка ...
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...извиняюсь трошки... -- высотки НЙ, завалили пилоты, подготовленные в Германии! -- на самом легальном основании...
...если кто-то не знал...?
И только после этого, (почему-то ?) стали прослушивать телефон Меркель... ...на чём и погорели.
...а позавчера, Трамп сказал, шо с Афгана надо уходить, бо с Талибаном налаживаются теплеющие отношения...
Ну шо? -- ...хоть в Амэрыку не едь теперь -- она с Зелей ещё задружится... -- страшно, аж жуть! *)
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уже и это на Германию свалили?
так было же шо в калифорнии летать учились и выполнять фигуры В.П. на здоровенных Боингах США ліквідували сина Усами бен Ладена, - Трамп - Цензор.НЕТ 2778
в случае чего - вали все на Германию, она уже привыкла и ей это даже.... я-я дас ис заколебастишь США ліквідували сина Усами бен Ладена, - Трамп - Цензор.НЕТ 793
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Борис! -- давай поспорим за то, шо всем давно известно, а ты не знал.
Я тебе все ссылки дам. Чем ответишь, если ты не козёл?
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И что то не слышу чтобы Европа сильно возмущалась что с террористом не начали переговоры и не выслушали его требования.
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А почему наше СБУ не может ликвидировать кровавых террористов Пасечника, Пушилина и прочих? Террористов надо уничтожать везде,где они находятся, любыми средствами,чтобы желающих быть террористами и сепарами поубавилось.
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Вот так нужно быстро и ясно ликвидировать всех террористов Луганды на месте без суда и задержаний. И плевать на всех кто там будет визжать. Террористы они и в африке террористы и на Лугандонии.
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Не с той стороны начали - Путин, Иванов, Патрушев, Чемезов, Пригожин, Сурков - без этих упырей терроризм на планете значительно приутих бы.
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