 США ліквідували сина Усами бен Ладена, - Трамп

Про це йдеться в заяві, поширеній 14 вересня від імені Дональда Трампа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Впливовий представник "Аль-Каїди" Хамза бен Ладен, син Усами бен Ладена, знищений під час контртерористичної операції США в регіоні Афганістану/Пакистану", - сказано в заяві.

"Втрата Хамзи бен Ладена не тільки позбавить "Аль-Каїду" важливого елемента в керівництві і символічного зв'язку з його батьком, а й підірве активність угруповання", - наголошується в документі.

"На Хамзі бен Ладені покладено відповідальність за плани і діяльність кількох терористичних угруповань", - йдеться в заяві.

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Про деталі операції не повідомляється, проте американські журналісти зазначають, що непідтверджені повідомлення про загибель Хамзи бен Ладена стали з'являтися кілька тижнів тому.

За корисну інформацію про Хамзи бен Ладена адміністрація США призначила грошову винагороду в розмірі $1 млн, нагадує західна преса.