 США ліквідували сина Усами бен Ладена, - Трамп

Про це йдеться в заяві, поширеній 14 вересня від імені Дональда Трампа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Впливовий представник "Аль-Каїди" Хамза бен Ладен, син Усами бен Ладена, знищений під час контртерористичної операції США в регіоні Афганістану/Пакистану", - сказано в заяві.
"Втрата Хамзи бен Ладена не тільки позбавить "Аль-Каїду" важливого елемента в керівництві і символічного зв'язку з його батьком, а й підірве активність угруповання", - наголошується в документі.
"На Хамзі бен Ладені покладено відповідальність за плани і діяльність кількох терористичних угруповань", - йдеться в заяві.
Про деталі операції не повідомляється, проте американські журналісти зазначають, що непідтверджені повідомлення про загибель Хамзи бен Ладена стали з'являтися кілька тижнів тому.
За корисну інформацію про Хамзи бен Ладена адміністрація США призначила грошову винагороду в розмірі $1 млн, нагадує західна преса.
У него там деток и внуков наверное с небольшой город + непрямые родственники...
Вот теперь они все и вынужденны будут объявить настоящий Джихад... - и за этим будет наблюдать весь Пакистан с Афганистаном...
и "яблочко" песню допел до конца..."
со стиральнымс белым порошком и угрожающий шо если не напасть на Саддамку, то будет очень плохо)
А ведь той Саддамке "кое-кто" сами отгрузили химоружия и сделали потом вот так:
...если кто-то не знал...?
И только после этого, (почему-то ?) стали прослушивать телефон Меркель... ...на чём и погорели.
...а позавчера, Трамп сказал, шо с Афгана надо уходить, бо с Талибаном налаживаются теплеющие отношения...
Ну шо? -- ...хоть в Амэрыку не едь теперь -- она с Зелей ещё задружится... -- страшно, аж жуть! *)
так было же шо в калифорнии летать учились и выполнять фигуры В.П. на здоровенных Боингах
в случае чего - вали все на Германию, она уже привыкла и ей это даже.... я-я дас ис заколебастишь
Я тебе все ссылки дам. Чем ответишь, если ты не козёл?