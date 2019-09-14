 51% українців довіряє поліції, 64% - рятувальникам, - опитування Центру Разумкова

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.
"Державна служба України з надзвичайних ситуацій має найбільшу з органів системи МВС довіру громадян – 64,2%. Рівень довіри до рятувальників збільшився на 3% у порівнянні з попереднім опитуванням, яке проводилося у лютому 2019 року.
Також високу довіру опитані висловили Національній гвардії України – 64%. Рівень довіри до гвардійців виріс на 14%.
Державній прикордонній службі довіряють 62%. Прикордонникам наразі довірять на 10% більше громадян.
Національній поліції України довіряють 51% опитаних. Рівень довіри збільшився на 13,2%", - йдеться у повідоленні.
Дослідження провели в період із 6 по 11 вересня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
12 вересня о 17:48 · Татарбунари ·
ТАТАРБУНАРСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ - КАК ОСНОВА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Старинный городок Украинской Бессарабии - Татарбунары. ПЯТЬ бездарных и коррумпированных следователей и ТРИ прокурора ТРИ года (!) саботируют расследование преступления по Ст. ККУ 197-1. «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» -особо ценной природоохранной территории, такой себе, преступной организацией ОК «Гранит». Я, будучи руководителем НПП «Тузловские лиманы» давал заявление о преступлении еще в 2016 (!) (см. копии). Но оно, как и многие другие наши заявления в полицию, просто было положено под сукно, чтобы не волновались «гранитные злодеи». Между тем, эти злодеи, под прикрытием пограничников, полицейских просто вытягивают сотни тонн кефали на десятки миллионов гривен и часть из них, естественно идет на подкуп правоохранителей. Поэтому они и саботируют любое очевидное правонарушение, о чем, я и мои коллеги, не раз об этом писали, но полицейская мафия в сговоре с прокурорами, находясь на государственном обеспечении, нагло защищает интересы нарушителей. И вот снова, на днях очередной саботаж следователя Зубак Т.
Служба государственной охраны НПП «Тузловские лиманы» выявляет грубое нарушения режима охраны территории нацпарка. ОК «Гранит» двумя единицами техники проводит незаконные дноуглубительные работы в зоне регулируемой рекреации нацпарка, чтобы создать артерию-ход для тотального вылова кефали, которая вскоре инстинктивно вынуждена будет мигрировать из всех лиманов нацпарка в Черное море. Вызываем полицию. Приезжает 4 персоны. К этому времени у злодеев все затихло, поскольку полиция их предупредила о скором своем появлении и все нарушители попрятались по закоулкам самостроев. Вместе с полицией осматриваем место правонарушения. Две единицы техники наворочили огромные кучи песка. Следователь Зубак Т. начинает опрос заявителя - нач. отдела охраны нацпарка Димова В. и свидетелей. Я задаю ей вопрос: «А почему вы не допрашиваете нарушителей?». А он один и он отказался, говорит она. Я иду в разведку... Смотрю не вдалеке один полицейский о чем то перетирает с нарушителем. Увидев меня, они сразу же разбежались. Дальше я вижу, что на территории самозахвата ОК «Гранит» мелькает 5 человек. Пытаюсь их фотографировать, они в мой адрес - кидают нецензурную брань. Подхожу к следователю и говорю ей: «почему не опрашиваете этих людей, они проводили незаконные работы на акватории нацпарка, почему не устанавливаете их личности?». Следователь настойчиво молчит и что-то бурчит себе под нос. Остальные полицейские слоняются вокруг нее. Говорю следователю и остальным полицейским: «а почему вы не опечатаете технику, которая использовалась для правонарушения, ведь завтра она исчезнет?». Полный игнор. И в сотый раз я убеждаюсь, что полиция и следственные органы - это контора по перемалыванию бюджетных денег и крышеванию правонарушителей. Про следователя Зубак Т. я раньше писал, когда она учудила полную ахинею. В своих выводах о расследовании браконьерства одного браконьера, которого мы поймали с поличным (лодка, сети, рыба), она взяла за основу показания браконьера о том, что он никак не ловил рыбу в лимане, а купил ее - рыбу на базаре в Татарбунарах и привез ее за 50 км к водоему, в свой холодильник (!). А в час ночи просто так прогуливался в рыбацких сапогах. И при этом, следователь полностью плюет на показания 4 сотрудников нацпарка, которые на холоде выслеживали злодея-браконьера до 1 часа ночи и взяли его с поличным. Она также не удосуживается даже проверить ржавую будку, возле которой были пойманы браконьеры с поличным, и убедиться, что никакого холодильника там и близко нет. И вообще поверить отпетому браконьеру - это верх цинизма, бездарности и коррумпированности следователя. О том, как это было можно почитать здесь https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1004346623084763?__xts__[0]=68. Считал и до сих пор считаю, что никакая реформа не поможет искоренить это полицейское зло в Татарбунарах. Такую полицию надо просто расформировать или ликвидировать и создать другой орган, который будет служить государству и людям, а не быть основой правонарушений и преступлений Документальний фільм "Лимани"
два процента добавились, когда простой и мудрый нарид узнал о компенсации Игорю Валерьевичу и его компании МАУ денег за облет его самолетами оккупированных территорий...
Поддержка бизнеса это важно - все понимают...
146 %
Продажні менти ржуть з таких відсотків довіри та ще більше бажають розбити халявних японських машин
Хотя , и там никто друг другу не доверяет .
Народ ментов презирает и боится .
Обращаются только в крайнем случае или по знакомству .
В массе своей не обращаются вовсе - знают , ничего хорошего не будет , одно мозгоё.ство .
Повністю підтримую - довіри "0"
Там окрім маніпуляцій немає нічого.