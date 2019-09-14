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 Лікарі не змогли врятувати пораненого в зоні ООС Максима Кондратюка

Старший сержант Максим Кондратюк помер сьогодні від численних осколкових поранень, яких зазнав у зоні проведення Операції Об'єднаних сил 10 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ. Максиму Кондратюку, жителю м. Красилів на Хмельниччині, було 26 років.

"Сьогодні, 14 вересня, унаслідок чисельних вогнепальних осколкових поранень, яких зазнав  під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил (10 вересня), помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України старший сержант Кондратюк Максим Володимирович.

Батьки втратили сина, дружина чоловіка, донька тата, Україна – захисника та патріота.

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України висловлює співчуття родині та близьким загиблого воїна.

Світла пам'ять Герою!
Вічна пам'ять усім, хто віддав життя у боротьбі за Україну!" - йдеться в повідомленні.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник від початку доби тричі порушив режим тиші, - Міноборони

Лікарі не змогли врятувати пораненого в зоні ООС Максима Кондратюка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148456
 
 
 Топ коментарі
 
Найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого..
Земля пухом Максимові.
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Умер ЗАЩИТНИК СТРАНЫ! Пристайко, это по твоему потепление с Парашей?
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Все идет по плану. Плану ползучей капитуляции.
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Найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого..
Земля пухом Максимові.
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Интерсно сколюко уже погибло за время премирения , почему говносми не подымают ээту тему ? Или метать дерьмо могли только в Порошенко ?
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что ты не задавал эти вопросы 5 лет, когда поросенко строил их себя главноторгующего, то есть гланокоманд-го?
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Умер ЗАЩИТНИК СТРАНЫ! Пристайко, это по твоему потепление с Парашей?
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Украинцы уходят только на Небо-рай! Слава Герою!
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В отношениях Украины и России наблюдается "определенное потепление".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". Источник: https://censor.net.ua/n3148425
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Ви там, главноє, міст в Станиці Луганській покрасивше поставьте.
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Українські прапори в Станиці зелені вже зняли, щоб не дратувати оніженашихлюдей
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Необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о войне на Донбассе:
у Зеленского отличились новым скандальным заявлением.

Народный депутат от президентской партии «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, призвал украинцев меньше говорить о войне на Донбассе.

По его словам, для того, что бы популяризировать Украину в мире, необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о ситуации о войне на востоке страны, поскольку это отпугивает как туристов, так и инвесторов.

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ne-govorit-pro-vijnu-u-zelenskogo-vistupili-z-rizkoyu-zayavoyu.htm
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Все идет по плану. Плану ползучей капитуляции.
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Після вдало виконаної задачі на зворотньому шляху. Спочивай з Богом Герой! Слава Україні!
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Після вдало виконаної задачі на зворотньому шляху. Спочивай з Богом Герой! Слава Україні!
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А может все-таки можно как-то договориться с тем чуваком, что крутит наперстки? Как-то денег ему больше дать, из дому что-то вынести... Ведь есть же люди, что выигрывают, тут же рядом и стоят.
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Світла пам'ять Захиснику України.

Хай страшною смертю загинуть його вбивці і їхні поплічники, які здають Україну.
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Когда от рук красно-совчачьих выродков из ДНР гибнут патриоты и защитники Украины, то всегда остро встаёт вопрос: как мы собираемся жить в одной стране с этим советским даунбассовским отродьем ?
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Вам и не придется. Особо отличившиеся в джихаде против Украины, в случае окончания войны и возврата территорий, будут эвакуированы в раху. После этого их будут спускать с поводка лишь для диверсионной работы.
.
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Вот это по-соломоновски мудрый вывод : никакого другого варианта в реальности просто не существует.

Кому оно на хрен нужно такое "Воссоединение", которое приведёт к тому, что убийцы украинских патриотов Ходаковский, Пушилин, Пасечник и прочая совковая сволочь станут заседать в Верховной Раде ?
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