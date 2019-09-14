 Лікарі не змогли врятувати пораненого в зоні ООС Максима Кондратюка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ. Максиму Кондратюку, жителю м. Красилів на Хмельниччині, було 26 років.
"Сьогодні, 14 вересня, унаслідок чисельних вогнепальних осколкових поранень, яких зазнав під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил (10 вересня), помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України старший сержант Кондратюк Максим Володимирович.
Батьки втратили сина, дружина чоловіка, донька тата, Україна – захисника та патріота.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України висловлює співчуття родині та близьким загиблого воїна.
Світла пам'ять Герою!
Вічна пам'ять усім, хто віддав життя у боротьбі за Україну!" - йдеться в повідомленні.
Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.
Земля пухом Максимові.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". Источник: https://censor.net.ua/n3148425
у Зеленского отличились новым скандальным заявлением.
Народный депутат от президентской партии «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, призвал украинцев меньше говорить о войне на Донбассе.
По его словам, для того, что бы популяризировать Украину в мире, необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о ситуации о войне на востоке страны, поскольку это отпугивает как туристов, так и инвесторов.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ne-govorit-pro-vijnu-u-zelenskogo-vistupili-z-rizkoyu-zayavoyu.htm
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Хай страшною смертю загинуть його вбивці і їхні поплічники, які здають Україну.
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Кому оно на хрен нужно такое "Воссоединение", которое приведёт к тому, что убийцы украинских патриотов Ходаковский, Пушилин, Пасечник и прочая совковая сволочь станут заседать в Верховной Раде ?