 "Герої не стоять поруч з убивцями героїв", - Мирослава Гонгадзе про форум YES

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я дивлюся на всю цю українську і світову розважально-політичну "еліту" і ажіотаж навколо, виникає бажання усамітнитися десь у горах", - написала Гонгадзе.

Вона розповіла, що за останній тиждень безліч колег, друзів і знайомих запитали її, чи йде вона на YES.

"Я навіть не відповідала, просто дивилася у відповідь проникливим питальним поглядом, а вони після паузи ховали очі і вибачалися. Ховали, вибачалися і йшли. Кожен робить свій вибір у житті. Я не засуджую, лише констатую", - написала Гонгадзе.

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Журналіста Георгія Гонгадзе було вбито восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова.

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У січні 2013 року суд визнав Пукача винним і засудив до довічного ув'язнення. На запитання судді, чи згоден він із вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною сидітимуть Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте у Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе".

Організатор форуму YES - бізнесмен Віктор Пінчук, зять другого президента України Леоніда Кучми.