 50 популярних держпослуг переведуть у режим онлайн, - міністр цифрової трансформації Федоров

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві 14 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Сьогодні, коли наша людина якось стикається з державою, вона нещаслива. Думаю, ви можете зі мною погодитися ... Ми хочемо в найближчі два-три роки перевести в онлайн 50 найпопулярніших послуг і зробити так, щоб 50% або більше представників нашої цільової аудиторії, людей, що користуються цими послугами, були на 90% задоволені використанням. Нас чекають цифрові трансформації", - сказав віцепрем'єр.
Посада віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації введена в Україні вперше. Федоров посів її 29 серпня.
Будучи позаштатним радником президента України Володимира Зеленського, Федоров заявляв, що проєкт електронного уряду активно розвивається в Україні останні чотири роки, протягом яких було створено багато електронних сервісів. Він виступив за впровадження єдиної системи авторизації та ідентифікації для отримання онлайн-послуг.
Колишній перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів 31 травня заявляв, що в Україні онлайн надають 125 публічних послуг."
Удивительным считаю, что в Германии тоже полным ходом внедряют эту диджитализацию, тут ФРГ отстаёт от тех же стран Балтии и США с нашей-то бюрократией
Но в Украине пока ещё хуже
Столько вопросов можно решать через комп на самом деле.
https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/amp/v-ukraine-dostupny-bolee-100-elektronnyh-uslug-kak-oni-pomogayut-borotsya-s-korrupciey-1231828.html
У меня подпись уже больше 4х лет, расскажи-ка мне что ей негде пользоваться 😁
дежидиалиациидижитальной трасформации..
В нас тут Deus Ex: Digital Transformation, матері його хиря...
Кіберпанк 2019, мля.