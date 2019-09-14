 50 популярних держпослуг переведуть у режим онлайн, - міністр цифрової трансформації Федоров

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві 14 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Сьогодні, коли наша людина якось стикається з державою, вона нещаслива. Думаю, ви можете зі мною погодитися ... Ми хочемо в найближчі два-три роки перевести в онлайн 50 найпопулярніших послуг і зробити так, щоб 50% або більше представників нашої цільової аудиторії, людей, що користуються цими послугами, були на 90% задоволені використанням. Нас чекають цифрові трансформації", - сказав віцепрем'єр.

Посада віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації введена в Україні вперше. Федоров посів її 29 серпня.

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Будучи позаштатним радником президента України Володимира Зеленського, Федоров заявляв, що проєкт електронного уряду активно розвивається в Україні останні чотири роки, протягом яких було створено багато електронних сервісів. Він виступив за впровадження єдиної системи авторизації та ідентифікації для отримання онлайн-послуг.

Колишній перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів 31 травня заявляв, що в Україні онлайн надають 125 публічних послуг."