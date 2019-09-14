EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Технології
  2082  65
Все про:YES (20) Федоров Михайло (7) діджиталізація (4)

 50 популярних держпослуг переведуть у режим онлайн, - міністр цифрової трансформації Федоров

Україну очікують цифрові зміни. 50 найпопулярніших державних послуг переведуть в режим онлайн. Процес займе 2-3 роки, його кінцева мета - зробити користувачів щасливими.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві 14 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Сьогодні, коли наша людина якось стикається з державою, вона нещаслива. Думаю, ви можете зі мною погодитися ... Ми хочемо в найближчі два-три роки перевести в онлайн 50 найпопулярніших послуг і зробити так, щоб 50% або більше представників нашої цільової аудиторії, людей, що користуються цими послугами, були на 90% задоволені використанням. Нас чекають цифрові трансформації", - сказав віцепрем'єр.

Посада віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації введена в Україні вперше. Федоров посів її 29 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо нормальне покриття 4G через 1-2 роки й інтернет у всіх населених пункти через 3 роки, - віцепрем'єр Федоров

Будучи позаштатним радником президента України Володимира Зеленського, Федоров заявляв, що проєкт електронного уряду активно розвивається в Україні останні чотири роки, протягом яких було створено багато електронних сервісів. Він виступив за впровадження єдиної системи авторизації та ідентифікації для отримання онлайн-послуг.

Колишній перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів 31 травня заявляв, що в Україні онлайн надають 125 публічних послуг."

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148454
 
 
 Топ коментарі
 
Это очень классно 👍🏻 Пусть все получится

Удивительным считаю, что в Германии тоже полным ходом внедряют эту диджитализацию, тут ФРГ отстаёт от тех же стран Балтии и США с нашей-то бюрократией

Но в Украине пока ещё хуже

Столько вопросов можно решать через комп на самом деле.
 показати весь коментар
 
Глянув онлайн на послугу держави щодо збільшення акцизів на бензин,спиртне та цигарки - і відразу відчув ТАКЕ щастя!!!!
 показати весь коментар
 
Опять что уже сделано покажут за свое? Этот алень уже рассказывал как он в очереди стоит за справкой о несудимости, а ее 2года как уже онлайн можно получить. Министр млять. 😁
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А терминалы,для считывания іd-карточек,когда закупите,дЗебилы блдь!
 показати весь коментар
 
 
Глянув онлайн на послугу держави щодо збільшення акцизів на бензин,спиртне та цигарки - і відразу відчув ТАКЕ щастя!!!!
 показати весь коментар
 
 
ходи пешком, не кури и не пей. и экономия огромная, и здоровью полезно.
 показати весь коментар
 
 
обычно под такими новостями про он-лайн благодати красуется рожа бородатого Нефедова
 показати весь коментар
 
Это очень классно 👍🏻 Пусть все получится

Удивительным считаю, что в Германии тоже полным ходом внедряют эту диджитализацию, тут ФРГ отстаёт от тех же стран Балтии и США с нашей-то бюрократией

Но в Украине пока ещё хуже

Столько вопросов можно решать через комп на самом деле.
 показати весь коментар
 
 
Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
 показати весь коментар
 
можно ЗЕшаурму заказать, уроки игры членом на пианино.... и много разного
 показати весь коментар
 
вчора в Рівному пішов за популярною держпослугою переоформити отримувача послуг до Теплоенерго та Водоканалу.. В двох організаціях меня заявили - ми зарплатні вже 5 місяців не одержуємо, робіть ксерокопії за свій рахунок.. в нас не зробите бо грошей на чорнила до принтера нема.. їпана Африка 50 популярных госуслуг переведут в режим онлайн, - министр цифровой трансформации Федоров - Цензор.НЕТ 6573
 показати весь коментар
 
 
Босой а що проблема зробити ксерокс?? Я наприклад вважаю краще так "сплачувати" податки напряму чим офіційно державі, яка їх і так вкраде - не крала б була б і зарплата і гроші на чорнила...
 показати весь коментар
 
проблем зробити ксерокс нема.. але до найближчого ксерокса хвилин 15 пішки.. це Європа, в яку нас пхав Барига?
 показати весь коментар
 
 
Опять что уже сделано покажут за свое? Этот алень уже рассказывал как он в очереди стоит за справкой о несудимости, а ее 2года как уже онлайн можно получить. Министр млять. 😁
 показати весь коментар
 
 
Зачем, получай ЭЦП акредитованного центра сертификации,подписывай и предъявляйте куда угодно. То что наш народ вообще не отстреливает что уже реализовано и в большинстве своем компьютерно безграмотный совсем не значит что что то не работает.
 показати весь коментар
 
Я понимаю что вы фанаты что то себе засунуть, но со справкой в цифровом виде не выйдет. Давай конкретный пример что у тебя не вышло со справкой о несудимости?
 показати весь коментар
 
как похоронить родственика не нося кучу справок, что его уже нет, а он лежит воняет.
 показати весь коментар
 
как растоможить машину или оформить наследство?
 показати весь коментар
 
Ты тупой? Я не писал что реализовано все😁 Ибольшая часть не будет, риски ниже читай.
 показати весь коментар
 
расскажи еще про чиповые папорта к котрым нужно носить справку о месте жительства. 50 популярних держпослуг переведуть у режим онлайн, - міністр цифрової трансформації Федоров - Цензор.НЕТ 2875
 показати весь коментар
 
Ладно понятно, я с тобой отупею тоже. Ты ему одно он чето блеет вечно. На, раз не в состоянии даже погуглить ознакомься хоть со статейкой :
https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/amp/v-ukraine-dostupny-bolee-100-elektronnyh-uslug-kak-oni-pomogayut-borotsya-s-korrupciey-1231828.html
 показати весь коментар
 
А если дам ссылку и инструкцию как получить ту же справку о несудимости. Напишешь капсом что ты тупой зелебоб?
 показати весь коментар
 
дай ссылку как похоронить родствника или оформить квартиру.
 показати весь коментар
 
Обосрался и давай с темы съезжать. Я привел конкретный пример, я нигде не писал что вы можно сделать все, я сказал дохрена реализовано. Нехер мне тут свои отмазки лепить
 показати весь коментар
 
я тебе дал конкретный пример и ты обосрался.
 показати весь коментар
 
В чем? Сорян, но ты безграмотный, я будучи около 4 лет администратором центра сертификации не буду на глупости время тратить.
 показати весь коментар
 
ты тонотупой. Зачем мне твоя сертификация, мне нужно пхоронить человка которого не хоронят без спрвки, или растоможитиь машину, или прдать квартиру.
 показати весь коментар
 
Ты примат тупой чем подписываться будешь,как тебя идентифицируют?😁 Или по телефону собрался квартиру продать, как можно быть безмозглым таким? 😂
 показати весь коментар
 
Так вот баран эта подпись и выдается аккредитованным центром сертификации ключей. Еще раз, в результате вируса воруется твоя электронная подпись, а делается это легко, поверь, и продается квартира твоя. Твои действия? 😁
 показати весь коментар
 
эту попись можно взять где угдно, наппрем в Привабанке. Так она сама по себе ничего недает. Должна быть электронная сфера услуг заменяющая чиновиков и нотаирусов. Об этом идет речь.
 показати весь коментар
 
Господи а в привате тебе что кассир выдает у рих свой аккредитованный ЦСК как и уще нескольких банках.
 показати весь коментар
 
плять, ты точно *******. сама по себу цифровая подпсь нихрена не занчит, нужен для нее РЫНОК товарв и услуг!!!! Об этом идет речь.
 показати весь коментар
 
Капец ты алень, читай https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/amp/v-ukraine-dostupny-bolee-100-elektronnyh-uslug-kak-oni-pomogayut-borotsya-s-korrupciey-1231828.html
У меня подпись уже больше 4х лет, расскажи-ка мне что ей негде пользоваться 😁
 показати весь коментар
 
ты точно идиот. Пойди к нотариусу с этой подисью и засунь ее себе в задницу.
 показати весь коментар
 
Про нотариуса я написал трижды читай Зебил пока не дойдет про риски,никто тебе это не реализует. И если ты собрался к нотариусу ходить нахер тебе подпись электронная.😂Это точно все, у меня кот дома умнее.
 показати весь коментар
 
все что сязано с нотариусом везе задница.
 показати весь коментар
 
 
Я что топро нотариуса писал? Там свои процедуры и хрен кто их переведет. Ты риски осознаешь? Лишившись ключа ЭЦП методом нехитрого трояна ты завтра оказываешься бомжом, готов рискнуть?
 показати весь коментар
 
ты ваще ничего не писал, только брехал. Нотариус это и есть ГОСУДАРСТВО!
 показати весь коментар
 
Где я сбрехал хоть в чем то, давай только по фактам.
 показати весь коментар
 
везеде ты сбрехал, ни одного примера не привел.
 показати весь коментар
 
Где сбрехал повторяю вопрос? Хватит блеять тут, по факту.
 показати весь коментар
 
...ты не назвал ни одной уже внедренной услуги для человка от государства.
 показати весь коментар
 
https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/amp/v-ukraine-dostupny-bolee-100-elektronnyh-uslug-kak-oni-pomogayut-borotsya-s-korrupciey-1231828.html
 показати весь коментар
 
министр по дежидиалиации дижитальной трасформации..
 показати весь коментар
 
 
Викликайте Адама Дженсена.
В нас тут Deus Ex: Digital Transformation, матері його хиря...

50 популярних держпослуг переведуть у режим онлайн, - міністр цифрової трансформації Федоров - Цензор.НЕТ 4013
 показати весь коментар
 
 
Через два-три года все их новшества будут давно забытым прошлым
 показати весь коментар
 
"Министр цифровой трансформации"...
Кіберпанк 2019, мля.
 показати весь коментар
 
расскажите уже наконец кто нибудь коземанде про ЦНАПы
 показати весь коментар
 
 
я так понял,для него диджитализация важнее самих услуг...
 показати весь коментар
 
сегодня стояние в очереди за услугой, занимает больше времни чем сама услуга.
 показати весь коментар
 
Хто знає яка мінімальна ставка податків для ФОП??
 показати весь коментар
 
только от гиперлупщика избавились...цифровик появился
 показати весь коментар
 
Этот тот Федоров, который назвал журналистов "цирком уродов". Я думал, его выпихнут из команды, да не тут то было, такие кадры нужны. Хамло делает стремительную карьеруhttps://www.youtube.com/watch?v=ZgVHi_1Stno
 показати весь коментар
 
зєжиталізація - це висячий вчора Приват і годинна черга в супермаркетах на касу
 показати весь коментар
 
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщает Bloomberg. Сопоставляем новость с фактом того, что 50 услуг хотят перевести в онлайн за те же три года с целью сделать пользователей счастливыми и делаем вывод, что это совпадение(или нет?). Только сдается, что счастье для разных категорий этих самых пользователей будет разным. Кому - долг на шею, а кому и новый счет в швейцарском банке. Третьего не дано. Избиратели Зеленского, вы в какой категории "осчастливленных" себя причисляете?
 показати весь коментар
 
Не потрібно нас насильно робити "щасливими"! Це вже намагались робити Сталін і Гітлер-херня виходить нездорова!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниТехнології
 
 
 
 
 
 вгору