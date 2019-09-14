 Плануємо нормальне покриття 4G через 1-2 роки й інтернет у всіх населених пункти через 3 роки, - віцепрем'єр Федоров

Про це заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щоб прийти до питання 5G, треба багато полагодити того, що в нас зламано. Жодна людина в країні не розуміє, яке в нас реальне проникнення інтернету в регіони. І ми дуже хочемо це відремонтувати в найближчі кілька місяців", - сказав він на 16-му форумі YES у суботу.

"Наша мета в найближчі 3 роки, щоб 100% соціальної інфраструктури та 100% населених пунктів отримали доступ до швидкісного інтернету. І ми хочемо на рівні закону закріпити мінімальну швидкість інтернету", - наголосив Федоров.

Він додав, що повноцінне впровадження 3G і 4G також потребує додаткового часу та зусиль, оскільки досі в Україні багато "білих" чи "чорних" плям без цього зв'язку.

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"Наразі є домовленість з операторами: на форумі в Маріуполі (прем'єр анонсував його на 29 жовтня. - Ред.) представимо план, як ми через рік або два зробимо так, щоб на кожній ділянці України у нас був класний 3G і 4G".

Віцепрем'єр додав, що аналогічний підхід застосовується і в питанні інновацій, зокрема необхідно ліквідувати ситуацію, коли доступ до окремих реєстрів перебуває у "невідомих людей".

"Якщо говорити реалістично, то давайте за ці три роки ми покажемо і компаніям, і світу, і українцям, що ми рухаємося і вирішуємо реальні проблеми: коли я їхатиму поїздом до Запоріжжя, у мене буде нормальний 4G, потім ми з вами поговоримо про 5G", - підсумував Федоров.