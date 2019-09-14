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 Політика України
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Все про:інтернет (393) 5G (2) Федоров Михайло (7)

 Плануємо нормальне покриття 4G через 1-2 роки й інтернет у всіх населених пункти через 3 роки, - віцепрем'єр Федоров

Упровадження зв'язку стандарту 5G в Україні вже сьогодні нереалістичне й недоцільне, найпершою метою є завершення впровадження 3G і 4G у найближчі рік-два і забезпечення протягом 3 років інтернетом соціальної інфраструктури та всіх населених пунктів країни.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щоб прийти до питання 5G, треба багато полагодити того, що в нас зламано. Жодна людина в країні не розуміє, яке в нас реальне проникнення інтернету в регіони. І ми дуже хочемо це відремонтувати в найближчі кілька місяців", - сказав він на 16-му форумі YES у суботу.

"Наша мета в найближчі 3 роки, щоб 100% соціальної інфраструктури та 100% населених пунктів отримали доступ до швидкісного інтернету. І ми хочемо на рівні закону закріпити мінімальну швидкість інтернету", - наголосив Федоров.

Він додав, що повноцінне впровадження 3G і 4G також потребує додаткового часу та зусиль, оскільки досі в Україні багато "білих" чи "чорних" плям без цього зв'язку.

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"Наразі є домовленість з операторами: на форумі в Маріуполі (прем'єр анонсував його на 29 жовтня. - Ред.) представимо план, як ми через рік або два зробимо так, щоб на кожній ділянці України у нас був класний 3G і 4G".

Віцепрем'єр додав, що аналогічний підхід застосовується і в питанні інновацій, зокрема необхідно ліквідувати ситуацію, коли доступ до окремих реєстрів перебуває у "невідомих людей".

"Якщо говорити реалістично, то давайте за ці три роки ми покажемо і компаніям, і світу, і українцям, що ми рухаємося і вирішуємо реальні проблеми: коли я їхатиму поїздом до Запоріжжя, у мене буде нормальний 4G, потім ми з вами поговоримо про 5G", - підсумував Федоров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148450
 
   
 Топ коментарі
 
Через год спутники Маска и так покроют планету интернетом,а этим депутатам ещё 2 года понадобится чтоб схемы под себя распила бабла составить.
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Мобільні оператори радикально погіршили якість зв'язку та швидкість передачі даних! Вже немає навіть якісного 3G в містах мільйонниках! Швидкість мобільного Інтернет катастрофічно падає, якість жахлива (пінг та джитер абсолютно незадовільні)! Потрібно штрафувати мобільних операторів за погану якість і заводити в Україну інших європейських мобільних операторів - передаючи їм ліцензії 3G Укртелекому для розвитку мережі! Примусити російських власників МТС та Білайн-Куївстар вкладати гроші в свої мобільні мережі можна виключно створенням ефективної конкуренції на ринку - новим мобільним оператором з потужними фінансовими ресурсами!
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Ничего не развивается, на кой хрен эти министры.
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Через год спутники Маска и так покроют планету интернетом,а этим депутатам ещё 2 года понадобится чтоб схемы под себя распила бабла составить.
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Мобільні оператори радикально погіршили якість зв'язку та швидкість передачі даних! Вже немає навіть якісного 3G в містах мільйонниках! Швидкість мобільного Інтернет катастрофічно падає, якість жахлива (пінг та джитер абсолютно незадовільні)! Потрібно штрафувати мобільних операторів за погану якість і заводити в Україну інших європейських мобільних операторів - передаючи їм ліцензії 3G Укртелекому для розвитку мережі! Примусити російських власників МТС та Білайн-Куївстар вкладати гроші в свої мобільні мережі можна виключно створенням ефективної конкуренції на ринку - новим мобільним оператором з потужними фінансовими ресурсами!
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А чим краще Vodafone, в яких рік має 13 (тринадцять!) місяців? Тіж самі яйця, тільки дорогі...
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Когда вернут нормальную тарификацию, а не 4 недельную аферу.
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выгнать нафиг всех кацапских операторов, а на их базе создать национальный, как русня может держать в руках почти всю связь, в такое то время, бред
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Грабанули оборудование Киевстар и работают на нём, и никто не гугу, всё нормально.
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...болезный, тебя в увольнение из дурки выпустили или опять сам развязался и в самомход к компу сбежал? Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 9147
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спутники Маска это не про обычные мобильные телефоны.
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10 лет назад я с этим человеком в Запорожье сигареты продавал возле киоска, чтобы втюхать им подарки. Да, жизнь непредсказуема.
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Какие подарки? Кому - им?
Про то что вы продавали у киоска сигареты понятно. Дальше - не совсем.
Сейчас по-прежнему сиги продаёте? Или карьера стрельнула вбок и вверх?
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"...забористый у вас план, таварищ Жюков..."(с) Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 1315 А получится как всегда:
Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 6112
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А пока 2G форева
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У меня Хуавей Хонер, аналог 10-го айфона, и 5g в наличии
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Т. е. 5G я юзаю
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Меня надо спамить, за то, что у меня нормальный фончик, и связь? В Европе я живу оторвись (ссылка)
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Ну зебилушки, только не нужно жаловаться когда у вас тарифы еще вдвое вырастут. Не будет же оператор ставить дорогостоящее оборудование в малонаселенные районы за свои деньги
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Чем меньше керманычи будут вмешиваться и регулировать работу отдельной ком. структуры, тем лучше для всех и для них самых-больше податкив прыйде.
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Страно, а при Порохе год назад на 5G подписались.
Включайте турбо-режим, поцоваті!)))
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Мы пахали, я и трактор.
Я обещаю, а рператоры вкалывают за свои бабки. Ну и за частоты бабки несут
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Министр цифровой трансформации🧐
Где-то в мире есть ещё должность с таким названием?
Не оскудеет земля Украинская на фантазии и сочинения должностей и наименований
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Ничего не развивается, на кой хрен эти министры.
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Согласен с Вами. Уже нигде нет 3G, потому что давно 4G,и план перехода на 5-ку, а в Украине даже 3G не везде.
Каменный век какой то 😳😟😟
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Киевстар, Vodafone (Украина), Lifecell сняли блокировку российских СМИ и социальных сетей заблокированных постановлением СНБО.(с)
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Я конечно понимаю что с нынешней властью это реально, но пока фейк, проверяется ведь элементарно.
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калбасу па 2-20 доллар па 8 і WAP!!! как щясліви ми билі!
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