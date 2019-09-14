 Наступний склад ЦВК буде "хорошим", - Разумков

Про це він сказав журналістам у кулуарах щорічного форуму YES у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що рішення прийматиметься найближчим часом. Щодо кандидатур, то ще зарано говорити. Я впевнений, що буде хороший склад Центральної виборчої комісії", - сказав Разумков.

Голова парламенту зазначив, що до попереднього складу ЦВК були запитання ще під час виборів президента. "Парламентські вибори були спокійними, але теж були деякі запитання", - додав він.

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Разумков нагадав, що подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК підтримав 341 народний депутат.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

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