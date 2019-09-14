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 Політика України
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Все про:ЦВК (819) Разумков Дмитро (192)

 Наступний склад ЦВК буде "хорошим", - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що наступний склад ЦВК буде "хорошим", але про конкретні кандидатури говорити ще не готовий.

Про це він сказав журналістам у кулуарах щорічного форуму YES у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що рішення прийматиметься найближчим часом. Щодо кандидатур, то ще зарано говорити. Я впевнений, що буде хороший склад Центральної виборчої комісії", - сказав Разумков.

Голова парламенту зазначив, що до попереднього складу ЦВК були запитання ще під час виборів президента. "Парламентські вибори були спокійними, але теж були деякі запитання", - додав він.

Читайте також: Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, "Що таке сексот?" і "Не виходьте із зали": про що листувалися нардепи від "Слуги народу" під час засідання Ради. ФОТОрепортаж

Разумков нагадав, що подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК підтримав 341 народний депутат.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Читайте також: Вибори в окупованій частині Донбасу відбудуться після виведення військ РФ і за українськими законами, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148449
 
 
 Топ коментарі
 
зебільчик, а як тоді твій нарік переміг?
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А уничтоженный ЦИК чем вам был плох??? Не ручной????
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а їм саме ручний ЦВК і потрібен, щоб вибори по хуйловському варіанту на Донбасі провести...
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А уничтоженный ЦИК чем вам был плох??? Не ручной????
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а їм саме ручний ЦВК і потрібен, щоб вибори по ************ варіанту на Донбасі провести...
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А все потому что там не было "хорошей" женщины -Ленки Лукаш, она тоже -артист разговорного жанра. Спасайся кто может!!! Кого не з,їсть ,того понадкушує...
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Він був ручний,ручний для Петра Поросєнко.
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Перевес в пользу Зе был очевидным и огромным.Еслиб было,как с Юлей в 1 туре,то "посчитали" бы,как "надо".
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А теперь понимают что перевеса может и не быть и решили ЦИК сменить?
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Как это у зебилов получается? Нужно исследования проводить это какое-то странное поражение мозга.
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Не надо ничего. Все давно известно:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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..отакой "ручний" что Пороху всего 25% нарисовал??? Тут он, по-моему, как раз для Зе и оказался "ручным" - 73%, а скорее всего - просто объективным.... и думаю незаслуженно этот ЦИК обвинять в работе на Порошенка..
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Між "хороший" і "професійний" є різниця...
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73 % рабов галерных, им без плетки плохо,не важен оброк ,лишь бы сцарь - батюшка был- настоящий!!
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Які там 73%?
13 млн з 30 млн виборців (у другому турі президентських)
Навіть 45% нема
НЕ РОЗПОВСЮДЖУЙТЕ БРЕХНІ.
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Ой ,вы меня обнадежили,может еще не все так плохо...
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А комиссию за что разогнали ? За неверный подсчет, было не 73 а 143 , почему все молчат об этом ?
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13 млн з 30 млн виборців (у другому турі президентських)
В Calculator або в Exel пароля нема, щоб порахувати?
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Спершу кричати шо "біли" - ліниві і поїдйть жерти горілку в неділю в ліс, а потім щось "рахувати" з розумним виглядом. А "розкидати" на тих що не ходили приблизно - так як проголосували ті що ходили - ні-ні?

Так лишалися вдома(тоді плюсуй до 73%), чи ходили голосувати(тоді не плюсуй)? Обережно, а то і до 86% за Зелю дорах*єшся
"математик" ага Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 2872
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Якщо взяти все людство, то людина на 54% жінка, а на 46% чоловік.
Самі на себе розкинете?
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г*споди...... вибач.те(і нахрен було чіпати?), все так як ви кажеш, лишень заспокой.те.ся
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Що, не хочете у гермафродити?
Отож...
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представь.. 73% и каких-то 8% тявкающих козявок Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 6276
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Козявок как раз всегда было больше, вытянули козявку из носа ? Вперед , оплачивать деньгу Ахметову и Каломойше. Зебилов надо персонально заставить платить оброк боярам, это они выбрали кубло ненасытных пиявок.
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Что ты ,зебеба ьам мне присал ,картинку с плевками в мой адрес? Не оригинально,так делали кацапы в 14 году на Цензоре ,вызывали на конфликт а потом стучали на фб ,чтобы удалить диалог и убрать неудобный комент.
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дуже складно твій удмурдсько-сабачій панімать.. шо у вас там на Лахтє нема репетиторів людської мови?
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Лілія, подивіться на який ресурс завантажена ця картинка і все стане зрозуміло з цим козломордим - жемчужины мысли.


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і чим поганий цей ресурс, свідєтєль шакаляднага рая?
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Коли голова порожня, а так хочеться виглядати розумним, найпростіший спосіб - заповнити її чужими думками. Виходить ефектно, але малоефективно. Мізків від цього більше не стає.

P.S. Шановні, вбивайте свинорусов з любов'ю, бо вони ображаються.
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Ну хочь бандерівскую мову вивчили тролі казламорді , вже прогрес
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ВСе логично, если Россия не виновна за войну на Донбассе, то пусть виновный и рассчитывается. Там еще надо "ополченцем" пенсии платить, за убитых компенсации, рассчитаться и т . д.
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ЛУЧЧИЙ АХЕНДОВСКИЙ АРДЕНАНОСОСОС..носец..!
🤗
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"Если долго смотреть в бездну, из бездны начинают орать: -"а шо, ваш Порошенко лучше был?" Ф. Ницше.
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Хороший у вас план,товарищ Разумков. Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 4887
Распустите таможню. Следующая тоже должна быть хорошей.
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Весь?
Неужели нашли столько кристально честних.
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Новий господар змінює замки на дверях,та виганяє старих собак,які належали папєрєдняку,щоб на нового хозяїна не гавкали.Пососятки,ви і є ті собаки.
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Котів теж прогоняє? Щоб щурам жерти не заважали?
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Смотрю на хорошее лицо Разумкова и знаете верю! Он затмил в актерском мастерстве предводителя.
Пиз..., как дишит.
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Бывший депутат «Партии регионов», сторонница «русского мира» и экс-министр юстиции при Януковиче Елена Лукаш может войти в состав новой Центральной избирательной комиссии Украины.
она проходит в ЦИК по квоте пророссийской партии Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь». В частности, известно, что она публично отстаивает интересы Москвы в Киеве. На протяжении последних лет она занималась пророссийской пропагандой. А в 2015 году в Украине она была под следствием, но в результате ей удалось уйти от печального исхода.
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Це та яку два роки шукали,а вона була у Київі,а коли знайшли,навіть на допит не визвали?Вам поросяткам тільки лайно ротом з вигрібної ями качати.
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Ясен перец шо порох виунуват, вот если бы он ее как нашел , сразу назначил туда, то она бы была среди разогнанных, поддерживаю! Лайк
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Давайте не будем ныть. Все мы виноваты, кто по глупости, кто по злому умыслу, кто по своем неучастии в общественной жизни допустил установление в Украине авторитарного режима, сам отказал политикуму в конкурентности и слил в унитаз систему сдержек и противовесов. Че ныть теперь. Жуйте лапшу с ушей о счастье через 5 лет, олимпиаде, чемпионате мира по футболу и новых городах вдоль побережья. Это зазеркалье, в которое нас надолго погружают. Мы сами привели новый режим - точную копию соседнего путинизма. Скоро не только ЦИК станет "хорошей", но и суды, а затем СМИ. И наступит тишь да гладь. А "комментаторы" будут комментировать на кухнях и на стенах в подворотнях.
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Якщо ЦВК НЕ під котролем зеБкоманди - то він поганий
Якщо ЦВК під контролем зеБкоманди то він вже АВТОМАТИЧНО хороший
Зрозуміло
Далі що Київ ? Дніпро ?
Як там писав ленін = взять телеграф , телефон , вокзали //
Точно по сценарію ! Янухович зі своею ПР - просто пацан !
Дякуемо зебілам вкотре !
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и о ближайшем будущем Мародьора

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Босой, а кто тебе разрешил испоьзовать скрепную картинку рузького народа?
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личное разрешение пархатого Вальцмана Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 202
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Ахаха, а Петко шо, араб шо он "антисемит" сразу?
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ти краще рідною удмурдською пиши, бо твоя собача ХРАМАЄТ
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ще й пунктуації не знаєш... твій таваріш лєйтєнант буде дуже незадоволений Наступний склад ЦВК буде "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 3906
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Никонор! Там тебя Зеля любимой женой назначил!)))
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при такому лексиконі і фантазіях..... і він ще до "ніків" чіпляється Наступний склад ЦВК буде "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 2530
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Наступний склад ЦВК буде "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 8845 бідний удмурдику
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Пора бы уже обогатить свой словарный запас, есть ещё слова - обворожительный, великолепный, блестящий... короче - пошить костюм, чтобы зебы аплодировали костюму и не замечали - кто в него влез...
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Доречи про костюми,Петро Порошенко і далі продовжує брати костюми напрокат в бюро ретуальних послуг,а потім повертає,і в них ховають небіжчиків?
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Зебил, я не про костюм говорил, а про тире между словами "короче" и "пошить", но ты так ничего и не понял.
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костюм тра заправляти в трухани а шкарпетки носити тікі з дирками.. так завіщав великий Барига Наступний склад ЦВК буде "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 1705
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Молодец Порошенко, нашел чем ***** и зебилов доводить до истерики.
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А твій клАван не знає що таке КРАВАТКА та прийнятий дрес код !!
Ой я ж забув в ОХФІс презедента можна в труселях приходити ///
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разумков забыл уточнить "хорошим" для кого??? Для зеленых человечьков окупировавших Украину конечно
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баригопоклоннікі знають відповідь Наступний склад ЦВК буде "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 581
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Зебильный "хороший" ЦИК: тамада, бармен и фотограф
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"Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков" - абсолютно зЕлёный!
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Не нападайте, Розумков, не дуже далекий, родич гетьмана Розумовського, пора вже найти йому царицю, для натхнення. Стоптані черевики викидають, чи не так? Нові завжди кращі.
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Наступний склад ЦВК буде "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 2071

я - хароший.? да?..хочу в ЦИК (пацаны, а шо то такое? там хоч кормят??)
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Привіт, мій зелений співвітчизнику. Ні-ні, не роби гримасу і не тікай. В цьому пості не буде образ, насмішок чи знущання.
Прикро, що це правда. Цю реальність важко усвідомити, але необхідно.
Привіт, мій зелений співвітчизнику. Ні-ні, не роби гримасу і не тікай. В цьому пості не буде образ, насмішок чи знущання.
Настрій уже не той, та й що з того толку.. Це лиш роз"єднує нас. Каюсь, що робив це раніше, але така вже людська природа. Ти прости мене.
Зеленим я тебе назвав лиш тому, щоб ти зрозумів, до кого звертаюсь - до прихильника діючого президента. Наразі немає значення, чому ти голосував за нього - по-приколу, через те, що тобі задурманили розум пропагандою, чи з добрих намірів. Все це тепер не важливо.Отже, якщо ти дочитав досі, потерпи трошки і прочитай далі.

Я хочу розповісти тобі, що тебе чекає в майбутньому. Це буде не весело і неприємно, але ти прояви витримку, прошу.
Як тобі, можливо, відомо, твій президент взявся активно обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра" по вирішенню війни на Донбасі. Що вона означає?
Перше - ухвалюється закон про проведення виборів на Донбасі.
Після того, як вони відбудуться, ОБСЄ має зафіксувати, що вони були проведені згідно європейських норм.
Далі вибори будуть визнані дійсними, і регіону буде наданий статус особливого.
Давай на пальцях поясню, що це все означає, спочатку для країни, потім для тебе особисто.
Отже. Закон ухвалили, вибори проведені.
Тими, хто вчора вб"вав наших воїнів. Відр"зав голови, гв"лтував населення окупованих територій, вб"в твого сусіда, грозився прийти в твоє місто і вб"ти тебе, і твою сім"ю.
Ці люди тепер стали шанованими депутатами і визнаними представниками влади.
Чи будуть ці вибори проведені чесно? Звісно, так само, як референдум в Криму. Ти ж пам"ятаєш, 106%, правда?
Представники ОБСЄ, які 5 років працюють в інтересах росії, звісно признають ці вибори законними.
Після того Донбас реінтегрують в Україну. Це ж добре, скажеш ти, нарешті закінчиться війна!
Так, війна закінчиться. Капітуляцією нашою. Чому? Бо відновлювати Донбас будуть з твоєї кишені. Комунальні послуги, ціни на продукти - все це злетить до небес. Половину своєї зарплати ти будеш платити в якості податку на відновлення країни. Економіка україни впаде до нуля.
Але й це не найстрашніше, що тебе чекає. Після того, як Донбасу буде надано особливий статус, в твоє місто прийдуть вони. Всі ті, хто грозився дойти до Львова - вони тепер безперешкодно будуть пересуватися всією Україною. Вони прийдуть в твій дім. З"ріжуть твоїх батьків.
Згв"лтують твою дружину. Поглумляться з твоїх дітей. Якщо ти будеш опиратися - тебе зак"пають. Бо ти, нажаль, не був готовий до війни, ти хотів миру. І опиратися ти не вмієш. А якщо не будеш цього робити - до кінця життя ти будеш ходити з опущеною головою по вулицям свого міста, де хазяйнами будуть інші люди. Чужі для тебе. Ти будеш рабом.
Сховатися, домовитись тобі не вийде. Куди б ти не пішов - ця доля тебе не мине. Я не погрожую чи зловтішаюсь з тебе. Я лиш хочу попередити. Поки не пізно - навчись обороняти свій дім. Купи зброю, поки можеш, навчись стріляти. Пройди курси такмеду. Вивчи добре свої райони, вчись комунікувати з людьми, орієнтуватись на місцевості. Пам"ятай - це неминуче. Маєш можливість - думай, як виїхати звідси і забрати сім"ю, якщо не здатний чинити опір.
Скажеш - в мене параноя і цього всього просто не може бути? А чи вірив ти 5 років тому, що в центрі столиці вб"ють сотні мирних людей? Чи вірив ти, що з сусідньою країною буде війна? Чи вірив ти в безчесний і підлий розстріл в Іловайську? Глянь на сусідню країну. Вони вже пройшли таке, з Ічкерією. І хто тепер править там бал? Кому вони платять шалені дотації, хто в них "хозяева жизни"? Подумай.
Ще хочу звернутись до своїх однодумців-воїнів. Не важливо, за кого ви голосували - доля в нас тепер одна. Прийміть те, що наближається. Не ховайте голови в пісок. Вам більше немає на кого надіятись, окрім вас самих і один одного. Тарьте патрони. Витягуйте рюкзаки. Згадуйте свої навики. Багато хто з нас виріс на оповідках про подвиги УПА. Скоро, зовсім скоро нам випаде шанс стати на їх місце. Чи готові ви до цього? Якщо ні - читай вище.
Є великий шанс, що нас чекає справжня громадянська в"йна. Наш ворог обов"язково скористається такою нагодою. Ми маємо бути готові захистити свій дім і тих, хто не в змозі захистити себе сам. Я бажаю нам всім сил і витримки. Нас чекають справді темні часи. І не тіште себе надіями, що все мине. Надія - найгірше, що може бути. Вбийте це почуття.
Просто будьте готові.
Просто будьте...
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Как говаривала моя бабуля одеситка: Мы вам хорошо посчитаем!
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он будет ПРАВИЛЬНО считать
ВДВОЙНЕ правильно регистрировать кандидатов )))))))
как у пукина, по образцу и подобию ))
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Еще пару телодвижений и рухнувший рейт уже не так и страшен) Это тупой порох в выборы игрался. Теперь будут и цвк и выборы и к выборам.
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видел как две зеизбирательницы намазывали на хлеб "хороший ЦИК".
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если ЦВК - плохие, махинаторы и фальсификаторы, то новорождённые президент и Рада - нелегитимны..
вы, зекомандА - никто, и сами в этом сознались.. даЙошь новые выборы!
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