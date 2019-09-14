 Наступний склад ЦВК буде "хорошим", - Разумков

Про це він сказав журналістам у кулуарах щорічного форуму YES у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що рішення прийматиметься найближчим часом. Щодо кандидатур, то ще зарано говорити. Я впевнений, що буде хороший склад Центральної виборчої комісії", - сказав Разумков.
Голова парламенту зазначив, що до попереднього складу ЦВК були запитання ще під час виборів президента. "Парламентські вибори були спокійними, але теж були деякі запитання", - додав він.
Разумков нагадав, що подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК підтримав 341 народний депутат.
Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.
Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.
Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
13 млн з 30 млн виборців (у другому турі президентських)
Навіть 45% нема
НЕ РОЗПОВСЮДЖУЙТЕ БРЕХНІ.
В Calculator або в Exel пароля нема, щоб порахувати?
Спершу кричати шо "біли" - ліниві і поїдйть жерти горілку в неділю в ліс, а потім щось "рахувати" з розумним виглядом. А "розкидати" на тих що не ходили приблизно - так як проголосували ті що ходили - ні-ні?
Так лишалися вдома(тоді плюсуй до 73%), чи ходили голосувати(тоді не плюсуй)? Обережно, а то і до 86% за Зелю дорах*єшся
"математик" ага
Самі на себе розкинете?
Отож...
P.S. Шановні, вбивайте свинорусов з любов'ю, бо вони ображаються.
🤗
Распустите таможню. Следующая тоже должна быть хорошей.
Неужели нашли столько кристально честних.
Пиз..., как дишит.
она проходит в ЦИК по квоте пророссийской партии Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь». В частности, известно, что она публично отстаивает интересы Москвы в Киеве. На протяжении последних лет она занималась пророссийской пропагандой. А в 2015 году в Украине она была под следствием, но в результате ей удалось уйти от печального исхода.
Якщо ЦВК під контролем зеБкоманди то він вже АВТОМАТИЧНО хороший
Зрозуміло
Далі що Київ ? Дніпро ?
Як там писав ленін = взять телеграф , телефон , вокзали //
Точно по сценарію ! Янухович зі своею ПР - просто пацан !
Дякуемо зебілам вкотре !
Ой я ж забув в ОХФІс презедента можна в труселях приходити ///
я - хароший.? да?..хочу в ЦИК (пацаны, а шо то такое? там хоч кормят??)
Прикро, що це правда. Цю реальність важко усвідомити, але необхідно.
Привіт, мій зелений співвітчизнику. Ні-ні, не роби гримасу і не тікай. В цьому пості не буде образ, насмішок чи знущання.
Настрій уже не той, та й що з того толку.. Це лиш роз"єднує нас. Каюсь, що робив це раніше, але така вже людська природа. Ти прости мене.
Зеленим я тебе назвав лиш тому, щоб ти зрозумів, до кого звертаюсь - до прихильника діючого президента. Наразі немає значення, чому ти голосував за нього - по-приколу, через те, що тобі задурманили розум пропагандою, чи з добрих намірів. Все це тепер не важливо.Отже, якщо ти дочитав досі, потерпи трошки і прочитай далі.
Я хочу розповісти тобі, що тебе чекає в майбутньому. Це буде не весело і неприємно, але ти прояви витримку, прошу.
Як тобі, можливо, відомо, твій президент взявся активно обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра" по вирішенню війни на Донбасі. Що вона означає?
Перше - ухвалюється закон про проведення виборів на Донбасі.
Після того, як вони відбудуться, ОБСЄ має зафіксувати, що вони були проведені згідно європейських норм.
Далі вибори будуть визнані дійсними, і регіону буде наданий статус особливого.
Давай на пальцях поясню, що це все означає, спочатку для країни, потім для тебе особисто.
Отже. Закон ухвалили, вибори проведені.
Тими, хто вчора вб"вав наших воїнів. Відр"зав голови, гв"лтував населення окупованих територій, вб"в твого сусіда, грозився прийти в твоє місто і вб"ти тебе, і твою сім"ю.
Ці люди тепер стали шанованими депутатами і визнаними представниками влади.
Чи будуть ці вибори проведені чесно? Звісно, так само, як референдум в Криму. Ти ж пам"ятаєш, 106%, правда?
Представники ОБСЄ, які 5 років працюють в інтересах росії, звісно признають ці вибори законними.
Після того Донбас реінтегрують в Україну. Це ж добре, скажеш ти, нарешті закінчиться війна!
Так, війна закінчиться. Капітуляцією нашою. Чому? Бо відновлювати Донбас будуть з твоєї кишені. Комунальні послуги, ціни на продукти - все це злетить до небес. Половину своєї зарплати ти будеш платити в якості податку на відновлення країни. Економіка україни впаде до нуля.
Але й це не найстрашніше, що тебе чекає. Після того, як Донбасу буде надано особливий статус, в твоє місто прийдуть вони. Всі ті, хто грозився дойти до Львова - вони тепер безперешкодно будуть пересуватися всією Україною. Вони прийдуть в твій дім. З"ріжуть твоїх батьків.
Згв"лтують твою дружину. Поглумляться з твоїх дітей. Якщо ти будеш опиратися - тебе зак"пають. Бо ти, нажаль, не був готовий до війни, ти хотів миру. І опиратися ти не вмієш. А якщо не будеш цього робити - до кінця життя ти будеш ходити з опущеною головою по вулицям свого міста, де хазяйнами будуть інші люди. Чужі для тебе. Ти будеш рабом.
Сховатися, домовитись тобі не вийде. Куди б ти не пішов - ця доля тебе не мине. Я не погрожую чи зловтішаюсь з тебе. Я лиш хочу попередити. Поки не пізно - навчись обороняти свій дім. Купи зброю, поки можеш, навчись стріляти. Пройди курси такмеду. Вивчи добре свої райони, вчись комунікувати з людьми, орієнтуватись на місцевості. Пам"ятай - це неминуче. Маєш можливість - думай, як виїхати звідси і забрати сім"ю, якщо не здатний чинити опір.
Скажеш - в мене параноя і цього всього просто не може бути? А чи вірив ти 5 років тому, що в центрі столиці вб"ють сотні мирних людей? Чи вірив ти, що з сусідньою країною буде війна? Чи вірив ти в безчесний і підлий розстріл в Іловайську? Глянь на сусідню країну. Вони вже пройшли таке, з Ічкерією. І хто тепер править там бал? Кому вони платять шалені дотації, хто в них "хозяева жизни"? Подумай.
Ще хочу звернутись до своїх однодумців-воїнів. Не важливо, за кого ви голосували - доля в нас тепер одна. Прийміть те, що наближається. Не ховайте голови в пісок. Вам більше немає на кого надіятись, окрім вас самих і один одного. Тарьте патрони. Витягуйте рюкзаки. Згадуйте свої навики. Багато хто з нас виріс на оповідках про подвиги УПА. Скоро, зовсім скоро нам випаде шанс стати на їх місце. Чи готові ви до цього? Якщо ні - читай вище.
Є великий шанс, що нас чекає справжня громадянська в"йна. Наш ворог обов"язково скористається такою нагодою. Ми маємо бути готові захистити свій дім і тих, хто не в змозі захистити себе сам. Я бажаю нам всім сил і витримки. Нас чекають справді темні часи. І не тіште себе надіями, що все мине. Надія - найгірше, що може бути. Вбийте це почуття.
Просто будьте готові.
Просто будьте...
ВДВОЙНЕ правильно регистрировать кандидатов )))))))
как у пукина, по образцу и подобию ))
вы, зекомандА - никто, и сами в этом сознались.. даЙошь новые выборы!