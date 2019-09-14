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Все про:аеропорт (395) Київ (6490) Прага (28) Чехія (258)

 Kyiv not Kiev: аеропорт Праги виправив написання назви української столиці

Аеропорт ім. Вацлава Гавела в Празі розпочав використовувати коректне написання назви столиці України - Kyiv замість Kiev.

Про це повідомив у фейсбуці посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Зусилля посольства не були марними. Після тривалих роздумів і переконувань празький аеропорт імені В.Гавела таки долучився до когорти тих аеропортів, які правильно англійською називають столицю України - #KyivNotKiev. До речі, #Odesa тепер пишуть правильно також. Дякую!" - написав посол.

Перебийніс також додав, що коректно в аеропорту вже пишуть і назву Борисполя.

Дивіться також: Аеропорт Каїра став 50-им, де назву Kiev поміняли на Kyiv. ФОТО

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України з 2 жовтня 2018 року розпочало онлайн-кампанію "#CorrectUA", в межах якої буде звертатися до іноземних ЗМІ із закликом писати назву міста правильно (#KyivNotKiev).

Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. Водночас Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.

Kyiv not Kiev: аеропорт Праги виправив написання назви української столиці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148448
 
   
 Топ коментарі
 
Я всегда знала что зебобы не читатели,они писятели.Ты свинью еще не видел,посмотри на Каломойшу,это то что выбрал ты. Зебилы.
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На фронтах орфографии просто громим противника!
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Цикаво, а как Прага пишется в бусурманских аэропортах? Praha, на чешский манер чы Prague. И не бьются ли от этого в истерике яехи?
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На фронтах орфографии просто громим противника!
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А вот китайские посольства не знают наверное, чем заняться. А работы непочатый край! Начать можно с переименования на всех картах мира Чины и Китая на скрепнокитайскую Чжунго.
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Великая победа на межднародном фронте, зелики еще не салютовали ? Пора!
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При Порохе были введены международные санкции, при Зелюке часть снято.Давай нам про перемегу рассказывай ,ты зачем нам это ко-Зе выбрал? Войну ,выгодную Пороху уже остановил?
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Так переименование Киева в Манчестере при Свыне - это перемога, а в Праге при Кловане - зрада? Или навпакы?
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Я всегда знала что зебобы не читатели,они писятели.Ты свинью еще не видел,посмотри на Каломойшу,это то что выбрал ты. Зебилы.
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Зебил, даю ссылку ,11 Июля ,2019 года Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его окружения
https://www.rbc.ua/rus/news/sud-es-snyal-sanktsii-nukovicha-okruzheniya-1562851519.html

Читай,писятель
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«пе билка», «пороховата »

Вата настільки вата, що навіть не може вигадати свого
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Цикаво, а как Прага пишется в бусурманских аэропортах? Praha, на чешский манер чы Prague. И не бьются ли от этого в истерике яехи?
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та ясно, що Киев вам рідніше...ніж Київ.
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Мамзель, не надо за меня решать? Ок. Расскажите лучше, как в вашем аэропорту пишут Прага? Praga? Prague? или Praha? Вы ж вроде перешли на латиницу? А я вам опишу акцию протеста возмущенных миланцев, которые узнали, что в аэропортах мира название их города пишут кацапским Milan, а не патриотичным Milano
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а чому вас це хвилює ?
визнайте, що вам подобається малоросійський варіант і не юродствуйте.
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малороссийский? чушь! Да! Мне больше нравится Kiev, как было 1500 лет с основания Киева и времен Киевской Руси. И нравится лишь по той причине, что несчастные иностранцы не ломали себе головы и не спрашивали в турагенствах а шо это? а где это? А если подмыкает на произношении, то можно логично обьяснить, что в написании Kiev і читается как ы (преценденты в английском есть), а е после і как мягкая длинная і. Вы ж знаете как буква е на английском называется?
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ви там вгорі писали, що Прага та Мілан теж по різному пишуться.
ніхто ж не питає - де це.
Так буде і з Київом. І ваша щелепа звикне, будете жити в Київі. Ясно ?
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Студентка, научитесь, будьте добры, писать правильно название моего родного города при склонении. А потом будете умничать
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Зебилы такие же тупорылые как и их дружбаны кремлеботы.
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пороховатники тупые, как и их кенты, расейская вата
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Дааааа.... Весь мир знаком с русским матом. Даже американская дамочка, раздававшая печеньки на Майдане, хвасталась этим😁
Ну что ж, пусть теперь весь мир потешается.
Куев так куев! Так нам и надо.
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