 Kyiv not Kiev: аеропорт Праги виправив написання назви української столиці

Про це повідомив у фейсбуці посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.
"Зусилля посольства не були марними. Після тривалих роздумів і переконувань празький аеропорт імені В.Гавела таки долучився до когорти тих аеропортів, які правильно англійською називають столицю України - #KyivNotKiev. До речі, #Odesa тепер пишуть правильно також. Дякую!" - написав посол.
Перебийніс також додав, що коректно в аеропорту вже пишуть і назву Борисполя.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України з 2 жовтня 2018 року розпочало онлайн-кампанію "#CorrectUA", в межах якої буде звертатися до іноземних ЗМІ із закликом писати назву міста правильно (#KyivNotKiev).
Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. Водночас Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.
Y Ffeithian
Є вірогідність, що після 21/04 знову повернуться до московського варіанту написання...
03.04.2019 21:35 ОтветитьМне нравится 2
https://www.rbc.ua/rus/news/sud-es-snyal-sanktsii-nukovicha-okruzheniya-1562851519.html
Читай,писятель
Вата настільки вата, що навіть не може вигадати свого
100%.
визнайте, що вам подобається малоросійський варіант і не юродствуйте.
ніхто ж не питає - де це.
Так буде і з Київом. І ваша щелепа звикне, будете жити в Київі. Ясно ?
будете жити в КиЇві ))))
Киев - Википедия
https://ru.wikipedia.org › wiki › Киев
Ки́ев (укр. Київ [ˈkɪjiu̯] произношение (инф.), др.- рус. Кыѥвъ ) .
Кєргуду?
Ну что ж, пусть теперь весь мир потешается.
Куев так куев! Так нам и надо.