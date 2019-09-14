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 Противник від початку доби тричі порушив режим тиші, - Міноборони

Обстріли відбувалися на Луганському напрямку, втрат серед українських бійців немає.

Про це прессекретар Міністерства оборони України полковник Максим Праута повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 сьогодні, 14 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі на Луганському напрямку", - сказав Праута.

За його словами, близько 6:30 дві міни калібру 120 мм розірвалися на позиціях Об'єднаних сил неподалік від Новолуганського.

Також після 7:00 із боку населеного пункту Донецький окупанти протягом 50 хвилин із мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкового протитанкового гранатомета обстрілювали українських воїнів у районі Новотошківського. Загалом противник випустив 68 мін обох калібрів.

Ще один обстріл вівся в районі Південного, де ворог використовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

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"Втрат із нашого боку від початку поточної доби немає. Ситуація на лінії зіткнення повністю контролюється нашими підрозділами", - підкреслив Праута.

Також він додав, що, за уточненими даними, 13 вересня окупанти 23 рази порушили режим тиші.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148447
 
 
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а узеленского с дрыстайкой потепление... в штанах
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С тех пор как Зеленский начал названивать ***** и умолять обстрелы и наши потери выросли на порядок. То же самое было при Парашенке, когда он анонсировал переговоры и поездки в минск. Неужели нужно быть таким тупым чтобы не уловить зависимость и перестать прыгать по граблям?
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Ситуация по ВСУ на передовой. (Сообщение военной комиссии tZe)
Полный обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.(с)
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Сводка ситуации за 14 сентября 2019 года. состоянием на 11-00
Обстрелы со стороны противника - 5
в том числе со стрелкового оружия- 2
снайперский огонь- 1
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм - 3
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм
Ответный огонь ВСУ- 2
в том числе со стрелкового оружия- 1
снайперский огонь
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм- 1
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм

Особые обстоятельства и случаи боестолкновений требующие детального описания:
В район Донецка переброшены подразделения в/ч 74814. (205-й отдельной мотострелковой бригады. место постоянной дислокации - Буденовск, Ставропольского края, РФ) общей численностью около 800 человек (2-й и 3-й мотострелковый батальон и реактивно артиллерийский дивизион). Переброс шел в три этапа, по жд и автотранспортом. Предположительное место применения - Авдеевка. Л\с в основном из жителей Ставропольского края. До нынешнего времени на территории Украины не фиксировался.(с)
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А навіщо взагалі це писати?...Ми хіба не знаємо.про так званої " порушення тиші"?
і нє стрелять в атвет?
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