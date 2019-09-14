 Противник від початку доби тричі порушив режим тиші, - Міноборони

Про це прессекретар Міністерства оборони України полковник Максим Праута повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 12:00 сьогодні, 14 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі на Луганському напрямку", - сказав Праута.
За його словами, близько 6:30 дві міни калібру 120 мм розірвалися на позиціях Об'єднаних сил неподалік від Новолуганського.
Також після 7:00 із боку населеного пункту Донецький окупанти протягом 50 хвилин із мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкового протитанкового гранатомета обстрілювали українських воїнів у районі Новотошківського. Загалом противник випустив 68 мін обох калібрів.
Ще один обстріл вівся в районі Південного, де ворог використовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
"Втрат із нашого боку від початку поточної доби немає. Ситуація на лінії зіткнення повністю контролюється нашими підрозділами", - підкреслив Праута.
Також він додав, що, за уточненими даними, 13 вересня окупанти 23 рази порушили режим тиші.
Полный обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.(с)
ПН-ЧТ
20:45
Анонс
СВАТЫ
Обстрелы со стороны противника - 5
в том числе со стрелкового оружия- 2
снайперский огонь- 1
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм - 3
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм
Ответный огонь ВСУ- 2
в том числе со стрелкового оружия- 1
снайперский огонь
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм- 1
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм
Особые обстоятельства и случаи боестолкновений требующие детального описания:
В район Донецка переброшены подразделения в/ч 74814. (205-й отдельной мотострелковой бригады. место постоянной дислокации - Буденовск, Ставропольского края, РФ) общей численностью около 800 человек (2-й и 3-й мотострелковый батальон и реактивно артиллерийский дивизион). Переброс шел в три этапа, по жд и автотранспортом. Предположительное место применения - Авдеевка. Л\с в основном из жителей Ставропольского края. До нынешнего времени на территории Украины не фиксировался.(с)
і нє стрелять в атвет?