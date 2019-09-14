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 Політика України
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Все про:вибори (4488) Донбас (13002) YES (20) Разумков Дмитро (192)

 Вибори на Донбасі можуть проводитися лише за законами України, а звільнення членів ЦВК тут ні до чого, - Разумков

Вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей можуть проводитися лише за українським законодавством. Дострокове припинення повноважень всіх членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) із цим жодним чином не пов'язано.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив журналістам у кулуарах щорічного форуму YES у суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це (тема виборів на окупованому Донбасі. - Ред.) жодним чином не пов'язано з роботою ЦВК. Я впевнений, що вчора Пристайко пояснив свою позицію, вона зрозуміла, що вибори на території України мають проводитися за законами України", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Читайте також: Ми не збираємося проводити фейкові вибори на Донбасі, - Пристайко

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році.  Колишній член ЦВК Магера вважає, що  "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Читайте також: Вибори в окупованій частині Донбасу відбудуться після виведення військ РФ і за українськими законами, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148445
 
   
 Топ коментарі
 
Ситуация по ВСУ на передовой. (Сообщение военной комиссии tZe)
Полый обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.(с)
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Разумков - "Выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству. Досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с этим никак не связано".

Ну хто-б сумнівався у щирості такої заяви від разумкова ......
Выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины, а увольнение членов ЦИК здесь ни при чем, - Разумков - Цензор.НЕТ 1983
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Чудово. То може гаспадін Разумков нам ласкаво повідомить, нащо розігнали ЦВК?
Не чому (тут можна вигадати, що завгодно), а навіщо.
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...потому что это ЦВК еще Януквич под себя собирал, а Петя его прикармливал, если бы не разрыв в ТИРИ раза то никто не прошел.
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я тебе ответил? чому i навіщо!
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разогнали не потому что кто-то собирал-прикармливал, разогнали чтобы собрать свой карманный зеЦик
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не свой, а ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ! Отвечающий раскалу скгодяшних политических сил.
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зебіл, ЦВК не Кабмін, відповідати він повинен лише Закону, а не розкладу електоральних симпатій.
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по законам Украины то понятно..а вот будет контроль над границей с кацапией?!
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дык это и предполагает закон Украины.
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Главной целью обмена был Цемах. Все остальное на данный момент Россию интересует мало, а уж тем более урегулирование на Донбассе. Отказ России от встречи нормандского формата в Париже, вполне прогнозируемое событие.(с)
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лупоглазий вилупок чьотко заявляє по мєтодічькам крємля.
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Кого саме із порохоботів ви маєте на увазі?
Бо їх майже 80 відсотків тут...
І половина з них підходить під ваш опис Вибори на Донбасі можуть проводитися лише за законами України, а звільнення членів ЦВК тут ні до чого, - Разумков - Цензор.НЕТ 965
Уточніть, будь ласка...
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Пару референдумов нужно провести, чтобы "спросить у народа" и снять с себя ответственность за капитуляцию?
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я тепер чудово розумію, чому гопарі з мінімом мозку при дойобав питають "ти чо самий умний?". Це їх бісить. Така ж хєрня з нашим нарідом, коли вони сипали претензіями до Порошенка. Не любить наш нарід розумних, і самі не хочуть еволюціонувати.
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Куди ж нам, наріду простому, до вас Иліти чоколатної
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Втомилися від війни? Відпочинемо в окупації.
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Ви звідки конкретно пишите?
Крим? Донбас?
І чому ви так впевнені, що ви там будете відпочивати?
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Выборы на Донбассе должны состояться после того, как Разумков со своей кодлой будут сидеть. Или лучше- висеть. Вибори на Донбасі можуть проводитися лише за законами України, а звільнення членів ЦВК тут ні до чого, - Разумков - Цензор.НЕТ 7487
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Порохнявым виднее, у них третий глаз в дупе лучше видит чем оба на затылке!
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Столько зрад, о которых так громко воняло петикантропство, было до сегодня. И где они? Там, где и петя, - в заднице.
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😁 а ведь уже 4 месяца как нам уже целый месяц стыдно признаться, что мы голосовали за Зе
И уже месяц как все мы целых три месяца хотим, чтобы Порошенко вернулся 😁
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Нет таких украинских законов что бы выборы проводились не неподконтрольной Украине территории.
Был вариант что выборы могут быть проведены под контролем миротворцев.
Но зе его отрицает.
Значит остается вариант написания новых украинских законов которыми будет разрешено проводить выборы кому угодно.
С этого момента государство прекратит свое существование де факто.
Но зебобам без разницы они камазы ждут с деньгами.
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По мне там должен быть карантин 10-15 лет. Но если еврокурвы настаивают на особый статус, то референдум, где точно будет 80% против, пошлет их и хутина нахрен с их хитростью.
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Мы опять изобретаем велосипед.В мировой практике выборы,на деоккупированной территории проводятся после следственных действий и психологической реабилитации и адаптации.Могу представить кого там навыбирают.
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Яка чухня. Та хоч за законами Всесвіту. Вибори будуть проходити під контролем сепаратистів і кацапів. Результат відомий. Діма і Вова вважають українців дурнями?
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Мудрець, відчуваються гени гетьмана Розумовського.
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Зе-билы , это божья роса .Если что то виноват Порошенко.
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