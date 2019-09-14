 Вибори на Донбасі можуть проводитися лише за законами України, а звільнення членів ЦВК тут ні до чого, - Разумков

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив журналістам у кулуарах щорічного форуму YES у суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це (тема виборів на окупованому Донбасі. - Ред.) жодним чином не пов'язано з роботою ЦВК. Я впевнений, що вчора Пристайко пояснив свою позицію, вона зрозуміла, що вибори на території України мають проводитися за законами України", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Читайте також: Ми не збираємося проводити фейкові вибори на Донбасі, - Пристайко

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Читайте також: Вибори в окупованій частині Донбасу відбудуться після виведення військ РФ і за українськими законами, - Зеленський