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 Економіка
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Все про:Укрзалізниця (806) Герус (58)

 Вагони-цистерни "Укрзалізниці" за 8 років стали їздити удвічі повільніше, - Герус

Оборотність вагонів національного залізничного перевізника за 8 років знизилась удвічі.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Оборотність вагонів "Укрзалізниці" на прикладі вагонів-цистерн із нафтопродуктами (час доставки в один кінець).

Серпень 2019 року:

Коростень - Обвідна (Дніпро) - 12 діб;

Коростень- Вигода (Одеса) - 15 діб.

Липень 2019 року:

Коростень - Обвідна (Дніпро) - 8 діб;

Коростень- Вигода (Одеса) - 10 днів.

2011 рік:

Коростень - Обвідна (Дніпро) - 5,5 доби;

Коростень- Вигода (Одеса) - 7 діб", - написав Герус.

З наведених цифр депутат робить висновок, що вагони "Укрзалізниці" за 8 років стали їздити повільніше більш, ніж удвічі.

"Я, звичайно, "за" дорогі корпоративні реформи, високооплачувані наглядові ради/продажі, але коли це якось корелює з поліпшенням роботи компаній не в презентаціях, а в реальному житті", - додав Герус.

Также на Цензор.НЕТ: Возврат "Укрзализныци" под контроль Мининфраструктуры начнем в ближайшее время, - Криклий

Вагони-цистерни Укрзалізниці за 8 років стали їздити удвічі повільніше, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148444
 
 
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Немає локомотивів їх возити, бо Україна не виробляє локомотивів на електричній тязі, а лише закуповує у США (Казахів (росії) дизель
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Черга - основа коррупції. Вона для того і створюється, щоб отримати хабара від тих, кому треба швидше. Та ж сама технологія кругом. Від митниці до дитсадка.
А локомотивів достатньо стоїть по загашникам і вічним ремонтам.
Тільки у арселора більше сотні локомотивів, яким просто не дозволяють щось возити за межами заводу. Бо тоді не буде черги.
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Немає грошей закуповувати нові локомотиви, бо вантажні тарифи в доларовому еквіваленті знизились з курсом гривні в 3,5 рази, а ціни виросли в 3,5 рази! Потрібно піднімати ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці до рівня 2013 року в доларовому еквіваленті - тобто в 3,5 рази і тоді будуть гроші і будуть нові локомотиви і нові залізничні колії!!!!! Реальне підвищення ціни на вантажні перевезення на 15% відбулось в 2015 році коли поляк Бальчун, керівник УЗ виводив УЗ зі страшних збитків по 20 млрд грн на рік! Підвищення на 15% вантажних тарифів дало більше 20 млрд грн додаткових надходжень для Укрзалізниці! Потрібно було і далі продовжувати піднімати ціни на вантажні перевезення, бо на пасажирські перевезення ціни підняли в 4 рази від рівня 2013 року, а на вантажні перевезення тільки на 15%!!!!! Олігархи в нас дуже привілейована каста, все робиться для них, а з пасажирів деруть в 4 шкури!
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Шо, "ворошиловградський" завод чомусь не постачає нам локомотиви? А наші пенсії тамтешня вата хоче отримувати на додаток до кацапських?
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и цие значит, шо жить стало лучше, и легендарный гарант петя це раз сто размовлял
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жить стало лучше, жить стало веселей...
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Моя машина тоже может ехать 200 км в час. А средняя скорость по компьютеру показывает 30 км в час. А все сфетофоры и пробки виноваты.
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Це така сама "правда", як і про "Роттердам+"?
Чи інша???
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Пора. Пора продавати Укрзалізницю ефективному власнику.І Енергоатом.І землю.
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