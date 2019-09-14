 Вагони-цистерни "Укрзалізниці" за 8 років стали їздити удвічі повільніше, - Герус

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Оборотність вагонів "Укрзалізниці" на прикладі вагонів-цистерн із нафтопродуктами (час доставки в один кінець).

Серпень 2019 року:

Коростень - Обвідна (Дніпро) - 12 діб;

Коростень- Вигода (Одеса) - 15 діб.

Липень 2019 року:

Коростень - Обвідна (Дніпро) - 8 діб;

Коростень- Вигода (Одеса) - 10 днів.

2011 рік:

Коростень - Обвідна (Дніпро) - 5,5 доби;

Коростень- Вигода (Одеса) - 7 діб", - написав Герус.

З наведених цифр депутат робить висновок, що вагони "Укрзалізниці" за 8 років стали їздити повільніше більш, ніж удвічі.

"Я, звичайно, "за" дорогі корпоративні реформи, високооплачувані наглядові ради/продажі, але коли це якось корелює з поліпшенням роботи компаній не в презентаціях, а в реальному житті", - додав Герус.

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