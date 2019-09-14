 Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Останній етап проходження документа - готується на розгляд із вето президента.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій наприкінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проект Виборчого кодексу, який запроваджує пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

В Офісі президента заявили, що новий Виборчий кодекс було прийнято з порушенням регламенту.