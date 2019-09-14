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Все про:вето (69) Зеленський (2736) виборчий закон (100)

 Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками

Президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Останній етап проходження документа - готується на розгляд із вето президента.

Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками 01

Нагадаємо, спікер Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій наприкінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проект Виборчого кодексу, який запроваджує пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

В Офісі президента заявили, що новий Виборчий кодекс було прийнято з порушенням регламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148443
 
   
 Топ коментарі
 
Президент наклав на кодекс.
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Під кайфом понаобіцє, потім ветує, кажучи що то був жарт 😁
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В країні свято - президент наклав вето на кодекс.
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Не угадал. Он наклал на всех идиотов, которые за него голосовали и на тебя лично.
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Він і зелені холуї ложать на усіх нас. Поки хлопці в окопах вмирають - вони на YES форумах ржуть і приколюються. Сюр якийсь.
Жиди короч. знайшли собі нову "говорящую голову" і готуються до переїзду сюди з іСраелю, а ми будемо обслугою.
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иди в окоп, накати стелкомоя, обслуга.
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А ну брысь в спам козломордое животное, здесь бояры нет!
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Іди на прутень, раб мацковскій; дивись щоб усі в окопах не опинились.
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Пороховатные накладатели вылезли
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Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 4 ч.4 часа назад

"Если долго смотреть в бездну, из бездны начинают орать:
-"а шо, ваш Порошенко лучше был?"
Ф. Ницше.
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а кто такой ницше тебя ,значит ,не интересует Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками - Цензор.НЕТ 5344
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оно понятия не имеет, что это человек. оно убеждено, что это как "Слава КПСС".
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Значит будут замечания к тому шо напринимали эти деятели под конец
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Конечно будут, открытые списки вот главное замечание 😁 Половину того что "деятели" выдали под конец шмаркли как свое сейчас презентуют.
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Ну да, уже Зелены бойцы сказали, что открытые списки нам не подходят, не наша традиция. Как и закон об импичменте, принятый предыдущей Радой. А новый - это скорее не об импичменте, а о защите президента от импичмента. Очередная порция "божьей росы" в уставшие от просмотра "Сватов" глаза благодарных зеленых избирателей. Зажили "по новому", правда зебилы?
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Правда і зебіли? Де Ви таке бачили? Це як гріх і доброчесність, як чорне і біле, як світло і морок. Зебілам не потрібна правда для існування. Їм потрібно посадити Порошенка. От така ідея. Національна. Для національності зебілів.
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пеця вааще срал вам на головы и ничего, не жужжали
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Можно подумать ты возмущался, я уже не говорю "протестовал". Ты просто сдрыснул в Германию и оттуда тявкаешь.
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Під кайфом понаобіцє, потім ветує, кажучи що то був жарт 😁
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Тю. Экс-регионал даже президентом после бегства Янука был.
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Зебилам норм это их братушки нынче по коалиции, хоть Пушилин, абы не Порох. А так они патриоты, да 😁
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А Хведырыч шо, не ? Председательствовать кто буит ?
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Ось Вам і ".луга народа" всіх на..обує.

Головне для цього шарлатана та покидька аби "москальський поребрик" від його дій не постраждав, а те що громадянам обирати сеператистів до Верховної ради це таке.
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первое зеленое вето, должны быть открытые зеленые списки
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Нутам такого накрутили з датами набрання чинності, що по прийнятому кодексу будуть проходити чергові вибори аж у 2029 році. Мабуть до цього і претензії.
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Ігри олігархів тривають, а в гоїв чуби тріщать
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нє.. то вистрєли пєрдаков шоклядної шобли Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками - Цензор.НЕТ 9738
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Дмитро Корчинський
4 хв. ·

Окупанти вже в Києві, але їдуть не на російських танках, а на мерседесах рабіновіча й медведчука.
Бо ті з нас, хто стріляв в російські танки, бояться стріляти по мерседесах.
Окупаційна адміністрація вже облаштовується в офісі президента.

Бо ГУР, який наважувався на диверсії в окупованому Донецьку, безсилий в окупованому Києві.
Державний прапор з Верховної ради полізе зривати не російський десантник, а мєнт з печерського районного управління внутрішніх справ.
Бо наші добровольці, які в Авдіївці не бояться гинути в бою, у Києві згодні лише на тюрму.
Втім, дванадцяти - чотирнадцятилітні для кого майдан - давня казка, а фронт - легенда, вже здатні підняти автомат.
Вони розпочнуть Четверті визвольні змагання.
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Навіщо взагалі той кодекс?
Так само, як і ЦВК...

Сказав же, що він прийшов на один термін...
Довічний!
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Вы за это голосовали, зебилята? Поимел вас ваш Шут **********, а вы так хотели "Жити по новому"

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Ну что Зебилы! "Жити по новому-2", або ще "новіше"?????
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Чмо боягуливе. Чекало нову ВР. Вофка, запам'ятай клоун, на Майдан жодне вето не діє.
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Вот, про избирательный кодекс и следует делать референдум! С последующей отставкой, нашего любимого пианиста! Бедняга не знает как своих любовниц и любовников протащить...
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Ой,Бычек,а можно имя любовницы?Кто она?У Федорыча была повариха,а у ВАЗа кто?Мне интересно,вся эта порохососная шобла,хоть знает причину "Вето"?Или у них условный рефлекс,по Павлову?Прочитал "Зеленский" сразу идет выделение ядовитой слюны и визг,визг,визг.Иначе не покормят.
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Потрібно відмінити все що наприймали під час правління маріонеточного режиму кровавого бариги!
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Кацяп, українскою - "крИвавий" і не барига, а мабуть що *********** зелена Шмаркля. Ось тильки зачептть мовний закон і будете висіти на стовбах "разом"
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Привіт, мій зелений співвітчизнику. Ні-ні, не роби гримасу і не тікай. В цьому пості не буде образ, насмішок чи знущання.
Прикро, що це правда. Цю реальність важко усвідомити, але необхідно.
Привіт, мій зелений співвітчизнику. Ні-ні, не роби гримасу і не тікай. В цьому пості не буде образ, насмішок чи знущання.
Настрій уже не той, та й що з того толку.. Це лиш роз"єднує нас. Каюсь, що робив це раніше, але така вже людська природа. Ти прости мене.
Зеленим я тебе назвав лиш тому, щоб ти зрозумів, до кого звертаюсь - до прихильника діючого президента. Наразі немає значення, чому ти голосував за нього - по-приколу, через те, що тобі задурманили розум пропагандою, чи з добрих намірів. Все це тепер не важливо.Отже, якщо ти дочитав досі, потерпи трошки і прочитай далі.

Я хочу розповісти тобі, що тебе чекає в майбутньому. Це буде не весело і неприємно, але ти прояви витримку, прошу.
Як тобі, можливо, відомо, твій президент взявся активно обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра" по вирішенню війни на Донбасі. Що вона означає?
Перше - ухвалюється закон про проведення виборів на Донбасі.
Після того, як вони відбудуться, ОБСЄ має зафіксувати, що вони були проведені згідно європейських норм.
Далі вибори будуть визнані дійсними, і регіону буде наданий статус особливого.
Давай на пальцях поясню, що це все означає, спочатку для країни, потім для тебе особисто.
Отже. Закон ухвалили, вибори проведені.
Тими, хто вчора вб"вав наших воїнів. Відр"зав голови, гв"лтував населення окупованих територій, вб"в твого сусіда, грозився прийти в твоє місто і вб"ти тебе, і твою сім"ю.
Ці люди тепер стали шанованими депутатами і визнаними представниками влади.
Чи будуть ці вибори проведені чесно? Звісно, так само, як референдум в Криму. Ти ж пам"ятаєш, 106%, правда?
Представники ОБСЄ, які 5 років працюють в інтересах росії, звісно признають ці вибори законними.
Після того Донбас реінтегрують в Україну. Це ж добре, скажеш ти, нарешті закінчиться війна!
Так, війна закінчиться. Капітуляцією нашою. Чому? Бо відновлювати Донбас будуть з твоєї кишені. Комунальні послуги, ціни на продукти - все це злетить до небес. Половину своєї зарплати ти будеш платити в якості податку на відновлення країни. Економіка україни впаде до нуля.
Але й це не найстрашніше, що тебе чекає. Після того, як Донбасу буде надано особливий статус, в твоє місто прийдуть вони. Всі ті, хто грозився дойти до Львова - вони тепер безперешкодно будуть пересуватися всією Україною. Вони прийдуть в твій дім. З"ріжуть твоїх батьків.
Згв"лтують твою дружину. Поглумляться з твоїх дітей. Якщо ти будеш опиратися - тебе зак"пають. Бо ти, нажаль, не був готовий до війни, ти хотів миру. І опиратися ти не вмієш. А якщо не будеш цього робити - до кінця життя ти будеш ходити з опущеною головою по вулицям свого міста, де хазяйнами будуть інші люди. Чужі для тебе. Ти будеш рабом.
Сховатися, домовитись тобі не вийде. Куди б ти не пішов - ця доля тебе не мине. Я не погрожую чи зловтішаюсь з тебе. Я лиш хочу попередити. Поки не пізно - навчись обороняти свій дім. Купи зброю, поки можеш, навчись стріляти. Пройди курси такмеду. Вивчи добре свої райони, вчись комунікувати з людьми, орієнтуватись на місцевості. Пам"ятай - це неминуче. Маєш можливість - думай, як виїхати звідси і забрати сім"ю, якщо не здатний чинити опір.
Скажеш - в мене параноя і цього всього просто не може бути? А чи вірив ти 5 років тому, що в центрі столиці вб"ють сотні мирних людей? Чи вірив ти, що з сусідньою країною буде війна? Чи вірив ти в безчесний і підлий розстріл в Іловайську? Глянь на сусідню країну. Вони вже пройшли таке, з Ічкерією. І хто тепер править там бал? Кому вони платять шалені дотації, хто в них "хозяева жизни"? Подумай.
Ще хочу звернутись до своїх однодумців-воїнів. Не важливо, за кого ви голосували - доля в нас тепер одна. Прийміть те, що наближається. Не ховайте голови в пісок. Вам більше немає на кого надіятись, окрім вас самих і один одного. Тарьте патрони. Витягуйте рюкзаки. Згадуйте свої навики. Багато хто з нас виріс на оповідках про подвиги УПА. Скоро, зовсім скоро нам випаде шанс стати на їх місце. Чи готові ви до цього? Якщо ні - читай вище.
Є великий шанс, що нас чекає справжня громадянська в"йна. Наш ворог обов"язково скористається такою нагодою. Ми маємо бути готові захистити свій дім і тих, хто не в змозі захистити себе сам. Я бажаю нам всім сил і витримки. Нас чекають справді темні часи. І не тіште себе надіями, що все мине. Надія - найгірше, що може бути. Вбийте це почуття.
Просто будьте готові.
Просто будьте...
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Яка ти в сраці,Батька?И я догадываюсь откуда дует этот вонючий Вітер.Ты кого пугать вздумал,*****.В тех огрызках Донецкой и Луганской областей хватит уродов,чтобы дойти хоть до Мариуполя?По Штайнмайеру или хоть по пуйлу?Ты о чем пиз%ишь убогое?Объединять он вздумал...Причем всех.Да если бы не народ и армия Украины,то сухопутный коридор в Крым,уже бы был в асфальте и бетоне.При 400 км "свободной"границы и попустительсве Европы и США,пуйло бы,если бы не ВСУ,на коне бы ездил в Крым,а ты нас тут пугать вздумал?Отсосут и отгребут по полной те кто сунется с особого статуса куда тло дальше от площади имени курощупа.
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сам обіцяв відкриті списки і раптом почав закривати.
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в конце правления Зеленского ожидает та же печать и он также начнёт своё персональное восхождение на Голгофу ненависти
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зебилы-приколисты, не забывайте, что вы - соучасники беспредела.. это вы выколупали из носа себе Вошьдя, решив почему-то, шо это мармелад
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А теперь слуга олигархов, закрепляет результат.Есть 300 баранов-депутатов можна порешать на пожизненного зе-императора.
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Вазелінове членобородько думає що всіх на№бало? Був собі колись такий відомий комік Беніто, він теж думав що він дуже популярний у народі та великий дотепник, аж поки не завис підвішений за яйця на площі у місті Мілані. Ау, зебілятко Боба тобі вже починають фіксувати прогули у пеклі.
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