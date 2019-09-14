 Підприємства "Зоря"-"Машпроект" і ДП "Дельта-Лоцман" можуть приватизувати вже з 2020 року, - Миколаївський центр журналістських розслідувань

Про це повідомляє Миколаївський центр журналістських розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед миколаївських об'єктів, які можуть потрапити під приватизацію, зокрема "Зоря"-"Машпроект", ДП "Дельта-Лоцман", Миколаївський суднобудівний завод (колишній Суднобудівний завод ім. 61 комунара), Миколаївський морський торговельний порт, морпорт "Ольвія" (раніше спецпорт "Октябрьск"), ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування" тощо.

Водночас наголошується, що багато підприємств із зазначеного списку вже припинили своє існування або їх було реструктуризовано.

Читайте також: Рада схвалила в першому читанні розширення об'єктів держвласності, що підлягають приватизації

Нагадаємо, що закон "Про перелік об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації" було прийнято ще в 1999 році. Його неодноразово намагалися скасувати, однак голосів постійно не вистачало.

У разі прийняття Радою в цілому законопроекту 1054-1 про визнання закону "Про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації" таким, що втратив силу, віннабирає чинності з 1 січня 2020 року.