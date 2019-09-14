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 Політика України
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Все про:ВР (5705) Миколаївська область (408) приватизація (140)

 Підприємства "Зоря"-"Машпроект" і ДП "Дельта-Лоцман" можуть приватизувати вже з 2020 року, - Миколаївський центр журналістських розслідувань

Після того, як Рада проголосувала в першому читанні за скасування закону, яким затверджувався перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації, 43 підприємства Миколаївщини потенційно можуть бути приватизовані, якщо законопроект приймуть у цілому.

Про це повідомляє Миколаївський центр журналістських розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед миколаївських об'єктів, які можуть потрапити під приватизацію, зокрема "Зоря"-"Машпроект", ДП "Дельта-Лоцман", Миколаївський суднобудівний завод (колишній Суднобудівний завод ім. 61 комунара), Миколаївський морський торговельний порт, морпорт "Ольвія" (раніше спецпорт "Октябрьск"), ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування" тощо.

Водночас наголошується, що багато підприємств із зазначеного списку вже припинили своє існування або їх було реструктуризовано.

Читайте також: Рада схвалила в першому читанні розширення об'єктів держвласності, що підлягають приватизації

Нагадаємо, що закон "Про перелік об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації" було прийнято ще в 1999 році. Його неодноразово намагалися скасувати, однак голосів постійно не вистачало.

У разі прийняття Радою в цілому законопроекту 1054-1 про визнання закону "Про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації" таким, що втратив силу, віннабирає чинності з 1 січня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148440
 
 
 Топ коментарі
 
Уверен, Игорь Валерьевич станет хорошим хозяином этим предприятиям!
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стратегическое единственное в своем роде предприятие и ведущий центр лоцманских услуг с молотка - прелестно
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И мотор сичь тоже его.?На этих заводах главное- мозги!!!Без мозгов- это просто каменные джунгли.
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Уверен, Игорь Валерьевич станет хорошим хозяином этим предприятиям!
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И мотор сичь тоже его.?На этих заводах главное- мозги!!!Без мозгов- это просто каменные джунгли.
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Продает последнее. Потому что зеленый король - голый .Беня больше денег не даст ,а мальчики в стрингах зеленого лехтората без пиваса, его же и повесят
"Зоря"-"Машпроект" и ГП "Дельта-Лоцман" могут быть приватизированы уже с 20-го года, - Николаевский центр журналистских расследований - Цензор.НЕТ 4467
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Всё нормально,тока не надо торговать с ордой и Ираном через прокладки.
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что нормального? Кучма уже продал ЧСЗ. Знаешь его судьбу.? НГЗ - Русал, хоть и принадлежит Дерипаске, но работает. Только потому, что Запад не ввел санкции против предприятия на территории Украины. Пусть твой Зелебеня торговую марку "95-я подворотня" продаст
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стратегическое единственное в своем роде предприятие и ведущий центр лоцманских услуг с молотка - прелестно
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Вы в курсе,что робот Фёдор не смог пристыковать Союз к МКС?.Пристыковывали вручную.На борту отказала система Курс,разработанная Айзенбергом в Харькове более 40 лет назад. Приборы для автоматической стыковки делают только в Харькове и нигде более.Даже американцы стыкуются вручную.КБ Электорприбор по факту нет уже с 2001 года.Там Бандурка разметил факультеты ХНУВД и мебель делают.Но приборы делают!!! Потому что сохранили мозги,создали небольшую конторку и обслуживали Роскосмос,АЭС ит д.Их всего с техническим персоналом человек 300,но делают лучшие и надёжные системы управления. для Стратегических ракет !А Айзенберг, попал в тяжелейшую автокатастрофу и ,предвидя распад ,уехал к детям в Израиль в 2001году, а в 2004 году скончался.Он Управлял Бураном ,Энергией.А сейчас придурок русский Рагозин ничего подобного не может сделать.Все новые стратегические ракеты падают.Айзенберга нельзя даже и близко сравнить с Кучмой.Вот что значит личность в космонавтике.У Айзенберга была мощнейшая группа теоретиков и исследователей..Все они, либо умерли,либо глубоко пожилые люди.
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У ту пору якось дивно гинули і попадали в аварії провідні фахівці Незалежної України...та ж історія з Муравченком...
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Ну, им тоже надо с чего-то рубать капусту. Сливки беня снимет, остальное с молотка по бросу и в офшоры.
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Олигархат распродает остатки стратегической промышленности + землю, сливает страну под парашу и сваливает в Тель-Авив, пока убаюканное олигархическим тель-авидением 73 процентное стадо пребывает в зейфории
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могут быть приватизированы/продавать-единственное что могут банкир Коломойский, шоумэн Зеленский и барыга Разумков. Машпроект умеет делать судовые газотурбинные установки, которые не умеет делать РФ.
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Так кацапы купят,через прокладку,для этого все и задумано.
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