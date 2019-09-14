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 Політика України
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Все про:школа (703) Міносвіти (507) YES (20) Новосад (6)

 Потрібно продовжити реформу освіти і позбутися радянських негативів у школі, - міністр освіти Новосад

Українська школа перейняла радянські негативи, а відносини у ній базуються найчастіше на страху. Цієї спадщини варто позбутися.

Про це міністр освіти України Ганна Новосад сказала під час виступу на 16-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайна українська школа - це школа, яка, на жаль, перейняла на себе всі ті негативи, які були в радянській школі. Це система, яка дуже часто побудована на страху, що пронизує абсолютно всі відносини: вчитель - учень, учитель - директор, батьки - директор, директор - міністерство. Якщо ми не приберемо цей страх, який сковує будь-який творчий потенціал, будь-яку можливість до діалогу, то ми не зможемо говорити про щасливих, успішних громадян", - сказала глава Міносвіти.

Новосад наголосила на необхідності дати дітям можливість самим вибирати предмети, а також запитувати їхню думку щодо прослуханих предметів.

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Водночас вона підкреслила, що Україна має продовжувати вже розпочату реформу освіти.

"Наше завдання - зробити ці зміни незворотними, розвинути їх не лише на початкову школу, але й на старшу тощо", - резюмувала міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148437
 
   
 Топ коментарі
 
Деваха с неоконченным ВО решила порефОрмиться? ПЗДЦ, не покидает ощущение, что в школе для умственно-отсталых проводят день самоуправления!
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"Новосад отметила необходимость дать детям возможность самим выбирать предметы, а также спрашивать их мнение относительно прослушанных предметов."

и оценивать знания учителей.

бл.. беда.. они и до детей доберутся...
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Сама обалдела, когда прочла.
Следующим будет отмена экзаменов (как Греф предложил в РФ намедни).
Только такое образование называется не диплом.
Такое образование называется "справка о том, что прослушал такой то курс", то есть "справка об окончании средней школы".
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"Новосад отметила необходимость дать детям возможность самим выбирать предметы, а также спрашивать их мнение относительно прослушанных предметов."

и оценивать знания учителей.

бл.. беда.. они и до детей доберутся...
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Сама обалдела, когда прочла.
Следующим будет отмена экзаменов (как Греф предложил в РФ намедни).
Только такое образование называется не диплом.
Такое образование называется "справка о том, что прослушал такой то курс", то есть "справка об окончании средней школы".
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Деваха с неоконченным ВО решила порефОрмиться? ПЗДЦ, не покидает ощущение, что в школе для умственно-отсталых проводят день самоуправления!
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Якесь воно непевне.
Радянська школа була однією із самих сильних у світі.
Це вам не якась там "болванська" система...........
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Это вы где такое вычитали? Следует продолжить реформу образования и избавиться от советских негативов в школе, - министр образования Новосад - Цензор.НЕТ 3997 Еще про самую читающую нацию добавьте и про самый миролюбивый нарид!
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це реально невдале призначення.. міністерка-недоучка і знову експерименти на дітях
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То треба до психіатра звернутися, якщо вчительки боїшся, чи директора. Ну і комплекси.
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Ну че! Школьную форму Зеля отменил - и в этом он молодец. Реально школьная форма это пережиток совкового образования
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ни разу у моего ребенка не требовали форму. в этом году он поступил в лицей - формы нет. есть дрескод. в шортах и майке никто в школу не пустит. в темных джинсах, рубашке и галстуке-обманке - велкам.
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Когда мой пацан учился сначала в лицеи, там форма обязаловка. И чтобы пошита была только в одном ателье. И цена у нее, как папиных два костюма или мамино парадное платье. Хорошо, жене мозги вправил - форма еще ни кому ума не прибавила. закончил пацан простую школу и там был обычный дреском. А для младших классов и шорты пожалуйста
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Одна "розумниця" вже нареформувала , тепер друга "проффесорша" буде продовжувати ! Та вам йолопам і неукам до радянської системи освіти ,дуже далеко ! Навчися спочатку правопису МІНІСТЕША ти наша !!!
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Істота з купленим дипломом про "середню освіту", вирішила ту освіту знищити.
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Ну, в интернет "втыкать", больше и не надо.
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Советский негатив - это ставить знаки препинания в нужном месте и делать меньше 20 грамматических ошибок в двух абзацах?
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Человек просто плохо знает мову. Че вы к ней пристали?
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А какой мовой оно, вообще, владеет?
Идиш и иврит - тоже в пролете!
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Дайте подумать, школу закончила в Киеве, университет тоже в Киеве... французским?
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Вы меня простите, но то, что оно закончило, трудно назвать университетом..
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Ну не знаю. В младших классах учился в советской школе. Никакого страха не наблюдал. Было очень даже весело.
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1921 -1991 були роками російської окупації України. Новосад знає про це?
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Украинские школьницы, как показывают многие видео, ничего не боятся.
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... а "вторая смена" относиться к понятию "советских негативов"?
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Таблицю множення вони не знають, бо то тупе заучування. Чотири слова вони зв'язати в речення не можуть, бо ніколи не виступали, не говорили перед старшими на уроці чи на екзамені, бо це нервує. Площу квадрата вони не знають, бо наймуть строітєлєй для ремонту не знати скількиметрової квартири. Столицю Білорусії ( не Малайзії, ні ) вони не знають, бо там не були. Столицю Німеччини вони назвати не можуть, бо географію не любили, скільки днів у році- їм не треба ,є гугль. Що таке периметр, діаметр, гектар чи об'єм вони просто не розуміють. Це діти 6 років, теперішні 20-річні.
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Sczuko...eto bezgramatnaja kareistka.
ps. chem lechit ihniy bred reformatorstva?
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це будет мощный прорыв, самосознание будущих европейских сиделок, прачек, сантехников и сборщиков клубники резко возрастет
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Нет слов. Давайте в детском садике начнём спрашивать детишек: хотят ли они изучать органическую химию и квантовую механику.
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Реальный вариант: эта власть сколлапсирует из-за катастрофической некомпетентности.
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Плохим или хорошим было образование в СССР - вопрос спорный. Однако оно давало один из наиболее высоких в мире уровень знаний и уровень профессионализма. После 1991 г за рубеж выехали миллионы советских граждан, сотни тысяч высокообразованных специалистов, десятки тысяч научных работников и по уровню подготовки они были на наивысшем уровне, легко выдерживая конкуренцию. Сейчас образование в Украине одно из наихудших в мире. Особенно это касается высококвалифицированных специалистов, науковцев. Только единицы могут выдержать конкуренцию с китайцами, индусами, не говоря уже о европейцах и пробиться. Причем только за счет врожденных способностей, данных природой талантов.
Чем больше МОН изощрается тем хуже результаты. О школьном образовании и не говорю. Там сплошная зубрежка тестов, которая отучает их думать, мечтать Детям противно в школу ходить и выдерживать сверхнагрузку из абсолютно ненужных предметов, которая их лишает детства.
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И будут наши школы для самых умных среди самых дебильных...
Ура! И желательно программу обучения растянуть эдак лет на 15, но лучше 20
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Вот петиция к президенту, прошу поддержать

Просим внести изменения в закон об образовании- возврат от 12-летней системы среднего образования к 10-летней.


https://petition.president.gov.ua/petition/72864
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Бред сивой кобылы: Азиатская модель образования построена на авторитете учителя и беспрекословном подчинении правилам школы. Поэтому там строжайшая дисциплина на уроках и высочайшие достижения на всемирных олимпиадах, особенно по математическим наукам. У нас куча проблем в обществе, треть семей неполные, дети проблемные, классы переполнены. У меня сестра педагог. Рассказывает дети неуправляемые: запросто могут послать, плюнуть, что хотят, то и делают - в лучшем случае втыкают в телефон, не реагируя на замечания (забрать-нельзя, выгнать с класса -нельзя, поднять голос -нельзя). Учитель физкультуры (уже в Польше) трясонул 10классника за маты - выгнали с работы, после того как мамаши с папашами прибежали. Не доросло наше общество до демократии еще: когда будет спокойная нормальная жизнь без потрясений, тогда про это можно думать.
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