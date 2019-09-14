 Потрібно продовжити реформу освіти і позбутися радянських негативів у школі, - міністр освіти Новосад

Про це міністр освіти України Ганна Новосад сказала під час виступу на 16-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Звичайна українська школа - це школа, яка, на жаль, перейняла на себе всі ті негативи, які були в радянській школі. Це система, яка дуже часто побудована на страху, що пронизує абсолютно всі відносини: вчитель - учень, учитель - директор, батьки - директор, директор - міністерство. Якщо ми не приберемо цей страх, який сковує будь-який творчий потенціал, будь-яку можливість до діалогу, то ми не зможемо говорити про щасливих, успішних громадян", - сказала глава Міносвіти.
Новосад наголосила на необхідності дати дітям можливість самим вибирати предмети, а також запитувати їхню думку щодо прослуханих предметів.
Водночас вона підкреслила, що Україна має продовжувати вже розпочату реформу освіти.
"Наше завдання - зробити ці зміни незворотними, розвинути їх не лише на початкову школу, але й на старшу тощо", - резюмувала міністр.
и оценивать знания учителей.
бл.. беда.. они и до детей доберутся...
Следующим будет отмена экзаменов (как Греф предложил в РФ намедни).
Только такое образование называется не диплом.
Такое образование называется "справка о том, что прослушал такой то курс", то есть "справка об окончании средней школы".
Радянська школа була однією із самих сильних у світі.
Це вам не якась там "болванська" система...........
Идиш и иврит - тоже в пролете!
ps. chem lechit ihniy bred reformatorstva?
Чем больше МОН изощрается тем хуже результаты. О школьном образовании и не говорю. Там сплошная зубрежка тестов, которая отучает их думать, мечтать Детям противно в школу ходить и выдерживать сверхнагрузку из абсолютно ненужных предметов, которая их лишает детства.
Ура! И желательно программу обучения растянуть эдак лет на 15, но лучше 20
Просим внести изменения в закон об образовании- возврат от 12-летней системы среднего образования к 10-летней.
https://petition.president.gov.ua/petition/72864