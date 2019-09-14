 Потрібно продовжити реформу освіти і позбутися радянських негативів у школі, - міністр освіти Новосад

Про це міністр освіти України Ганна Новосад сказала під час виступу на 16-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайна українська школа - це школа, яка, на жаль, перейняла на себе всі ті негативи, які були в радянській школі. Це система, яка дуже часто побудована на страху, що пронизує абсолютно всі відносини: вчитель - учень, учитель - директор, батьки - директор, директор - міністерство. Якщо ми не приберемо цей страх, який сковує будь-який творчий потенціал, будь-яку можливість до діалогу, то ми не зможемо говорити про щасливих, успішних громадян", - сказала глава Міносвіти.

Новосад наголосила на необхідності дати дітям можливість самим вибирати предмети, а також запитувати їхню думку щодо прослуханих предметів.

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Водночас вона підкреслила, що Україна має продовжувати вже розпочату реформу освіти.

"Наше завдання - зробити ці зміни незворотними, розвинути їх не лише на початкову школу, але й на старшу тощо", - резюмувала міністр.