EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  4832  184
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4488) Німеччина (1273) Зеленський (2736) Кучма (365) Путін (10772) Росія (19832) Франція (780) Донбас (12989) нормандська четвірка (567)

 Німеччина та Франція схилятимуть Зеленського до поступок Росії, - Кучма

Представники Берліну та Парижу будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до поступок Росії з питання щодо організації виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Про це сказав другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає великих сподівань. Зеленському буде дуже важко, адже він буде один проти трьох осіб", - наводить агентство слова Кучми про те, що Ангела Меркель, Емманюель Макрон і Володимир Путін разом схилятимуть президента України Володимира Зеленського до компромісів.

За словами Кучми, європейські партнери вже просять Зеленського "виконувати всі побажання Москви". Кучма підкреслив, що, на його думку, вибори можуть відбутися лише після виведення з Донбасу важкого озброєння і військ, а також після повернення кордону з Росією під контроль української влади.

Читайте також: Вибори в окупованій частині Донбасу відбудуться після виведення військ РФ і за українськими законами, - Зеленський

"Давайте дотримуватися Мінських домовленостей. Безпека на першому місці. Потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - сказав Кучма.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148436
 
   
 Топ коментарі
 
Был же нормальный президент. Нет блин, устали от войны лежа на диване, поверили в Голобородька, зебилы долбанные
 показати весь коментар
 
ага, как будто Зеленского нужно подталкивать к этому
 показати весь коментар
 
Та впринципе он и сам неплохо с этим справляется.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Уже склонили.все видят,что он полнейший дебилоид...
 показати весь коментар
 
 
Делается очень просто проводятся выборы в донбасе( если Зе согласится на територии где российские бандиты контролируют) потом как говорил боевик Пушилин у нас будет независимое государство со своими границами армией и мы сами будем принимать решение и первое решение мы днр там с лугандоном делаем еще один внутрене днровский референдуи о вступлении и присоеденению в россию-итог выбора луганчан и днр очевиден -все по закону выходит Украина же сама отдала и сделала их независимыми и они как самостоятельная страна сами решают без запроса с Киева куда и как вступать- в итоге Украина потеряет свою територию и росийская граница с росс войсками посунется на запад автоматически так как граничит россия будет с Днепропетровской обл - и не прикопаешся там был референдум а мы в свою очередь также провели референдум согласно закону и отпустили их но если думаете что все закончится нет-мордор и далее будет пускать метастазы в одесскую херсонскую николаевскую-будет и позор и война
 показати весь коментар
 
 
Размечтался. ДНР и ЛНР проголосуют за возвращение в состав Украины и ты будешь кормить орду орков.
 показати весь коментар
 
 
Согласен - выборы нужны для легитимаци власти. С особым статусом они смогу много чего напринимать. А главное - все это переведет конфликт в статус внутреннего конфликта.
 показати весь коментар
 
"Давайте соблюдать минские договоренности. Безопасность на первом месте. Нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - сказал Кучма.



Это правильно и на этом нужно стоять. Еще нужно добавить - никаких особых статусов территорий в Украине.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Про особый статус, это к Пете.
 показати весь коментар
 
 
Особый статус уже прописан
Закон даже принят

Спасибо Петру Алексеевичу
 показати весь коментар
 
 
Ти мариш? Закон не прийнятий , зміни до Конституції не проведені. Так що який статус, який закон, який данбац? Але в одному ти, лапотне, правий : Петру, безумовно, велика шана і подяка.
 показати весь коментар
 
 
Лапоть, «Закон об ОРДЛО» принят в 2014 году после Минска
 показати весь коментар
 
Сюр какой-то, как можно призывать соблюдать этот договорняк, если в нем прописана очередность выборов и т.д., с которой он категорически не согласен?
 показати весь коментар
 
да? и кто бы еще это говорил ???
кучма ж сам - главный сват в этом...склонении... (не в суе будет упомянуто святое - сваты)))))
 показати весь коментар
 
 
Если бы начиная с 1991г. пришедшие к власти бывшие коммуняки, комсомольцы и т.п. вместе с другими аферистами не бросились на всех уровнях разворовывать имеющуюся тогда в Украине нашу общую промышленность, банки, заводы, шахты, и особенно армию, мы бы в 2014г. не стояли бы перед агрессором раздетые, безоружные и с протянутой рукой. А сейчас поздно искать крайнего (типа Пороха, Зелю и т.д.), мы все в той или иной степени причастны к тому что оказались в таком положении. Теперь осталось только сцепив зубы думать каждый своей головой, терпеть и работать. Чтобы окончательно не потерять страну.
 показати весь коментар
 
 
Тяжела задача у Кумы. Выполнить петины минские договоры не выподняя их. При этом всех собак повесть на Зелю.
 показати весь коментар
 
 
Привіт, мій зелений співвітчизнику. Ні-ні, не роби гримасу і не тікай. В цьому пості не буде образ, насмішок чи знущання.
Прикро, що це правда. Цю реальність важко усвідомити, але необхідно.
Привіт, мій зелений співвітчизнику. Ні-ні, не роби гримасу і не тікай. В цьому пості не буде образ, насмішок чи знущання.
Настрій уже не той, та й що з того толку.. Це лиш роз"єднує нас. Каюсь, що робив це раніше, але така вже людська природа. Ти прости мене.
Зеленим я тебе назвав лиш тому, щоб ти зрозумів, до кого звертаюсь - до прихильника діючого президента. Наразі немає значення, чому ти голосував за нього - по-приколу, через те, що тобі задурманили розум пропагандою, чи з добрих намірів. Все це тепер не важливо.Отже, якщо ти дочитав досі, потерпи трошки і прочитай далі.

Я хочу розповісти тобі, що тебе чекає в майбутньому. Це буде не весело і неприємно, але ти прояви витримку, прошу.
Як тобі, можливо, відомо, твій президент взявся активно обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра" по вирішенню війни на Донбасі. Що вона означає?
Перше - ухвалюється закон про проведення виборів на Донбасі.
Після того, як вони відбудуться, ОБСЄ має зафіксувати, що вони були проведені згідно європейських норм.
Далі вибори будуть визнані дійсними, і регіону буде наданий статус особливого.
Давай на пальцях поясню, що це все означає, спочатку для країни, потім для тебе особисто.
Отже. Закон ухвалили, вибори проведені.
Тими, хто вчора вб"вав наших воїнів. Відр"зав голови, гв"лтував населення окупованих територій, вб"в твого сусіда, грозився прийти в твоє місто і вб"ти тебе, і твою сім"ю.
Ці люди тепер стали шанованими депутатами і визнаними представниками влади.
Чи будуть ці вибори проведені чесно? Звісно, так само, як референдум в Криму. Ти ж пам"ятаєш, 106%, правда?
Представники ОБСЄ, які 5 років працюють в інтересах росії, звісно признають ці вибори законними.
Після того Донбас реінтегрують в Україну. Це ж добре, скажеш ти, нарешті закінчиться війна!
Так, війна закінчиться. Капітуляцією нашою. Чому? Бо відновлювати Донбас будуть з твоєї кишені. Комунальні послуги, ціни на продукти - все це злетить до небес. Половину своєї зарплати ти будеш платити в якості податку на відновлення країни. Економіка україни впаде до нуля.
Але й це не найстрашніше, що тебе чекає. Після того, як Донбасу буде надано особливий статус, в твоє місто прийдуть вони. Всі ті, хто грозився дойти до Львова - вони тепер безперешкодно будуть пересуватися всією Україною. Вони прийдуть в твій дім. З"ріжуть твоїх батьків.
Згв"лтують твою дружину. Поглумляться з твоїх дітей. Якщо ти будеш опиратися - тебе зак"пають. Бо ти, нажаль, не був готовий до війни, ти хотів миру. І опиратися ти не вмієш. А якщо не будеш цього робити - до кінця життя ти будеш ходити з опущеною головою по вулицям свого міста, де хазяйнами будуть інші люди. Чужі для тебе. Ти будеш рабом.
Сховатися, домовитись тобі не вийде. Куди б ти не пішов - ця доля тебе не мине. Я не погрожую чи зловтішаюсь з тебе. Я лиш хочу попередити. Поки не пізно - навчись обороняти свій дім. Купи зброю, поки можеш, навчись стріляти. Пройди курси такмеду. Вивчи добре свої райони, вчись комунікувати з людьми, орієнтуватись на місцевості. Пам"ятай - це неминуче. Маєш можливість - думай, як виїхати звідси і забрати сім"ю, якщо не здатний чинити опір.
Скажеш - в мене параноя і цього всього просто не може бути? А чи вірив ти 5 років тому, що в центрі столиці вб"ють сотні мирних людей? Чи вірив ти, що з сусідньою країною буде війна? Чи вірив ти в безчесний і підлий розстріл в Іловайську? Глянь на сусідню країну. Вони вже пройшли таке, з Ічкерією. І хто тепер править там бал? Кому вони платять шалені дотації, хто в них "хозяева жизни"? Подумай.
Ще хочу звернутись до своїх однодумців-воїнів. Не важливо, за кого ви голосували - доля в нас тепер одна. Прийміть те, що наближається. Не ховайте голови в пісок. Вам більше немає на кого надіятись, окрім вас самих і один одного. Тарьте патрони. Витягуйте рюкзаки. Згадуйте свої навики. Багато хто з нас виріс на оповідках про подвиги УПА. Скоро, зовсім скоро нам випаде шанс стати на їх місце. Чи готові ви до цього? Якщо ні - читай вище.
Є великий шанс, що нас чекає справжня громадянська в"йна. Наш ворог обов"язково скористається такою нагодою. Ми маємо бути готові захистити свій дім і тих, хто не в змозі захистити себе сам. Я бажаю нам всім сил і витримки. Нас чекають справді темні часи. І не тіште себе надіями, що все мине. Надія - найгірше, що може бути. Вбийте це почуття.
Просто будьте готові.
Просто будьте...
 показати весь коментар
 
 
Ну это ясно, что зебилы текст не осиливают...
 показати весь коментар
 
 
Дебільні тексти навіть читати важко...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Батько Витэр, Ты бачишь МАЙБУТНЕ. Наконец то сбылось, на Украину пришло озарение, посланное Богом. Побачивши майбутне мы заживем, Хвала Небесная тебе БАТЬКУ.
 показати весь коментар
 
ОБЫЧНО СЛОВО СКЛОНЯТЬ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ К ЖЕНЩИНАМ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ КАЗАЛОСЬ ПРИ ЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ
 показати весь коментар
 
 
Японський стид.
Це ж яким уйлом треба бути щоб на його зеленому фоні вже Кучма казався проукраїнським.
 показати весь коментар
 
 
Ну, тоді, все пройде в "дружной обстановке". Кацапи -за себе. Французи з німцями- за кацапів. Та й Вовочка- по кацапському сценарію працює
 показати весь коментар
 
 
А что не так? Кучма правду говорит, а Зелени доверять, будет ссср с маленькой буквы, но и от этого "снг" все убегают, даже лукадрищ...
 показати весь коментар
 
 
Спасибо, Кучма! Вот, реально, думала, когда фильм когда то про него посмотрела, что он за Украину.... Но это не так
 показати весь коментар
 
 
Кучму в Президенты, и будет Вам жизнь, Зелины 100 дней заканчиваются, но с этим только в дебри мордора...
 показати весь коментар
 
 
Готують відмазку. "А эта не я эта ані, меееня заставілі, не било другогґа вибара."
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Подобається мені порохоср.... Німеччина та Франція схилятимуть Зеленського до поступок Росії, - Кучма - Цензор.НЕТ 7507
Замість гнати на агресора ***** та Мордор .. *поліва * на Зеленського .
 показати весь коментар
 
 
Все минские договоеренности это ОДНА большая уступка *****, которая выгодна всем, кроме украинцев. Петя это знал и СОЗНАТЕЛЬНО на это пошел. Если бы он объявил ВОЙНУ агрессору, с полнйо мобилизацией, чего так боялись немцы с французами, то сегодня мы не обсждали такие глупости. Нас или не было, или мы победили.
 показати весь коментар
 
 
Що заважає Зелі оголосити .по -перше . військовий стан в Донецькій та Луганській області .!?

Що заважає ..закривати пункти пропуску під час обстрілів з Лугандону .!?
 показати весь коментар
 
 
ПС )))) *Пряниками * ми ту колорадську нечисть вже не прикормимо .!
 показати весь коментар
 
 
приемстенность политческого руководства и выполение международных обяязательств. В этом сулчае мы становимся агрессорами.
 показати весь коментар
 
 
Аґресія за дефініцією є міжнародною подією. Тобто нападом однієї держави на другу. На яку державу нападе Україна: на ДНР чи на ЛНР?
 показати весь коментар
 
нет организаций с такими бувами, в СССР это были номерные знаки Денпропетровской и Львовской областей.
 показати весь коментар
 
Тобто нема таких держав. Тобто не буде жодної "аґресії".
 показати весь коментар
 
уже есть минские соглашения, особый стаут этих регионов и бумаги в совбезе ООН.
 показати весь коментар
 
Ще раз тлумачу: аґресія за визначенням є нападом однієї країни на другу. "В этом случае мы становимся агрессорами" має сенс тільки тоді, коли ДНР і ЛНР вважати за окремі країни.
 показати весь коментар
 
с армией, оставшейся после Януковича, с автоматами против самолетов много не навоюешь, сколько не мобилизуй
 показати весь коментар
 
страшно? Тогда нечего сегодня выть ЗРАДА!
 показати весь коментар
 
 
Чепуху пишешь. Народ точно не захотел бы жить на военном положении. Даже после пяти лет комфортной жизни он устал от войны. А что было бы при крупномасштабных боевых действиях, без электричества и продуктов? Подумай, если есть чем.
 показати весь коментар
 
Если народ не хочет воевать за свою старну, то этс старна никму не нужна! Но ты не прав. Впспомни очереди в военкоматы....

 показати весь коментар
 
 
...к слову. Всех этих людей, моих земляков, наверянка уже нет в живых, а петя повислил свои дожоды в СТО раз!
 показати весь коментар
 
 
Та я знаю, що Зєлєнскій п'ять років голодував, щоб додаткову копійчину призначити на армію. І звідки тільки в нього нерухомість в Великобританії, Італії, Грузії та Києві з Кримом? Мабуть, Голобородько подарував за служіння країні.
 показати весь коментар
 
Зеленский как и все украинцы плилтат военный сбор и помогает армии, котортю разваоровуют петины свинарчуки.
 показати весь коментар
 
насколько я помню, именно Кучма дал путевку Януковичу во власть в начале 2000х и именно из-за него все это в итоге случилось?
 показати весь коментар
 
 
первый Майжан на его совести. Гонгнадзе тоже можно вспомнить.
 показати весь коментар
 
Так коли там зустріч. А то Кучма говорить одне, Макрон, Меркель і Путін думають інше, Зеленський думає по своєму. Тільки якось вже Янукович їздив на зустріч за кордон, а потім вийшло втікати на Кубань.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Именно Кучма, представляя Украину с подачи Порошенко в Минске - позволил поставить пункты выборов и амнистии впереди контроля над границей. Эта юридическая заковыка усложняет позицию Украине и дает преимущество агрессору. Возможно это был злой умысел - Пете и Кучме не нужно быстрое решение и интеграция в западную цивилизацию. Там им только тюрьма маячит...
 показати весь коментар
 
 
Может оно и к лучшему. Я не хочу чтобы мы в состоянии войны жили десятилетиями, как Израиль с арабами. Пусть уже хоть кто-то первый шаг сделает...

 показати весь коментар
 
Возможно да, но 1 уступка тянет за собой вторую и так далее, все должно быть взаимовыгодным. А позиция параши все только нам.
 показати весь коментар
 
 
,,,что я и помог сделать в Минске ,подписывая бумаги ,написанные рашистом ,от имени народа Украины,по велению подельников немецко-французских и италянских подельников ,о нарезании границ суверенной Украины под создание рашисткого фурункула.... и только бацыла рашистская и инфекционная могла , сотворить инфекцию кровавую куйла ,в Украине,ибо без разрешения врагов Украины пишущий Кучма ,никогда бы небыл президентом Украины..ровно как и "зе"
 показати весь коментар
 
Помнится, был "Мюнхенский сговор", а теперь намечается Парижский сговор.
А вот в Зеленском уверенности нет, "нагнуть его, увы, не сложно, он сам нижайше нагибаться рад".
 показати весь коментар
 
 
Ситуация по ВСУ на передовой. (Сообщение военной комиссии tZe)
Полый обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.
 показати весь коментар
 
 
ПС ..))) Пішла *хвиля * розсилок на порохоср ....з метою залякування ! Німеччина та Франція схилятимуть Зеленського до поступок Росії, - Кучма - Цензор.НЕТ 6297
 показати весь коментар
 
 
Як швидко шокоботи стали зрадоботами. За 1 нічь.
 показати весь коментар
 
эта порохосоная методичка болтается по всем фрумам без ссылки и авторста. На кого работаешь, кацап?
 показати весь коментар
 
Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую
Приписывается французскому императору Наполеону /(1769-1821).
 показати весь коментар
 
 
Что делает ЛЮБАЯ страна если вражеские войска преходят ее границу? Привольно, объявляют ПОЛНУЮ мобилизацию и воюют до КОНЦА! Своего или протинаика. Не спрашивают совета у соседй и не собирают конференции. Прикольно что порохоботы сегодня все это хотят повесить на клоуна и отбелить своего барыгу.
 показати весь коментар
 
ти - дебіл? Чи ти хочеш війну перевести з розряду гібридної в класичну, там де в України зовсім нема шансів, тим більше, проти держави з ЯО? Так знай, ніхто за Україну нині не встане, тим більше, з 73/43%зебілів-"усталиатвайньі"
 показати весь коментар
 
 
таким как ты проще вовевать на диване и целовать задницу барыге Пете, обливя гразью колунов.
 показати весь коментар
 
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" Німеччина та Франція схилятимуть Зеленського до поступок Росії, - Кучма - Цензор.НЕТ 7856
 показати весь коментар
 
 
згоден. Саме це я хотів сказати, заходячи на цю гілку.

А от при Пороху вони за спиною України домовлятися не сміли...
 показати весь коментар
 
Они это делали с самого начала, просто при порохе кто-то принципиально не хотел это видеть.
 показати весь коментар
 
"Если долго смотреть в бездну, из бездны начинают орать:

-"а шо, ваш Порошенко лучше был?" Ф. Ницше.
 показати весь коментар
 
а если долго орать халва - халва, появиться Петя.
 показати весь коментар
 
в Україні вибрали президента але не Гетьмана
 показати весь коментар
 
Что вы бздите за Зеленского. Достигните хотя бы 5% того что достиг он
 показати весь коментар
 
 
Думаю, Зеленский сообразит что ему народ простит, а что-НЕТ...
 показати весь коментар
 
 
Кучма,а кто первый начал по лекалам Штайнмайера, продвигать всё это в Украине,зять Кучмы- Пинчук,неужели Кучма запамятовал,а теперь проникся сочувствием к Зеленскому.Все помнят публикации и предложения пинчука по решению конфликта и сколько было критики.
 показати весь коментар
 
 
Штайнмайер не сказал ничего нового, все это подписал Порошенко. Теперь Зеля обязан выкручиваться....
 показати весь коментар
 
Кучма забыл как в предбаннике в Шереметьево с Путиным общался и просил повторные выборы в 2004 году.
 показати весь коментар
 
Таємні агенти кремля(Кучма-Порох 2000)-зрадники України,а штаб прохоботів-лахта.Завили,бо їхня черга воювати?Нічого-поженуть вас,як миленьких,а інакше про 104-и компанії забудьте!Бумеранг повертаеться!
 показати весь коментар
 
Зе поступишь правильно, если вынесешь на референдум особый статус Донбасса. Просто уверен, что 80% населения нахер пошлет этот статус и тем самым нахер пошлет европейских бюрократов и Ху.ла с их шмайстерхером.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору