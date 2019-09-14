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Все про:Німеччина (1273) депутат (957) Крим (7461)

 Окупанти анонсують приїзд до Криму німецьких політиків

Окупаційна влада Криму повідомила, що півострів збираються відвідати депутати Бундестагу та земельних парламентів Німеччини.

Про це російському державному інформагентству ТАСС заявив так званий "голова комітету кримського парламенту з міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, німецькі парламентарі відвідають Крим у листопаді поточного року, щоб "ознайомитись із ситуацією на півострові".

"У нас буде делегація, в складі якої будуть чинні депутати Бундестагу та земельних парламентів. Це буде перший візит делегації в такому складі. Під час візиту очікуються зустрічі з владою Криму та громадськістю", - розповів він.

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Водночас Гемпель не уточнив склад делегації та її чисельність.

Запрошуючи іноземних громадян на територію Криму, російська влада півострова намагається легалізувати його окупацію.

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні минулого року звернення, в якому застерігає іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148435
 
 
 Топ коментарі
 
Да эти крысчано-иуды постоянно привозят туда разного рода анархистов,крайне правых,левых и остальное маргинальное отребье.Те жрут,пьют "на шару",получают "командировочные" от кацапов и естественно кукарекают о том,как там всё-отлично.Уже даже сами рядовые кацапы-начинают что-то подозревать по поводу этих "делегаций".
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Да пох. Зеленский поехал на тролейбусе сиськи проститутки смотреть
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нашему МИДу не до этого. у них потеплело
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"миждународная антиразейская каулиция"
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Да эти крысчано-иуды постоянно привозят туда разного рода анархистов,крайне правых,левых и остальное маргинальное отребье.Те жрут,пьют "на шару",получают "командировочные" от кацапов и естественно кукарекают о том,как там всё-отлично.Уже даже сами рядовые кацапы-начинают что-то подозревать по поводу этих "делегаций".
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Я не ослышался? Фрицы из Гейропы против которых так яросно воевали крысчаны в 2014 приедут в скрепный крым? Последний раз фрицы были в крыму в 1942.
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Зе не против уже нет никаких нот, закончились наверно, так для приличия, Зеркаль гавкнула в твиттер что осуждает выборы в крыму, а то что до этого сколько раз приезжали без дозволу про кацапских немецких и итальянских политиков в окупированный крым не было никаких реакций-идет пошаговая капитуляция с вбросами референдумов для приготовления почвы и замирения с кацапами про оттепель там говорят какую то
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Да пох. Зеленский поехал на тролейбусе сиськи проститутки смотреть
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нашему МИДу не до этого. у них потеплело
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и в чем проблема? кило чернил, сто кило бумаги, две тысячи нот протеста - и дело в шляпе Оккупанты анонсируют приезд в Крым немецких политиков - Цензор.НЕТ 3541
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оккупанты говорят что немцы скоро приедут ?
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І - що?
Туди іноземці їздять вже постійно.
Навіть туристів можна зустріти. В'їзджають спочатку на материкову частину Росії, а потім їдуть в Крим.
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медицинский факт:у тумбалалаек-поносниц под статьями о власти ФРГ случается внезапный запор.
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Правопопулисты AfD нанесут визит своим рассейским спонсорам.
Они же периодически и на рассейских каналах выступают, дабы показать,
что всё-таки существуют " немецкие " депутаты, которые поддерживают рашку. Окупанти анонсують приїзд до Криму німецьких політиків - Цензор.НЕТ 330
А то, что часть этих " депутатов " выходцы совка -- так это так, мелочи, рассейскому плебсу это не озвучивают.
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При Порошеску такого не было. Или было?
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блестящяя нищета расейских куртизанок, приводит в восторг ґешефтслёйте из европы. ведь это бездонный рынок для Любой их продукции.
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Кремлівські маріонетки спостерігачів ООН краще б запросили.
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