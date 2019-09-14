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Все про:Зеленський (2736) кіно (414)

 "Зроблю все, щоб Україна стала потужною кінематографічною державою", - Зеленський

Кожну другу суботу вересня в Україні відзначають День українського кіно. Цього року президент Володимир Зеленський звернувся з цієї нагоди з вітанням і пообіцяв розвиток вітчизняного кінематографа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Декілька днів тому Олег Сенцов сказав, що тепер планує займатися двома чудовими речами - знімати кіно та жити. Для нього, для мене і для всіх українських режисерів, продюсерів і акторів кіно - це ще одна любов, несхожа на жодну іншу. Настав час цю любов засвідчити", - зазначив Зеленський.

Він нагадав про креатив, ідеї, героїв, історії та натхнення багатьох українських майстрів. "Якісні кінопроекти вже давно вимальовувалися в уяві. Залишається лише знімати і показувати їх світові", - зауважив Зеленський.

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"Я мрію і зроблю все, щоб Україна стала потужною кінематографічною державою. Ми маємо налагодити весь кінопроцес - від зйомок і до дистрибуції, розвитку кінотеатрів, щоб український кіношник презентував свій самобутній і сучасний мистецький почерк вдома та на міжнародних екранах", - поділився сокровенним президент.

"Цього тижня новий парламент уже зробив перший крок на шляху до цієї мети, попередньо схваливши законопроект про rebates. Остаточне його затвердження зробить територію України сприятливою для іноземного кінобізнесу. Отже, наші кіновиробники отримають безцінне: міжнародний досвід, зростання виробництва та багатомільйонні інвестиції. Ми маємо дати українським кінематографістам можливість робити дві чудові речі - знімати кіно та жити", - зауважив Зеленський.

"Сьогодні я не просто вітаю з Днем українського кіно. Як вибагливий глядач я разом із мільйонами українців чекаю на захопливі кіноновинки вже у найближчому майбутньому! Створимо українське кіно разом!" - підсумував він.

Зроблю все, щоб Україна стала потужною кінематографічною державою, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148433
 
   
 Топ коментарі
 
нас ждет новый сезон "сватов"!
Ура товарищи!
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Вот уж идиотом родился так идиотом и помрет. Даже клоунада не спасает от стыда за это недоразумение во власти
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Патріотично воювати і зберегти Україну, а не виступати на росії та знімати фільми за її кошти.
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а ты сам переношенный чего ? косых в пулеметчики вроде берут "Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7639
"Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5849
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Наконец то мы увидели лезу косого. Он и на паспорте такой?
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и хорошо бы презеденту обратить внимание на развитие мультипликации - преже всего кукольной..
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Кинематограф, это многомиллиардный бизнес, который, в том числе, влияет на имидж страны, во многом формируя этот имидж и создавая бренд государства. Так что Президент правильно делает, что об этом думает.
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верно!
но !
мультипликация - это киносъёмка рисунков или кукол, изображающих отдельные моменты движения, а также фильм, полученный такой съёмкой..

президенту просто необходимо об этом задуматься,это не просто бренд - это сама жизнь,это мерило и точка отсчета..
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Не надо Вова ! Сделай лучше так .что бы после тебя люди не плевались , как после Порошенко.
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"Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский

Это хорошо, но только с важной поправкой, фильмы должны на украинском языке.
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Ну тепер всі , зуби на полицю і йдем до кіна !!! Гуляй душа -пекла нема !!! "Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8524
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Тому й обрізав фінансування вітчизняного кіноматографу?!
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обрізав, бо гроші розкрадалися.. правильно зробив
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Завдяки держфінансуванню вийшли фільми Плем'я чи Донбас, які отримали нагороди Канського кінофестивалю.
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Тепер навряд чи таке кіно зніматимуть. Після амністій не можна буде показувати орків, проти яких воювали п'ять років, а про російську агресію - і поготів.
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😂 и пошло развитие, иностранцам делаем компенсационный возврат своим нет. Блин надеюсь вы тролите не хочется верить что такие тупые украинцы есть.
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после точки принятия решения - жить нужно по мечте.
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это типа своими поступками дам много сюжетов для режисеров снимающих комедии ? "Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4404
абы не только не трагедии "Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5849
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та яка там навала.. 25 штатних порохоботів на Цензорі - то не навала "Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5364
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А тебя уже в штат записали?
Платят на карточку или налом, или секс-аналом, а убогий колись?
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тебе же сказали молиться а ты вместо этого посты строчишь "Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7180
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Соя за Томос целиком и полностью, а вот христианская традиция молиться друг за друга для этих комсомольцев в диковинку
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При Порошенко Украина была как нелюбимый ненужный ребёнок у родителей-алкашей: только пособия на неё требовали и по соседям побирались за помощью, чтобы ее потом прикарманить

Наконец-таки страной решили заняться и ее развивать.
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Договариваться, это еще не значит, что на её условиях..Почему Мордор опять отодвинул встречу Нормандской четверки? Потому что они выдвинули неприемлемые условия и Украина отказалась...
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Дай боже, щоб за нього, хоч державою залишилась.
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если Пете не удалсь развалить Украину, то уже никому это не удасться.
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Скоро на экранах страны:"Как мой друг детства стал главным сбушником","Приключения честного бурята в Сен-Тропе" и хит сезона "Как беня нагнул меня,а я 73% избирателей"
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Думаю, что первым фильмом будет кинокомедия о порохоботах, представляю, насколько это будет смешным))
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Та да) зебобики будут жрать кактус плакать и ржать....
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развитие искусства это показатель и квинтэссенция благополучия в обществе!
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Правильно, мистецтва, а не сватів...

Держфінансування забезпечило появу таких фільмів, як Кіборги чи Плем'я та Донбас, які отримали нагороди Канського кінофестивалю. А нагорода в Каннах - найкращий показник того, що фільм є витвором мистецтва, а не попсою!
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Але є думка авторитетних експертів - жюрі в Каннах ж не дало нагороду сватам...
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Что характерно , каждый новый презик озабочивался судьбой отечественного кинематографа .
Господи , какой только херни не наснимали на наши деньги !
Даже вспоминать противно ...
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Самая классная тема для отмыва денег и пиара.
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да скажите кто то там Зеленскоиму, что кроме кино и его 95 квартала , есть еще жизнь в Украине....
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Миллионы украинцев ждут не только захватывающие киноновинки а еще мира,снижение тарифов, повышения зарплат и пенсий.. Может лучше в первую очередь сделать все, чтобы Украина стала мощной державой в обороне и экономике?
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A дороги ремонтировать ? А медреформу продолжать ?
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Навіщо? Треба сватів продавати на расії... Про дороги і медреформу це недолуге нічого не обіцяло.
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Для начала сделай чтобы у нас людей не убивали преступники, мусора и депутаты и чтобы люди по мусорных баках не лазили. И чтобы на дорогах колеса не отрывало от ям... великий комбинатор мля...
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Хлопці, нумо зберемо грошей - хай в холлівуді студію собі купить і лишить неньку в спокоі.
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Это называется -ось, вам.... Реально, слов уже нет...
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"Несколько дней назад Олег Сенцов сказал, что теперь планирует заниматься двумя замечательными вещами - снимать кино и жить
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е давайте Сенцову снимать
Источник: https://censor.net.ua/n3148433
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Сейчас в мире похвастаться мощами могут только Голливуд и Болливуд. Остальные существуют на дотации. И ничего.
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Ну некоторые не на дотации, просто кое-как сводят концы с концами.
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Мне в первый год правления овоща не было так противно как от этого утырка всего за пару месяцев.
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Какой то пипец, спросил бы кому вообще его сериалы нужны, кроме ваты?
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кожен робить те, що вміє. Зеленський вміє влаштовувати цирки.
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Це станеться, коли українське кіно буде тільки українською!
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Если вообще будет мощная то и кинемотографически тоже станет
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Еще неплохо было бы сделать чтобы украинцы не жили за чертой бедности!
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Каломойский просек, что через кинематограф можно впарить любую пургу!
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