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 Політика України
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Все про:перепис населення (20) YES (20) Гончарук_Олексій (77)

 Частковий перепис населення можуть провести до кінця року, - Гончарук

Кабінет Міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час виступу на 16-му щорічному форумі YES у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Прем'єр визнає, що повністю перепис за такий короткий період провести не вдасться, але уряд працює над частковою реалізацією ідеї.

"Ми думаємо над тим, як провести перепис вже цього, а не наступного року. Я не думаю, що це можна зробити повністю, але якусь частину ми точно зробимо", - сказав він.

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Гончарук, крім цього, пообіцяв "присвятити наступний рік великим системним реформам", які мають бути проголосовані парламентом восени цього року.

Нагадаємо, 30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.

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Представник президента у ВРУ Руслан Стефанчук раніше говорив, що питання про перепис населення країни у команди президента є одним з перших. За словами Стефанчука, наразі ситуація "не є нормальною".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148432
 
   
 Топ коментарі
 
часткову - це означає, що Гончарук усіх своїх перепише: гузновиків-травесті
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А как это "частичная перепись"? Типа как удава попугаями считать Частичную перепись населения могут провести до конца года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 268
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а то все тільки вас, ольгінців, посилають?
ги
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часткову - це означає, що Гончарук усіх своїх перепише: гузновиків-травесті
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Частково это в первую очередь порохоботов.Шоб знать ху из ху
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ай, баюс-баюс!
хочу, щоб ти особисто прийшов мене переписувати
ти ж з Дніпра?
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Сьогодні перепис потрібен тільки там де немає цивілізації - в глухих селах, де люди не користуються мобільним зв'язком та банківськими послугами! В містах населення вже 100 разів переписано різними базами даних, Мінюст - база засновників та керівників підприємств, ФОПів, власників квартир та будинків, місцева влада - база платників послуг ЖКХ, Інтернет та ТВ провайдерами - база абонентів по будинкам, податковими органами - база нарахувань податків по зарплаті, мобільними операторами - база абонентів, банками - база власників пластикових карток та депозитів, навчальними закладами - дитсадками, школами, інститутами, медичними закладами - поліклініками, лікарнями, органами соцзахисту - пенсіями, дотаціями, виплатами, військовими комісаріатами, міліцією - база власників авто, та база осіб які володіють правом керувати транспортними засобами, бази торгових мереж - база власників карток клієнтів з обсягами їх витрат на місяць!!!!! Якщо все це звести в єдину державну базу, ніякого перепису не потрібно, бо зведена електронна база це більш точна інформація про кожен рух людини в Україні - де і кому дзвонив, скільки де і чого купляв, які комунальні послуги купував, чим володіє, на чому їздить! Ніякий перепис таких даних не надасть! Потрібно лише примусити підприємства всіх форм власності передати копії своїх баз на зберігання в державний інформаційний депозитарій, який потрібно сформувати для цих цілей!
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Перепишут порохоботов чтобы знать кого нахрен послать 😁
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хорошо,что вас в Рейхе всех уже переписали и записали..
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Шуруй мордва в пешее эротическое,возвращаться не надо...
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ДА ИМ и не надо РЕАЛЬНОТЬ ЦИФИРЕЙ колько ЖИВЕТ В УКРАИНЕ ПОСТОЯННО СКОЛЬКО УБЕГЛО В ЕВРОПЫ И РОССИЮ РАЗДЕЛИВ ЭТИ ЦИФРЫ... во сколько мертвых душ в разных Реестрах Пенсионный.... Собственности плательщиков налогов Автомобили,Транспортные средства сколько Бомжей миллионеров!!!!!!!!!!!!!!!! кадры..штатное расписание.... думаю власть получит мягко говоря ШОКОВУЮ ТЕРАПИЮ.... когдаузнает сколько нас на самомо деле кстати у меня вопрос ПЕРЕПИСЬ УКРАИНЫ ИЛИ ЗА ВЫЧЕТОМ КРЫМА И ОРЛДО..хотя тех собак таки надо пересчитать НО Путин в Крым перегнал как минмиум полтора миллиона орковй Пиджерашки в Донбассе также миграция какправило в *********.... хрен сосчитаем реально..... Европа могла нам быстро в течении недели дать всю палитру по туристам.. заробитчанам ПМЖ вид на жительство студенты магистры по приглашениям компаний и фирм.... а вот с Россией слабо Система Кордон Госпогранслужбы... может дать цифру.. также авикомпании и УЗ... и все.... пенсионеров всех даст ПФУ детей Минобраз студентов Минобраз Армия всех учетных и неа служюбе и резерве.. судей прокурором полицию МЧС МВД погранцов МВД СБУ Госслужба чиновников..ЦИК реестре избирателей Госстат таже цифры надо просто иметь программу котора я все сведет в одну таблицу если взять номрально за 6 недель реально сосчитать 99,99% всего в Украине и наличку и вклады и сбюережения и депозиты и кредиты и долговые и невозвратные долги и так далее...
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Только не забывайте о том, что каждая контора несёт ответственность за разглашение личных даннышх своих клиентов.
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Можно быть частично беременным а вот перепись и инвентаризацию надо делать полную
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Как это "частично"? ))) Обширное поле для манипуляций
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шо, тока в кыйеве всех перепишут?
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А как это "частичная перепись"? Типа как удава попугаями считать
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а какой смысл в частичной переписи? или они будут переписывать своих 73 % идиотов?
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Ну, конечно, КАК ПРИ ПЭТИ. Даже и в мыслях не было.
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Я маю надію що цю стратегічну інформацію вони одразу без зволікань передадуть до Москви...
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Очень похоже на запрос путлера ,волынянин. Да какой ты к черту волынянин
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Я чистокровний волинянин, можеш не сумніватися. І да, перепис населення проводиться у всіх цивілізованих державах.
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Своих евреев пересчитают,а хохлы хабадникам не интересны
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Макс.- 30 млн , і продовжують активно виїжджати . В основному роботяги і молодь .
Залишаються пенсіонери , злодії та пільговики . Ну і ті , що нічого не вміють робити . Люди втікають від ніщінських , не європейських зарплат .
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Нарешті! Перепис населення повинні були провести ще 10 років тому. Цікаво скільки вже нас залишилося...
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Что такое есть частичная перепись населения и какой в этом смысл? Это называется ела,срала,мазала...
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