 Частковий перепис населення можуть провести до кінця року, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час виступу на 16-му щорічному форумі YES у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Прем'єр визнає, що повністю перепис за такий короткий період провести не вдасться, але уряд працює над частковою реалізацією ідеї.

"Ми думаємо над тим, як провести перепис вже цього, а не наступного року. Я не думаю, що це можна зробити повністю, але якусь частину ми точно зробимо", - сказав він.

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Гончарук, крім цього, пообіцяв "присвятити наступний рік великим системним реформам", які мають бути проголосовані парламентом восени цього року.

Нагадаємо, 30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.

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Представник президента у ВРУ Руслан Стефанчук раніше говорив, що питання про перепис населення країни у команди президента є одним з перших. За словами Стефанчука, наразі ситуація "не є нормальною".