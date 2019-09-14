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Все про:Велика Британія (1058) НАТО (2067) YES (20)

 "Україна - остання лінія в боротьбі за свободу та демократію", - британський міністр Пінчер

Велика Британія продовжить підтримку євроатлантичних амбіцій України. Вона разом із союзниками по НАТО і надалі протистоятиме російській агресії та підтримуватиме український суверенітет.

Про це під час виступу на 16-му форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) у суботу в Києві заявив міністр Великої Британії у справах Європи Крістофер Пінчер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна перетворилася в останню лінію в боротьбі за свободу та демократію. Велика Британія віддана ідеї продовжувати підтримку України з її євроатлантичними амбіціями", - сказав він.

За словами Пінчера, Велика Британія налаштована на те, щоб допомагати енергійній програмі реформ українського уряду.

"Велика Британія та союзники в НАТО, які є вашими союзниками по НАТО, будуть продовжувати протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет", - додав міністр.

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Він зазначив, що інтеграція України до євроатлантичної спільноти означає велику безпеку для народу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148431
 
   
 Топ коментарі
 
Та помогайте , но не так, как Макрон... "Украина - последняя линия в борьбе за свободу и демократию", - британский министр Пинчер - Цензор.НЕТ 4490
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Україна має відновити ядерний статус, щоб остання лінія оборони не була слабкою і безглуздою!
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В 19 веке, европейцы видели в Польше естественную защиту - своеобразную стену от рашистских варваров
"Україна - остання лінія в боротьбі за свободу та демократію", - британський міністр Пінчер - Цензор.НЕТ 462
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вот и понимай теперь где украина то ли спереди, то ли сзади - то ли задний щит, то ли передний "Украина - последняя линия в борьбе за свободу и демократию", - британский министр Пинчер - Цензор.НЕТ 4396
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Україна має відновити ядерний статус, щоб остання лінія оборони не була слабкою і безглуздою!
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На ядерну зброю гроші знайдуться! Ядерна зброя змінить статус України, виведе її в ранг ядерних держав, що радикально зменшить ризики для ведення бізнесу в Україні і допоможе отримати нові інвестиції! Інвестори будуть скорше вкладати гроші в захищену ядерну Україну ніж в Україну яка знаходиться під загрозою нападу путіна!
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У ядерну Північну Корею багато вкладають? І у чиїх руках буде ядерна зброя - Коломойського?
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В ядерний Ізраїль вкладають дуже активно!
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И тут ПОСЛЕДНИЕ. Шо то оно не то сморозило.
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Х**ло тоже это понимает, по-этому вцепился в Украину, как клещ.
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То есть Европа со своими озабоченностями даже не попытается создавать оборону .
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Я бы так не сказал - всё же я считаю, что последняя линия в борьбе за свободу и демократию это всё же Россия - не параша *****, а именно Россия. И как мы видем вольные люди России за свободу и демократию пытаются боротся с ****** и задача Запада им посмочь тоже. Это выгодно и нам - Украине, ибо Украине выгодно отодвинуть линию обороны за свободу и демократию от своих границ как можно дальше мна восток. И я вам скажу - Зе это делает.
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Эта линия давно слита. Даже если уберут ***** на его место силовики посадят ***** 2.0, и все пойдет по новой.
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Я бы сказал, что для Рашки есть шанс, если например китайцы отберут всю ее нефть и газ. Ну или цены на эти ресурсы упадут ниже плинтуса на на несколько десятилетий. Тогда тамошнему народу придется работать, крутиться, а не служить или сидеть в бюджетных учереждениях на госзарплатке.
А то, что заработано собственными кровавыми мозолями, дороже золота. Тогда у народа будет мотив подняться, если его начнут грабить. А пока никакого мотива нет и быть не может. Ну, царь дал, царь взял. На все царская воля.
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праклятий англасакс ніпанімаєт: нада дагаваріса гдє-та пасєрєдінє
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Пінчер ДУЖЕ правильно пише ! НАЖАЛЬ так на заході думають ДАЛЕКО не всі - ось в чому проблема !
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Продажний екс- кловун і кремлівський ...резидент - капітулянт раніше злочинно порівняв нашу рідну Українську Державу з жінкою повією. А тепер ненавесну йому Україну - "повію" збирається злочинно підвести під капітуляцію і потім знищити як державу.
А міг він проклятий українофоб, яничара - капітулянт як істинний український патріот, а таким ОБОВЯЗКОВО!!! завжди повинен бути будь-який президент України. Просто сказати не Україна - повия а словами Великого Українського генія ТГ. Шевченко. Для якого нічого - нічогісіньки в світі не було Вищого як наша рідна Україна!
*
"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога
За неї душу погублю. "
*
Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
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Англичане удобно устроились. Прикрылись Украиной, а сами сладко спят и вкусно едят.
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Взагалі-то - не остання лінія, а перша. Точніше - "нулі"
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Буде або Україна та українська мова, або Росія та російська мова. Можете собі уявити Росію за останні триста років без України та українців? - не можете, а Україну без Росії - цілком. І називається це м'яко кажучи паразитизм.
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Україні потрібен мир та економічний розвиток.,
Шукайте собі інші "лінії боротьби"!
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В 19 веке, европейцы видели в Польше естественную защиту - своеобразную стену от рашистских варваров
"Україна - остання лінія в боротьбі за свободу та демократію", - британський міністр Пінчер - Цензор.НЕТ 462
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мабуть "зе" затянет его в минское озеро... в которую вливают водицу с нормандии подельники рашиста...
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