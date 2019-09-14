 "Україна - остання лінія в боротьбі за свободу та демократію", - британський міністр Пінчер

Про це під час виступу на 16-му форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) у суботу в Києві заявив міністр Великої Британії у справах Європи Крістофер Пінчер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна перетворилася в останню лінію в боротьбі за свободу та демократію. Велика Британія віддана ідеї продовжувати підтримку України з її євроатлантичними амбіціями", - сказав він.
За словами Пінчера, Велика Британія налаштована на те, щоб допомагати енергійній програмі реформ українського уряду.
"Велика Британія та союзники в НАТО, які є вашими союзниками по НАТО, будуть продовжувати протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет", - додав міністр.
Він зазначив, що інтеграція України до євроатлантичної спільноти означає велику безпеку для народу України.
А то, что заработано собственными кровавыми мозолями, дороже золота. Тогда у народа будет мотив подняться, если его начнут грабить. А пока никакого мотива нет и быть не может. Ну, царь дал, царь взял. На все царская воля.
А міг він проклятий українофоб, яничара - капітулянт як істинний український патріот, а таким ОБОВЯЗКОВО!!! завжди повинен бути будь-який президент України. Просто сказати не Україна - повия а словами Великого Українського генія ТГ. Шевченко. Для якого нічого - нічогісіньки в світі не було Вищого як наша рідна Україна!
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"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога
За неї душу погублю. "
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Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
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