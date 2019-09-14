 Гончарук анонсував збільшення команди уряду "щонайменше удвічі"

Про це він сказав під час виступу в суботу, 14 вересня, на форумі YES у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання TheБабель.
"Мені здається, що нам просто потрібно дуже добре працювати над собою. І ця нова команда, яка зараз прийшла в уряд і яка ще, насправді, буде посилюватися. ...Я не хочу анонсувати гучні призначення, але наступного місяця, на мою особисту думку, наша команда збільшиться щонайменше удвічі і посилиться такими ж молодими і чесними, професійними людьми", - сказав Гончарук.
а на красные трюселя которые так и манят вообще беда...
а чо так? работы больше стало? или родственники дальние приехали?
Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему личному мнению, наша команда вырастет как минимум в два разаИсточник: https://censor.net.ua/n3148430
Например к правительству можно отнести глав региональных администраций.
Региональным главам МВД тоже грозит отфарматирование.
Под усилением "команды правительства" имеются ввиду кадровые перестановки.
Ну если и сейчас не дойдет...
кроме того - вазелин уже всех поменял на своих
иди копай картоху дурачок
Ты жалок...
"Например к правительству можно отнести глав региональных администраций."
. .
Мы все граждане великой страны и считать копейки просто кощунство. Особенно если эти копейки идут на благо державы и народа.
🤣
🤗
Мент, не равняй всех по себе!
🤗
Чиста понаблюдать с приколом за вашей 🍫🐕🐖 деградацией..🤣🤣
Заходи еще, Я дурачков обожаю!!
🤑
Сурж.
Якби ж то цей стьобіст не був зебілом - можна було би сміятися.
Не с того ты начинаешь Зебобик!
Я, и моя молодая команда, что-то делаем.., важное...
А какой-то штат утвержденньій есть, или хотелки етого как его, гончарука?