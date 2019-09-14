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Все про:Денісова (364) моряки (742) Одеса (2097) полонені (529)

 Звільнені з Росії українські моряки в суботу повернуться до Одеси, - Денісова

Майже всі звільнені з російського полону українські моряки сьогодні, 14 вересня, відправляться з військового госпіталю в Києві додому в Одесу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Після сніданку з військового госпіталю майже всі хлопці - військові моряки - відправляються додому, в Одесу", - написала Денісова.

Вона додала, що звільнені моряки під час зустрічі цікавилися долею українців, які наразі залишаються у в'язницях на території РФ або в окупованому Криму.

"Заспокоїла їх і сказала, що робота в цьому напрямку триває і зробимо все можливе і неможливе, але всіх наших громадян обов'язково буде звільнено", - додала Денісова.

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Звільнені з Росії українські моряки в суботу повернуться до Одеси, - Денісова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148429
 
 
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Они уже не моряки. Свои корабли они просрали притом даже не в бою. Выдать им робы и лопаты и пускай строят дороги
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Лопаты на водку поменяют как поменяли корабли на квартиры
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могет быть и так...

Значит лопаты доверять им не будем....
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на черном море нет ничего интересней впечатляющей крымской кругосветки
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tZE inform‏ @tZEinform

Освобожденные из России украинские моряки в субботу вернутся в Одессу, - Денисова - Цензор.НЕТ 5737

Вести из ГБР.
Вчера допрашивали освобожденных моряков. Интересовались обстоятельствами прохождения Керченским заливом. Общий ответ "Мы выполняли приказ"
Андрей Эйдер еще и послал следователя ... в залив.
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Не #освобождённые# , а #обменяные#, все как )(уйло заказывал через курьера с квартала 95. Спасибо сделанным разом.
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