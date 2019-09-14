 Звільнені з Росії українські моряки в суботу повернуться до Одеси, - Денісова

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Після сніданку з військового госпіталю майже всі хлопці - військові моряки - відправляються додому, в Одесу", - написала Денісова.
Вона додала, що звільнені моряки під час зустрічі цікавилися долею українців, які наразі залишаються у в'язницях на території РФ або в окупованому Криму.
"Заспокоїла їх і сказала, що робота в цьому напрямку триває і зробимо все можливе і неможливе, але всіх наших громадян обов'язково буде звільнено", - додала Денісова.
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