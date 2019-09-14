 Закон про статус ветерана буде готовий через тиждень, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив у Києві під час відкриття фінальної частини відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 у Гаазі.
"Я радий вітати учасників цьогорічних "Ігор нескорених". Гадаю, незалежно від результатів, ви всі переможці, бо ви є прикладом неймовірної сили. На війні це була сила вашої відваги і доблесті, а сьогодні - це сила вашого духу, волі і жаги до життя. Це неймовірно надихає таких людей, як я", - сказав Зеленський.
За словами президента, з нескорених народжується нація.
"Нашим завданням є цінувати кожного з вас, знати кожного з вас в обличчя і розуміти ваші потреби. Для цього потрібен системний підхід, його буде започатковано у новому законі про статус ветерана. Вірю, що цей законопроект, який розробляло Міністерство у справах ветеранів спільно з ветеранами, скоро з’явиться в парламенті. Мені обіцяла пані міністр, що за тиждень він буде готовий", - повідомив він.
Зеленський зауважив, що надасть цьому законопроекту статус невідкладного.
"Важливо, що в ньому, крім іншого, буде визначено механізм статусу учасників бойових дій і статусу добровольців", - додав він.
Прикро, що це правда. Цю реальність важко усвідомити, але необхідно.
Привіт, мій зелений співвітчизнику. Ні-ні, не роби гримасу і не тікай. В цьому пості не буде образ, насмішок чи знущання.
Настрій уже не той, та й що з того толку.. Це лиш роз"єднує нас. Каюсь, що робив це раніше, але така вже людська природа. Ти прости мене.
Зеленим я тебе назвав лиш тому, щоб ти зрозумів, до кого звертаюсь - до прихильника діючого президента. Наразі немає значення, чому ти голосував за нього - по-приколу, через те, що тобі задурманили розум пропагандою, чи з добрих намірів. Все це тепер не важливо.Отже, якщо ти дочитав досі, потерпи трошки і прочитай далі.
Я хочу розповісти тобі, що тебе чекає в майбутньому. Це буде не весело і неприємно, але ти прояви витримку, прошу.
Як тобі, можливо, відомо, твій президент взявся активно обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра" по вирішенню війни на Донбасі. Що вона означає?
Перше - ухвалюється закон про проведення виборів на Донбасі.
Після того, як вони відбудуться, ОБСЄ має зафіксувати, що вони були проведені згідно європейських норм.
Далі вибори будуть визнані дійсними, і регіону буде наданий статус особливого.
Давай на пальцях поясню, що це все означає, спочатку для країни, потім для тебе особисто.
Отже. Закон ухвалили, вибори проведені.
Тими, хто вчора вб"вав наших воїнів. Відр"зав голови, гв"лтував населення окупованих територій, вб"в твого сусіда, грозився прийти в твоє місто і вб"ти тебе, і твою сім"ю.
Ці люди тепер стали шанованими депутатами і визнаними представниками влади.
Чи будуть ці вибори проведені чесно? Звісно, так само, як референдум в Криму. Ти ж пам"ятаєш, 106%, правда?
Представники ОБСЄ, які 5 років працюють в інтересах росії, звісно признають ці вибори законними.
Після того Донбас реінтегрують в Україну. Це ж добре, скажеш ти, нарешті закінчиться війна!
Так, війна закінчиться. Капітуляцією нашою. Чому? Бо відновлювати Донбас будуть з твоєї кишені. Комунальні послуги, ціни на продукти - все це злетить до небес. Половину своєї зарплати ти будеш платити в якості податку на відновлення країни. Економіка україни впаде до нуля.
Але й це не найстрашніше, що тебе чекає. Після того, як Донбасу буде надано особливий статус, в твоє місто прийдуть вони. Всі ті, хто грозився дойти до Львова - вони тепер безперешкодно будуть пересуватися всією Україною. Вони прийдуть в твій дім. З"ріжуть твоїх батьків.
Згв"лтують твою дружину. Поглумляться з твоїх дітей. Якщо ти будеш опиратися - тебе зак"пають. Бо ти, нажаль, не був готовий до війни, ти хотів миру. І опиратися ти не вмієш. А якщо не будеш цього робити - до кінця життя ти будеш ходити з опущеною головою по вулицям свого міста, де хазяйнами будуть інші люди. Чужі для тебе. Ти будеш рабом.
Сховатися, домовитись тобі не вийде. Куди б ти не пішов - ця доля тебе не мине. Я не погрожую чи зловтішаюсь з тебе. Я лиш хочу попередити. Поки не пізно - навчись обороняти свій дім. Купи зброю, поки можеш, навчись стріляти. Пройди курси такмеду. Вивчи добре свої райони, вчись комунікувати з людьми, орієнтуватись на місцевості. Пам"ятай - це неминуче. Маєш можливість - думай, як виїхати звідси і забрати сім"ю, якщо не здатний чинити опір.
Скажеш - в мене параноя і цього всього просто не може бути? А чи вірив ти 5 років тому, що в центрі столиці вб"ють сотні мирних людей? Чи вірив ти, що з сусідньою країною буде війна? Чи вірив ти в безчесний і підлий розстріл в Іловайську? Глянь на сусідню країну. Вони вже пройшли таке, з Ічкерією. І хто тепер править там бал? Кому вони платять шалені дотації, хто в них "хозяева жизни"? Подумай.
Ще хочу звернутись до своїх однодумців-воїнів. Не важливо, за кого ви голосували - доля в нас тепер одна. Прийміть те, що наближається. Не ховайте голови в пісок. Вам більше немає на кого надіятись, окрім вас самих і один одного. Тарьте патрони. Витягуйте рюкзаки. Згадуйте свої навики. Багато хто з нас виріс на оповідках про подвиги УПА. Скоро, зовсім скоро нам випаде шанс стати на їх місце. Чи готові ви до цього? Якщо ні - читай вище.
Є великий шанс, що нас чекає справжня громадянська в"йна. Наш ворог обов"язково скористається такою нагодою. Ми маємо бути готові захистити свій дім і тих, хто не в змозі захистити себе сам. Я бажаю нам всім сил і витримки. Нас чекають справді темні часи. І не тіште себе надіями, що все мине. Надія - найгірше, що може бути. Вбийте це почуття.
Просто будьте готові.
Просто будьте...
А так было раньше...
А я убивал.
Да, каждому свое.
Вы там гастарбайтеров что ли набрали текст печатать, и никто не проверяет?
Или махнули накануне поллитра без закуски? )
столько ляпов, ппц (((
Зранку Порошенко... Ввечері моряки....
Це все що необхідно знати про карманне ДБР....
Захищати та любити Батькивщину, тепер підозріло.....
- с учетом всего что происходит это он про повстанцев и народ ОРДЛО, или все еще про ВСУ и украинцев?...
Потому что нация украинцы как бы есть уже давно...
Уровень Цензора растёт!
Это убийца в Ичкерии..., отдыхает наверное после "зачистки" очередного аула ..
Давай, вольдемаша, на каблы - и в пляс, страна соскучилась.
з такою якістю, як у вас, можна і за пів-дня
Всячески приветствую Вашу инициативу, одна только маленькая просьба - нельзя ли уточнить - ветераны ЧЕГО?
хорошая новость я считаю...
Быстрее отмучаемся....
Вассерман Железный
@VasserIronn
·1 ч
Зарегистрирован законопроект №1224, которым планируется компенсировать Ахметову и его компании СКМ убытки от невозможности работать в оккупированном Донбассе за 5 лет. Размер компенсации - 18 миллиардов гривен.