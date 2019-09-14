 Закон про статус ветерана буде готовий через тиждень, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив у Києві під час відкриття фінальної частини відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 у Гаазі.

"Я радий вітати учасників цьогорічних "Ігор нескорених". Гадаю, незалежно від результатів, ви всі переможці, бо ви є прикладом неймовірної сили. На війні це була сила вашої відваги і доблесті, а сьогодні - це сила вашого духу, волі і жаги до життя. Це неймовірно надихає таких людей, як я", - сказав Зеленський.

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За словами президента, з нескорених народжується нація.

"Нашим завданням є цінувати кожного з вас, знати кожного з вас в обличчя і розуміти ваші потреби. Для цього потрібен системний підхід, його буде започатковано у новому законі про статус ветерана. Вірю, що цей законопроект, який розробляло Міністерство у справах ветеранів спільно з ветеранами, скоро з’явиться в парламенті. Мені обіцяла пані міністр, що за тиждень він буде готовий", - повідомив він.

Зеленський зауважив, що надасть цьому законопроекту статус невідкладного.

"Важливо, що в ньому, крім іншого, буде визначено механізм статусу учасників бойових дій і статусу добровольців", - додав він.