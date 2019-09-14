 У нас із русофілів сміються, тому їх мало, - президент Фінляндії Нііністе

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив у виступі на відкритті щорічного форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).
"Як ви знаєте, у нас досить тривалий і часто складний досвід відносин із Росією... Ті фіни, які люблять Росію, з них переважно сміються. Тому їх досить мало", - заявив Нііністе.
Президент Фінляндії адекватно оцінює гібридні загрози з боку РФ, і фіни готові вживати заходів для протидії цьому.
Президент Фінляндії перебуває з офіційним візитом у Києві. 12 вересня він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
ніякого сперичяння в нас не буде бо дуже багато поваги до Вас.
Тем более старая Европа идет к быстрой своей деградации с потерей своих ценностей, которые и делали ее когда то великой...
По хорошему нам нужно было бы воссоздать Балтийско-Черноморский союз (пока без Белорусь)...
А отказаться от так называемой депрессивной руськой культуры (что там есть сильного, создано в основном евреями, а до этого голландцами и немцами) может только национальное правительство.., которое с нашим простым и мудрым наридом через выборы создать не возможно...
Так что все это бла-бла-бла.....
и нам пипец....
Аминь...
И напоследок фильмы... - посмотрите...- про руськую культуру недавнего прошлого...
Вам понравится...
https://youtu.be/0ZZn7rm20yk
https://youtu.be/jx6uMxAofZs
https://youtu.be/5HHE8Oq-Xxo
Он хоть, как артист никакой, но брехать, глядя в глаза не моргая, научился.
Смішно?