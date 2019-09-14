 У нас із русофілів сміються, тому їх мало, - президент Фінляндії Нііністе

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив у виступі на відкритті щорічного форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Як ви знаєте, у нас досить тривалий і часто складний досвід відносин із Росією... Ті фіни, які люблять Росію, з них переважно сміються. Тому їх досить мало", - заявив Нііністе.

Президент Фінляндії адекватно оцінює гібридні загрози з боку РФ, і фіни готові вживати заходів для протидії цьому.

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Президент Фінляндії перебуває з офіційним візитом у Києві. 12 вересня він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.