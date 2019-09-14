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Все про:Росія (19832) Фінляндія (143) Нііністе (16)

 У нас із русофілів сміються, тому їх мало, - президент Фінляндії Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що в його країні сміються з людей, які люблять Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив у виступі на відкритті щорічного форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Як ви знаєте, у нас досить тривалий і часто складний досвід відносин із Росією... Ті фіни, які люблять Росію, з них переважно сміються. Тому їх досить мало", - заявив Нііністе.

Президент Фінляндії адекватно оцінює гібридні загрози з боку РФ, і фіни готові вживати заходів для протидії цьому.

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Президент Фінляндії перебуває з офіційним візитом у Києві. 12 вересня він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148426
 
   
 Топ коментарі
 
а ещё смеху больше, когда клоун уделывает кондитера ...
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Только не забывайте отделять русских от рашки! В моей батарее была куча русских, которые воевали против рашистов!!!
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а в нас русофільських клованів вибирають президентами
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чім опонувати якшо я напів?
ніякого сперичяння в нас не буде бо дуже багато поваги до Вас.
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если порошенко объеденился с медведчуком, то лучше держаться с зебуинами
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Всё она правильно сказала . Не вижу повода спамить . .
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Тю , так я и не спамлю ,, и не собирался даже .!! У нас із русофілів сміються, тому їх мало, - президент Фінляндії Нііністе - Цензор.НЕТ 6041 .
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Жаль европа не заинтересована в интеграции Украины,но морковкой машут
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Українці повинні бути зацікавленими і зацікавити інших.
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нам не нужно никуда интегрироваться, потому что мы и есть Европа....
Тем более старая Европа идет к быстрой своей деградации с потерей своих ценностей, которые и делали ее когда то великой...
По хорошему нам нужно было бы воссоздать Балтийско-Черноморский союз (пока без Белорусь)...
А отказаться от так называемой депрессивной руськой культуры (что там есть сильного, создано в основном евреями, а до этого голландцами и немцами) может только национальное правительство.., которое с нашим простым и мудрым наридом через выборы создать не возможно...
Так что все это бла-бла-бла.....
и нам пипец....
Аминь...
И напоследок фильмы... - посмотрите...- про руськую культуру недавнего прошлого...
Вам понравится...У нас із русофілів сміються, тому їх мало, - президент Фінляндії Нііністе - Цензор.НЕТ 303
https://youtu.be/0ZZn7rm20yk

https://youtu.be/jx6uMxAofZs

https://youtu.be/5HHE8Oq-Xxo
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Сміються, тому що в них був Маннергейм, який виграв (по-сутті виграв) війну проти параші тривалістю з грудня 1918р по вересень 1944-го. Скільки це років фіни воювали за свою незалежність? ДВАДЦЯТЬ ШІСТЬ?! А при Скоропадському Україна і шести місяців не проіснувала, як держава, що здатна опиратися ворогу... При Порошенку - п'ять років... 73/43%зебілів-усталиотвайньі, привели до влади капітулянтів...
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...в результате фины преяли ЧЕТВЕРТЬ своей территоии и обязались не вступить в ЕС и НАТО! Мы тоже можем так победить.
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а договренность уже была - Быть лояльным к паРаше.
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ви, зебіли, скоро також скоро пообіцяєте
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вы, порохоботы об этом только мечтаете и ставите в пример финов.
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Потому шо русофилу в Финляндии предлагают сравнить "российскую" Карелию с финской. Если тот продолжает нахваливать ватников, вызывают санитаров, которые тщательно сканируют мозг поциента
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а в Украине новорождённый Вошьдь зебилов всю свою несознательную жизнь смеялся с украинцев
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Пам"ятаю,як він казав--Цинічні Бендери.Українська окупація.Гражданскіх атсєчь.
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Отсечь - не значить сцать в глаза.
Он хоть, как артист никакой, но брехать, глядя в глаза не моргая, научился.
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Сейчас малоросы уже у вр законы принимают, зебилы они.
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Уже не принимают.Сейчас эти обиженки в оппозиции с жопоблоком вместе. На последних выборах только 8% получили.
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в нас зараз всі над убогими ПЕСиками сміються.. як просрати все за 5 років знають лише вони У нас із русофілів сміються, тому їх мало, - президент Фінляндії Нііністе - Цензор.НЕТ 8431
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В Фінляндіі сміються з русофілів, а у нас обирають главою держави.
Смішно?
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какие такие русофилы, как читал коментариях, правильно зоофилы определённого направления.
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это он зубы заговаривает, шоб в украину инвестиций не вкладывать
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У нас над русофилами смеются, поэтому их мало, - президент Финляндии/ 39,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии относятся к России хорошо./ Медведчук заявил что относятся к России "хорошо и очень хорошо" 47% украинцев .
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а любят рашку те, у кого родня на Домбасе.
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Зато про горячих эстонских и финских парней ни одного анекдота никто не слышал, так что там любовь взаимная
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Нииністо - син ветерана війни з рюссою, вихований правильно. Скрізь де вони не залізуть - будують біля себе руссмір.

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таке враження що петька із рижим своїм тролям озвєрін підсипають до кави...
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Ще в них пів країни не розмовляє російською. Гадаю, фіни б дуже сильно посміялись і з громадян, що казали б що вони патріоти Фінляндії і при цьому розмовляли б російською.
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За це слід подякувати маршалу Маннергейму...
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Маннергейм был русским маршалом Ленин его отдал вместе с Финляндией. Добрейший был человек
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Трохи історії: чЛєнін визнав незалежність України і Фінляндії в один день, що було затверджено Брест-Литовським договором. Але ж договори з москалями не вартують і паперу, на якому вони написані, тому кацапи напали і на Фінляндію, і на нас. Проте фінам вдалося відбитися від рюського міра і дивіться, як вони живуть зараз. А станом на 1918 рік Україна була набагато більше розвинута, ніж Фінляндія...
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Скандинавы сами над собой смеются (ссылка) В Раше тоже над финнами ржут, когда они в Питерских кабаках обсцыкаются, а потом водяру с сигаретами домой везут (ссылка). А украинцы ни над кем не ржут???!!!
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Довольно странное заявление для главы государства. В этом регионе все президенты немного чудаковатые.
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