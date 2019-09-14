 "Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз шукаємо компроміс, як відновити мир. Очевидно, це не належить до інтересів Росії. Саме для цього і придуманий мінський формат, домовленості. На скільки Росія зараз готова домовлятися? Є певне потепління, відлига. І Зеленський намагається це використати", - сказав Пристайко.

Він додав, що Зеленський "не збирається чекати наступні п’ять років, поки будуть помирати військові".

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