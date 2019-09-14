 "Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зараз шукаємо компроміс, як відновити мир. Очевидно, це не належить до інтересів Росії. Саме для цього і придуманий мінський формат, домовленості. На скільки Росія зараз готова домовлятися? Є певне потепління, відлига. І Зеленський намагається це використати", - сказав Пристайко.
Він додав, що Зеленський "не збирається чекати наступні п’ять років, поки будуть помирати військові".
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Смотрите, зелёные, что бы у вас жопы не обуглились в креслах.
взагалі то автори мінських угод путін і меркель.
головне щоб цей компроміс не виглядав як "вольдемар підносить снаряди не тим".
МИД Украины, наверное, даже не подозревает, что у нас там война, да плюс отжатый Крым.
О каком потеплении тогда может идти речь?
Или Вовик решил переиграть Вову!!??
Когда Вовик ходил в садик Вова такие кренделя выделывал, что Вовику и не снились!
Представьте, если бы Молотов заявил об отношениях с Рейхом в 1942 году: «Есть определенное потепление, оттепель». Расстреляли бы на месте или отвели за бруствер?
ИЛИ ОН ТОЛЬКО ВИДЕЛ КОГДА ПОРОХ ВОРУЕТ, А СДАЧУ КРАИНЫ ОН В УПОР НЕ ВИДИТ.
аХ ДА ОН МЕНЯЕТ ТАБЛИЧКИ НА УЛИЦЕ В ХАРЬКОВЕ.
мАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО, МАВР МОЖЕТ УМЕРЕТЬ, КАК И ЦИК!!!
Хочется спросить в каком месте у них потеплело и что такое забористое они с*ки принимают, (раша аргентинским коксом поделилась небось)
А зелена шмаркля в мир бавиться.
Ото скотство до влади прийшло.
Ему весело
Кучма: «Франция и Германия будут уговаривать Зеленского уступить Путину» Напрасный труд. Как Игорь Валерьевич скажет, так Вова и сделает. Олланд в своей книге вспоминал, как Порошенко жестко отстаивал Украину. Клоун же сливает по написанному ему сценарию.
(Начало предложения читать быстро)
Две новости подряд на Цензоре четко стоят.
Вот же зеленые 314 дарасы,все-таки решили капитулировать???
Цей зе- ге- міністр пристайко всюди пише про вибори в одло ! І НІ СЛОВА про те , що вибори повинні проходити ПІСЛЯ того , як москалі виведуть свої війська , а на кордоні будуть наші ВСУ ! І які взагалі можуть бути вибори СЕРЕД сепарів ?? Вони ж зрадили Батьківщині - всі бігли на свій референдум - а зараз що знову їм давати шанс когось вибирати ?
Не повинно бути ніяких виборів там - 15 років президенське правління !
Так поступають у всьому світі ! А пристайко здає Україну - хоче разом з клоуном
впихнути нам цю ракову пухлину - ордло на умовах пуйла ! Ось таке потепління !
Пристайко - АПАТРІОТ і ворог !!
Біографія, ,атько- слідчий КГБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886156908415506&id=100010636159003&hc_location=ufi
Більше 13000 загиблих і поранених до 30000, дес. тисяч сиріт, а у нього "потепляння", мля (
Колись, в тій незалежній гордій Україні, у влади були принципи і проукраїнська позиція. А це гівно, яке готове згодитися на все, навіть гидко читати..
з такою тактикою нас всі кинуть.
Пристайко наївний профан.
Янукович готовил сдачу много лет, но не успел...
Два факта из жизни нынешнего министра иностранных дел.
1. Специализированного образования нет.
2. Папа - бывший генерал КГБ
япацтолом