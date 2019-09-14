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Все про:Росія (19832) Пристайко (132)

 "Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко

У відносинах України та Росії спостерігається "певне потепління".

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз шукаємо компроміс, як відновити мир. Очевидно, це не належить до інтересів Росії. Саме для цього і придуманий мінський формат, домовленості. На скільки Росія зараз готова домовлятися? Є певне потепління, відлига. І Зеленський намагається це використати", - сказав Пристайко.

Він додав, що Зеленський "не збирається чекати наступні п’ять років, поки будуть помирати військові".

Читайте також: Ми не збираємося проводити фейкові вибори на Донбасі, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148425
 
 
 Топ коментарі
 
Вісім поранених на фронті за добу,дійсно відчувається потепління.
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Дристайко щось наплутав то в ЗЄ мабуть в штанах потепліло після телефонних розмов з Х....лом.
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Не знайшов жодного порохобота,який би не був за капітуляцію,бо якщо він проти потепління,то вже точно за повну здачу,аби не гинули люди.Повірив би,що хтось з них хоче воювати,якби не казали про десятки тисяч,які при них загинули,коли вони мародерили.Може це так їх совість мучить-чужими руками грань грести більше не хочуть?Чи може я неправий-підуть таки на фронт і до повної перемоги?
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"это не входит в интересы России"-Пристайко .Снятие санкций,всунуть ограбленный,против-украинский регион в Украину, чем аннулировать курс страны в НАТО ,Европу ,признание за Россий Крыма.Незачем умирать за Украину, будем умирать за пуйла.
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Слава богу, что у нас стабильное перемирие! РФ вчера довела до потепления отношения 22мя обстреами.
===========
Смотрите, зелёные, что бы у вас жопы не обуглились в креслах.
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Треба цього Пристайка на передову відправити, там йому під обстрілами потепліє задниця!
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"потепління" викликане надією кремля що українська влада піде на поступки(капітуляцію). варто української владі сказати що капітуляцій не буде почнеться "похолодання".
взагалі то автори мінських угод путін і меркель.

головне щоб цей компроміс не виглядав як "вольдемар підносить снаряди не тим".
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Пока Зе использует какое то непонятное потепление, воинов СВУ продолжают убивать на Донбассе.
МИД Украины, наверное, даже не подозревает, что у нас там война, да плюс отжатый Крым.
О каком потеплении тогда может идти речь?
Или Вовик решил переиграть Вову!!??
Когда Вовик ходил в садик Вова такие кренделя выделывал, что Вовику и не снились!
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Пятью строчками ниже ты говоришь, что Раша артачится, а тут вдруг потепление..
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в мозги порохоботов не закрадывается преступная мысль о том что интервью было дано несколько ранее и об этом факте (гибели и ранениях наших солдат) Пристайко не знал?
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Пристайко считает это внутриукраинским конфликтом, не имеющим отношения к РФ
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 10 ч.10 часов назад

"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 8275

Представьте, если бы Молотов заявил об отношениях с Рейхом в 1942 году: «Есть определенное потепление, оттепель». Расстреляли бы на месте или отвели за бруствер?

"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4071
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Видимо мнение прибалта его не тронуло, а только заверения ОП на пустом месте да и ботокса тоже.
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Нет,ну они явно не от мира сего.За время зеленого перемирия,потерьуже больше чем до его начала.Офигенное потепление!На фоне таких потерь ,все разговоры о потеплении выглядят ИДИОТСКИМИ.Москва их уже откровенно ТРОЛИТ , а они продолжсют миролюбивые СОПЛИ на кулак наматывать.
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А ГДЕ НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС???
ИЛИ ОН ТОЛЬКО ВИДЕЛ КОГДА ПОРОХ ВОРУЕТ, А СДАЧУ КРАИНЫ ОН В УПОР НЕ ВИДИТ.
аХ ДА ОН МЕНЯЕТ ТАБЛИЧКИ НА УЛИЦЕ В ХАРЬКОВЕ.
мАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО, МАВР МОЖЕТ УМЕРЕТЬ, КАК И ЦИК!!!
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Это ******* не меняет таблички, он ниже под табличками временно прицепил своих 10 на всю большую улицу. А какая была силище, когда ганялися за Порошенко. Заставляли его ошибаться и уйти, чтобы спокойно, шаг за шагом сдать врагу Украину. Это не нацкорпус, это новая силища беркопетухов!
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Зеленский пирдумал потепление и пытается его использовать.
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Один боєць загинув. Царство Небесне. 8 поранених. Повного одужання героям. Пристайко, то це і є потепління від рашки, яке використовує зелене, для капітуляції. Чи це "громадянський конфлікт", і він на любові з кацапами не позначається?
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Нічого собі потепління, ви ще про новий Договір про "дружбу" начніть волать!!!!! Це не зрада, це - дипломатична імпотенція і ідіотизм!!!!!
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скажи це батькам і дітям вбитих *********** українців ...
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Охренеть, каждый день военные гибнут, а у зеленых наркоманов потепление???
Хочется спросить в каком месте у них потеплело и что такое забористое они с*ки принимают, (раша аргентинским коксом поделилась небось)
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Ты, ****, лёгшая под предателей, ещё будешь "трындеть" о "потеплении"???!!! Восемь раненых за сутки!!! Падла вонючая!!!
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Один вбитий.
А зелена шмаркля в мир бавиться.
Ото скотство до влади прийшло.
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Самое интересное, что мне "некоторые", доказывают, что "он ещё не вошёл во власть..." (представляю, что будет, когда он "войдёт"полностью...).
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От потепления до "братского дружественного народа" --- один шаг!
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 14 мин.14 минут назад

"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1775

Кучма: «Франция и Германия будут уговаривать Зеленского уступить Путину» Напрасный труд. Как Игорь Валерьевич скажет, так Вова и сделает. Олланд в своей книге вспоминал, как Порошенко жестко отстаивал Украину. Клоун же сливает по написанному ему сценарию.

"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7878
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Вот этот дедуля сделал все, чтобы не прошел Черновол. И Черновола нет, а сколько еще нет людей, о которых мы не знаем? А видели, как они вместе с еще одним комунякой Кравчуком в решающий момент пошли против Порошенко? Старые ржавые кацапские консервы. Сколько они плохого сделали для Украины - сдали ядерное оружие, разоружили армию, не ввели украинский язык, что способствовало наплыву всякой грязи с московии, развели олигархов и далее продолжают гадить.
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за то и голосовали уставше-зеленые ,лиш бы повестку не прислали .да и на зароботки в рашку ездить с кацапотой водяру жрать под Владирский централ тоже хорошо .
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День через день- убиті воіни ЗСУ,кожень день- поранені, не те,що потепління, прямо "спекотно" становиться.
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И Бенин такой молодой, и ватный квартал позади!
(Начало предложения читать быстро)

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Это такой #уевый юмор от квартала 95?Потепление это когда куча убитых и раненых украинских военных?Или "щоб не гинули наш1 хлопц1" это про террористов ОРДЛО?
Две новости подряд на Цензоре четко стоят.
Вот же зеленые 314 дарасы,все-таки решили капитулировать???
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Потепления обусловленно только одним - ***** ожидает уступок. Поэтому не вы - Зе-команда, хотите использовать *****, а вас ***** хочет использовать. И если ***** вас использует, то будьте уверены вас очень быстро использует украинский народ. Очень. Всё на грани - народ, ждёт быстрых перемен на лучшее, но никак не сдачи интересов Украины, поэтому народ долго ждать не будет и вас снесёт.
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Пора адекватным людям валить с этой планеты обезьян, в которую за 100 дней превратил любимец большинства наркоман зеленский Украину, ну а большинство пусть расхлебывает
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Чого б браттям не подарувати ще пару областей, нє?
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Тела убитых ещё не остыли, а в переговорах уже "потепление".
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Яке нафіг потепління ? зеля віддав цемаха - це потепління ??
Цей зе- ге- міністр пристайко всюди пише про вибори в одло ! І НІ СЛОВА про те , що вибори повинні проходити ПІСЛЯ того , як москалі виведуть свої війська , а на кордоні будуть наші ВСУ ! І які взагалі можуть бути вибори СЕРЕД сепарів ?? Вони ж зрадили Батьківщині - всі бігли на свій референдум - а зараз що знову їм давати шанс когось вибирати ?
Не повинно бути ніяких виборів там - 15 років президенське правління !
Так поступають у всьому світі ! А пристайко здає Україну - хоче разом з клоуном
впихнути нам цю ракову пухлину - ордло на умовах пуйла ! Ось таке потепління !
Пристайко - АПАТРІОТ і ворог !!
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Це не потепління - це зростання тепмератури укр. суспільства. Нас женуть по сценарію "громадянської" війни. Зараз зелені чоловічки поспіхом, як рейдери, штампують документи, що сусп. не встигає опрацьовувати і обурюватись. Але усвідомлення приходить згодом (така психорлогія мас: ейфорія пройде у одних, а шок у інших), а причиин невдоволення усе більшає і усе у один якийсь "невдалий" момент вибухне. Вибухне не майданом, а чимось набагато гіршим, тільки шкода, що московії це на руку. Який вихід?
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А щодо Пристайка:
Біографія, ,атько- слідчий КГБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886156908415506&id=100010636159003&hc_location=ufi
Більше 13000 загиблих і поранених до 30000, дес. тисяч сиріт, а у нього "потепляння", мля (
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Каменяр‏ @hu_lviv

"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5803

Колись, в тій незалежній гордій Україні, у влади були принципи і проукраїнська позиція. А це гівно, яке готове згодитися на все, навіть гидко читати..



"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6661
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А как же получать бабки с показа "Сватов" без потепления ? "Шуфутинский дело хаварит" (С)
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Чесно. Хочу у морду так смачно зацідити по цій пиці. І на душі стане потепління.
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а чим потепління міряють? кількістю обстрілів? тоді це не потепління, а ващє агонь!!!
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дурниці меле, а Європа сприймає за правду.
з такою тактикою нас всі кинуть.
Пристайко наївний профан.
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пацак, а ты не перепутал причину и следствие???
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рашке нельзя верить ни в коем случае... неужели история не учит ничему?!
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очень хочется верить, что Пристайко - просто косноязычен, и под "потопление" он подразумевает прекращение огня и замораживание конфликта по типу Приднестровья!
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Здають Україну, здають. Чи довго так буде?
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А тебе хочется побыстрее ?
Янукович готовил сдачу много лет, но не успел...
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Це "потепление" особливо відчутно на фронті....
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"потепление" - це тепер так називають "дупу лизать"?
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Команда Зеленского всё делает правильно, нужно использовать любую возможность и любую благоприятную ситуацию, чтобы ослабить клещи уже подыхающего дракона под названием Российский ..банарий! А секте клептоманов Порошенко было не до этого,- у них другие ценности и цели,зато принципов как таковых не было и не будет ибо у мошенника и вора их не бывает))
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tZE inform‏ @tZEinform 1 ч.1 час назад

"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9034

Два факта из жизни нынешнего министра иностранных дел.


1. Специализированного образования нет.
2. Папа - бывший генерал КГБ
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Вони всі мають дипломи Трускавецького університету. Тобі цього мало?
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БЫВШИЙ????? генерал кгб )))))))))))
япацтолом
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Использовать потепление - это жопу подставить? Зеленый ублюдок-то убежит, а нам здесь жить.
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А що ви хтіли від цього папуаса гебнявого?воно любить московію та себе)мажорік ще з 90х.,на держслужбі,кучмовський викормиш,а ось і його папік-Батько - Володимир Ілліч Пристайко (1941-2008), генерал-лейтенант юстиції, заступник Голови СБУ (1996-2004), Заслужений юрист України.[15].ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ БЛДЬ!!!
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"Украли квартиру и вернули кофемолку --офигительное потепление" с
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Какое "потепление", чувак? Один воин убит, 8 ранено за сутки? Что ты там куришь со своим хозяином?
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