 Ворог за добу 22 рази атакував позиції ОС, застосовуючи дрони й артилерію, 1 воїн загинув, 8 зазнали поранень (оновлено)

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, противник обстрілював позиції українських військовослужбовців із забороненого Мінськими угодами озброєння, зокрема із мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 14 разів обстріляли позиції ООС. Зокрема, чотири рази неподалік від Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Мар'їнки - зі снайперської гвинтівки і стрілецької зброї, двічі в районі Талаківки - зі стрілецької зброї, двічі поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, неподалік від Опитного - з автоматичного гранатомета, поблизу Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, неподалік від Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Пищевика - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, поблизу Гнутового з метою заподіяння максимальної шкоди українським військовим противник застосував кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них - один із підвісом для скидання гранатометних пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм, поблизу Майорська - з міномета калібру 82 мм і стрілецької зброї, чотири рази неподалік від Новгородського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, неподалік від Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, поблизу хутора Вільний застосували протитанковий ракетний комплекс.

За минулу добу під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні.

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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", додали у штабі.

Крім того, противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік від Новолуганського з міномета калібру 120 мм.

Згодом у штабі уточнили інформацію про втрати. Як стало відомо, вчора в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав несумісного з життям поранення.



