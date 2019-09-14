 Ворог за добу 22 рази атакував позиції ОС, застосовуючи дрони й артилерію, 1 воїн загинув, 8 зазнали поранень (оновлено)

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, противник обстрілював позиції українських військовослужбовців із забороненого Мінськими угодами озброєння, зокрема із мінометів калібру 120 мм і 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 14 разів обстріляли позиції ООС. Зокрема, чотири рази неподалік від Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Мар'їнки - зі снайперської гвинтівки і стрілецької зброї, двічі в районі Талаківки - зі стрілецької зброї, двічі поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, неподалік від Опитного - з автоматичного гранатомета, поблизу Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, неподалік від Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Пищевика - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, поблизу Гнутового з метою заподіяння максимальної шкоди українським військовим противник застосував кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них - один із підвісом для скидання гранатометних пострілів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм, поблизу Майорська - з міномета калібру 82 мм і стрілецької зброї, чотири рази неподалік від Новгородського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, неподалік від Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, поблизу хутора Вільний застосували протитанковий ракетний комплекс.
За минулу добу під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", додали у штабі.
Крім того, противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік від Новолуганського з міномета калібру 120 мм.
Згодом у штабі уточнили інформацію про втрати. Як стало відомо, вчора в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав несумісного з життям поранення.
Раненным - жить, погибшему - Царствие Небесное. Больно все это читать. Как то все не так...
Одужання пораненим...Співчуття рідним загиблого...
Сердець я чую півтони:
Твого, свого і Долі…
Ну як ти міг, скажи, піти
На вірну смерть,за Волю
Я чую шепіт буйних трав
І вітру стоголосся…
Ти сон і спокій в мене вкрав
І все, що не збулося…
Відкрий-но очі, подивись -
Усі чомусь ридають…
Ти ж говорив мені колись:
"Герої не вмирають!"
Сердець я чую півтонИ:
Твого, свого і Світу…
Усе мине, в тих хто живе..
Та промайнуло наше літо...
Усе мине, усе збіжить,
Поплине за водою…
Побудь зі мною ще хоч мить!
Молю: побудь зі мною!..
Сердець я чую півтонИ -
Твоє чомусь стихає…
Мене з собою забери
Туди, де куль немає!..
Чомусь оплакують тебе…
Дитя моє є дине...
Ти - моя Вічність! Моє Все!
А в тебе все - Вкраїна…
Сердець я чую півтони:
Свого! Свого і Горя…
Небесні воїни прийміть
До лав мого Героя!..
//////
У восемнадцатом году
Ту революцию возьму
Прошедшую в истории уже столетие
Не, чтобы там тысячелетие
Когда московские большевики
К нам принесли свои штыки
И нация на Ленина и Троцкого ведется
Тогда Дзержинскому и им все удается
Красиво обдурить целый народ
Что власть им их же землю раздает
Славяне тем словам поверили и встряли
Потом спустя три года потеряли
Всю Гетманщину й УНР
И смерть позвали в свою дверь
В «тридцатых» уже сожалели
В голодоморы детей своих ели
За дурость ту и свои чвары
К «братьям» пошли у янычары
Так наступила нация на грабли,
Хотя имели свое войско й сабли
Поддались на еврейский зов
И все остались без штанов.
Через сто лет уже Майдан
Разбудил русичей-славян
Из лап кацапов стали вырываться
Как деды в вышиванки одеваться
В их венах кровь снова проснулась
Все поняли, что раньше обманулись
Взяли славяне в руки автоматы
С Руси погнали мокшу-супостата
Что навязал себя, как «брата»
И начало все вроде получаться
Нельзя нам было больше ошибаться
Давно уж поржавели дедов сабли,
А нация нашла старые грабли
А «брат» с зелеными большевиками
Заставил полюбить себя ушами
И нацию вновь обманули
Всю нацию большевики согнули
Украинцев под злого «брата»
Им дверь открыла наша хата,
Так «Зели», «Бени», Шифер
Устроили в нас большой «шухер»
Решили землю всю продать,
А нас «братушкам» всех отдать
Вновь наступили на те грабли
И ожиревшие мозги ослабли
Сейчас и в восемнадцатом «большевики»
Все «щырые» той логике всей вопреки
По аналогии все взад вернули,
Так «Беням» счастье улыбнуло
Сразу пропало «зубожиння»
Поздравим мы "щырых" из почином
Потеря государственности и снова дети?
И кто за все это в ответе?
А в детей «щырых» все нормально
И в «Бень» и «Зель» все идеально
Слова «большевики» и «большинство» убрать
Выходит чистах из "щырых" рать!
12.09.2019 г.
Анатолий Березенский