 Обшуки в мерії Дніпра за фактами можливих зловживань під час реконструкції моста схожі на політичне замовлення, - Бутусов

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Як відомо, Зеленський уклав парі з Філатовим щодо того, чи зуміє той завершити ремонт Нового моста. Це здавалося якимось приколом рівно до п'ятниці 13-го напередодні Дня міста. У Дніпрі проведено серію обшуків, вручено підозри підрядникам ремонту та заступнику мера Михайлу Лисенку. Обласна прокуратура висунула підозри в розкраданні 28 мільйонів гривень".

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"Обласний прокурор на пресконференції оприлюднив аудіозапис розмов кількох виконавців, де йдеться про те, що що певні роботи під час ремонту виконувати не варто. Водночас розмов Лисенка не показали. Всі рішення прокуратури прийняв за один день 12 вересня районний слідчий поліції в Кривому Розі та один районний суд. Хто проводив експертизу і як визначено збиток, на пресконференції не сказали", - зауважив Бутусов.

Він продовжив: "Дуже дивна річ: як же випадково співпали активність слідчого і суду напередодні Дня ​​міста, така заданість схожа на старе нехороше політичне замовлення. Завтра очікується продовження історії вже в присутності президента. Цікаво, як відреагує Зеленський на цю ситуацію і як відповість сам мер Філатов на звинувачення на адресу підрядників і його співробітників".

"Перебіг розслідування і реакція глави держави будуть багато в чому знаковими. Чи буде Зеленський учасником цієї ситуації взагалі? І чи пахнутиме Новий міст як Грибовицьке сміттєзвалище у Львові, що стало свого часу приводом до кампанії проти Садового?" - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ .

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