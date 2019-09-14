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Все про:Дніпропетровськ (1138) Зеленський (2736) Бутусов Юрій (1056) Філатов (202)

 Обшуки в мерії Дніпра за фактами можливих зловживань під час реконструкції моста схожі на політичне замовлення, - Бутусов

Ситуація з обшуками у чиновників і фірм, пов'язаних із реконструкцією Нового моста в Дніпрі, напередодні його відкриття президентом Зеленським схожа на політичне замовлення.

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Як відомо, Зеленський уклав парі з Філатовим щодо того, чи зуміє той завершити ремонт Нового моста. Це здавалося якимось приколом рівно до п'ятниці 13-го напередодні Дня міста. У Дніпрі проведено серію обшуків, вручено підозри підрядникам ремонту та заступнику мера Михайлу Лисенку. Обласна прокуратура висунула підозри в розкраданні 28 мільйонів гривень".

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"Обласний прокурор на пресконференції оприлюднив аудіозапис розмов кількох виконавців, де йдеться про те, що що певні роботи під час ремонту виконувати не варто. Водночас розмов Лисенка не показали. Всі рішення прокуратури прийняв за один день 12 вересня районний слідчий поліції в Кривому Розі та один районний суд. Хто проводив експертизу і як визначено збиток, на пресконференції не сказали", - зауважив Бутусов.

Він продовжив: "Дуже дивна річ: як же випадково співпали активність слідчого і суду напередодні Дня ​​міста, така заданість схожа на старе нехороше політичне замовлення. Завтра очікується продовження історії вже в присутності президента. Цікаво, як відреагує Зеленський на цю ситуацію і як відповість сам мер Філатов на звинувачення на адресу підрядників і його співробітників".

"Перебіг розслідування і реакція глави держави будуть багато в чому знаковими. Чи буде Зеленський учасником цієї ситуації взагалі? І чи пахнутиме Новий міст як Грибовицьке сміттєзвалище у Львові, що стало свого часу приводом до кампанії проти Садового?" - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ .

Читайте також: Віцемера Дніпра Лисенка підозрюють у розкраданні 29 млн грн під час реконструкції мосту, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148411
 
   
 Топ коментарі
 
Есть данные что кампания Бени против Филатова, используя задержки (по инженерным причинам: тяжёлые грунты) в строительстве метро, наткнулась на неожиданное препятствие. Компания Лимак подала на этого вонючего перца Беню (на его канал Г+Г) в суд за клевету. И не в украинский суд (где у Бени всё куплено), а в суд на Кипре. Исключительно интересно будет как Лимак отсношает эту поганую телепомойку во все дыры.
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бо бєня зуб давно наточив на Філатова...а по пацанським поняття коломойші, він завжди мститься тим, хто йому не подобається, або чимось насолив...А коли ж, як не зараз, коли він "на коні"? і при владі свої люди...сумна картина... Щось Україна стає все більше схожою на Сомалі...
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Вор и казнокрад всегда прячится за политический заказ. Филатов такая же коррумпированная жаба как и пидалик, так, шо тут я с Зе. Репресси к этим двум ушлёпкам поддерживаю!
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Аесли тебя ненароком репрессуют?
Ушлепком станешь до или после?
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Я не вор и не казнокрад, чи ты считаешь - воров и казнокрадов нужно не наказывать? Ты кто?
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Кажется Филатов почувствовал что запахло жареным. Начал давить на жалость и взывать к патриотизму.


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ЮРА скажите честно ВЫ в обиде, что вас Зеленский не взял в свою команду!??? Я считаю, что ВАМ Юрий нужно честно вести игру, И определится НА каком поле, и за какую ВЫ команду играете. ВЫ при правлении Порошенка, зная и видя, что он и его команда коррупционеров, наживаются НА войне, НО вы не официально И не открыто почему то поддерживали Порошенка, Я по настоящее время не пойму ПОЧЕМУ???. МОЖЕТЕ СРАЗУ УДАЛИТЬ МОЙ КОММЕНТАРИЙ, КАК ВАША КОМАНДА ЭТО ЧАСТО ДЕЛАЕТ, НО ЭТО ВАС НЕ СПАСЁТ.
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Боря ворюга, это даже не обсуждается. Боря украл из бюджета 160 миллионов гривен на финансирование "сетки" Порошенко на выборах. Про "бесплатные", т.е. за счет других граждан и городского бюджета, предвыборные развлечения для пенсионеров в виде "университетов" и "баз отдыха" с халявной едой, "лекциями" и киношками тоже не забудем, типичный наглый подкуп избирателя. Но поставил Боря не на ту лошадь, бо дурак. И сейчас его возьмут за барки не потому, что политика (хотя и политика тоже), а потому, что воровал много и нагло. Там не в одном мосту дело, воровали на многих проектах и работах.
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ЦНет превратился в обычную ботоферму...бутус тянет на пригожина?
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Да нечего сказать, давай поливай цензор и Бутусова. Белые и пушистые только 1+1. А кроме них, по словам зелков, все врут, не поддерживают любимого презика.
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Вся эта ботоферма (зеле-, порохо-, опо-, рыго- и пр. боты) независимо от мастей, выступая на стороне того или иного олигарха мафиози усиленно работают на сохранение мафиозного строя. в стране. Т.е. работают на ея вяличество СИСТЕМУ.
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а как же иначе?.. каждому "свату" - по своему "свечному заводику"
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Филатов, учи украинский язьік, практикуй.
Пригодится...
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Это точно не политическое преследование. Видел сначала знаменитое видео по схемам Филатова и Порошенко. Затем утром увидел сюжет журналистов как именно сделал ремонт Филатов уже после сдачи. Они снимали качество ремонта, точнее косметические замазывания на опорах моста, а есть места где вообще осыпалась конструкция опор и там ничего не делалось!
Жадность Филатовых поражает. Знает, что для Зеленского это был принципиальный вопрос и все равно воровал по привычке. 30 млн.
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При ремонте моста была применена новая супер технология, а именно: монтажная пена!


Политическое преследование?
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